แปะฝา 3 งานเข้มข้น Books and Beers,Gypsy Book Fest และ ‘อุบลฯ Book Fair’

17วิถีชีวิตปกติ กลับคืนมาสู่คนไทย หลังจากเผชิญกับโควิด-19 มาอย่างยาวนาน

ชีวิตทางสังคมกลับคืนมา การเมืองเปลี่ยนแปลง ชีวิตผู้คนเริ่มปรับเปลี่ยน แม้เศรษฐกิจฝืดเคือง แต่ก็มีการออกไปจับจ่ายใช้สอย ผ่อนคลาย หาความสุขความบันเทิงตามรสนิยมความชอบ

มีเสียงถามหาการแสดงดนตรีดีๆ ศิลปินระดับโลกเริ่มออกเดินสาย ส่วนหนอนหนังสือ ระยะนี้เป็นโอกาสทองที่ต้องตักตวง เพราะเทศกาลหนังสือ บุ๊กแฟร์ ร้านหนังสือ เต็มไปด้วยความคึกคัก แม้ว่าอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์อยู่ในห้วงที่ต้องต่อสู้กับดิสรัปชั่นอย่างดุเดือด

เครือมติชนและพันธมิตร ตระหนักอยู่เสมอในการส่งเสริมความบันเทิงทางปัญญาให้สังคม นักอ่าน และประชาชนแวดวงต่างๆ

ในห้วงปลายของเดือนกรกฎาคมไปจนถึงช่วงต้นเดือนสิงหาคมจึงร่วมกันจัดงาน และขอนำรายละเอียดมาบอกเล่า เพื่อเชิญชวนให้ไปร่วมงานกันตามอัธยาศัย

เริ่มจากเทศกาลเพื่อการอ่านอย่างรื่นรมย์ Books and Beers 2023 ครั้งที่ 3

ระหว่างวันที่ 21-30 กรกฎาคม 2566 เวลา 11.00-22.00 น. ที่ตึกสิงห์ คอมเพล็กซ์ (MRT สถานีเพชรบุรี)

ชงโปรโมชั่นเข้มๆ หนังสือแนะนำ หนังสือลดราคา หลากหลายประเภท

ผ่อนคลายด้วยการดื่มเครื่องดื่่มดีๆ ช้อปหนังสือ และร่วมกิจกรรมต่างๆ

เป็นเทศกาลหนังสือขนาดคล่องตัว อัดแน่นด้วยความสนุก ที่รวมสำนักพิมพ์ ร้านอาร์ตแอนด์คราฟต์ และกิจกรรมมากมายตลอดระยะเวลา 10 วัน

บนพื้นที่ใจกลางเมืองที่เดินทางสะดวก และเป็นแหล่งพบปะสังสรรค์ของคนทุกเพศทุกวัย

สำนักพิมพ์ที่เข้าร่วม มีอาทิ แสงดาว (Saengdao Publishing) / ยิปซี (Gypzy Publishing) / มติชน (Matichon Book) / เคล็ดไทย / 10 mm Books (10 มิลลิเมตร) / Fullstop / ไก่3 (Kai3) / Avocado Books / SALMON Books / P.S. Publishing / Words Wonder Publishing / เวลา (Time Publishing) / Bingo Publishing / WAY of BOOK / คมบาง

MBOOKS / สารคดี-เมืองโบราณ / Anitime / B2S / วรรณวิภา / มวจ. / ชมรมคณิตศาสตร์ / Arrow Multimedia / Happy Science / Thai Quality Books (ไทยควอลิตี้บุ๊คส์)

ยังมีสำนักพิมพ์อื่นๆ และร้านหนังสือเข้าร่วมอีกหลายสิบชื่อ

สำหรับสำนักพิมพ์มติชน นำหนังสือหลากหลายแนว ลด 15-20% อาทิ การเมืองและสังคมในศิลปสถาปัตยกรรม สยามสมัย ไทยประยุกต์ ชาตินิยม ผลงาน ชาตรี ประกิตนนทการ คำนำเสนอโดย สุจิตต์ วงษ์เทศ,2475 ราสดรส้างชาติ ผลงาน นริศ จรัสจรรยาวงศ์, ใต้เงาปฏิวัติ : การสืบราชการลับและความคาดหวังของราษฎรหลัง 2475 ผลงาน ปฐมาวดี วิเชียรนิตย์, ด้วยรัฐและสัตย์จริง : ระบอบอารมณ์ความรู้สึกนึกคิด จริยธรรมแห่งรัฐ และความซื่อสัตย์ที่ผันแปร ผลงาน อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์, เจิ้งเหอ แม่ทัพขันที “ซำปอกง” ผลงาน ปริวัฒน์ จันทร

