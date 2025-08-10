|ผู้เขียน
|ปิ่นโตเถาเล็ก
Man Hin by Chef Man
(แมนฮินบายเชฟแมน)
ร้านใหม่เชฟแมน ราคาสบายกระเป๋า
หนึ่งในสุดยอดห้องอาหารจีนกวางตุ้งมีระดับของกรุงเทพฯต้องยกให้ร้าน เชฟแมน (Chef Man) ได้รับความนิยมตลอดกาลตั้งแต่เปิดตัวเมื่อ 12 ปีที่แล้ว ชื่อเชฟแมนนั้นมีที่มาจากชื่อของหัวหน้าเชฟ (Executive Chef) ชาวฮ่องกง มาน ไว ยิน (Man Wai Yin) ผู้อยู่เมืองไทยมานาน 30 ปี จนสนทนาภาษาไทยได้สบาย
ปิ่นโตเถาเล็กมีข่าวดีมาบอก เมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี้เอง เชฟแมนได้เปิดร้านน้องใหม่สไตล์ คาเฟ่ผสมร้านอาหารจีนฮ่องกงกวางตุ้ง มีเมนูและเครื่องดื่มหลากหลายในราคาสบายกระเป๋า คุณภาพระดับเชฟแมน คุ้มสุดคุ้ม ร้านนี้มีชื่อว่า Man Hin by Chef Man (แมนฮินบายเชฟแมน)
ชื่อร้านแมนฮิน นั้นมาจาก Man คือนามสกุลเชฟแมน ส่วน Hin แปลว่าสบายๆ สรุปได้ว่ามาร้าน คือร้านเวอร์ชั่นสบายๆ สไตล์คาเฟ่ ไม่มีพิธีรีตอง กินอาหารจีนอร่อยๆ (ขอย้ำว่าราคาดีมาก) การันตีรสชาติคุณภาพระดับเชฟแมนเช่นเคย แถม ขายราคาสุทธิ ไม่มีบวกค่าบริการเลย
จะมามื้อกลางวันเร่งด่วนสั่งอาหารจีนฮ่องกงจานเดียวสารพัดทั้งข้าวหน้าต่างๆ บะหมี่ เกี๊ยว ราดหน้า โจ๊ก ข้าวผัดหลากชนิด คู่กับเครื่องดื่มสารพัดอย่าง หรือนั่งละเลียดชิมเมนูฮ่องกงกวางตุ้ง ทั้งติ่มซำ บาร์บีคิวของย่าง ซุป และเมนูอาหารฮ่องกงจัดเสิร์ฟในเวอร์ชั่นง่ายๆ จานเดียว รวมทั้งของหวานหลากหลาย
ข้อสำคัญคือที่ร้านแมนฮินบายเชฟแมน (Man Hin by Chef Man) มีเมนูใหม่ไม่เหมือนใคร ทั้งสไตล์จีนปนไทยเช่น ไก่ย่างแมนฮิน และสไตล์จีนตะวันตกอย่าง สเต๊กเนื้อริบอายกระทะร้อน อีกทั้งอาหารจานเดียว ข้าวมันไก่ออนเซน ออกใหม่ นี่คือเมนูฮิตสุดเด็ดใหม่ล่าสุดของเชฟแมนที่ห้ามพลาดนะจ๊ะ
ร้านแมนฮินบายเชฟแมน (Man Hin by Chef Man) อยู่ที่ ชั้นล็อบบี้ ของ โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ลุมพินี ริมถนนพระราม 4 ฝั่งขาเข้าเมือง ข้างสะพานไทย-เบลเยียม (ไม่ไกลจาก MRT ลุมพินี) ตรงข้ามกับ One Bangkok ตัวร้านอยู่ที่ โซน Worklab ฝั่งออฟฟิศ
