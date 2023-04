ที่มา อาทิตย์สุขสรรค์, มติชนรายวัน อาทิตย์ที่ 2 เมษายน, 2566, หน้า 13-14. ผู้เขียน อธิษฐาน จันทร์กลม, พรสุดา คำมุงคุณ

มติชน M49 เสรีภาพแห่งการอ่าน BOOKSELECTION กับ 26 ปกใหม่

เปิดประตูฮอลล์ 5-7 ให้ผู้อ่านพุ่งตัวเข้าไปหาเล่มเด็ดโดนใจแล้วเมื่อวันที่ 30 มีนาคมที่ผ่านมา สำหรับ งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 51 และ สัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่ 21 ณ ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

จัดโดย สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) ร่วมกับ BOOKWALKER ภายใต้แนวคิด ‘Book Fluencer’ ผู้นำอ่าน

ยิงยาว 11 วัน ไปจนถึง 9 เมษายนนี้

905 คือจำนวนบูธสำนักพิมพ์ต่างๆ ที่เข้าร่วม ขยับเพิ่มขึ้นจาก 788 บูธในครั้งก่อน

M49 คือรหัสไม่ลับที่ต้องจำให้แม่น เพราะเป็นพิกัด ‘สำนักพิมพ์มติชน’ ซึ่งรอบนี้สะดุดตาใสกิ๊งด้วยการ์ตูนตาใส ฝีไม้ลายมือ ‘ไข่แมว’ ศิลปินผู้ยั่วล้อการเมืองไทยด้วยอารมณ์ขันอย่างแสบสัน รับบทผู้ออกแบบบูธและของพรีเมียมสุดจึ้ง คู่ขนานไปกับบรรยากาศศึกเลือกตั้ง 2566 ที่กำลังเข้มข้นอย่างยิ่ง เช่นเดียวกับคำถามในประเด็น ‘เสรีภาพ’ ในทุกด้านของชีวิตที่ถูกตั้งคำถาม แม้กระทั่งเสรีภาพใน ‘การอ่าน’ ที่สัมพันธ์กับ ‘การเมือง’ อย่างไม่อาจปฏิเสธ

BOOKSELECTION จึงกลายเป็นธีมในครั้งนี้ที่มติชนจัด 26 ปกใหม่ ครอบคลุมทุกความสนใจมาให้เลือกอ่านอย่างเสรี ไม่ว่าจะเป็น การเมือง ประวัติศาสตร์ ราชวงศ์ ไสยศาสตร์ ทุนนิยม การพัฒนาเมือง จิตวิทยา แรงบันดาลใจ วรรณกรรม วิทยาศาสตร์ ตลอดจนสุขภาพและอีกหลากหลายให้คนทุกเจเนอเรชั่นจัดหนัก

ฮอตไม่ไหว บูธแทบแตก

‘ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย’ ขายดียืน 1

สำหรับวันแรก เล่มขายดียืนหนึ่ง ส่องไฟไปที่ ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย ฉบับปรับปรุงใหม่ (พิมพ์ครั้งที่ 14) โดย คริส เบเคอร์ และผาสุก พงษ์ไพจิตร ภาพปกโดย ตะวัน วัตุยา พร้อมแทรกบทความพิเศษ โดย สุจิตต์ วงษ์เทศ, นิธิ เอียวศรีวงศ์, ดร.วีรพงษ์ รามางกูร และพริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือเพนกวิน แกนนำราษฎร

504 หน้า สาระล้วน ซื้อที่งานนี้ จาก 420 บาท ลดเหลือเพียง 357 บาท

หนึ่งในผู้หยิบเล่มดังกล่าวกลับบ้าน คือ นักวิชาการอย่าง ผศ.ดร.โดม ไกรปกรณ์ อาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่เผยว่า เลือกเล่มนี้เพราะสนใจเรื่องราวกระแสสังคมในปัจจุบัน

“หนังสือเล่มนี้ทำให้เราเข้าใจถึงที่มาและการเปลี่ยนแปลงของสังคม เพราะงานของอาจารย์คริสและอาจารย์ผาสุก จะทำให้เห็นกระแสความเคลื่อนไหวและทำให้เราเข้าใจรากเหง้าของสิ่งที่เราเห็น ยังไม่นับรวมถึงสำนวนภาษาและไอเดียของอาจารย์ผาสุกที่อ่านแล้วรู้สึกว้าว