และเตรียมพบกับการกลับมาอีกครั้งของอมตะนิยายเหนือกาลเวลา 2 ปกขึ้นหิ้งจาก เสนีย์ เสาวพงศ์ คือ “ปีศาจ” อมตะนิยายแห่งยุคสมัย และ “ความรักของวัลยา”

กิจกรรมในงาน มีตั้งแต่การแต่งไรห์ม (Rhyme) จากหนังสือเล่มโปรด ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจากกรรมการ จะได้แสดงบนเวทีในงานวันที่ 22 กรกฎาคม 2566 ผู้ชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 จะได้รับเงินรางวัล

เวทีเสวนาที่เรื่องการศึกษา เศรษฐกิจ การคุกคามทางเพศ การกลั่นแกล้งกันในโรงเรียน และอื่นๆ อีกมากมาย

รวมถึง เสวนาหนังสือ “สู่รัฐสวัสดิการ : ความเหลื่อมล้ำและความฝันที่ไม่เกินเอื้อม” มีนักเขียนนักวิชาการ ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี เป็นวิทยากร ดำเนินรายการโดย พิชญ์เดช แสงแก่นเพ็ชร์ วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00-14.00 น.

นอกจากนี้ ยังมี ART MARKET ร่วมเวิร์กช็อปกับศิลปินคนโปรด ดนตรีสดยามเย็น ฯลฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประสานงานกิจกรรม / Mobile: 090-5953027 Line : kungfuboxing / E-mail : [email protected]

อีกงานของเดือนนี้ คือ “GYPSY BOOK FEST เทศกาลหนังสือเพื่อเสรีภาพ” ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม-6 สิงหาคม 2566 เวลา : 10.00-21.00 น. ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ (สถานีกลางบางซื่อ)

นอกจากหนังสือจากสำนักพิมพ์ต่างๆ แล้ว ยังมีร้านให้ช้อปปิ้งของน่ารักๆ เกือบ 30 ร้าน สินค้ามีหลากหลายแนว ทั้งงานเย็บ ปัก ถัก ร้อย งานศิลปะ งานแฮนด์เมด โปสการ์ด สติ๊กเกอร์ เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับ เครื่องปั้นเซรามิก ของเล่นฟิกเกอร์ ก้านไม้หอมอโรม่า และอื่นๆ อีกมากมาย

รายชื่อสำนักพิมพ์ที่เตรียมยกขบวนหนังสือมาบรรณาการแด่ผู้อ่านในงาน ยิปซี (Gypzy Publishing) / มติชน (Matichon Book) / อมรินทร์ (Amarin Publishing) / บีทูเอส (B2S) / ซีเอ็ด (SE-ED Book) / สารคดี-เมืองโบราณ / แสงดาว (Saengdao Publishing) / สมมติ / อ่าน / ฟ้าเดียวกัน / วรรณวิภา-แก้วกานต์ / เวลา (Time Publishing) / 10 มิลลิเมตร (10 mm Books) / แอร์โรว์ (Arrow Multimedia) / ชี้ดาบ / ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

Phoenix Next (คาโดคาวะ อมรินทร์) / เบเกอรี่บุ๊ค (Bakerybook) / P.S. Publishing / นานมีบุ๊คส์ (Nanmee Books) / Words Wonder Publishing / คิดดีพลัส / รจนา / บุ๊คไทม์ (BOOK TIME) / ณัฐภัทร / Post It Note Diy / Dinokids / เคล็ดไทย / คลังแว่นตา / Sofunsheet / ห้องเรียน (Class Publishing House) / Animag / Learning Station / ร้านหนังสือวุฒิชัยบุ๊คส์

