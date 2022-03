‘Book Journey’ ให้หนังสือพาเรามาพบกัน-พบกับ ‘บูธมติชน’ ในงานสัปดาห์หนังสือ 26 มี.ค.-6 เม.ย.นี้

คิดถึงบรรยากาศงานสัปดาห์หนังสือ การพบกองหนังสือมหึมา และเหล่าเพื่อนๆ นักอ่านกันหรือเปล่า

งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ กลับมาแล้ว ! “สำนักพิมพ์มติชน” พร้อมเดินทางไปพบกับนักอ่านทุกท่านในธีม “Book Journey” เพราะการอ่านคือการเดินทางที่ไม่มีสิ้นสุด การอ่านสามารถก้าวข้ามผ่านเวลา ย้อนสู่อดีต มุ่งหน้าสู่อนาคต เข้าไปในโลกแห่งจิตนาการ เดินทางข้ามผ่านทวีป ทำลายกำแพงภาษา หรือพานพบเพื่อนสนิทคนใหม่

“Book Journey” จะนำพาทุกคนไปสู่สิ่งใหม่ ซึ่งไม่มีคำตอบตายตัว ไม่มีรูปแบบชัดเจน ว่าใครจะได้อะไรจากการอ่าน แต่การอ่านหนังสือคือการเดินทาง คือการเดินหน้าต่อ คือการผจญภัยที่ไม่มีจุดสิ้นสุด ร่วมเดินทางไปด้วยกันในทุกแผ่นกระดาษ ทุกหยดน้ำหมึก และทุกตัวอักษร ที่พวกเราบรรจงสร้างสรรค์มาอย่างดีเพื่อนักอ่านทุกท่าน

พบกันที่บูธ A16 ชั้น 1 ใกล้ทางเชื่อมต่อ MRT สถานีกลางบางซื่อ(ออกจากประตูทางขึ้น MRT เลี้ยวขวา) งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 50 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 20

วันที่ 26 มีนาคม – 6 เมษายน 2565 ณ สถานีกลางบางซื่อ

(26 มีนาคม เปิดตั้งแต่ 17.00 – 21.00 น.)

หวังว่าจะได้พบปะนักอ่านทุกท่าน และร่วม “Book Journey” ไปด้วยกัน

Matichon x Pichai Keawvichit

การกลับมาของงานสัปดาห์หนังสือฯ ในครั้งนี้ มติชนร่วมงานกับ “พิชัย แก้ววิชิต” ศิลปินประจำปี ผู้มีสไตล์ภาพถ่ายมินิมอลอันเป็นเอกลักษณ์ สร้างสรรค์ภาพถ่ายด้วย “การเดินทาง” มองสิ่งรอบตัวจากตัวตนผ่านเลนส์กล้อง ถ่ายทอดออกมาเป็นภาพ “สถานีกลางบางซื่อ” ที่จะกลายเป็นสถานีแห่งหนังสือ พร้อมเนรมิตรบูธ A16 ของสำนักพิมพ์มติชน ให้เต็มไปด้วยภาพถ่ายสุดอาร์ต สบายตา สบายใจ และได้เห็นมุมมองที่สวยงามของสถานีกลางบางซื่อ

เชิญชวนให้นักอ่านทุกท่านมาสัมผัสกับขบวนหนังสือ และออกเดินทางไปกับเพื่อนนักอ่าน นักเขียน นักแปล คนทำหนังสือ ผจญภัยไปกับ “Book Journey” มุ่งหน้าสู่ปลายทางที่แตกต่างกัน ในงานสัปดาห์หนังสือฯ ครั้งใหม่

New Release หนังสือใหม่ 6 เล่ม

ต้อนรับการกลับมาของงานสัปดาห์หนังสือฯ เรามาพร้อมหนังสือ 6 เล่มใหม่ หลากหลายเนื้อหาทั้งเข้มเข้น อ่านง่าย ฟิลกู๊ด และได้ความรู้ จะพานักอ่านไป “Book Journey” ด้วยกัน

ทหารของพระราชา กับการสร้างสำนึกแห่งศรัทธาและภักดี

ผู้เขียน: เทพ บุญตานนท์

หนังสือประวัติศาสตร์เชิงวิพากษ์ที่จะพาไปสำรวจการก่อร่างกษัตริย์นิยมในกองทัพไทย คลี่ขยายความหมายและความสำคัญของพิธีกรรมและพระราชกรณียกิจทางทหารของพระมหากษัตริย์หลังการปฏิรูปประเทศให้เป็นสมัยใหม่ ตลอดจนพิจารณาลงไปถึงการก่อร่างความจงรัก-รอยร้าวในความภักดีและความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับกองทัพไทย ตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนถึง พ.ศ. 2500

