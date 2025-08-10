แท็งก์ความคิด : อาเซียนฮาร์โมนี

|ผู้เขียน
|นฤตย์ เสกธีระ
แท็งก์ความคิด : อาเซียน ฮาร์โมนี
เสาร์ที่แล้วแวะไปร่วมงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 58 ปีการก่อตั้งอาเซียน
และครบรอบ 10 ปีการก่อตั้งศูนย์ ซี อาเซียน (C asean)
ศูนย์ ซี อาเซียน เป็นภาคเอกชนที่ช่วยภาครัฐขับเคลื่อนภูมิภาคอาเซียนไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ การศึกษา และวัฒนธรรม ให้ยั่งยืน
ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
วงดนตรี C asean Consonant เป็นหนึ่งในผลิตผลที่ต้องการขับเคลื่อนด้านวัฒนธรรม
C asean Consonant เป็นวงดนตรีที่รวมเครื่องดนตรีประจำชาติในอาเซียนมาร่วมบรรเลง
ขับเน้นอัตลักษณ์ของเครื่องดนตรีของแต่ละชาติ แต่ก็ประสานกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียว
วันนั้น วง C asean Consonant จัดแสดงที่ชั้น 10 CW Tower กทม.
จัดแสดงก่อนบินไปญี่ปุ่น เพราะได้รับเชิญจากสำนักงานเลขาธิการอาเซียนให้เป็นตัวแทนของภูมิภาคไปฉลองครบรอบ 58 ปีการก่อตั้งภูมิภาคที่งาน World Expo 2025 ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น
บทเพลงในวันนั้น มี Mohd Yazid Zakaria และ อาจารย์วัชระ ปลื้มญาติ เป็นคอนดักเตอร์
มี อานันท์ นาคคง เป็น Music Director ชาวไทย
พร้อมกันนั้น ความสวยงามและความไพเราะของบทเพลง ยังได้แรงหนุนจากวงประสานเสียงสวนพลู
ทำให้บทเพลงหลายบทเพลงมีสีสันที่หลากหลายน่าฟังมากยิ่งขึ้น
สำหรับบทเพลงต่างๆ ที่จัดแสดง ได้ขับเน้นความโดดเด่นของดนตรีประเทศในอาเซียน ประกอบด้วย กัมพูชา เมียนมา บรูไน ฟิลิปปินส์ ไทย อินโดนีเซีย ลาว เวียดนาม สิงคโปร์ มาเลเซีย
เข้าใจว่า ด้วยสถานการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ทำให้ไม่เห็นตัวแทนจากกัมพูชาขึ้นแสดงด้วย
แต่บทเพลงที่สะท้อนถึงความงามของโบราณสถานและธรรมชาติของกัมพูชาก็ยังปรากฏอยู่บนเวที
แม้ตัวนักดนตรีกัมพูชาจะไม่ได้มา แต่นักดนตรีอีก 9 ชาติที่เหลือก็ร่วมกันขับกล่อม ขับเน้นเอกลักษณ์ของบทเพลงออกมาได้อย่างน่าฟัง
ทางด้านนักดนตรีชาติต่างๆ ที่มาร่วม แต่ละคนจะได้เล่นเครื่องดนตรีชาติอาเซียนเป็นส่วนใหญ่
ไทยเล่นระนาด ลาวเป่าแคน เมียนมาดีดพิณพม่า บรูไนและอินโดนีเซียตีกลอง สิงคโปร์เป่าขลุ่ย ฟิลิปปินส์ตีฆ้องกุลินตัง มาเลเซียเล่นแคนบัส
ในบรรดาเครื่องดนตรีทั้งหมด ดูเหมือนว่าเครื่องดนตรีเวียดนาม ที่เรียกว่า Dan Bau หรือด่าน เบิ่ว หรือดั่นเบ๋า จะแปลกตาที่สุด
ดูจากกูเกิล ด่าน เบิ่ว คือ พิณสายเดียว เป็นเครื่องดนตรีพื้นเมืองสัญชาติเวียดนาม
ถือเป็นหนึ่งในเครื่องดนตรีที่มีเอกลักษณ์ที่สุดของโลก
ลักษณะแม้ดูเรียบง่าย มีแค่เส้นไหมสายเดียว แต่กลับให้เสียงที่ไพเราะ
ด่าน เบิ่ว ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ กระบอกไม้ไผ่ขนาดเล็ก ลูกน้ำเต้าแห้ง แผ่นไม้ขนาดสี่เหลี่ยมและสายเอ็นหนึ่งเส้น
แผ่นไม้และกระบอกไม้ไผ่จะถูกยึดติดกันเป็นมุมฉาก สายเอ็นจะถูกขึงไว้กับกระบอกไม้ไผ่และยึดไว้กับปลายของแผ่นไม้
ขณะที่ลูกน้ำเต้าแห้งจะถูกทำให้ยึดติดกับแท่งไม้อ่อนเพื่อเป็นการสะท้อนเสียงให้กังวานขึ้น
คนที่เล่นให้ฟังในวันนั้น ชื่อ ngo tra เป็นนักโซโลด่าน เบิ่ว สาวสวย ฝีมือระดับแถวหน้าของเวียดนาม
ความเก่งของนักดนตรีแต่ละชาติที่มารวมวงก็ถือว่าไม่ธรรมดา แต่ด้วยเนื้อที่คอลัมน์มีจำกัดจึงไม่มีโอกาสเอ่ยถึง
ฝีมือของนักดนตรีแต่ละคนเมื่อผนวกกับการประพันธ์ดนตรีที่กำหนดให้บางช่วงมีโซโล บางช่วงมีการตอบโต้ระหว่างเครื่องดนตรี
แม้เครื่องดนตรีจะมาจากหลายชาติ แต่เสียงดนตรีที่ออกมากลับประสานกลมกลืน สร้างความสุขให้ผู้ฟัง
ถือได้ว่า วง C asean Consonant เป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคี
เสียงดนตรีที่บรรเลงฟังแล้วฮาร์โมนี ฟังแล้วอยากให้ทุกชาติอาเซียนเป็นเช่นนี้
มีความสามัคคี ร่วมมือกันขับเคลื่อนภูมิภาคไปข้างหน้าอย่างกลมเกลียว
ร่วมกันพัฒนา สร้างความสุขให้ผู้คน
มุ่งที่จะสร้างสรรค์ ไม่คิดร้ายทำลายกัน
นฤตย์ เสกธีระ