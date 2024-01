แท็งก์ความคิด : ไปฟัง ‘บลู ไจแอน’

ผู้เขียน นฤตย์ เสกธีระ

ไปฟัง ‘บลู ไจแอน’

ช่วงหยุดปีใหม่มีโอกาสไปดูนิทรรศการภาพยนตร์แอนิเมชั่นของ Ghibli Studio ซึ่งนำมาจัดแสดงในประเทศไทย

ขณะเดินดูยังคิดอยู่เลยว่า ภาพยนตร์แอนิเมชั่นสัญชาติญี่ปุ่นนี่ดูแล้วโดนใจ

เชื่อว่าคอหนังคงเคยได้ชมภาพยนตร์แอนิเมชั่นของญี่ปุ่นแล้วรู้สึกเช่นกัน

Advertisement

หลายวันก่อน ได้รับเทียบเชิญจาก พี่เก้ง-จิระ มะลิกุล ให้ไปชมภาพยนตร์แอนิเมะ ชื่อ “Blue Giant เป่าฝันให้เต็มฟ้า” ก่อนที่จะเข้าโรงวันที่ 25 มกราคมที่ผ่านมา

ความจริงแล้วก่อนหน้านี้เคยได้รับเชิญ แต่ฝ่าการจราจรไปไม่ทันเวลา จึงต้องยอมล่าถอย

ดังนั้น เทียบเชิญครั้งนี้จึงต้องไปให้ได้ และต้องไปรอก่อนภาพยนตร์จะฉาย

และเมื่อได้ชมแล้ว ต้องบอกว่า ประทับใจมาก

ภาพยนตร์แอนิเมะ “Blue Giant เป่าฝันให้เต็มฟ้า” มี ทาชิคาวะ ยูซุรุ รับผิดชอบโปรเจ็กต์

มี ยามาดะ ยูกิ มามิยะ โชทาโร่ และ โอกายามะ อามาเนะ ให้เสียงพากย์

ภาพยนตร์การ์ตูนสัญชาติญี่ปุ่นเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของเด็กมัธยมที่หลงใหลดนตรีแจ๊ซ

ชื่อเรื่อง Blue Giant ก็เกี่ยวพันกับความยิ่งใหญ่ในวงการ ซึ่งท้ายเรื่องมีการเฉลย

สำหรับตัวเอกของเรื่องเป็นเด็กต่างจังหวัด มีเครื่องดนตรีประจำตัวคือแซกโซโฟน เสียงเทเนอร์ และมีความฝัน

ฝันอยากเป็นนักดนตรีแจ๊ซระดับโลก

แม้หลายคนจะมองว่าเป็นไปได้ยาก แต่เขาก็มุ่งมั่นฝึกซ้อมทุกวัน

รอจังหวะเหมาะที่มีเสียงรถไฟกลบเสียงแซกโซโฟน เป่าเครื่องเป่าประจำตัวด้วยแรง จนกลายเป็นคนที่มีพลัง

พอผสมกับจินตนาการในห้วงคิดที่ถ่ายทอดออกมาเป็นสำเนียงแซก ก่อเกิดเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง

เรื่องราวของ Blue Giant นี้ โด่งดังมากที่ญี่ปุ่น ทาง GDH ซื้อลิขสิทธิ์มาฉายในเมืองไทย

ใครใคร่ดูแบบเสียงในฟิล์มมีบรรยายไทยก็ได้ ใครใคร่ดูแบบพากย์ภาษาไทยก็เลือกเอา

แต่อยากบอกว่าใครมีเวลา อยากไปชมภาพยนตร์คุณภาพ ก็แนะนำเรื่องนี้

เชื่อว่าบรรดาคอหนังแอนิเมะรู้อยู่แล้วว่า ภาพยนตร์เรื่องนี้มีคุณภาพ

ทั้งบทภาพยนตร์และดนตรีล้วนสร้างสรรค์

บทภาพยนตร์เน้นย้ำถึงพลังของความฝัน

ทำให้รู้ว่าคนเราต้องมีความฝัน ความฝันไม่ใช่เรื่องเหลวไหล

ดังนั้น คนเราต้องมีความฝัน และต้องพยายามทำให้ฝันเป็นจริง

ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นกำลังใจให้ทุกคนที่มีความฝัน

