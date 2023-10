ผู้เขียน นฤตย์ เสกธีระ

ไปดูหนัง(สือ)กัน

เดือนตุลาคมปีนี้มีความพิเศษ คือ เหตุการณ์ 14 ตุลา 16 ถึงกาลครบ 50 ปี

เหตุการณ์นี้เป็นประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยไทยที่ประชาชนออกมาแสดงพลังขับเคลื่อนคลื่นประชาธิปไตยกลบทับเผด็จการ

แต่น่าเสียดายที่ประชาธิปไตยมาสะดุดหยุดลงด้วยเหตุการณ์ 6 ตุลา 19

ความสำคัญของเหตุการณ์ ทำให้งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 28 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ได้จัดพื้นที่เพื่อนำเสนอนิทรรศการ 50 ปี 14 ตุลา ขึ้นมา

ใครสนใจสามารถตรวจสอบโปรแกรมแล้วแวะเวียนไปชมและฟังการเสวนาได้

ส่วนงานหนังสือนั้นยังคงมีอยู่เหมือนเก่า และดูท่าทีแล้วจะยิ่งใหญ่กว่าเดิม

งานมหกรรมหนังสือฯปีนี้ จัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 12-23 ตุลาคม 2566

ภายในงานมีสำนักพิมพ์ต่างๆ นำหนังสือเด่นหนังสือเด็ดหนังสือดีมาวางจำหน่าย

สำนักพิมพ์มติชนตระเตรียมงานแต่ไก่โห่ ยึดพื้นที่บูธ J47 เป็นที่ตั้ง แล้วนำเสนอคอนเซ็ปต์สุดอลังก์

“เทศกาลหนัง(สือ)อ่านเอาเรื่อง มติชน(ด)รามา”

ฟังแล้วดึงดูดน่าแวะเวียนไป

เทศกาลหนัง(สือ)อ่านเอาเรื่อง มติชน(ด)รามานี้ นำเสนอโปรแกรมพิเศษสุดเฉพาะ ด้วยการเปิดวิกให้นักอ่านแวะเวียนมาพบปะ 12 นักประพันธ์ยอดฝีมือ

อาทิ วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม เวลา 15.00-16.00 น. พบกับ ผาสุก พงษ์ไพจิตร วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม เวลา 13.00-14.00 พบ ชาตรี ประกิตนนทการ และเวลา 15.00-16.00 น. พบ บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ ร่วมด้วย สุรชาติ บำรุงสุข

วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม เวลา 12.30-14.00 น. ตั้งโต๊ะพบเจอกับ หนุ่มเมืองจันท์ เวลา 14.00-15.00 น. พบ นำชัย ชีววิวรรธน์ ต่อด้วยเวลา 15.00-16.00 น. สันติ เล็กสุขุม

16.00-17.00 น. พบ ภาวิณี บุนนาค

ข้ามไปอีกสัปดาห์

วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม เวลา 13.00-14.00 พบ ประจักษ์ ก้องกีรติ เวลา 14.00-15.30 พบ หนุ่มเมืองจันท์ เวลา 16.00-17.00 พบ ธวัชชัย ตั้งศิริวานิช

และวันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม เวลา 15.00-16.00 พบ ประจักษ์ ก้องกีรติ เวลา 16.00-17.00 พบ ปิติ ศรีแสงนาม และ จักรี ไชยพินิจ

บอกกันไว้แต่เนิ่นๆ เผื่อให้แฟนๆ วางแผนมากรี๊ด

สำหรับหนังสือที่นำมาเผยโฉมในครั้งนี้สำนักพิมพ์มติชนจัดเต็ม

ยกตัวอย่างเท่าที่มีข้อมูลอยู่

เล่มแรก ชื่อ “โบราณกาลปัจจุบัน” เขียนโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สันติ เล็กสุขุม

เหมาะกับผู้สนใจโบราณคดี ประวัติศาสต์ศิลปะ ประวัติศาสตร์และการอนุรักษ์

รวมถึงนักท่องเที่ยวไปชื่นชมโบราณสถานด้วย

เพราะนี่คือผลงานล่าสุดที่ร้อยเรียงขึ้นจากความรู้ทางศิลปะและวิชาการด้านประติมากรรม สถาปัตยกรรม จิตรกรรมของศิลปกรรมไทย นับตั้งแต่สมัยก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 จนถึงหลังพุทธศตวรรษที่ 19