ไก่3 (Kai3) / ร้านบ้านนิยาย / ณ บ้านวรรณกรรม / อาหารสมอง / FULLSTOP / ชมรมคณิตศาสตร์ / Hunter Toy / เกมส์ แอนด์ ทอยส์ / เกมฟิกส์ / ดับบลิวเค แป้งปั้น / ปัญญาชน ดิสทริบิวเตอร์ / มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์ฯ – อิลลูมิเนชันส์ เอดิชันส์ (Illuminations Editions) / พาส เอ็ดดูเคชั่น (Pass Education) / เพอลังอิ พับลิชชิ่ง (Pelangi Publishing)

ศูนย์ส่งเสริมรักการอ่าน / เซนชู พับลิชชิ่ง (ZENSHU) / เอ็กซเปอร์เน็ท (ExpernetBooks) / ซอลท์ พับลิชชิ่ง (Salt Publishing) / เดกซ์เพรส (DEXpress) / คลาสแอคท์และเจคลาส (Classact-JClass) / อิงค์ทรีบุ๊ค (inktreebook) / อนิไทม์ (Anitime) / รักพิมพ์ พับลิชชิ่ง (Luckpim Publishing) / Gift Book Publishing / Happy Science / ซิมพลิฟาย (รีไวว่า)

คุณากร / แปลน ฟอร์ คิดส์ (Plan for Kids) / ต่วย’ตูน / โอเดียนสโตร์ (odeonstore) / มะลิ – Stray Cat Studio / เฮอร์มิทบุ๊คส์ (Hermit Books) / ก้าวบรรทัด / นนทรัตน์ / ร้านหนังสือบุ๊คไอ / ร้านขนมเด็กโข่ง / อินทัช / Happy Science / บงกช (Bongkoch Books) / สตาร์พิคส์ (Starpics) / ประพันธ์สาส์น / เป็ดเต่าควาย (PTK) / เอเชียบุ๊คส์ (Asia Books)

FirstLove / บริษัท สยาม เคาเชิลลิ้ง เช็นเตอร์ จำกัด / ร้านหนังสือเก่าไตรภูมิ / สำนักพิมพ์ศรีปัญญา / สยามบอร์ดเกม (Siam Board Games)

ในงานยังมีเสวนา การแสดงดนตรี และกิจกรรมอื่นๆ อีกมาก

ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวได้ที่ Gypsybookfest (https://bit.ly/3MnO08O) : @gypsybookfest (https://bit.ly/45mGHqs) : @gypsybookfest (https://bit.ly/3WCZTfX)

และที่ต้องเขียนป้ายแปะฝากันไว้แต่เนิ่นๆ คือ สัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ ครั้งที่ 12 อุบล Book Fair “อ่านเฮ็ดหยัง” บุ๊กแฟร์ขนาดเบิ้มของภาคอีสาน ระหว่างวันที่ 12-20 สิงหาคม ที่ “สุนีย์ทาวเวอร์” ห้างสรรพสินค้าชั้นนำของเมืองอุบลฯ ของนางสุนีย์ ตริยางกูรศรี

นักธุรกิจหญิงแกร่งแห่งภาคอีสาน

ก่อนหน้าถึงวันจริง เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคมที่ผ่านมา ได้มีการแถลงข่าวโดย นายบดินทร์ เกษมศานติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี, นางสุนีย์ ตริยางกูรศรี ประธานบริหารบริษัทในเครือ ก้าวหน้ากรุ๊ป, นายทัศน์พล เรืองศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี, นายเสรี ตุ้มอ่อน ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี นายสุวิช รุ่งวัฒนไพบูลย์ นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และจัดจำหน่ายแห่งประเทศไทย, นางสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน (สสส.), นายนิวัฒน์ วัฒนสิริมนต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), นายชลิต กิติญาณทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาบริษัทงานดี เครือมติชน, นายสุทัศน์ ตริยางกูรศรี, ครูดิน สถาวร จันทร์ผ่องศรี อดีตนักวิ่งทีมชาติ, นายจักณรินทร์ โจมหาร ผู้อำนวยการอุทยานธรณีอุบลราชธานี, และผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) อุบลราชธานี ร่วมแถลงข่าวว่า งานอุบลบุ๊กแฟร์ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ เปิดโลกทัศน์ใหม่ให้ประชาชนและเยาวชนได้เรียนรู้กิจกรรมที่หลากหลายอันนำไปสู่การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างองค์กร หน่วยงาน ภาคีเครือข่าย ทั้งภายในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียงเพื่อพัฒนาและรักษาโครงการงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานีให้เป็นงานประจำปีของจังหวัดอุบลราชธานีต่อไป

