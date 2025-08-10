ประชาชื่น

แท็งก์ความคิด : อาเซียนฮาร์โมนี

ผู้เขียนนฤตย์ เสกธีระ

เสาร์ที่แล้วแวะไปร่วมงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 58 ปีการก่อตั้งอาเซียน

และครบรอบ 10 ปีการก่อตั้งศูนย์ ซี อาเซียน (C asean)

ศูนย์ ซี อาเซียน เป็นภาคเอกชนที่ช่วยภาครัฐขับเคลื่อนภูมิภาคอาเซียนไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ การศึกษา และวัฒนธรรม ให้ยั่งยืน

ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

วงดนตรี C asean Consonant เป็นหนึ่งในผลิตผลที่ต้องการขับเคลื่อนด้านวัฒนธรรม

C asean Consonant เป็นวงดนตรีที่รวมเครื่องดนตรีประจำชาติในอาเซียนมาร่วมบรรเลง

ขับเน้นอัตลักษณ์ของเครื่องดนตรีของแต่ละชาติ แต่ก็ประสานกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียว

วันนั้น วง C asean Consonant จัดแสดงที่ชั้น 10 CW Tower กทม.

จัดแสดงก่อนบินไปญี่ปุ่น เพราะได้รับเชิญจากสำนักงานเลขาธิการอาเซียนให้เป็นตัวแทนของภูมิภาคไปฉลองครบรอบ 58 ปีการก่อตั้งภูมิภาคที่งาน World Expo 2025 ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น

บทเพลงในวันนั้น มี Mohd Yazid Zakaria และ อาจารย์วัชระ ปลื้มญาติ เป็นคอนดักเตอร์

มี อานันท์ นาคคง เป็น Music Director ชาวไทย

พร้อมกันนั้น ความสวยงามและความไพเราะของบทเพลง ยังได้แรงหนุนจากวงประสานเสียงสวนพลู

ทำให้บทเพลงหลายบทเพลงมีสีสันที่หลากหลายน่าฟังมากยิ่งขึ้น

สำหรับบทเพลงต่างๆ ที่จัดแสดง ได้ขับเน้นความโดดเด่นของดนตรีประเทศในอาเซียน ประกอบด้วย กัมพูชา เมียนมา บรูไน ฟิลิปปินส์ ไทย อินโดนีเซีย ลาว เวียดนาม สิงคโปร์ มาเลเซีย

เข้าใจว่า ด้วยสถานการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ทำให้ไม่เห็นตัวแทนจากกัมพูชาขึ้นแสดงด้วย

แต่บทเพลงที่สะท้อนถึงความงามของโบราณสถานและธรรมชาติของกัมพูชาก็ยังปรากฏอยู่บนเวที

แม้ตัวนักดนตรีกัมพูชาจะไม่ได้มา แต่นักดนตรีอีก 9 ชาติที่เหลือก็ร่วมกันขับกล่อม ขับเน้นเอกลักษณ์ของบทเพลงออกมาได้อย่างน่าฟัง

ทางด้านนักดนตรีชาติต่างๆ ที่มาร่วม แต่ละคนจะได้เล่นเครื่องดนตรีชาติอาเซียนเป็นส่วนใหญ่

ไทยเล่นระนาด ลาวเป่าแคน เมียนมาดีดพิณพม่า บรูไนและอินโดนีเซียตีกลอง สิงคโปร์เป่าขลุ่ย ฟิลิปปินส์ตีฆ้องกุลินตัง มาเลเซียเล่นแคนบัส

ในบรรดาเครื่องดนตรีทั้งหมด ดูเหมือนว่าเครื่องดนตรีเวียดนาม ที่เรียกว่า Dan Bau หรือด่าน เบิ่ว หรือดั่นเบ๋า จะแปลกตาที่สุด

ดูจากกูเกิล ด่าน เบิ่ว คือ พิณสายเดียว เป็นเครื่องดนตรีพื้นเมืองสัญชาติเวียดนาม

ถือเป็นหนึ่งในเครื่องดนตรีที่มีเอกลักษณ์ที่สุดของโลก

ลักษณะแม้ดูเรียบง่าย มีแค่เส้นไหมสายเดียว แต่กลับให้เสียงที่ไพเราะ

ด่าน เบิ่ว ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ กระบอกไม้ไผ่ขนาดเล็ก ลูกน้ำเต้าแห้ง แผ่นไม้ขนาดสี่เหลี่ยมและสายเอ็นหนึ่งเส้น

แผ่นไม้และกระบอกไม้ไผ่จะถูกยึดติดกันเป็นมุมฉาก สายเอ็นจะถูกขึงไว้กับกระบอกไม้ไผ่และยึดไว้กับปลายของแผ่นไม้

ขณะที่ลูกน้ำเต้าแห้งจะถูกทำให้ยึดติดกับแท่งไม้อ่อนเพื่อเป็นการสะท้อนเสียงให้กังวานขึ้น

คนที่เล่นให้ฟังในวันนั้น ชื่อ ngo tra เป็นนักโซโลด่าน เบิ่ว สาวสวย ฝีมือระดับแถวหน้าของเวียดนาม

ความเก่งของนักดนตรีแต่ละชาติที่มารวมวงก็ถือว่าไม่ธรรมดา แต่ด้วยเนื้อที่คอลัมน์มีจำกัดจึงไม่มีโอกาสเอ่ยถึง

ฝีมือของนักดนตรีแต่ละคนเมื่อผนวกกับการประพันธ์ดนตรีที่กำหนดให้บางช่วงมีโซโล บางช่วงมีการตอบโต้ระหว่างเครื่องดนตรี

แม้เครื่องดนตรีจะมาจากหลายชาติ แต่เสียงดนตรีที่ออกมากลับประสานกลมกลืน สร้างความสุขให้ผู้ฟัง

ถือได้ว่า วง C asean Consonant เป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคี

เสียงดนตรีที่บรรเลงฟังแล้วฮาร์โมนี ฟังแล้วอยากให้ทุกชาติอาเซียนเป็นเช่นนี้

มีความสามัคคี ร่วมมือกันขับเคลื่อนภูมิภาคไปข้างหน้าอย่างกลมเกลียว

ร่วมกันพัฒนา สร้างความสุขให้ผู้คน

มุ่งที่จะสร้างสรรค์ ไม่คิดร้ายทำลายกัน

นฤตย์ เสกธีระ