“ไม่ว่าเราจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ถ้าเราอ่านด้วยใจที่เปิดกว้างเราก็จะได้เห็นและทำความเข้าใจปรากฏการณ์ร่วมสมัยได้ เรื่องของปกหนังสือในแง่หนึ่งเราก็เข้าใจได้ว่ามีความสอดคล้องกับเนื้อหาเพราะต้องการจะให้เห็นถึงสิ่งที่ปรากฏในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เป็นกระแสและน่าสนใจ” ผศ.ดร.โดมกล่าว

ชี้เป้า ‘ขวาสุดขั้ว’ อ่านระบอบคนดี

ตอบคำถาม ประชาธิปไตยทำไมกลับหลังหัน?

อีกหนึ่งนักวิชาการที่มาเยี่ยมบูธมติชนตั้งแต่วันแรก คือ อุเชนทร์ เชียงเสน อาจารย์สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ผายมือแนะนำหนังสือ ขวาสุดขั้ว: ระบอบคนดีกับการเมืองยุคประชาธิปไตยกลับหลังหัน โดย วสุชน รักษ์ประชาไท เพราะสนใจและศึกษาขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม ซึ่งเล่มนี้เป็นขบวนการการเคลื่อนไหวในลักษณะของฝ่ายขวา โดยเฉพาะกรณีของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยและกลุ่ม กปปส.ในแง่ของวิชาการ

“บทบาทของฝ่ายขวามีส่วนสำคัญในการทำให้ประเทศต่างๆ ออกจากประชาธิปไตย หรืออยู่ในระบบอำนาจนิยมที่มีการเลือกตั้ง ซึ่งน่าสนใจมากอยากแนะนำเล่มนี้ และในแง่ของการศึกษาการเมืองการเคลื่อนไหวทางสังคมนั้นมีบทบาทสำคัญมาก เมื่อก่อนเราสนใจว่าในการทำให้เป็นประชาธิปไตย หรือในการเมืองโลกเราสนใจเรื่องบทบาทของพรรคการเมือง สถาบันทางการเมืองต่างๆ แต่ตอนนี้ทั่วโลกขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมมีบทบาทมากทำให้การเมืองเดินหน้าหรือถอยหลัง และประเทศไทยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าหลายครั้งการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองถูกกำหนดจากการเมืองนอกสภา หรือการเมืองบนท้องถนน” อุเชนทร์กล่าว

เจน Z บุก รุกคืบ โกย ‘ประวัติศาสตร์-

การเมือง’ ยก มติชนให้ความรู้-จุดยืนชัด

นอกจากนักวิชาการรุ่นใหญ่รุ่นกลาง และหลากรุ่น เหล่าคนรุ่นใหม่ยังเปิดเกมรุกเข้าเลือกสรรหนังสือมากมายจากบูธมติชน M49 ดังเช่น

ธญานี เจริญกูล หนึ่งในแกนนำกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า ‘นักเรียนเลว’ กวาดคนเดียวเฉียด 1 โหล เน้นแนวประวัติศาสตร์และการเมือง

“วันนี้ซื้อไปยกเซต มี เขตคลองมองเมือง, Downtown Ayutthaya, ทาสไทย, นเรศวรนิพนธ์, โบราณคดีกรุงธนบุรี รวมถึงเล่ม สายธารวรรณกรรมเพื่อชีวิตของไทย ของ เสถียร จันทิมาธร นอกจากนี้ มีหนังสือเรื่องเพลง และศิลปวัฒนธรรมอีกอย่างละ 1 เล่ม ปกติติดตามอ่านงานของมติชนอยู่เรื่อยๆ เพราะมีแนวหนังสือที่หลากหลายมาก หนังสือออกใหม่เยอะ และให้ความรู้กับคนที่ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองด้วย” ธญานีกล่าว

เมื่อกระซิบถามดังๆ ว่า คาดหวังกับ ‘เลือกตั้ง 66’ มากน้อยแค่ไหน? ได้คำตอบดังกว่า ว่า ‘คาดหวังมาก’

“ทุกคนน่าจะผ่านอะไรกันมาพอสมควรแล้ว แต่ก็เชื่อว่ายังไม่จบที่การเลือกตั้งครั้งนี้หรอก” แกนนำนักเรียนเลวชี้

