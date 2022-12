จากโชซอนถึงสยาม เกาะรันเวย์เชื่อมวัฒนธรรมผ่านแฟชั่น ‘ไหมไทย’ใน‘ฮันบก’

ผ้าไหมไทยเป็นมรดกทางภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน

ถักทอด้วยเส้นใย เรียงร้อยเป็นลวดลายตามความนิยมของท้องถิ่น

ด้วยเนื้อผ้างดงามเรียบหรู เลอค่า จึงกลายเป็นสินค้าระดับส่งออก

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) ระบุว่า การส่งออกในปี 2563 ไทยส่งออกผ้าผืนทำจากไหมมูลค่า 138.70 ล้านบาท ส่วนการส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูปทำจากไหม มีมูลค่า 64.60 ล้านบาท

ล่าสุด ‘แฟชั่นวีคผ้าไหมนานาชาติ ครั้งที่ 3’ ถูกจัดขึ้นใจกลางกรุงเทพมหานคร ด้วยความร่วมมือของ สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อเผยแพร่ผ้าไหมไทยและการนำไปประยุกต์ใช้ในระดับนานาชาติ

ดีไซเนอร์จาก 60 ประเทศ โชว์เครื่องแต่งกายที่ออกแบบและตัดเย็บในรูปแบบอันเป็นเอกลักษณ์ โดยใช้ผ้าไหมไทยจาก มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

หนึ่งในประเทศที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ คือ เกาหลีใต้ โดยสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีและศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีประจำประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานแฟชั่นโชว์เดี่ยวในงานแฟชั่นวีคผ้าไหมนานาชาติ ครั้งที่ 3 ของ ‘คิม ดันฮา (Danha)’ นักออกแบบชื่อดังจากเกาหลีที่เคยออกแบบชุดเสื้อผ้าให้กับนักร้องเค-ป็อปชื่อดังมากมาย เช่น วง BLACKPINK ในเอ็มวีเพลง How you like that, MAMAMOO, OH MY GIRL และนักร้องชองอา

รันเวย์ ณ รอยัล พารากอนฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ตระการตาด้วยอาภรณ์งดงามในแบบฉบับร่วมสมัย

มุน ซึง-ฮย็อน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย กล่าวว่า ดันฮา ตัวแทนดีไซเนอร์จากเกาหลีในปีนี้ ได้โชว์ทั้งความสวยงามของชุด ‘ฮันบก’ และความโดดเด่นของผ้าไหมไทยออกมาได้อย่างดี และนอกจากการประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมเกาหลีที่หลากหลาย อาทิ เค-ป็อป ดนตรีพื้นบ้านและชุดฮันบกแล้ว สถานทูตเกาหลีและศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีก็จะเดินหน้าทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมระหว่างทั้งสองประเทศต่อไป

คิม ดันฮา นักออกแบบชาวเกาหลีใต้ เปิดเผยถึงแรงบันดาลใจในการออกแบบชุด ‘ฟินาเล่’ ว่าได้รับแรงบันดาลใจจากเครื่องแต่งกายของสมัยราชวงศ์โชซอน ผ่านการตีความใหม่ในสไตล์ของตัวเอง

‘ดังกุย’ เสื้อตัวบน ในเครื่องแต่งกายแบบดั้งเดิม ตกแต่งด้วยหินทองคำเปลวอันเป็นเอกลักษณ์ของเกาหลีซึ่งหรูหราและกลมกลืนกับสีผ้าไหมไทย รวมถึง ‘จ๊กดูรี’ เครื่องประดับกลางศีรษะ ซึ่งทำด้วยเงินบริสุทธิ์ก็ถูกนำมาจับคู่เป็นเครื่องประดับสะดุดตา

“ประเทศไทยใช้ผ้าไหมไทยเพื่อใส่ในชีวิตประจำวัน ที่เกาหลีก็อยากใช้ผ้าแบบดั้งเดิมเหมือนกัน แต่เราใช้แนวคิดในเรื่องของความแตกต่างและความยั่งยืน เช่น ผ้าที่ทำจากขยะรีไซเคิลจากขวดพลาสติกต่างๆ และใส่ลวดลายจากราชวัง เป็นต้น ซึ่งเราออกแบบชุดเป็นลักษณะคล้ายแบบดั้งเดิม แต่ใช้ลวดลายและวัสดุที่ทันสมัย เพื่อโชว์ในภาพยนตร์ ละคร หรือดนตรี

สำหรับประเทศไทยอยากให้ยังคงการใช้ผ้าไหมไทยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ประเทศเกาหลีก็หวังอยากให้ทุกคนหันมาใช้ผ้าเกาหลีมากขึ้น จึงนำลายดั้งเดิมมาใช้ภายในงานออกแบบ ครั้งนี้เป็นก้าวแรกที่เราได้ออกงานที่ Thai Fashion week เป็นครั้งแรก ดิฉันยินดีที่จะร่วมงานกับทั้งคนเกาหลีและคนไทย” คิม ดันฮากล่าว

ภายในงานดังกล่าว ยังมีการแสดงวัฒนธรรมเกาหลีอื่นๆ ด้วย อาทิ การแสดง ‘ซามุลโนรี’ ของนักเรียนเกาหลี 16 คน จากโรงเรียนนานาชาติเกาหลี กรุงเทพมหานคร ต่อด้วยการแสดงเคป๊อปคัฟเวอร์แดนซ์ทีม ‘Gunsquard’ (กันสควอด) ตัวแทนประเทศไทย ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขัน ‘2022 K-Pop Cover Dance Festival’ ณ ประเทศเกาหลี เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา และการแสดงร้องเพลง ‘อารีรัง’ จากชิน ยอนอา หัวหน้าวงเค-ป๊อป ‘BIG MAMA’ และคณบดี คณะเค-ป๊อป มหาวิทยาลัยโฮวอน

นับเป็นการผสมผสานวัฒนธรรมระหว่างไทยและเกาหลีออกมาได้อย่างงดงาม เชื่อมสัมพันธ์ 2 ประเทศอย่างสร้างสรรค์ยิ่ง

ณัฏฐ์นรี เฮงสาโรชัย