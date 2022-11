แท๊งก์ความคิด : มติชนเปิดโกดัง

ว่างเว้นห่างหายไปหลายปี พอมาถึงปีนี้คิดว่าถึงเวลาแล้ว

ถึงเวลา “เปิดโกดังหนังสือดี และสมานมิตรฯ รีเทิร์น”

สำนักพิมพ์มติชนจัดระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน-4 ธันวาคม เวลา 10.00-19.00 น. ที่มติชนอคาเดมี

การเดินทางแนะนำให้ใช้ขนส่งสาธารณะมาลงที่วัดเสมียนนารี ถนนวิภาวดี กทม. ทางมติชนจัดรถคอยให้บริการรับ-ส่ง หรือจะนั่งรถจักรยานยนต์รับจ้างเข้ามาส่งก็ไม่ว่ากัน

ส่วนผู้นำรถเก๋งส่วนตัวมาอาจจะติดขัดเรื่องที่จอดรถ

แต่ใครที่เดินทางมาถึง สำนักพิมพ์มติชนรับประกันความคุ้มค่า

ผู้ที่เฝ้ามองหาหนังสือดีและถูก ต้องการเหมาเป็นล็อตใหญ่ๆ ห้ามพลาดตั้งแต่วันแรกๆ เพราะอาจหมดเกลี้ยง

โปรโมชั่นที่ตระเตรียมไว้ต้อนรับ มีทั้ง ซื้อหนังสือลดสูงสุด 90%

บางปกบางเล่มเริ่มต้นเพียง 10 บาท 30 บาท 50 บาท

สำหรับหนังสือใหม่ของสำนักพิมพ์มติชน ซื้อหนังสือภายในร้าน Matichon Book Club ลด 20% หนังสือจากเพื่อนสำนักพิมพ์ ลด 10-15%

ซื้อครบ 1,500 บาท รับ BookPath Big Tote 1 ใบ ซื้อครบ 2,500 บาท รับ BookPath Mat 1 ผืน

ในสมานมิตรฯ Shop มีของพรีเมียมจากศิลปินชื่อดังจำหน่ายในราคาพิเศษ

และมีบริการรับหิ้ว Online เอาไว้ให้บริการอีกด้วย

ใครสนใจรับบริการรับหิ้ว สามารถดำเนินการ โดย Scan QR Code หรือคลิกลิงก์ เพื่อแอดไลน์ จากนั้นก็กรอกข้อมูลและสั่งซื้อ

ส่วนใครที่เดินทางไปงาน จะพบว่า นอกจากสำนักพิมพ์มติชนแล้ว ยังมีสำนักพิมพ์

อีกหลายแห่งมาร่วม

ได้แก่ สำนักพิมพ์ broccoli book Praphansarn.com สำนักพิมพ์ ยิปซี Nanmeebooks Fan สำนักพิมพ์แสงดาว Salmon Books Sarakadee Magazine สำนักพิมพ์ต้นฉบับ Textbooks Foundation – มูลนิธิโครงการตำราฯ สำนักพิมพ์แอร์โรว์

หลายคนช้อปแล้วไม่อยากขนหนังสือกลับทันที สามารถส่งพัสดุโดยไปรษณีย์ไทยได้

ทุกอย่างครบถ้วน พร้อมต้อนรับนักอ่าน

งานเปิดโกดังครั้งนี้จัดใหญ่ นอกจากขายหนังสือแล้ว ยังมีกิจกรรมเชิญชวนให้ทุกคนมาเยี่ยมเยียน

มีกิจกรรม work shop มีเวทีเสวนาเรื่องเด็ดที่ควรฟังสดๆ

เวลา 15.00-17.00 น. วันที่ 25 พฤศจิกายน ฟัง Sujit’s Talk: เจ้านครอินทร์ เมืองสุพรรณ จีนหนุน “ยึดอำนาจ” อยุธยา สร้างสรรค์การค้าสู่สากล โดย สุจิตต์ วงษ์เทศ มี เอกภัทร์ เชิดธรรมธร ดำเนินรายการ

เวลา 14.00-16.00 น. วันที่ 26 พฤศจิกายน ฟัง Special Talk: 2566 การเมืองไทยไปทิศทางไหน โดย ผศ.ดร.พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย มี กุลพัทธ์ เพิ่มพูน ดำเนินรายการ

จากนั้น เวลา 16.30-18.00 น. ฟัง Special Talk: หนังสือเก่าเล่าประวัติศาสตร์ โดย ธนโชติ เกียรติณภัทร มี พิชญ์เดช แสงแก่นเพ็ชร์ ดำเนินรายการ