ด้าน ยามารุดดิน ทรงศิริ นิสิต ป.โท คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บอกว่าตั้งใจมาที่บูธมติชนโดยเฉพาะ เนื่องจากมีหนังสือที่เล็งไว้แล้ว คือ แด่ทุกต้นกล้าความฝัน: ประวัติศาสตร์ กรณีศึกษา และเส้นทางการต่อสู้สู่รัฐสวัสดิการ ผลงาน รศ.ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี จากราคาเต็ม 200 บาท ซื้อในงานนี้เหลือเพียง 170 บาท

“รัฐสวัสดิการเป็นหลักประกันขั้นพื้นฐานให้กับชีวิต ทำให้คนมีโอกาสมีชีวิตที่ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ถ้าไม่มีรัฐสวัสดิการ ก็พัฒนากันไปยาก ทั้งคน ทั้งสังคม สมัยปริญญาตรี ผมเคยเรียนกับอาจารย์ษัษฐรัมย์ เป็นคนมีอุดมการณ์ชัดเจนและตั้งใจ เป็นมากกว่าอาจารย์ เป็นนักสู้ ผมรู้สึกว่าต้องซื้อแล้วเล่มนี้” ยามารุดดินเผย พร้อมทั้งเอ่ยถึงการที่มติชนดึง ‘ไข่แมว’ มาออกแบบบูธและของพรีเมียมว่า เป็นความกล้าและท้าทาย เพราะศิลปินผู้นี้มีสัญลักษณ์ในตัวเองหลายอย่าง

“มันท้าทายสังคมหลายอย่าง การที่มติชนกล้าเอาไข่แมวมาร่วมด้วย ผมว่ามันแสดงถึงสัญญะอะไรบางอย่าง ว่ามติชนยืนข้างไหน ถ้าให้ตีความในแบบผม”

นักศึกษากฎหมาย ขีดเส้นใต้

โซนประวัติศาสตร์

‘เกิดไม่ทันต้องอ่านให้รู้’

อีกหนึ่งคนรุ่นใหม่ที่เผยมุมมองน่าสนใจในการเลือกซื้อหนังสือคือ กฤตภาส ยศเสถียร นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ม.กรุงเทพ ซึ่งให้ความสนใจเป็นพิเศษกับแนวประวัติศาสตร์ กวาดเล่ม ประวัติศาสตร์อยุธยา ห้าศตวรรษสู่โลกใหม่ โดย คริส เบเคอร์ และผาสุก พงษ์ไพจิตร, ชิงบัลลังก์พระนารายณ์ โดย นายพลเดส์ฟาร์จ แปลโดย ปรีดี พิศภูมิวิถี, และ รัฐสยดสยอง โดย ภัทรนิษฐ์ สุรรังสรรค์ เป็นต้น

“ผมค่อนข้างสนใจ ด้วยความที่ยุคนี้เกือบจะเกิดสุญญากาศทางการเมือง อยากศึกษาเพิ่มเติมว่าก่อนตัวเองเกิด มีอะไรเกิดขึ้นบ้าง มีข้อเท็จจริงอย่างไร อาจจะเชื่อไม่ได้ 100% แต่สามารถวิเคราะห์ได้มากกว่าหนังสือที่กระทรวงศึกษาธิการให้มา มันมีหนังสือที่น่าสนใจกว่านั้นที่ควรจะให้เด็กได้เรียน” กฤตภาสกล่าว

ถามว่าการย้อนไปดูประวัติศาสตร์ สำคัญอย่างไรกับปัจจุบันและอนาคต?

นักศึกษากฎหมายตอบว่า สำคัญมาก

“ความทรงจำของราษฎรสำคัญมาก ถ้าหากเราไม่มีความรู้อะไรเลยสักอย่าง ประชาชนก็จะไม่สามารถออกมาเรียกร้องอะไรได้ เช่น ถ้าไม่มีการประท้วงเมื่อ 14 ตุลาคม 2516 และ 6 ตุลาคม 2519 ตอนนี้ก็คงจะไม่มีการประท้วง คงอยู่กันอย่างสงบภายใต้กระบอกปืน

ตอนนี้เราเจออะไรต่างๆ มามากมาย เจอทั้งผู้ใหญ่ที่ไม่ฟัง หรืออาจจะฟังเด็กบ้าง แต่โดยมากจะถือว่าเด็กก็คือเด็ก ผมว่าการเมืองเป็นเรื่องของทุกคน เป็นเรื่องของเด็กที่ตั้งแต่เกิดมาเลยก็ว่าได้”

ไม่ถามไม่ได้ว่า ตามอ่านหนังสือของเครือมติชนมานานแค่ไหน?

