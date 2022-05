ถอดรหัสอายุยืนยาวอย่างมีคุณภาพ ‘Health Brings Wealth’ เปิดเทคนิคดูแลสุขภาพจาก 4 แพทย์ระดับโลก

จากสถานการณ์ต่างๆ ทั้งปัญหาด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้พฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เกิดผลกระทบต่อสุขภาพกาย และสุขภาพจิต ทำให้เป็นบ่อเกิดของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs (Non-communicable diseases)

จากรายงานปี พ.ศ.2563 จากองค์การอนามัยโลก หรือ WHO พบว่าในแต่ละปีผู้คนทั่วโลกเสียชีวิตจากกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ประมาณ 41 ล้านคน คิดเป็น 71% ของจำนวนประชากรทั้งหมด เช่นเดียวกับประเทศไทย ในปี พ.ศ.2562 ที่มีผู้เสียชีวิตจากกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 76.58% หรือประมาณ 351,880 คนต่อปี เฉลี่ยสูงถึง 44 คนต่อชั่วโมง

ในขณะที่เทรนด์การดูแลสุขภาพกำลังมาแรง ผู้คนหันมาสนใจและใส่ใจในเรื่องสุขภาพกันมากขึ้นด้วยเหตุผลหลากหลาย และที่แน่ๆ คือการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากพบเจอ เพราะนอกจากจะเสียสุขภาพกาย สุขภาพจิตแล้ว ยังต้องเสียเวลา เสียงานเสียการ กระทบไปถึงเงินในกระเป๋าอีกด้วย

การป้องกันไว้แต่เนิ่นๆ จึงเป็นสิ่งสำคัญ การหันมาใส่ใจเริ่มต้นสะสมสุขภาพที่ดีจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นกุญแจที่สำคัญที่สุดของการมีคุณภาพชีวิตที่ดี

หนังสือ Health Brings Wealth จึงถูกรังสรรค์ขึ้น เพื่อรวบรวมความรู้ มุมมอง แง่คิด และประสบการณ์จริงจาก 4 แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทั้งทางด้านหัวใจ ด้านสมอง ด้านการออกกำลังกาย รวมทั้งด้านโภชนาการและการชะลอวัย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านนำไปปฏิบัติได้จริง โดยมี นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ เป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญ และเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จ ทั้งสุขภาพที่ดี (Health) ความมั่งคั่ง (Wealth) และอายุยืนอย่างมีคุณภาพ (Longevity)

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญท่านแรกคือ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ จีรี ดโวชัค ศาสตราจารย์ด้านประสาทวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยซูริค, อดีตประธานเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์ของ FIFA, ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาอาวุโสด้านประสาทวิทยาและการวิจัยของศูนย์กระดูกสันหลัง (Spine Center) ประจำคลินิก Schulthess เมือง Zurich และดำรงตำแหน่งประธานของคลินิกนี้นานกว่า 35 ปี ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิและมีผลงานวิจัยจำนวนมากเกี่ยวกับกระดูกสันหลัง โดยได้รับรางวัลยกย่องต่างๆ มากมาย

ในฐานะผู้ชำนาญการทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและเวชศาสตร์ป้องกัน คุณหมอบอกเล่าถึงข้อดีของการออกกำลังกาย เพียงแค่บริหารเวลาให้ดี แบ่งเวลามาออกกำลังกาย 30 นาที 5 ครั้งต่อสัปดาห์ เป็นประจำ สม่ำเสมอ ก็ช่วยให้สุขภาพแข็งแรงได้ในระยะยาว ส่วนผู้ที่ร่างกายมีข้อจำกัดหรือมีอาการบาดเจ็บก็สามารถออกกำลังกายได้โดยการรักษาและดูแลที่เหมาะสม

สำหรับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญท่านถัดไปคือ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ เซอร์จิโอ ฟาซิโอ ศาสตราจารย์วุฒิคุณด้านโรคหัวใจ ประจำ Stanford University ผู้เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันโรคหัวใจ ณ Knight Cardiovascular Institute ของ Oregon Health & Science University (OHSU) และที่นี่เองที่คุณหมอได้ริเริ่มความร่วมมือเพื่อนำทฤษฎีการรักษาโรคหัวใจแบบป้องกัน (Preventive Cardiology) มาสู่ประเทศไทย