ภูมิปัญญาปฏิวัติฝรั่งเศส

ผู้เขียน : ปิยบุตร แสงกนกกุล

ภูมิปัญญาปฏิวัติฝรั่งเศส ผลงานรวมบทความของปิยบุตร แสงกนกกุล บอกเล่าการปฏิวัติฝรั่งเศสผ่านรากฐานความคิด ปรัชญาการเมือง และอุดมการณ์ของนักปฏิวัติ ในประเด็นต่างๆ ทั้ง “ภูมิปัญญา” ที่อยู่เบื้องหลังการก่อตั้งสภาแห่งชาติของสมาชิกสภาฐานันดรที่ 3 และการร่างคำประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมือง การถกเถียงของสมาชิกสภาแห่งชาติเรื่องผู้ทรงอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญคือใครระหว่าง “กษัตริย์” กับ “ชาติ” ข้อถกเถียงสถานะกษัตริย์ในระบอบรัฐธรรมนูญผ่านคดีประหารชีวิตหลุยส์ที่ 16 รวมไปถึงชีวิตและผลงานของซิแยส (Sieyès) และต็อกเกอวิลล์ (Tocqueville) ผู้รังสรรค์ผลงานเกี่ยวกับการปฏิวัติฝรั่งเศสและระบอบประชาธิปไตย ทั้ง Qu’est-ce que le Tiers État? (ฐานันดรที่ 3 คืออะไร?), L’Ancien Régime et la Révolution (ระบอบเก่าและการปฏิวัติ), De La Démocratie en Amérique (ประชาธิปไตยในอเมริกา)

Who We Are and How We Got Here ดีเอ็นเอปฏิวัติ

ผู้เขียน : David Reich

ผู้แปล: ก้อง พาหุรักษ์

เปิดหน้าต่างสู่อดีตของเผ่าพันธุ์มนุษย์ผ่านร่องรอยที่หลงเหลือของดีเอ็นเอโบราณ ความก้าวหน้าทางพันธุศาสต์ทำให้นักวิจัยสามารถสกัดดีเอ็นเอที่ครอบคลุมจีโนมทั้งชุดจากมนุษย์โบราณได้ การปฏิวัติดีเอ็นเอโบราณในครั้งนี้ฉีกทึ้งสมมติฐานที่เรามีต่ออดีตอย่างไม่ยี่หระ เผยให้เห็นข้อเท็จจริงใหม่ของการอพยพย้ายถิ่นฐานและความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มประชากรชนิดพลิกวงการ ทุกบททุกตอนของหนังสือเล่มนี้คือการค้นพบอันน่าตื่นเต้น และเป็นสิ่งยืนยันศักยภาพของดีเอ็นเอโบราณที่ช่วยประกอบภาพจิ๊กซอว์ให้เราเข้าใจว่าเราคือใคร และเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร

เล่นแร่แปลภาพ ประวัติศาสตร์สยามจากเบื้องหลังภาพถ่าย

ผู้เขียน: นักรบ มูลมานัส

‘นักรบ มูลมานัส’ จากศิลปินคอลลาจผู้มีผลงานเป็นเอกลักษณ์สู่ ‘เล่นแร่แปลภาพ ประวัติศาสตร์สยามจากเบื้องหลังภาพถ่าย’ ผลงานหนังสือเล่มแรกที่จะพานักอ่านเข้าไปสืบ เสาะ ส่องประวัติศาสตร์ช่วงรอยต่อยุคแสวงหาความศิวิไลซ์ในสยามตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 เป็นต้นมา ผ่านภาพถ่ายที่แฝงเรื่องราวและความสัมพันธ์อันสลับซับซ้อนกับตะวันตก ทั้งการมองเรือนกายผู้คนในอิริยาบถต่างๆ การตีความนัยวัตถุ จนถึงการถอดรหัสสัญญะในสถาปัตยกรรม

สิ่งที่เคยมอง แต่ไม่เคยเห็น

ผู้เขียน : ‘หนุ่มเมืองจันท์’

การกลับมาอีกครั้งของ ‘หนุ่มเมืองจันท์’ กับ “สิ่งที่เคยมอง แต่ไม่เคยเห็น” หนังสือซีรีส์ฟาสต์ฟู้ดธุรกิจ 34 ที่ได้ภาพถ่ายพิมพ์สีจาก “คุณพิชัย แก้ววิชิต” มาร่วมถ่ายทอด “มุมมอง” ผ่านเลนส์กล้อง ไปพร้อมๆ กับเรื่องราวสนุกสนานและอบอุ่นหัวใจ ทั้งยังแฝงไปด้วยข้อคิดดีๆ อีกมากมาย ที่จะทำให้คุณได้ “เห็น” ความพิเศษในสิ่งธรรมดาสามัญที่คุณอาจแค่เคยได้ “มอง”