“ตามอ่านนักเขียนหลายคนตั้งแต่อาจารย์คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง, อ.นิธิ เอียวศรีวงศ์ ก็อ่านบ่อย หรือ อ.ธงชัย วินิจจะกูล ผู้ร่วมเขียน ผมก็อ่านบ่อยมาก ผมมีความใฝ่ฝัน เรียนกฎหมายด้วยความเป็นอาชีพที่ค่อนข้างมุ่งไปทางอนาคต แต่สนใจทางหลักรัฐศาสตร์มากกว่า และอยากเขียนคอลัมน์ด้วย เลยติดตามคอลัมนิสต์ของอาจารย์หลายๆ คน”

แฟนคลับ 30 ปี โดนป้ายยา หยิบ ‘โลกนี้ไม่มีใครไร้ค่า’

ปลื้มแนวคิด ‘หนุ่มเมืองจันท์’

ปิดท้ายที่ปากคำของ สมพล บัวฝ้าย ข้าราชการเกษียณ วัย 64 ปีที่เผยว่า เดินทางมากับบุตรสาว โดยแยกกันเดินเลือกซื้อหนังสือตามความสนใจ ลูกสาวน่าจะอยู่ที่บูธหนังสือวาย ส่วนตัวเองตั้งใจมาที่มติชนโดยเฉพาะ เพราะเป็นแฟนคลับมา 30 กว่าปีแล้ว ก่อนหน้านี้ก็สมัครสมาชิกรับหนังสือพิมพ์ประจำ แต่ตอนหลังอ่านตาม มติชนออนไลน์ ผ่านสมาร์ทโฟน

สำหรับงานนี้ ตั้งใจมาซื้อ ‘โลกนี้ไม่มีใครไร้ค่า’ ของ หนุ่มเมืองจันท์ โดยสารภาพว่า ‘โดนป้ายยา’ มาจากเพจรีวิวหนังสือ ทั้งยังติดตามอ่านผลงานมาตลอดจากตัวอักษรในหน้ากระดาษของนิตยสาร ‘มติชนสุดสัปดาห์’

“ผมยังไม่ได้อ่านรายละเอียด แต่จากที่อ่านรีวิวมา หนุ่มเมืองจันท์พยายามที่จะกระตุ้นคนที่บางทีรู้สึกสิ้นหวังไร้ค่า ให้ลุกขึ้นมาสู้ ให้รู้สึกว่าไม่ได้อยู่เดียวดาย นอกจากเขาจะมีชื่อเสียงแล้ว ยังมีแนวคิดที่ลึกๆ แล้วใช้ประโยชน์ได้จริง เขียนของยากๆ ให้อ่านง่าย ทำให้คนอ่านไม่เครียด อ่านได้ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่”

เลือกซื้อ เลือกอ่าน เลือกคัดสรรด้วยเสรีภาพในใจได้แล้วที่บูธ สำนักพิมพ์มติชน M49 วันนี้ถึง 9 เมษายน

26 ปกใหม่ครบรส

1.เป็นจีนเพราะรู้สึก: ประวัติศาสตร์เสื่อผืนหมอนใบที่เพิ่งสร้าง โดย สิทธิเทพ เอกสิทธิพงษ์

2.เขตคลองมองเมือง โดย บัณฑิต จุลาสัย, รัชดา โชติพานิช

3.Downtown Ayutthaya ต่างชาติต่างภาษา และโลกาภิวัตน์แรกในสยาม-อุษาคเนย์ โดย กำพล จำปาพันธ์ และโมโมทาโร่

4.โนอาห์แห่งความทรงจำ โดย อ้อมแก้ว กัลยาณพงศ์

5.Need to Know รู้แล้วรู้รอด (สนพ. sundogs) โดย นำชัย ชีววิวรรธน์

6.Chasing New Horizons: ภารกิจพิชิตดาวพลูโต (สนพ. sundogs) โดย Alan Stern และ David Grinspoon เขียน / ชยภัทร อาชีวระงับโรค แปล

7.Capitalism Magic Thailand: Modernity with Enchantment: เทวา มนตรา คาถา เกจิ: ไสยศาสตร์สมัยใหม่กับทุน(ไทย)นิยม โดย Peter A. Jackson เขียน / วิราวรรณ นฤปิติ แปล

