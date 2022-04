แท็งก์ความคิด : มาอ่านหนังสือกัน

บรรยากาศงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 50 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 20 ที่สถานีกลางบางซื่อตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคมเป็นต้นมา ยืนยันว่า คนไทยอ่านหนังสือ

เพราะตั้งแต่วันเปิดงานจนถึงบัดนี้ และคาดว่าจนถึงวันสุดท้ายคือ 6 เมษายน

เชื่อว่าคนจะแน่นตั้งแต่ต้นจนจบงาน

สำนักพิมพ์มติชน และบริษัท งานดี จำกัด ในเครือมติชน ฝากขอขอบพระคุณผู้มีอุปการคุณที่แวะเวียนไปที่บูธ A16 ของสำนักพิมพ์มติชน และอุดหนุน

หนังสือที่ได้รับความนิยมปีนี้มีสลับตำแหน่งความฮิต จึงขอนำเสนอแค่ชื่อหนังสือกับผู้เขียน ไม่ขอบอกอันดับเพราะมีความเปลี่ยนแปลงตามแต่ละคน

หนังสือที่ได้รับความนิยม ประกอบด้วย “เล่นแร่แปลภาพ” โดย นักรบ มูลมานัส “ภูมิปัญญาปฏิวัติฝรั่งเศส” โดย ปิยบุตร แสงกนกกุล “สิ่งที่เคยมอง แต่ไม่เคยเห็น” โดย หนุ่มเมืองจันท์ “ทหารของพระราชา กับการสร้างสำนึกแห่งศรัทธาและภักดี” โดย เทพ บุญตานนท์

“My Brain Has Too Many Tabs Open ปิดแท็บชีวิตแค่ปิดโซเชียล” ของ Tanya Goodin แปลโดย พรรษรัตน์ พลสุวรรณา “ก่อร่างเป็นบางกอก” ผลงาน Edward Van Roy แปลโดย ยุกติ มุกดาวิจิตร “วัฒนธรรมและพฤติกรรมของไทย” โดย รูธ เบเนดิกต์ แปลโดย พรรณี ฉัตรพลรักษ์ “Who We Are and How We Got Here ดีเอ็นเอปฏิวัติ” ผลงาน David Reich แปลโดย ก้อง พาหุรักษ์ “ทุน วัง คลัง (ศักดิ) นา” โดย อภิชาต สถิตนิรามัย และอิสร์กุล อุณหเกตุ “คนจรดาบ” โดย วิศิษฏ์ ศาสนเที่ยง

หนังสือนอกจาก 10 เล่มนี้ก็ได้รับความนิยม แต่หากจะนำเสนอเกรงว่าเนื้อที่ไม่เพียงพอ

และเท่าที่ติดตามข่าวสาร พบว่าคนอ่านหนังสือมีความหลากหลาย

คนหนุ่มสาวที่หลายคนอาจมองว่าไม่อ่านหนังสือนั้น จริงๆ แล้วมีผู้สนใจใฝ่ความรู้เป็นจำนวนมาก

ความคึกคักภายในงานทำให้บรรดาผู้ผลิตหนังสือออกอาการปลื้ม มีพลังผลิตหนังสือเล่มต่อๆ ไปอย่างเต็มที่

สำหรับบูธมติชนมีกำหนดการเสวนา และแจกลายเซ็นด้วย

ตามกำหนดการเสวนา วันเสาร์ที่ 2 เมษายน เวลา 14.00-15.00 น. “ก่อร่างเป็นบางกอก: เบื้องลึกเบื้องหลังนานาชาติพันธุ์ในบางกอก” วิทยากร: ยุกติ มุกดาวิจิตร และพวงทอง ภวัครพันธุ์ ดำเนินรายการ: สมฤทธิ์ ลือชัย

วันที่ 3 เมษายน มี 3 ช่วงเวลา เริ่มจากเวลา 11.00-12.00 น. “เล่นแร่แปลภาพประวัติศาสตร์” วิทยากร: นักรบ มูลมานัส ดำเนินรายการ: นภษร ศรีวิลาศ

เวลา 13.00-14.00 น. “สิ่งที่เคยมอง แต่ไม่เคยเห็น” วิทยากร: “หนุ่มเมืองจันท์” และพิชัย แก้ววิชิต ดำเนินรายการ: วิกรานต์ ปอแก้ว

