|ผู้เขียน
|ทีมข่าวเฉพาะกิจ
(วิ) วาทะสภากทม.
ถกงบปี’69 กว่า 9.2 หมื่นล้าน
ชงประเด็นร้อน ย้อนดราม่าแซ่บ
9.2 หมื่นล้านผ่านฉลุย ในวาระ 1 สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2569 ของกรุงเทพมหานคร ที่ถกกันไปตั้งแต่ช่วงต้นเดือนสิงหาคม ก่อนส่งไม้ต่อกรรมการวิสามัญพิจารณารายหน่วยงาน
ทว่า บรรยากาศในครั้งนั้น ณ อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) ในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม (ครั้งที่ 5) พ.ศ.2568 เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2569 เรียกได้ว่า ‘เผ็ดร้อน’
มากมายด้วยประเด็นที่ถูกสะกิด ตั้งคำถาม ก่อเกิดดราม่าฉ่ำๆ จน ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ต้องลุกแจงทั้งกลางสภา จนถึงหน้าห้องประชุมแบบนอกรอบ
บรรยากาศราวกับรับน้องใหม่ วิพุธ ศรีวะอุไร ส.ก.เขตบางรัก ที่ขึ้นนั่งเก้าอี้ประธานสภากรุงเทพมหานคร แทน ‘ดร.จอห์น’ สุรจิตต์ พงษ์สิงห์วิทยา ส.ก.เขตลาดกระบัง ซึ่งยื่นลาออก หลังยื้อยุดพอหอมปากหอมคอ ถึงขนาด นวรัตน์ อยู่บำรุง ส.ก.เขตหนองแขม เปิดไมค์กล่าวว่า
“กว่าจะถึงวันนี้ได้ หัวใจแทบวาย”
ก่อนแสดงความยินดี พร้อมเน้นย้ำว่า อยากให้ประธานทำหน้าที่ดูแลสมาชิกทุกคนเท่าเทียมกัน เพื่อฝ่ายนิติบัญญัติจะได้ทำงานกับฝ่ายบริหารได้โดยไม่มีข้อขัดข้องใดๆ
แค่เปิดสภาก็ส่อแซ่บแบบไม่ต้องเดาสถานการณ์ ถกเข้มจัดเต็มตั้งแต่ต้นจนปิดท้าย
นับหนึ่งด้วย ผู้ว่าฯชัชชาติ เสนอญัตติดังกล่าว โดยกำหนดววงเงินจำนวน 92,830 ล้านบาท ยืนยันว่าเป็นไปอย่างเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสถานะการเงินการคลังของ กทม. บนหลักการ ‘มีประสิทธิภาพและโปร่งใส’
จำแนกได้ดังนี้
1.งบประมาณของ กทม. 92,000 ล้านบาท แบ่งเป็นรายจ่ายประจำ 92,000 ล้านบาท
2.งบประมาณการพาณิชย์ของ กทม. 830 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยรายจ่ายประจำ 823 ล้านบาท
สำหรับสถานะการเงินการคลังของ กทม. ณ วันที่ 18 ก.ค.2568 กทม.มีเงินฝากธนาคารเป็นเงิน 90,990.6 ล้านบาท
ว่าแล้วไปย้อนจ้อง (วิ) วาทะ ไม่ธรรมดากลางสภากรุงเทพมหานคร ที่ชวนให้ประชาชนร่วม ‘คิดต่อ’
“ตำแหน่งประธานสภา กทม. ไม่ใช่เพียงเก้าอี้ แต่คือโอกาสที่จะได้ร่วมทำงานกับทุกคนและได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกทุกท่าน เพื่อที่จะมาสร้างบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเรา
“ผมมั่นใจว่าที่ผ่านมา เราไม่ได้มาทำหน้าที่เพียงฝ่ายนิติบัญญัติอย่างเดียวเท่านั้น แต่กำลังร่วมกันสร้าง และวางรากฐานของความไว้ใจ ความเชื่อมั่นให้ประชาชนเห็นว่ากรุงเทพมหานครกำลังเดินไปในทิศทางที่ถูกต้อง
อยากให้สภาแห่งนี้เป็นที่จดจำในฐานะสภาของประชาชน ที่เราร่วมกันทำงานด้วยความเข้มแข็ง สามัคคีและหัวใจเดียวกัน
ผมจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด”
วิพุธ ศรีวะอุไร
ส.ก.เขตบางรัก พรรคเพื่อไทย
ประธานสภา กทม. คนใหม่
“มีท่านสมาชิกกล่าวถึงเรื่องงบประมาณ ซึ่งต้องกราบเรียนว่าอาจมีถ้อยคำรุนแรง ท่านคงมีเหตุผลในการพูด แต่ผมก็ต้องยืนยันว่าที่ผ่านมา ฝ่ายบริหารไม่เคยมีเรื่องทุจริต เงินทอน หรือดูถูกประชาชน เพราะว่าประชาชนคือเจ้านายเรา
…เรื่องที่บอกว่า รับทรัพย์ฉ่ำๆ เหมือนกับทางข้าราชการ ผมไม่เคยทำ ผมยืนอยู่ตรงนี้รับผิดชอบในสิ่งที่ทำ”
ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
ผู้ว่าราชการ กทม.