มีที่จอดรถสะดวกสบาย (ประทับตราจอดฟรี 3 ชั่วโมง) ขึ้นไปจอดด้านบนตึก แล้วกด ลิฟต์ของโรงแรม ลงมาที่ล็อบบี้ แล้วเดินเลี้ยวออกมา โซน Worklab ซึ่งอยู่ติดกันได้เลย มีร้านอาหารอยู่หลายๆ เจ้า
ร้านแมนฮินตกแต่งสไตล์คาเฟ่ทันสมัย มี 2 ชั้น จุคนได้เกือบร้อยคน ช่วงกลางวันคนแน่นมากเต็มไปด้วยมนุษย์ออฟฟิศ และวันเสาร์-อาทิตย์ แน่นตลอดทั้งวัน มากันเป็นครอบครัวทีเดียว
อย่างที่บอกเมนูห้ามพลาดฝีมือเชฟแมนมีอยู่มากมาย (ลูกชายเชฟแมนก็เป็นเชฟอยู่ที่นี่ด้วย)
เริ่มกันด้วยเมนูใหม่ ไก่ย่างแมนฮิน (290 บาทสุทธิ ไม่มีบวก) ไก่ย่างหนังกรอบเนื้อนุ่ม หมักสามเกลอ (รากผักชี กระเทียม พริกไทย) จนหอม มีทีเด็ดคือให้จิ้มกับผงหมาล่าผสมเครื่องเทศจีน มีทั้งผงสีแดงใส่พริกรสเผ็ดหน่อย และผงสีน้ำตาลอ่อน ผสมถั่วบด ยี่หร่าบดและเครื่องเทศจีน
สายเนื้อต้องสั่ง สเต๊กเนื้อริบอายกระทะร้อน (480 บาท) เสิร์ฟมาหอมฟุ้งควันฉุยน้ำเนื้อเสียงฉ่าๆ กระเด็นออกมาทุกทิศ ขอบนอกกรอบๆ นุ่มในมีรสมีชาติ หอมเนยและเหล้าจีน แย่งกันหมดในพริบตา ใช้เนื้อออสเตรเลียชิ้นใหญ่ (200-250 กรัม) หมักเครื่องปรุงของเชฟแมน (สูตรลับส่งมาให้หมักที่ร้านอีกที)
นี่คือเมนูเนื้อเวอร์ชั่นสบายกระเป๋าของเชฟแมน ถ้าไปที่ร้านเชฟแมนดั้งเดิมจะเป็นสเต๊กเนื้อโทมาฮอว์ก ต้องสั่งจองล่วงหน้า (ชิ้นละหลายพันบาท)
เมนูติ่มซำซิกเนเจอร์ของเชฟแมน ซาลาเปาไส้ไหล (1 เข่งมี 3 ลูก 165 บาท) แน่นอนว่าต้องมีด้วย ซาลาเปาไส้ไหล ไส้ครีมผสมกับไข่แดงเค็ม รสชาติเนียนนุ่มนวลหอมมัน ไม่หวานจนเกินไป กัดเข้าไปคำแรกไส้จะไหลทะลักเข้าปากกระตุ้นต่อมความสุขได้ในบัดดล เชฟแมนเป็นผู้บุกเบิกซาลาเปาไส้ไหลในเมืองไทย มีมานาน 10 กว่าปีแล้ว
บะหมี่กระเพาะปลาซอสเป๋าฮื้อ (590 บาท) คือเมนูซิกเนเจอร์ดั้งเดิมที่ห้ามพลาด นำมาทำราคาสบายกระเป๋ามาก ใช้กระเพาะปลานุ่มสดขนาดกินคนเดียว (แนะนำว่าแบ่งกัน 2 คนดีกว่าจะได้สั่งหลายอย่าง) เส้นบะหมี่เหนียวนุ่มม้วนมา 1 ขยุ้มกำลังดี ทีเด็ดอยู่ที่ซอสเป๋าฮื้อราดมาชุ่มโชกหอมเข้มข้น อร่อยเสียจนต้องเอาน้ำซอสไปราดข้าวสวยกินต่อทีเดียว
เมนูเต้าหู้อร่อยห้ามพลาด (อีกแล้ว) เต้าหู้พริกเกลือ (190 บาท) เต้าหู้คลุกแป้งบางๆ ทอดไฟแรง เนื้อในยังเป็นคัสตาร์ด พริกเกลือหอมฟุ้ง
