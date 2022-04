คอลัมน์แท็งก์ความคิด : ‘ซัมเมอร์ บุ๊ก’ที่‘สามย่าน’

สงกรานต์ปีนี้คึกคักกว่าสงกรานต์ปีก่อนๆ เพราะหลายคนยอมรับแล้วว่า แม้โรคโควิด-19 จะยังไม่หมดไป แต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคนไทยมีความรู้ และเตรียมพร้อมกันมาพอสมควร

เรียกได้ว่าเตรียมรับมือกับโรคระบาดนี้ได้อย่างมีสติ

ไม่ว่าจะเป็นการป้องกันของปัจเจกบุคคล ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย การฉีดวัคซีน การบูสต์โดส

หรือการป้องกันของภาครัฐที่มีความพร้อมมากขึ้น

ทั้งเรื่องการสั่งซื้อวัคซีน ยาต้านไวรัส การตระเตรียมระบบสาธารณสุขรองรับสถานการณ์ระบาดได้อย่างเป็นระบบ

และด้วยกาลเวลาที่ผ่านพ้นไป ทำให้โรคโควิด-19 เริ่มอ่อนกำลังลงตามลำดับ

ดังนั้น เมื่อคนแข็งแรง โรคอ่อนแรง รัฐมีการเตรียมพร้อมสูง จึงมั่นใจว่าการใช้ชีวิตจะเป็นปกติได้มากขึ้น

ออกไปทำงานได้ ออกไปเรียนหนังสือได้ ออกไปช้อปปิ้งได้ เพียงแต่อย่าประมาท

ด้วยเหตุต่างๆ รวมทั้งความต้องการของผู้คนที่อยากจะออกไปนอกบ้าน เพื่อพบปะสังสรรค์ และหวนนึกถึงการใช้ชีวิตที่เป็นอิสระก่อนที่โรคโควิด-19 อาละวาด ทำให้สงกรานต์ครั้งนี้มีความคึกคัก

หลายกิจกรรมที่เริ่มกลับมาจัดงานอีกครั้งได้รับการตอบรับ เช่น งานมอเตอร์โชว์ที่มีคนเข้าชมอย่างล้นหลาม

หรืองานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ผ่านมาที่มีผู้คนออกไปหาหนังสืออ่านกันครึกครื้น

ครึกครื้นจนกระทั่งอดบอกกล่าวไม่ได้ว่า วันที่ 29 เมษายน ถึง 8 พฤษภาคม ที่ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์ จะมีงานหนังสืออีกงานหนึ่ง

ชื่องานว่า “Summer Book Fest 2022”

งานนี้เดิมคือ Winter Book Fest เพราะตั้งใจจัดในหน้าหนาว แต่เพราะโรคระบาดพ่นพิษ ทำให้ต้องเลื่อน

เลื่อนจากหน้าหนาวมาจัดกันหน้าร้อน

แต่ไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลใด ทุกคนก็สามารถหาหนังสือมาอ่านกันได้

งาน Summer Book Fest 2022 นี้ มีสำนักพิมพ์กว่า 100 สำนักพิมพ์ เข้ามาร่วม ออกบูธจำหน่ายหนังสือ 170 บูธ

ทุกบูธอัดแน่นด้วยหนังสือที่น่าอ่าน ตามธีมงาน “อ่านผลิบาน”

สำหรับสำนักพิมพ์มติชน ได้บูธ E3 จัดเตรียมโปรโมชั่นต้อนรับนักอ่านทุกคน

แน่นอนว่าหนังสือที่เคยจำหน่ายในงานสัปดาห์หนังสือฯ มีมาจำหน่ายที่งานนี้ด้วยแน่ๆ

โดยเฉพาะหนังสือขายดี

อาทิ “สิ่งที่เคยมอง แต่ไม่เคยเห็น” ของหนุ่มเมืองจันท์ “ภูมิปัญญาปฏิวัติฝรั่งเศส” เขียนโดย ปิยบุตร แสงกนกกุล “เล่นแร่แปลภาพ” โดยนักรบ มูลมานัส