เวลา 13.00-15.00 น. วันที่ 27 พฤศจิกายน ฟัง BookTalk: รัฐสยดสยอง เบื้องหลังอำนาจรัฐศิวิไลซ์ โดย ภัทรนิษฐ์ สุรรังสรรค์ มี ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ ดำเนินรายการ

เวลา 16.00-18.00 น. วันที่ 2 ธันวาคม ฟัง Special Talk: คน เมือง และโบราณสถาน โดย ศ.ดร.ชาตรี ประกิตนนทการ มี อนรรฆ พิทักษ์ธานิน ดำเนินรายการ

เวลา 11.00-13.00 น. วันที่ 3 ธันวาคม ฟัง Exclusive Talk #สภากาแฟ ไทยในโลกใหม่ รอบวงสนทนาแลกเปลี่ยน โดย รศ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม

จากนั้น เวลา 14.00-16.00 น. ฟัง Book Winner Talk: หลังบ้านคณะราษฎร เบื้องหลังอภิวัฒน์สยาม โดย ชานันท์ ยอดหงษ์ มี อัครพงษ์ ค่ำคูณ ดำเนินรายการ

รายการเสวนาแบบนี้ พลาดแล้วจะเสียดาย

แค่นั้นยังไม่พอ

ภายในงานยังมี กิจกรรม Talk&Taste เริ่มวันที่ 26 พฤศจิกายน เวลา 11.00-13.00 น. Talk&Taste: ต้นสาย ปลายจวัก โดย กฤช เหลือลมัย มี ฆนัท นาคถนอมทรัพย์ ดำเนินรายการ

วันรุ่งขึ้น เวลาเดียวกัน มีกิจกรรม Talk&Taste: รสไทย(ไม่)แท้ โดย อาสา คำภา มี ชนมน วังทิพย์ ดำเนินรายการ

วันที่ 3 ธันวาคม เวลา 17.00-18.00 น. มีกิจกรรม Talk&Taste: โลกของ

คราฟต์เบียร์ โดย เอนก มงคลวุฒิเดช

ยังมี กิจกรรม WorkShop&Exhibition เริ่มตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน เวลา 16.00-17.00 น. มี Exhibition Talk: ศิลปะ สถาปัตยกรรม สิ่งพิมพ์ กับคณะราษฎร The Exhibition of Arts, Architecture, Publication and People’s Party โดย นริศ จรัสจรรยาวงศ์

วันที่ 29 พฤศจิกายน เวลา 16.00-18.00 น. WorkShop: วิ่งได้ วิ่งดี กับครูดิน ครูดิน สถาวร จันทร์ผ่องศรี มี สุภชัย สุชาติสุธาธรรม ดำเนินรายการ

วันที่ 3 ธันวาคม เวลา 16.00-17.00 น. ปิดท้ายอีกครั้ง ด้วย Exhibition Talk: ศิลปะ สถาปัตยกรรม สิ่งพิมพ์ กับคณะราษฎร The Exhibition of Arts, Architecture, Publication and People’s Party นริศ จรัสจรรยาวงศ์

ทั้งนี้ ตลอดการจัดงาน มี Special Exhibition: Bookcanvas นิทรรศการภาพวาด ตะวัน วัตุยา x มติชน ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน-4 ธันวาคม ตั้งแต่ 10.00-19.00 น.

ส่วน Exhibition Talk: ศิลปะ สถาปัตยกรรม สิ่งพิมพ์ กับคณะราษฎร The Exhibition of Arts, Architecture, Publication and People’s Party นั้น เปิดให้ชมวันที่ 25 พฤศจิกายน-4 ธันวาคม ตั้งแต่ 10.00-19.00 น. เช่นกัน

เพียงแต่ในเวลา 16.00-17.00 น. วันที่ 27 พฤศจิกายน และวันที่ 3 ธันวาคม ที่มี นริศ จรัสจรรยาวงศ์ มาทอล์ก ต้องสงวนสิทธิให้เฉพาะคนที่ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม

ด้านฝ่ายขายสมาชิก บริษัทงานดี เครือมติชน เปิดรับสมัครสมาชิกนิตยสาร 3 ฉบับภายในงาน

ผู้ที่มาสมัครสมาชิกภายในงานมีสิทธิลุ้นรับของสมนาคุณ

ได้อ่านเรื่องราวของงานเปิดโกดังของเครือมติชนแล้ว กระตุ้นต่อมอยากอ่านอยากซื้อขึ้นมาบ้างไหม

หรืออย่างน้อยแค่อยากฟัง อยากร่วมงานในช่วงท้ายปีเก่า เพื่อต้อนรับปีใหม่ เครือมติชนก็ยินดีต้อนรับ

ใครว่างแวะมากันเยอะๆ แล้วพบกัน ณ มติชนอคาเดมี ตั้งแต่วันนี้-4 ธันวาคม