ผู้อ่านจะได้ร่วมสำรวจเรื่องราวหลากหลายของศิลปะ

ได้ค้นหาแนวทางใหม่ของการศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะไทยไปกับเนื้อหาในเล่ม

ทั้งงานคิด งานช่าง

คิดตามช่างเขียน คิดตามช่างก่อ และคิดตามช่างปั้น ช่างหล่อ ช่างสลัก

เนื้อหาสั้นๆ อ่านสนุก และได้ความรู้

อีกเล่ม ชื่อ “ศิลปะแห่งการสังเกต : 131 วิธีสปาร์กความสร้างสรรค์ เสาะหาแรงบันดาลใจ และยิ้มสุขได้ในทุกวัน”

ชื่อภาษาอังกฤษว่า The art of noticing : 131 Ways to Spark Creativity, Find Inspiration, and Discover Joy in the Everyday

ผลงานของ Rob Walker แปลโดย พรรษรัตน์ พลสุวรรณา

เป็นหนังสือของสำนักพิมพ์ broccoli book

นักอ่านที่ได้สัมผัสจะได้ท่องโลกแห่งการสังเกตอย่างมีศิลปะ

มีแบบฝึกหัดแนะนำวิธีที่จะชวนปรับเปลี่ยนชีวิต ด้วย 5 บทที่เปี่ยมไปด้วยพลังการเปลี่ยนแปลง

ได้แก่ บทที่ 1 มอง (Looking) บทที่ 2 รู้สึก (Sensing) บทที่ 3 ออกไปให้ทั่ว (Going Places) บทที่ 4 สร้างความเชื่อมโยงกับผู้อื่น (Connecting with Others) และบทที่ 5 อยู่คนเดียว (Being Alone)

อีกเล่มที่อยากแนะนำ นั่นคือ “กำศรวลพระยาศรีฯ” โดย ณเพ็ชรภูมิ มี นริศ จรัสจรรยาวงศ์ เป็นบรรณาธิการ

หนังสือเอ่ยถึงเรื่องราวในห้วงเวลาหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475

เรียบเรียงเรื่องราวจากความทรงจำของ พญ.โชติศรี ท่าราบ (ณเพ็ชรภูมิ) ถึง พ.อ.พระยาศรีสิทธิสงคราม (ดิ่น ท่าราบ) ผู้เป็นบิดา

พ.อ.พระยาศรีสิทธิสงครามเป็นแม่ทัพคณะกู้บ้านกู้เมือง ซึ่งพลีชีพในสงครามกลางเมืองสยาม เมื่อปี 2476

เป็นอีกเรื่องราวที่ชวนให้อ่าน

ยังมีอีกหลายเล่มหลายปกที่อยากนำเสนอ แต่เอาเป็นว่า ระหว่างวันที่ 12-23 ตุลาคม ขอเชิญทุกท่านไปเยือนศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ไปเลือกสรรหาหนังสือที่อยากอ่านกัน

สำหรับบูธ J47 ของสำนักพิมพ์มติชน นอกจากความรู้ความบันเทิงที่นำเสนอแล้ว

ยังสร้างสีสันแนวคิดเพื่อตอบสนองนักอ่านไม่ให้เบื่อหน่าย

ด้วยการเนรมิตพื้นที่ในบูธเป็น “เทศกาลหนัง(สือ)อ่านเอาเรื่อง มติชน(ด)รามา”

รายละเอียดยังไม่บอก ขอให้ติดตามข่าวสารจากมติชน

หรือไม่ก็ไปแวะเวียนพบปะกันที่งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ

บูธ J47 สำนักพิมพ์มติชน ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ที่นั่น มติชน(ด)รามา จัดโปรแกรมหนัง(สือ) มากมาย เอาไว้รอต้อนรับ

ขอให้สนุกสนานกับการเลือกสรร

วันที่ 12-23 ตุลาคม ขอให้นักอ่านนักเขียนมีความสุขกับงานมหกรรมหนังสือระดับชาติในครั้งนี้