‘บีเคนิกส์’ ฉลองชัย Peering Forum สำเร็จล้นหลาม

เปิดตัวจุดให้บริการแลกเปลี่ยนอินเตอร์เน็ตแห่งที่ 6

เมื่อเร็วๆ นี้ มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (ทีเอชนิค) ร่วมกับ บริษัทบีเคนิกซ์ จัดเวทีประชุม BKNIX Peering Forum 2023 ขึ้น มีผู้คนในอุตสาหกรรมอินเตอร์เน็ตให้ความสนใจเข้าร่วมกันอย่างล้นหลาม ณ โรงแรมคาร์ลตัน กรุงเทพฯ สุขุมวิท นอกจากนี้ ภายในงานปีนี้ BKNIX ยังได้ประกาศเปิดตัวจุดให้บริการ

Advertisment

แลกเปลี่ยนอินเตอร์เน็ตแห่งใหม่ ซึ่งเป็นแห่งที่ 6 โดยร่วมมือกับ ETIX Everywhere

ดร.โคทม อารียา ประธานมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย ขึ้นกล่าวต้อนรับ มีใจความตอนหนึ่งว่า ดีใจที่ BKNIX เราเติบโตขึ้นอย่างมีเสถียรภาพ ในปีนี้เปิดให้บริการจุดให้บริการแลกเปลี่ยนอินเตอร์เน็ต หรือที่เรียกว่า POP เป็นแห่งที่ 6 เพื่อเพิ่มความหลากหลายของพื้นที่ และเพิ่มเสถียรภาพให้กับการให้บริการอินเตอร์เน็ตในประเทศไทย

Advertisement

ด้าน ศ.ดร.กาญจนา กาญจนสุต รองประธานมูลนิธิทีเอชนิค กล่าวว่า ตั้งแต่ BKNIX ถือกำเนิดขึ้นมาเมื่อ 9 ปีที่แล้ว ไม่ใช่เพียงแต่ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเตอร์เน็ตภายในประเทศที่เป็นกลางจะถือกำเนิดขึ้นเท่านั้น แต่ยังกำเนิดแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่เรียกว่า BKNIX Peering Forum ขึ้นมาด้วย โดยแพลตฟอร์มนี้มีการเติบโตและได้รับความสนใจมากขึ้น เป็นหนึ่งในงานที่ช่วยเร่งการเติบโตของอุตสาหกรรมอินเตอร์เน็ต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

ทั้งนี้ ภายในงาน BKNIX Peering Forum 2023 มีการปาฐกถาหัวข้อ “A Close Look at Remote Peering” โดย Marinho Barcellos จาก University of Waikato ประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน Network Security และ Programmable Network และยังมีหัวข้อที่กำลังอยู่ในความสนใจมากมาย อาทิ Last Mile Connectivity: Addressing the Affordable Frontier, Internet Measurement, The SEA-5 – Spotlight on Thailands Data Center Market, The landscape of Chinese IXP, เสวนาเรื่อง Building the Foundation for Thailand to Become the Digital Hub of Southeast Asia และยังมีหัวข้ออื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งไทยและต่างประเทศจำนวนมาก ตัวอย่างเช่น Philip Smith และ Greg Shepherd จาก NSRC, Jonathan Brewer, Jamie Gillespie จาก APNIC, คุณพิชิต สถาปัตยานนท์ จากบริษัท International Gateway, Kempei Fukuda จาก NTT, Pierre Patris จาก ETIX Everywhere เป็นต้น

Advertisement

นอกจากการแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกับวิทยากรดังกล่าวแล้ว ในงานยังจัดให้มีจุดเจรจาหาความร่วมมือระหว่างผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งผู้เข้าร่วมงานจะประกอบไปด้วย ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (ISPs), ผู้ให้บริการโครงข่ายจัดส่งข้อมูล (CDNs), ผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลอินเตอร์เน็ต (IDCs), ผู้ให้บริการวงจรสื่อสัญญาณ (Carrier), ผู้ให้บริการศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูล (IXPs) และผู้ให้บริการอื่นที่เกี่ยวข้อง จากทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งสิ้น 19 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย, บังกลาเทศ, กัมพูชา, จีน, ฝรั่งเศส, เยอรมนี, ฮ่องกง, อินเดีย, อินโดนีเซีย, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, ลาว, เมียนมา, ปากีสถาน, สิงคโปร์, ศรีลังกา, ไทย, สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม ซึ่งมี

ผู้อยู่ในธุรกิจสื่อสารและอินเตอร์เน็ตเข้าร่วมงานกว่า 330 คน

สำหรับงาน BKNIX Peering Forum 2023 ได้รับการสนับสนุนจากหลายองค์กร ได้แก่ Opengear, ETIX Everywhere, ISOC, AWS, STT GDC Thailand, JPNAP, APNIC, TCC Technology Group, Symphony, Netflix, Cable Connect, Telehouse, BBIX, NTT Global IP Network, ICANN, Google, .TH และ NSRC