8.A History of Thailand (4th Edition, Cambridge University Press): ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย พิมพ์ครั้งที่ 14 ฉบับปรับปรุงใหม่ โดย คริส เบเคอร์ และผาสุก พงษ์ไพจิตร

9.แด่ทุกต้นกล้าความฝัน โดย ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี

10.ทาสไท(ย): อำนาจ ความกรุณา และปิยมหาราชในภาพจำ โดย ญาณินี ไพทยวัฒน์

11.(The Last Mughal: The Fall of a Dynasty: Delhi, 1857) The Last Mughal เมื่อบัลลังก์ล่มเดลีร้าง โดย William Dalrymple เขียน /สุภัตรา ภูมิประภาส แปล

12.โลกนี้ไม่มีใครที่ไร้ค่า (ฟาสต์ฟู้ดธุรกิจ ลำดับที่ 35) โดย หนุ่มเมืองจันท์

13.Transform or Die: ปฏิรูปกองทัพไทย โดย สุรชาติ บำรุงสุข

14.ขวาสุดขั้ว: ระบอบคนดีกับการเมืองยุคประชาธิปไตยกลับหลังหัน โดย วสุชน รักษ์ประชาไท

15.นเรศวรนิพนธ์: การเมือง อนุสาวรีย์ และประวัติศาสตร์เรื่องแต่ง โดย ปิยวัฒน์ สีแตงสุก

16.ลูกท่านหลานเธอ โดย ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย

17.ลูกแก้วเมียขวัญ โดย ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย

18.เจ้าฟ้า เจ้าชายในพระพุทธเจ้าหลวง โดย ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย

19.ในกำแพงแก้ว โดย ธงทอง จันทรางศุ

20.The Ruling Game ชนชั้นนำและอำนาจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดย ดุลยภาค ปรีชารัชช

21.The Blues Cheaters เจ้าชายผู้โกงทุกข์ โดย รัศม์ ชาญสงคราม

22.สายธารวรรณกรรมเพื่อชีวิตของไทย โดย เสถียร จันทิมาธร

23.วิ่งดีกับครูดิน โดย ครูดิน สถาวร จันทร์ผ่องศรี

24.ทำไมฉันจึงเป็นทุกข์ ขณะที่ทุกคนก็ดูมีความสุขกันดี (สนพ. broccoli) โดย คิม ซัง-จุนเขียน / สิรีภรณ์ สงวนสิน แปล

25.What Dogs Want คู่มืออ่านใจโฮ่ง (สนพ. broccoli) โดย Mat Ward เขียน / สุธีมา เทียนเจริญ แปล

26.Lovable Japan เมืองนี้ที่(คน)รัก (สนพ. broccoli) โดย ปริพนธ์ นำพบสันติ

วันนี้-9 เมษายน ระหว่างเวลา 10.00-21.00 น.

หนังสือใหม่ ลด 15 เปอร์เซ็นต์ ส่วนหนังสือขายดีลดพิเศษถึง 20 เปอร์เซ็นต์

พรีเมียมสุดปัง Matichon x ไข่แมว จัดเต็ม ดุดันไม่เกรงใจใคร กับโปรโมชั่นหนังสือหลากหลายแนวในราคาสุดคุ้มค่า สำหรับผู้ที่ซื้อหนังสือครบตามยอด ดังนี้

เมื่อซื้อครบ 500 บาท รับ Bookselection Sticker + Notebook, ครบ 800 บาท รับ Bookselection Tote, ครบ 1,500 บาทรับ Bookselection T-Shirt, ครบ 3,000 บาท รับ Bookselection Canvas Tote

กิจกรรมสุดพิเศษ รับสิทธิหมุนไข่กาชาปอง เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป โดยยอดบิล 500-999 บาท ได้สิทธิหมุนกาชาปอง 1 ลูก

ยอด 1,000-1999 บาท ได้สิทธิหมุนกาชาปอง 2 ลูก และยอด 2,000 บาทขึ้นไป ได้สิทธิหมุนกาชาปอง 4 ลูก เพื่อสุ่มรับของพรีเมียมสุดพิเศษฟรี

อาทิ Bookselection Keyring, Bookselection Pin, Bookselection Magnet Bookmark, Bookselection Fan, Bookselection Pen, Bookselection Tote (Special Edition) และ Bookselection Bottle Set

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ไลน์ : @matichonbook ยูทูบ: Matichon Book ติ๊กต็อก : @matichonbook ทวิตเตอร์ : matichonbooks อินสตาแกรม : matichonbook