ภายในหนังสือ Health Brings Wealth คุณหมออธิบายถึงความสำคัญของหัวใจ ซึ่งเป็นอวัยวะทำงานตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เคยได้หยุดพัก การดูแลสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดต้องเริ่มต้นที่ตัวเรา ด้วยการหันมาใส่ใจการใช้ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการเลือกรับประทานอาหารที่ดี คือ ไม่หวานจัด ไม่เค็มจัด และอาหารที่ไม่มีไขมันอิ่มตัวสูง พฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ดี นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ เคลื่อนไหวร่างกายอยู่เสมอ ลดความเครียด อันเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคหัวใจ และอีกหลายวิธี เพื่อรักษาหัวใจให้อยู่ด้วยกันกับเราไปนานๆ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญท่านที่สาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิคุณ นายแพทย์ ตนุพล วิรุฬหการุญ หรือ ‘หมอแอมป์’ ผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์ป้องกัน (Preventive Medicine) ดูแลคนไข้ในการดูแลฟื้นฟูสุขภาพ ด้านการลดน้ำหนักและควบคุมโรคอ้วนที่มีความมุ่งมั่นที่จะดูแลผู้ป่วยทำให้เรื่องควบคุมน้ำหนักไม่ใช่เรื่องยากสำหรับการดูแลสุขภาพ

หมอแอมป์ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนและกระตุ้นให้ประชาชนคนไทยเกิดความตระหนัก และสนใจในการดูแลสุขภาพในเชิงป้องกันโรคมากขึ้น โดยการให้ความรู้ผ่านทางการบรรยาย และช่องทางสื่อออนไลน์ อาทิ Facebook : Dr Amp Team, Instagram : DrAmp Team, Spotify : Dr.Amp Team, YouTube : DrAmp Team, Website : www.dramp.com เพื่อให้คนได้ปฏิบัติกัน ปัจจุบันมีผู้ติดตามมากกว่า 750,000 คน

อีกทั้งยังเป็นเจ้าของผลงานหนังสือ Best Seller อีกหลายเล่ม อาทิ เคล็ดลับชะลอวัย ห่างไกลโรค, กินดี อยู่นาน คือของขวัญชีวิต, สุขภาพดีอายุ 100 ปี คุณก็มีได้, นอนถูกวิธี สุขภาพดีตลอดชีวิต

การดูแลสุขภาพในเชิงป้องกันโรคเป็นสิ่งที่หมอแอมป์ให้ความรู้ด้วยสำนวนที่อ่านเข้าใจง่าย เน้นการดูแลสุขภาพตั้งแต่ก่อนเจ็บป่วย ด้วยหลักการของเวชศาสตร์ป้องกัน (Preventive Medicine) เพื่อทำการป้องกันและชะลอการเกิดโรค จากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต (Lifestyle Medicine) ทั้งในเรื่องของการรับประทานอาหารในแต่ละวันที่ได้รับสารอาหารครบถ้วน โดยอาหารที่ดีต้องมาจากธรรมชาติ ไม่ผ่านกระบวนการแปรรูป ควบคู่กับการตรวจเชิงลึกทางห้องปฏิบัติการบวกการเจาะรหัสพันธุกรรม เพื่อไขความลับสุขภาพดีที่ลงลึกไปถึงระดับเซลล์ เพื่อให้เกิดการดูแลรักษาสุขภาพแบบเฉพาะบุคคล

คุณหมอยังเน้นย้ำอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือ การนอน เพราะการนอนที่เพียงพอจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของร่างกายที่ดีขึ้น มีความสดชื่นและตื่นตัวตลอดทั้งวัน ช่วยส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญท่านสุดท้าย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ คีธ แบล็ค ศัลยแพทย์ระบบประสาท และนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียง ดำรง ตำแหน่งหัวหน้าแผนกศัลยกรรมประสาทและผู้อำนวยการสถาบันศัลยกรรมประสาท Maxine Dunitz ของศูนย์การแพทย์ Cedars-Sinai ได้รับการแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์ประจำสาขาประสาทวิทยา มีผลงานที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง โดยได้รับการตีพิมพ์กว่า 400 บทความ ประวัติของท่านถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ออกฉายทางโทรทัศน์ The New Explorers อีกทั้ง นิตยสาร Esquire ได้จัดให้ท่านเป็นหนึ่งใน 21 บุคคลที่สำคัญที่สุดแห่งศตวรรษที่ 21 และได้ขึ้นปกนิตยสาร TIME ฉบับพิเศษปี 1997 ‘Heroes of Medicines’ อัตชีวประวัติของท่านยังได้รับการตีพิมพ์เป็นหนังสือ Brain Surgeon ในปี พ.ศ.2552 อีกด้วย

