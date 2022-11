แท็งก์ความคิด : พร้อมหรือยัง

แม้สัญญาณเศรษฐกิจทั่วโลกจะต้องเผชิญหน้ากับปัจจัยเงินเฟ้อที่เป็นตัวถ่วง

แต่หากเปรียบเทียบกับสถานการณ์ในอดีตที่โลกเผชิญหน้ากับโรคโควิด-19 ต้องถือว่าตอนนี้เศรษฐกิจมีสัญญาณดีขึ้น

เมื่อท้ายสัปดาห์ที่แล้วควบไปถึงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ มีโอกาสไปฟังดนตรีและดูมวย

วันศุกร์ อาจารย์สุกรี เจริญสุข ชวนไปฟังเพลงที่ บ้านเอื้อมอารีย์ (Aum Aree house)

หลังจากอาจารย์สุกรีเกษียณอายุจากมหิดลได้มาสานต่อปณิธานสร้างเด็กไทยให้รู้แจ้งทางดนตรีที่โรงเรียนสอนดนตรีเอื้อมอารีย์

ในช่วงเวลาที่โลกและไทยเผชิญหน้ากับโควิด-19 อาจารย์สุกรีได้เนรมิตหอแสดงดนตรีภายในพื้นที่พุทธมณฑลสาย 2

เปิดหลักสูตรสอนเด็กเล็กและเด็กโตเพื่อเพิ่มศักยภาพทางดนตรีและทักษะชีวิต มีลูกชายคนโต ลูกสะใภ้ และลูกสาว 2 คน ร่วมดำเนินการ

อาจารย์สุกรีเล่าว่า จวบจนถึงวันนี้มีเด็กๆ สลับกันมาเรียนกว่า 600 คน

แม้ค่าเรียนจะสูง แต่ก็ช่วยให้คัดคนที่ตั้งใจจริงมาเรียน

วันนั้น อาจารย์สุกรีจัดคอนเสิร์ตเพื่อระดมทุนส่งนักเรียนไปเยอรมนี และถือโอกาสเชิญชวนมิตรรักแฟนคลับไปชุมชน

การแสดงมี ศาสตราจารย์อาเรนส์ (Rolf-Dieter Arens) เป็นอดีตอธิการบดีสถาบันดนตรีที่เมืองไวมาร์ เยอรมนี เล่นเปียโน น.ส.กมลมาศ เจริญสุข หรือ ครูฟาง เล่นไวโอลิน น.ส.ตปาลิน เจริญสุข หรือ อาจารย์ซอย เล่นเชลโล

เล่นกันภายในหอแสดงดนตรีที่ออกแบบอย่างประณีต

บทเพลงที่บรรเลง คือ Sonata in D Minor for Cello and Piano Op.40 ของ Dmitri Shostakovich และ Trio No.1 Op.49 in D Minor ของ Felix Mendelssohn

นี่เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่ได้ฟังการแสดงสด ยิ่งรับฟังดนตรีภายในหอแสดงดนตรีที่ดี มีระยะห่างระหว่างผู้บรรเลงกับผู้ฟังเหมาะสม มีผู้บรรเลงฝีมือระดับครู ยิ่งฟังดนตรีมีความสุข

ฟังดนตรีจบ มองบรรยากาศรอบตัว รู้ทันทีว่าโรงเรียนสอนดนตรีเอื้อมอารีย์มีความพร้อมสูง

หลังโควิด-19 จางหาย ที่นี่จะเป็นทางเลือกของผู้ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพทางดนตรี ที่น่าสนใจ

รุ่งขึ้นวันเสาร์ขึ้นเครื่องไทยสมายล์บินจากกรุงเทพฯไปภูเก็ต

บนเครื่องมีภาพยนตร์ “ทอดน่องท่องฟ้า” ที่เครือมติชนทำเปิดให้ผู้โดยสารได้ชมด้วย

ภาพสวยงาม เนื้อหาน่าสนใจ ดูแล้วภาคภูมิใจในความเป็นไทย

ลงเครื่องที่ภูเก็ต ที่นั่นมีการแข่งขันชกมวยไทย รายการ “เลเจนด์ ไฟท์ติ้ง แชมเปี้ยนชิพส์-เลเจนด์ เอฟซี อันดามันดา ภูเก็ต”