ไม่ว่าจะอยู่ในวงการไหน หากตั้งเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ แล้วเริ่มต้นทำ

ทุกๆ วัน ระยะห่างระหว่างความฝันกับความสำเร็จจะสั้นลงเรื่อยๆ

หรือแม้สุดท้ายจะไปไม่ถึงฝัน แต่สิ่งที่ได้มาระหว่างไต่บันไดฝันก็ทำให้ชีวิตได้รู้เห็นอะไรอีกมากในชีวิต

นอกจากนี้ ในการดำเนินเรื่องทุกๆ ตอน ภาพยนตร์ได้ฝากไอเดียและแนวคิดไว้เป็นระยะๆ

แนวคิดที่ชอบมาก คือการมองโลกในมุมบวก ความกล้าในการเผชิญหน้ากับอุปสรรค และการดำรงเป้าหมายไม่ท้อถอย

การเดินตามความฝัน ย่อมทำให้เกิดความหวัง

เมื่อชีวิตยังมีความหวัง แม้ต้องเผชิญหน้ากับเหตุการณ์เลวร้าย ก็จะมีแรงขับให้เดินไปข้างหน้าได้อยู่เสมอ

ความฝันทำให้มีความหวัง ความหวังทำให้มีพลัง

ใครที่สามารถเอาชนะอุปสรรคได้ ในที่สุดก็พบกับความสำเร็จ

เนื้อหาในภาพยนตร์ยังให้ความรู้เกี่ยวกับเพลงแจ๊ซ ทำให้รู้ว่าช่วงจังหวะของเพลงแจ๊ซ

รู้ว่าช่วงที่ “ด้นสด” คือช่วงที่ทำให้นักดนตรีแจ๊ซโดดเด่น

การโยนลูกให้นักดนตรีแต่ละคนโซโลด้วยความพลิ้วเป็นจังหวะเวลาที่ผู้ฟังรอคอย

ขณะเดียวกัน กลุ่มผู้ฟังที่ติดตามนักดนตรี นอกจากจะรับรสจากฝีมือนักดนตรีแล้ว บางคนยังเป็นแฟนคลับที่ปลื้มใจในพัฒนาการของนักดนตรี

เหมือนกับเป็นแฟนคลับที่ติดตามความก้าวหน้าของนักดนตรีรุ่นใหม่

ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นอีกเรื่องที่สมควรเข้าชมในโรงภาพยนตร์ เพราะดนตรีที่บรรเลงประกอบในภาพยนตร์ หากได้ฟังจากเครื่องเสียงของโรงภาพยนตร์แล้ว จะได้รับอรรถรสสูง

แม้ว่าในปัจจุบันการดูภาพยนตร์มีหลายช่องทาง แต่สำหรับภาพยนตร์เพลง การเข้าไปนั่งชมในโรงภาพยนตร์ที่มีระบบเสียงดีๆ ภายใต้บรรยากาศดีๆ ย่อมทำให้การรับสารได้ถึงรสชาติ

บทเพลงของภาพยนตร์เรื่องนี้ ที่ได้ค้นหาจาก Spotify มีหลายบทเพลงเหมือนกัน

อาทิ Blue Giant N.E.W. First Note We will Impressions Omelet rice Day by day Kawakita Blue Amibition Motivation In Search of… The beginning Monologue Forward Next Step Challenge Kick off No way out New day Reunion Faith Nostalgia From here

อยากให้ไปลองฟังตั้งแต่ต้นเรื่อง

ฟังเสียงแซกโซโฟน ฟังเสียงเปียโน ฟังเสียงกลอง ฟังท่วงทำนองดนตรีแจ๊ซ

ภาพยนตร์เรื่องนี้ แม้ภาพที่อยู่ตรงหน้าจะเป็นการ์ตูนที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อทดแทนนักแสดงที่เป็นคน แต่สำหรับดนตรีแจ๊ซแล้ว ฟังอย่างไรก็เป็นดนตรีแท้

สัปดาห์นี้ไม่ได้มาชวนไป “ชม” ภาพยนตร์ หากแต่ชวนให้ไป “ฟังดนตรีแจ๊ซ” ในภาพยนตร์

ภาพยนตร์แอนิเมะดังที่สนับสนุนการสานฝัน

สมดั่งชื่อ “Blue Giant เป่าฝันให้เต็มฟ้า”

นฤตย์ เสกธีระ