งานดังกล่าวถือเป็นการจัดงานสัปดาห์หนังสือครั้งแรกหลังว่างเว้นเป็นเวลา 3 ปี เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 เป็นโอกาสของนักอ่าน เพราะสำนักพิมพ์ชั้นนำจะขนหนังสือดีๆ ราคากันเองไปบริการถึงที่ หน่วยงานที่เกี่ยวกับการอ่าน การศึกษา และสถานศึกษาต้องไม่พลาดโอกาสซื้อหนังสือราคาย่อมเยาเข้าห้องสมุด เป็นขุมพลังทางปัญญาให้กับนักเรียน นักศึกษา และคนรุ่นใหม่

“สำนักพิมพ์มติชน” นอกจากมีหนังสือใหม่ๆ ทั้งหนังสือการเมือง หนังสือวิทยาศาสตร์ที่จะเปิดตัวใหม่แล้ว ยังจะเปิดโกดังขายหนังสือดีราคาถูก ตั้งแต่ 20 / 30 / 50 บาท

อีกสำนักพิมพ์ที่ไปร่วมสร้างความคึกคัก คือ “ซีเอ็ด” โดยจะเปิดติวให้นักเรียนในอุบลฯ และจังหวัดใกล้เคียง หน่วยราชการ คือ กศน. ที่เปลี่ยนชื่อเป็นกรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.) จะร่วมจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ผลงาน รวมถึงนำห้องสมุดในความดูแลของ สกร. พื้นที่อุบลฯมาร่วม

จัดวิ่งการกุศล Run Lan Learn : แล่นเฮียนฮู้ ในวันที่ 13 สิงหาคม 2566 วิ่งของพี่หนังสือนี้เพื่อน้อง เพื่อนำรายได้จากการสมัครโดยไม่หักค่าใช้จ่ายไปมอบเป็นทุนซื้อหนังสือให้โรงเรียนที่ขาดแคลนมูลค่ามากกว่า 1 ล้านบาท รวมทั้งจัดหาหนังสือสนับสนุนธนาคารหนังสือจังหวัดอุบลราชธานีแห่งแรกของประเทศ

และเปิดประสบการณ์กับ International book sale เทศกาลหนังสือนานาชาติแห่งแรกในอีสานใต้ที่แรกใน จ.อุบลราชธานี โดยรวบรวมหนังสือจากสำนักพิมพ์ทั่วโลกให้ได้เลือกซื้อเลือกชมในราคาลดพิเศษถึง 50-95% รายได้ไม่หักค่าใช้จ่าย นำไปซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนให้โรงเรียน

อุทยานธรณีอุบลฯ จะนำเสนอความรู้เรื่องราวการค้นพบซากดึกดำบรรพ์ เช่น ไดโนเสาร์อิกัวโนดอน ไดโนเสาร์ยุคสุดท้ายที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งอยู่ที่โคกผาส้วม อ.ศรีเมืองใหม่ จัดแสดงโชว์หุ่นไดโนเสาร์ขนาดใหญ่เทียบเท่าของจริงหลากหลายสายพันธุ์ มีไดโนเสาร์จำลอง 5 ตัวมาเดินในงาน

นี่คือกิจกรรมเกี่ยวกับหนังสือที่รอผู้สนใจเข้าร่วม เฉพาะในห้วงเดือน กรกฎาคมและต้นเดือนสิงหาคม

เป็นส่วนหนึ่งกิจกรรมทางปัญญาที่จะยิ่งเพิ่มความเข้มข้น จากระยะนี้ไปจนสิ้นปี 2566 เลยทีเดียว