ชี้แจงกรณี ภัทราภรณ์ เก่งรุ่งเรืองชัย ส.ก.เขตบางซื่อ อภิปรายงบซ่อมสภา กทม. 4 โครงการมูลค่ารวมกว่า 194 ล้านบาท
“มี 2 พรรคที่เสนอโควต้าคนนอกเป็นผู้เชี่ยวชาญ เข้ามาร่วมตรวจสอบเพื่อความโปร่งใสของงบ ในคณะกรรมการวิสามัญ
สิ่งที่เราประกาศไปกับพี่น้องประชาชน วันนี้ทำเหมือนปีที่แล้วในสภา แล้วสุดท้ายก็จะเป็นคนนอกที่ถูกโหวตออกอีก อยากให้เพื่อนสมาชิกช่วยทบทวน ผลักดันให้คนนอกอยู่ตามที่สัญญากับพี่น้องประชาชน”
ภัทราภรณ์ เก่งรุ่งเรืองชัย
ส.ก.เขตบางซื่อ พรรคประชาชน
กล่าวถึงการเสนอผู้ที่จะนั่งในกรรมการวิสามัญพิจารณางบปี’69
อย่างไรก็ตาม สุดท้ายไม่มี ‘คนนอก’ จากโควต้าพรรคประชาชนแต่อย่างใด
“สำหรับโครงการประชาสัมพันธ์ปีนี้ ข้อที่หนึ่ง 100 กว่าล้าน พบว่ายอดที่แท้จริงเมื่อรวมโครงการประชาสัมพันธ์ โดยสำนักปลัดฯนั้นอยู่ที่ 106,740,000 บาท ไม่ใช่ 30,460,000 ล้านบาท
…เมื่อเทียบกับปี 2565 แล้ว ซึ่งมีสถานการณ์คล้ายคลึงกันจนแยกไม่ออก จนอาจนับได้ว่า เป็นงบปีสุดท้าย สำหรับวาระการดำรงตำแหน่งของท่านผู้ว่าฯ ก่อนจะมีการเลือกตั้ง ยอดมันดูสูงมาก หรือว่าจะทิ้งทวนหรือไม่อย่างไร
การเลือกตั้ง กทม.จะเกิดขึ้นในช่วง ก.ค.-ก.ย.2569
มันพอดีกันเสียเหลือเกิน ทั้งงบที่เพิ่มและรายละเอียดโครงการ จึงไม่แปลกที่ใครๆ เอ่ยตรงกันว่า หน้าตามันคล้ายๆ กับงบที่ใช้หาเสียงหรือไม่”
ณภัค เพ็งสุข
ส.ก.เขตลาดพร้าว พรรคประชาชน
ตั้งข้อสังเกตต่องบประชาสัมพันธ์ของสำนักปลัด กทม.
“กรุงเทพมหานคร ผ่านการอภิปรายและรับหลักการในวาระที่ 1 แล้ว และคณะกรรมการงบประมาณที่ได้รับแต่งตั้งกำลังตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณของแต่ละหน่วยงานอย่างเข้มข้น ก่อนนำเสนอเข้าสู่การพิจารณารายมาตราในวาระที่ 2 ซึ่งจะดำเนินการภายใน 45 วัน
ขอให้มั่นใจว่างบประมาณของ กทม.ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาอย่างเข้มข้นและรอบคอบ
ทุกขั้นตอนถูกตรวจสอบอย่างละเอียด ทั้งจากคณะกรรมการภายในและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เพื่อให้แน่ใจว่าเงินภาษีจะถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่าและโปร่งใสที่สุด”
เอกวรัญญู อัมระปาล
โฆษกของกรุงเทพมหานคร
กล่าวภายหลังสภา กทม.ผ่านงบปี’69 วาระที่ 1