ของย่างน่าลิ้มลอง เป็ดย่างสไตล์ฮ่องกง (ครึ่งตัว 350 บาท ทั้งตัว 690 บาท) ย่างไม้ลิ้นจี่จนหนังหอม เนื้อนุ่ม (อกยังอร่อยเลย) ราคาดีอีกแล้ว (ใช้ไซซ์ย่อมลงมา) ย่างส่งมาจากครัวกลาง สูตรเดียวกันเป๊ะๆ แบ่งกันกิน 4 คนสบายๆ
ส่วนซุป ห้ามพลาด ซุปเสฉวน (129 บาท) รสเปรี้ยวเผ็ดเล็กน้อยถูกใจคนไทย
อาหารจานเดียวที่ต้องสั่งให้ได้คือ บะหมี่ผัดฮกเกี้ยน (260 บาท) มีรสมีชาติมากๆ เหมือนที่ร้านเชฟแมนดั้งเดิม ใส่เครื่องจัดเต็มทั้งกุ้ง หมูแดง เห็ดหอม แครอต และมีไก่ฉีกที่เข้าเครื่องซูวี้ดแบบฝรั่งทำให้สุกช้าๆ จนเนื้อไก่นุ่มมาก
ของดีมีอีกเพียบ เมนูใหม่ของร้านแมนฮินคือ ข้าวมันไก่ออนเซน (99 บาท) ชุดนี้ราคาดีมาก เหมาะสำหรับสั่งเป็นจานด่วน ไก่ทำให้สุกอย่างช้าๆ นาน 1 ชั่วโมง (62 องศา) ด้วยเครื่องซูวี้ด ใช้ไก่ตัวเมีย เนื้อนุ่มแม้กระทั่งอกไก่ยังนุ่มอร่อย เลือกได้ทั้งส่วนเนื้อสะโพกหรือเนื้ออกไก่ ข้าวมันทำจากข้าวสารเจียวน้ำมันไก่ผสมเครื่องเทศแล้วนำไปหุง สีจะออกเข้มๆ มีน้ำจิ้มสองแบบทั้งน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวและน้ำมันขิงต้นหอม และมีน้ำซุปให้ซดคล่องคอด้วย
ส่วนติ่มซำอื่นๆ ก็มีอีก 12 อย่าง สั่งให้ครบเครื่องทั้ง ขนมจีบกุ้ง ฮะเก๋ากุ้ง (145 บาททั้งคู่) ราคาดีคุณภาพเชฟแมน ได้เนื้อกุ้งเต็มคำ และมี ฟองเต้าหู้ทอด (160 บาท) ไส้กุ้งด้วย
ของย่าง หมูแดง หมูกรอบ (220 บาทรวด) ก็มีด้วย หมูกรอบหั่นเป็นชิ้นบางๆ หมูแดงใช้ส่วนสันคอหมักจนนุ่ม ย่างไฟอ่อน จบด้วยไฟแรง ทาน้ำผึ้งกับแบะแซจนหอม
เมนูผักที่ชอบมากอีกเช่นกันคือ มะเขือยาวซอสเอ็กซ์โออบหม้อดิน (149 บาท) ใส่หมูสับ เสิร์ฟมาในหม้อร้อน ที่ร้านบอกว่าเมนูจานเดียวที่ขายดีมากๆ คือ ราดหน้า ต่างๆ ซึ่งจะเป็นเส้นทอดกรอบ
ส่วนของหวานมีให้เลือกหลากหลายสไตล์ตะวันตกผสมฮ่องกงและไทย เช่น เค้ก มัฟฟิน ไอศกรีม บัวลอยน้ำขิง งาทอดไส้ถั่วแดง ขนมปังสังขยาใบเตย ที่เราสั่งไปมีทั้ง วาฟเฟิลบ้าบิ่นมะพร้าวอ่อนซันเดย์ (119 บาท) พุดดิ้งชาไทย พุดดิ้งชาเขียว (60 บาท) แค่มานั่งละเลียดกินของหวานกับเครื่องดื่มก็ยังได้
วันแม่ปีนี้น่าพาครอบครัวมาเลี้ยงฉลองอย่างง่ายๆ ขอย้ำว่าเมนูเป็นราคาสุทธิ ไม่มีบวกอะไรเพิ่ม ร้าน Man Hin by Chef Man (แมนฮินบายเชฟแมน) เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่ 8 โมงเช้าถึง 4 ทุ่ม โทร 09-8551-4991 นะจ๊ะ