My Brain Has Too Many Tabs Open ปิดแท็บชีวิตแค่ปิดโซเชียล

สำนักพิมพ์: broccoli book

ผู้เขียน : Tanya Goodin

ผู้แปล: พรรษรัตน์ พลสุวรรณา

หนังสือดิจิทัลไลฟ์สไตล์ ที่ว่าด้วยเทคโนโลยีค่อยๆ เปลี่ยนแปลงชีวิตประจำวันของเรา โน้มน้าวให้เราใช้ชีวิตอย่างไม่อาจแยกขาดจากมันได้ แต่คุณเคยถามตัวเองบ้างไหม “นี่คือสิ่งที่ฉันต้องการจริงๆ หรือเปล่า” เราต่างออกกำลังกาย ท่องเที่ยว และหาเวลาพักผ่อนเพื่อปรับสมดุลร่างกายและจิตใจ แต่ชีวิตด้านดิจิทัล…ก็ต้องการการปรับสมดุลเช่นกัน

หนังสือใหม่ทั้ง 6 เล่มรอนักอ่านมาพบกันที่บูธ A 16 แล้ว

โปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มที่บูธ A 16 “Book Journey”

หนังสือทุกเล่มและของพรีเมี่ยม Matichon x Pichai Keawvichit เราคัดสรรมาอย่างดีเพื่อนักอ่านทุกท่าน

✅หนังสือใหม่ลดสูงสุด 15%

✅หนังสือขายดีลดสูงสุด 20%

BOOK JOURNEY PREMIUM

ซื้อครบ 500.- รับ BOOK JOURNEY SANITIZER SPRAY +ถ่ายรูปโฟโต้บูธฟรี (จำกัด 100 สิทธิ์แรกต่อวัน)

ซื้อครับ 800.- รับ BOOK JOURNEY TOTE

ซื้อครบ 1,300.- รับ BOOK JOURNEY LUNCH PACK

ซื้อครบ 2,500.- รับ BOOK JOURNEY PILLOW BLANKET

คิดถึงบรรยากาศงานหนังสือมาพบกันที่บูธ A16 เหล่าคนทำหนังสือรอต้อนรับนักอ่านทุกท่าน

อยู่บ้านก็ไปช้อปงานสัปดาห์หนังสือได้

ด้วยบริการ “Book Journey รับหิ้ว” จากสำนักพิมพ์มติชน

โปรโมชั่นเดียวกับหน้างาน!

เริ่มบริการตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค.- 6 เม.ย.65 / เวลา 10.00-19.00 น.

เพียงสแกน QR CODE ในภาพ หรือแอด ID LINE: 0947027777

และทำตามขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

1.แจ้งหนังสือที่ต้องการ หรือให้แอดมินนำเสนอหนังสือภายในบูธ A16

2.ส่งที่อยู่ เบอร์ติดต่อที่ต้องการจัดส่ง

3.รอเจ้าหน้าที่สรุปราคาหนังสือและค่าจัดส่ง(ราคาเริ่มต้นที่ 50 บาท)

4.ลูกค้าค้าโอนเงินมาที่บัญชี นายธนสิทธิ์ ขำศรี ธนาคารกรุงศรี 053-1-47830-3

5.ส่งหลักฐานการโอนมาที่ไลน์ เป็นอันเสร็จสิ้น รอรับหนังสืออยู่บ้านชิลๆ ได้เลย

หมายเหตุ:

1.หลังยืนยันรายการและโอนเงินแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายการได้

2.ขออนุญาตยกเลิกรายการในกรณีที่ลูกค้าไม่โอนเงินภายใน 30 นาที

แม้จะมาไม่ได้แต่ก็ร่วม “Book Journey” ไปกับพวกเราได้ง่ายๆ ที่บ้านเลย

กิจกรรมเสวนาหลากหลายรสชาติ ทั้งเข้มข้นแบบจัดเต็ม และฟังสบายอิ่มใจ พบกันทีเวทีกลาง สถานีกลางบางซื่อ

27 มี.ค. 65 เวลา 13.00-14.00 น.

“อาวุธทางภูมิปัญญา” สู่การปฏิวัติฝรั่งเศส

วิทยากร: ปิยบุตร แสงกนกกุล

ดำเนินรายการ: เอกภัทร์ เชิดธรรมธร

30 มี.ค. 65 เวลา 15.00-16.00 น.