งานนี้จัดที่เวทีมวยชั่วคราว สวนน้ำอันดามันดา ภูเก็ต มี นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกฯ เป็นประธานเปิดการแข่งขัน

นายสุวัจน์อธิบายจุดแตกต่างของมวยไทยรายการ Thai Fight ว่ามีหลายรูปแบบ สำหรับ “เลเจนด์ ไฟท์ติ้ง แชมเปี้ยนชิพส์-เลเจนด์ เอฟซี” นี้มีความพิเศษคือการผสมผสาน

เป็นการแข่งขันกีฬามวยไทยและศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสาน (Mixed Martial Arts) หรือ MMA

คือมีการชกทั้งเวทีมวยคาดเชือก และการชกภายในกรง ทำให้ผู้ชมได้ดูการต่อสู้ทั้ง 2 แบบภายในรายการเดียวกัน

การแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นสนามที่ 5 และที่ผ่านมามีผู้เข้าชมคึกคัก

เช่นเดียวกับที่ภูเก็ตที่มีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ รวมถึงคนพื้นที่เข้าไปชม

ไฮไลต์วันนั้นอยู่ที่มวยไทย รุ่น 47 กก.หญิง ระหว่าง จันทกานต์ มโนบาล หรือ พญาหงส์ อโยธยา ไฟท์ ยิม แชมป์เควันหญิงคนแรกในประวัติศาสตร์ไทย วัย 19 ปี ที่ทำสถิติชกมวยไทย 61 ไฟต์ ชนะถึง 48 ไฟต์ มาแล้ว

พญาหงส์ขึ้นเวทีดวลกับ มาการ์เร็ท วาเนก เจ้าของฉายา ขุนเข่าทะเลเดือด จากหงส์ทองมวยไทย อดีตโปรแกรมเมอร์สาวจากสหรัฐ

ผลปรากฏว่า พญาหงส์ชนะคะแนนไปเมื่อชกครบ 3 ยก

การเดินทางไปภูเก็ตครั้งนี้มีโอกาสได้พูดคุยกับข้าราชการผู้ใหญ่ ได้ฟังตัวแทนชมรมท่องเที่ยว รวมไปถึงเจ้าหน้าที่โรงแรม และพนักงานร้านอาหาร เล่าสถานการณ์เศรษฐกิจของภูเก็ต

ทุกคนให้ข้อมูลตรงกันว่า “ดีขึ้นมาก”

โรงแรมชั้นนำอย่าง อินเตอร์คอนติเนนตัล ภูเก็ต รีสอร์ท มียอดจองห้องพักเต็ม

ภายในจังหวัดพบเห็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทุกหนแห่ง

นี่ขนาดนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยยังไม่ถึง 10 ล้านคน แต่สิ่งที่เรียกว่า “ดีขึ้นมาก” ช่วยให้ทุกคนมีหวัง

จังหวะนี้ใครพร้อมย่อมได้เปรียบ เพราะหลายปีที่ผ่านมา หลายคนหยุดชะงัก ขณะที่โลกเคลื่อนไหวตลอดเวลา

การเตรียมความพร้อมในทุกด้านจึงมีความสำคัญ

ดังนั้น ก่อนโลกจะเปิดกว้างมากกว่านี้ ถ้าเราพร้อมย่อมมีโอกาส

ถึงเวลาแล้วที่ต้องถามตัวเองว่า พร้อมแล้วหรือยัง

พร้อมต้อนรับโลกที่กำลังเปิดและกำลังเปลี่ยนกันแล้วหรือยัง