และเวลา 16.00-17.00 น. เวทีส่งท้ายโดยวิทยากร: เทพ บุญตานนท์ ดำเนินรายการ: ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์

ส่วนกำหนดการแจกลายเซ็นนักเขียน

วันที่ 2 เมษายน เวลา 14.00-15.30 : หนุ่มเมืองจันท์ 16.00-17.00 : ยุกติ มุกดาวิจิตร

วันที่ 3 เมษายน เวลา 12.00-13.00 : นักรบ มูลมานัส เวลา 14.00-15.00 : สุพันธุ์ มงคลสุธี เวลา 15.00-16.30 : หนุ่มเมืองจันท์ และเวลา 17.00-18.00 : เทพ บุญตานนท์

เชื่อว่าโปรแกรมที่จัดและวิทยากรที่ได้รับเชิญจะถูกใจบรรดานักอ่าน

ส่วนใครที่ยังหาบูธสำนักพิมพ์มติชนไม่พบ โปรดตามหาบูธ A16

หรือใครที่เดินทางด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT เมื่อขึ้นจากสถานีกลางบางซื่อแล้วให้เลี้ยวซ้าย จะเห็นป้าย “สำนักพิมพ์มติชน” แจ่มชัด

งานครั้งนี้หากใครอุดหนุนมากก็จะมีของสมนาคุณมอบให้

ซื้อครบ 500 บาท รับ BOOK JOURNEY SANITIZER SPRAY + ถ่ายรูปโฟโต้บูธฟรี (จำกัด 100 สิทธิแรกต่อวัน)

ถ้าซื้อครบ 800 บาท รับ BOOK JOURNEY TOTE หากซื้อครบ 1,300 บาท รับ BOOK JOURNEY LUNCH PACK

และซื้อครบ 2,500 บาท รับ BOOK JOURNEY PILLOW BLANKET

นอกจากนี้ บรรดาแฟนๆ นิตยสารของเครือมติชน ทั้งนิตยสารมติชนสุดสัปดาห์ นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน และนิตยสารศิลปวัฒนธรรม สามารถสมัครสมาชิกรายปีได้

งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งนี้เป็นอีกครั้งที่ประสบความสำเร็จ

เป็นความสำเร็จร่วมกันของคนรักหนังสือ

ทั้งผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ผู้เขียน ผู้อ่าน ที่ไปรวมตัวกันเพื่อบอกว่า “อ่านหนังสือกันเถอะ”

อ่านหนังสือแล้วจะรู้ว่าได้มากกว่าเสีย

แม้หลายคนบอกว่ามีข้อมูลในโลกออนไลน์เต็มเปี่ยม แต่หลายปีที่ผ่านมายืนยันว่าการได้อ่านหนังสือยังมีความจำเป็น

โดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังคงต้องมีหนังสือบริการ

โรงเรียน ชุมชน หมู่บ้าน ที่ทำการ ท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และอื่นๆ

ถ้ามีจุดอ่านหนังสือวางไว้ในพื้นที่ที่มีคนอยู่ ย่อมเป็นคุณูปการแก่ผู้มาติดต่อ

ขอเพียงหนังสือที่จัดวางมีเนื้อหาที่มีประโยชน์ หนังสือเหล่านั้นจะกลายเป็นทุนของชุมชนท้องถิ่น

เป็นขุมทรัพย์ราคาย่อมเยาที่มีค่ามหาศาลที่ผู้คนเข้าถึงได้

แม้จะราคาย่อมเยา แต่บางพื้นที่ที่ยังมึนกับวิกฤตเศรษฐกิจก็ยังต้องการความช่วยเหลือ

หากมีผู้คนที่มีศักยภาพจัดหาหนังสือไปให้ชุมชน โรงเรียน และอื่นๆ ได้อ่าน

ย่อมเป็นการช่วยเหลือคนในพื้นที่

เพราะการอ่านช่วยให้มี “ทางออก” จาก “ทางตัน”

ทำให้มี “แสงสว่าง” ขับไล่ “ความมืด”

ทำให้ปัญหาหลายอย่าง มีหนทางแก้ไข

เรื่องแบบนี้อาจฟังแล้วรู้สึกแปลกๆ แต่ความแปลกเช่นนี้เกิดขึ้นมาแล้วทุกยุค

ที่ร่ายยาวมาถึงจุดนี้ก็เพื่อชักชวนทุกผู้คน

มาอ่านหนังสือกันเถอะ