“ทหารของพระราชา กับการสร้างสำนึกแห่งศรัทธาและภักดี” ของ เทพ บุญตานนท์ “Siamese Melting Pot ก่อร่างเป็นบางกอก” ผลงาน Edward Van Roy แปลโดย ยุกติ มุกดาวิจิตร “Who We Are and How We Got Here” ดีเอ็นเอปฏิวัติ แปลโดย ก้อง พาหุรักษ์

“Thai Culture and Behavior วัฒนธรรมและพฤติกรรมของไทย” โดย รูธ เบเนดิกต์ แปลโดย พรรณี ฉัตรพลรักษ์ “ทุน วัง คลัง (ศักดิ) นา” โดย อภิชาต สถิตนิรามัย และ อิศร์กุล อุณหเกตุ เป็นต้น

ส่วนหนังสือที่เพิ่งออกมาใหม่ๆ สดๆ ร้อนๆ ก็ขาดไม่ได้

เท่าที่ทราบมีหนังสือชื่อ “อุปถัมภ์ค้ำใคร:การเมืองไทยกับประชาธิปไตยก้าวถอยหลัง” เขียนโดย เวียงรัฐ เนติโพธิ์ และหนังสือชื่อ “เครื่องแบบ ทรงผม หน้าเสาธง ไม้เรียว” โดย ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีเวทีเพื่อเปิดมุมมองนักเขียน และมีโปรโมชั่นส่งเสริมการอ่านอีกด้วย

แว่วมาว่า เวทีงานนี้จะเชิญผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.มาแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับเมืองซึ่งน่าจะรวมถึงการอ่านหนังสือของคนเมืองด้วย

งาน “Summer Book Fest 2022” จึงเป็นงานหนังสืออีกงานที่น่าไปสัมผัส

ด้านการเดินทางคงไม่ต้องแนะนำมาก เพราะสามย่านมิตรทาวน์อยู่ใจกลางเมือง ด้านล่างมีรถไฟใต้ดิน MRT มาจอดที่สถานีสามย่าน

หรือจะเดินทางด้วยรถประจำทาง หรือขับรถมาเองก็สามารถทำได้ เพราะสามย่านมิตรทาวน์อยู่ชิดติดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนี่เอง

จำได้ว่าเมื่อครั้งที่แล้ว บรรดาสำนักพิมพ์ นักเขียน และผู้จัดงานล้วนดีใจ เพราะเห็นนักอ่านรุ่นใหม่ออกมาจับจ่ายหาความรู้จากหนังสือ

หนังสือหนักๆ เนื้อหาที่อัดแน่นด้วยความรู้ กลายเป็นเป้าหมายของผู้อ่าน

ลักษณะการอ่านเช่นนี้ ปรากฏอีกครั้งภายในงานสัปดาห์หนังสือครั้งที่ผ่านมา ตอกย้ำว่าหนังสือยังเป็นที่นิยมของผู้อ่าน

และยังพบว่าหนังสือการ์ตูนที่อธิบายความรู้ด้านต่างๆ ก็เป็นที่นิยม

สำนักพิมพ์มติชนจึงจัดหนังสือการ์ตูนชุด M young 50 เรื่องน่ารู้ ที่มีทั้งเรื่อง 50 คนดังนอกตำรา 50 เหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ และ 50 สิ่งแรกในไทย เอาไว้ให้เลือกหา

ดังนั้น ใครที่พลาดจากงานสัปดาห์หนังสือฯ หรือใครที่ต้องการหาหนังสือเพิ่มเติมเอาไว้อ่านในช่วงซัมเมอร์

วันที่ 29 เมษายนถึง 8 พฤษภาคม เชิญไปเยือนงาน Book Summer Fest ที่ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์

เชิญไปที่บูธ E3 สำนักพิมพ์มติชน

รับรองได้หนังสือดีๆ กลับไปอ่านสมใจ