หนังสือเล่มนี้ คุณหมอพูดถึงความสำคัญของสมอง ซึ่งเป็นศูนย์กลางของระบบประสาท ทำหน้าที่ควบคุมและสั่งการ การเคลื่อนไหว พฤติกรรม รวมไปถึงการรักษาสมดุลในร่างกาย

ตอบคำถามที่ว่าสมองมีการเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างไรบ้าง เพื่อป้องกันและชะลอไม่ให้เป็นโรคอัลไซเมอร์ เพราะในปัจจุบันทั่วโลกมีผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมสูงถึง 50 ล้านคน และเพิ่มจำนวนขึ้นเกือบ 10 ล้านคนต่อปี ส่งผลให้มีคนเสียชีวิตจากโรคอัลไซเมอร์สูงเป็นอันดับที่ 5 ของโลก การดูแลสมองจึงเป็นเรื่องที่ต้องดูแลและให้ความใส่ใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย การนอน การมีน้ำหนักตัวที่เหมาะสม รวมไปถึงการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อให้สมองได้ทำงาน ตลอดจนการนั่งสมาธิ ซึ่งเป็นการเปิดสมองอีกแนวทางหนึ่ง

ด้วยประสบการณ์และความรู้เฉพาะด้าน ผนวกกับงานวิจัยและพัฒนาใหม่ๆ ทำให้หนังสือ ‘Health Brings Wealth’ เป็นเสมือนกุญแจปลดล็อกสู่การมีสุขภาพดี พร้อม infographic และตัวอย่างการปฏิบัติตนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง ช่วยให้ผู้อ่านได้ความรู้และเข้าใจการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้อง

เพราะสมบัติที่สำคัญที่สุดคือ สุขภาพ อันเป็นที่มาของถ้อยคำที่ว่า ‘Health Brings Wealth’ ส่งมอบกุญแจไขสู่การมีสุขภาพที่ดีอย่างมีคุณภาพให้ตัวเองและคนที่รัก

Health Brings Wealth

กระดาษอาร์ตสี่สีทั้งเล่ม จำนวน 228 หน้า เปิดให้สั่งซื้อได้ผ่านทางร้านหนังสือ Asiabook ประเทศไทย และ amazon.com ในราคา 990 บาท และในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)

เนื้อหา 10 บทหลัก

บทที่ 1 Hippocrates บิดาแห่งการแพทย์สมัยใหม่ (Hippocrates on Preventive Healthcare)

บทที่ 2 ตำนาน นพ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ (The Legacy of Dr. Prasert Prasarttong-Osoth)

บทที่ 3 สี่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ (Co-Authors)

บทที่ 4 การออกกำลังกายคือยารักษาโรคที่ไม่ต้องเสียเงินซื้อ (Physical Activity is Your Cheapest Medicine)

บทที่ 5 โภชนาการที่สมดุลคือกุญแจสู่การมีสุขภาพดี (Balanced Nutrition is Key for Your Health)

บทที่ 6 เวชศาสตร์ป้องกันกับโรคหัวใจ สิ่งที่ต้องรู้และต้องทำ (Preventive Cardiology: What you Need to Know and Do)

บทที่ 7 การเพิ่มประสิทธิภาพสมองอย่างไรให้ได้ผลดี (Optimizing Brain Wellness As You Age)

บทที่ 8 เวชศาสตร์วิถีชีวิต : 5 เสาหลักเพิ่มประสิทธิภาพสุขภาพของคุณ (Lifestyle Medicine: Five Pillars for Optimizing Your Health)

บทที่ 9 เรื่องราวจากผู้ป่วย (Patient Stories)

บทที่ 10 เมนูเพื่อสุขภาพ (Recipes for Home Cooks)