ปิดแท็ปชีวิต แค่ปิดโซเชียล

วิทยากร: พรรษรัตน์ พลสุวรรณา และพญ.ปุษยบรรพ์ สุวรรณคีรี

ดำเนินรายการ: วิกรานต์ ปอแก้ว

2 เม.ย. 65 เวลา 14.00-15.00 น.

ก่อร่างเป็นบางกอก: เบื้องลึกเบื้องหลังนานาชาติพันธุ์ในบางกอก

วิทยากร: ยุกติ มุกดาวิจิตร และพวงทอง ภวัครพันธุ์

ดำเนินรายการ: สมฤทธิ์ ลือชัย

3 เม.ย. 65 เวลา 11.00-12.00 น.

เล่นแร่แปลภาพประวัติศาสตร์

วิทยากร: นักรบ มูลมานัส

ดำเนินรายการ: นภษร ศรีวิลาศ

3 เม.ย. 65 เวลา 13.00-14.00 น.

สิ่งที่เคยมอง แต่ไม่เคยเห็น

วิทยากร: ‘หนุ่มเมืองจันท์’ และพิชัย แก้ววิชิต

ดำเนินรายการ: วิกรานต์ ปอแก้ว

3 เม.ย. 65 เวลา 16.00-17.00 น.

วิทยากร:เทพ บุญตานนท์

ดำเนินรายการ: ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์

พลาดไม่ได้แม้แต่เวทีเดียว

พบปะนักเขียนที่คุณรัก มาแจกลายเซ็นที่บูธ A16 ของเรา

27 มี.ค. 65

13.00-14.00 : วิศิษฏ์ ศาสนเที่ยง

14.00-15.00 : ปิยบุตร แสงกนกกุล

16.00-17.00 : เชษฐ์ ติงสัญชลี

28 มี.ค. 65

16.00-17.00 : ปิยบุตร แสงกนกกุล

30 มี.ค. 65

16.00-17.00 : พรรษรัตน์ พลสุวรรณา

17.00-18.00 : ปิยบุตร แสงกนกกุล

✨2 เม.ย. 65

14.00-15.30 : หนุ่มเมืองจันท์

16.00-17.00 : ยุกติ มุกดาวิจิตร

3 เม.ย. 65

12.00-13.00 : นักรบ มูลมานัส

14.00-15.00 : สุพันธุ์ มงคลสุธี

15.00-16.30 : หนุ่มเมืองจันท์

17.00-18.00 : เทพ บุญตานนท์

โฟโต้บูธ เฟรมภาพพิเศษ LIMITED EDITION !

งานสัปดาห์หนังสือฯ กลับมาทั้งที มาร่วมบันทึกความทรงจำด้วยกันเป็นภาพถ่ายเก๋ๆ จากตู้ถ่ายรูปสุดชิค CHEEZE PHOTOAUTOMAT รอบนี้มีเฟรมภาพถ่ายลายใหม่ให้เลือกถึง 9 ลาย พิเศษเฉพาะงานนี้งานเดียวเท่านั้น แถมสามารถสแกน QR CODE รับดิจิทัลไฟล์ได้ด้วย เพียงซื้อหนังสือครบ 500.- รับคูปองถ่ายรูปฟรีไปเลย (100 สิทธิ์แรกต่อวัน) 6 ลาย จากหนังสือใหม่ 6 เล่ม และจากภาพถ่ายสถานีกลางบางซื่อ ฝีมือ “พิชัย แก้ววิชิต” 3 ลาย ย้ำกันอีกครั้งว่า LIMITED EDITION ห้ามพลาดเด็ดขาด

Henna Paint 3 เล่ม 3 ลาย

เพ้นท์เฮนน่าด้วยลายพิเศษไม่ซ้ำใคร ออกแบบจากปกหนังสือ 3 เล่ม โดยร้าน Airy Dolly รับรองว่าได้หิ้วหนังสือกันแบบเก๋ๆ ไปเลย เพียงซื้อหนังสือเล่มใดเล่มหนึ่งจาก 3 รายการนี้

เล่นแร่แปลภาพ ประวัติศาสตร์สยามจากเบื้องหลังภาพถ่าย

The Portrait of a Lady

A Passage to India

เฉพาะวันที่ 27 มี.ค /2 เม.ย. /3 เม.ย. และ 6 เม.ย. 65 (จำกัด 40 สิทธิ์แรกต่อวัน)

หมายเหตุ: กิจกรรม Henna Paint ใช้เวลาประมาณ 15 นาทีต่อ 1 ท่าน