ครัวลุงเต้น จันทบุรี
สุดยอดอาหารทะเลสดๆ และเมนูพื้นบ้านแหลมสิงห์
เมื่อสองเดือนก่อน ปิ่นโตเถาเล็กเพิ่งไปสำรวจทบทวนร้านเก่า ลิ้มลองร้านใหม่ในจังหวัดระยอง-จันทบุรี หลังจากไม่ได้ไปมานาน 8 ปีแล้ว มีร้านอร่อยมาบอกต่อแฟนๆ เยอะเลยจ้า
ก่อนอื่นต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้มีที่พักทั้งในระยองกับจันทบุรีเปิดใหม่สะดวกสบายมาก คราวนี้เราไปพักที่บูติกรีสอร์ตเล็กๆในตัวเมืองจันท์ชื่อว่า Halff Hotel ไม่ไกลจากห้างเซ็นทรัลจันทบุรี
หัองพักสวยงามในโทนอบอุ่นทันสมัยเรียบเก๋แบบมินิมอล มีเพียง 17 ห้อง ราคาดีมากๆ อาหารเช้าจะเสิร์ฟเป็นชุด มีให้เลือก 3 สไตล์ ส่วนที่พักในระยองก็ดีถูกใจได้มาตรฐานโรงแรมใหญ่ ขอแนะนำในอาทิตย์หน้านะจ๊ะ
ประเดิมกันด้วยร้านแรกในเมืองจันท์ ที่ตำบล ปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ บริเวณปากอ่าวซึ่งแม่น้ำจันทบุรีไหลออกมาสู่อ่าวไทย ห่างจากตัวเมืองจันทบุรีประมาณครึ่งชั่วโมง (ไม่ถึง 30 กม.) ร้านนี้มีชื่อว่า ครัวลุงเต้น ปิ่นโตเถาเล็กเคยไปชิมครั้งแรกเมื่อ 8 ปีก่อน ประทับใจในรสชาติและความสดของอาหารทะเล ครั้งนี้จึงหมายมั่นปั้นมือแนะนำให้แฟนๆ ได้ตามไปลิ้มลอง
ตัวร้านอยู่ริม ถนนเลียบชายหาดแหลมสิงห์ และอยู่ติดทะเล ร่มรื่นด้วยทิวสนยาวไปตามแนวตลอดชายหาด รับลมทะเลเย็นสบาย ครัวลุงเต้นเป็นร้านขนาดใหญ่ รับคนได้เต็มที่เกือบ 500 คน มีทั้งโซนในตัวร้าน 55 โต๊ะ และโซนกลางแจ้งติดหาดอีก 28 โต๊ะ (มีถนนเล็กๆ คั่น)
เพจเฟซบุ๊กของร้านมีชื่อว่า ครัวลุงเต้น-ซีซั่น 4 ซึ่งหมายความว่าย้ายร้านมาอยู่จุดที่สี่ในแหลมสิงห์แล้ว คราวก่อนน้องปิง หลานลุงเต้น เป็นคนเปิดโลกความอร่อย พาปิ่นโตเถาเล็กมาลิ้มลอง ตอนนั้นร้านอยู่ตรงจุดที่สาม
ขอย้อนกลับไปในตัวเมืองเล็กน้อย น้องตั้วภรรยาของน้องปิงมีคาเฟ่ขนาดใหญ่คู่เมืองจันท์ชื่อว่า Kays Espresso Bar แฟนๆ ต้องไปแวะให้ได้นะจ๊ะ รับรองจะประทับใจมาก และมี เค้กกล้วยหอม อร่อยสุดๆ เนื้อฉ่ำหอมเนย ขายเป็นกล่องเล็กๆ โทรสั่งล่วงหน้าได้ที่ 0-3946-0593
กลับมาที่ร้านครัวลุงเต้น ถึงแม้จะเป็นร้านใหญ่ แต่มาชิมสองครั้ง รสชาติอาหารอร่อยคงเส้นคงวาจริงๆ ตอนนี้ลุงเต้นให้ลูกสาวชื่อ น้องปาล์ม เป็นคนดูแล (มี น้องเปิ้ล พี่สาวน้องปาล์มด้วย)
มาครัวลุงเต้นต้องกินปูทะเล ซึ่งเป็นปูธรรมชาติที่ชาวบ้านจับมาส่ง เนื้อจะหวานกว่าปูเลี้ยง ขอแนะนำ ปูก้ามนึ่ง ปูทะเลเนื้อซึ่งมีก้ามใหญ่และตัวใหญ่กว่าปูทะเล เนื้อหวานและมีมันซึ่งหอมมันมาก ขายกิโลละ 800 บาท (ราคาปูขึ้นกับฤดูกาลนะจ๊ะ) ตัวใหญ่ขนาด 5-7 ขีด ซึ่งต้องโทรสั่งล่วงหน้าประมาณ 2-3 วัน นอกจากนี้ก็มี ปูทะเล (ปูเนื้อ) ขนาดเล็กกว่า กิโลละ 700 บาท
อีกทั้ง ปูไข่นึ่ง ไข่เต็มท้อง (วันนั้นได้ขนาด 3 ตัวต่อกิโล กิโลละ 1,000 บาท) ก็ห้ามพลาดเช่นกัน จิ้มกับน้ำจิ้มพริกเกลือ (คนแถวจันทบุรี-ตราด ใช้เรียกชื่อน้ำจิ้มซีฟู้ด) ซึ่งสูตรที่ร้านจะใส่ทั้งน้ำปลาและเกลือ พริก มะนาว กระเทียม
ซึ่งเราสั่ง แกงส้มปูไข่หน่อไม้ดอง ด้วยอีกอย่าง (ราคาตามน้ำหนัก หม้อนี้ 500 บาท) รสชาติเผ็ดเปรี้ยวถูกใจไม่ใส่น้ำตาล และมี แกงส้มปลากะพงใส่ไข่ปลาโรเซียว (คนแหลมสิงห์เรียกแบบนี้) หรือไข่ปลาเรียวเซียว เครื่องแกงจะมีรสหวานเล็กน้อยด้วย (หม้อไฟ 300 บาท)
เจ้าของร้านบอกว่าถ้ามาหน้าฝนจะมี ปูกะเทย ตัวเล็กแต่มันมาก (กิโละ 700 บาท) ให้เลือกด้วยอีกอย่าง ลองโทรสอบถามและจองกันล่วงหน้านะจ๊ะ นอกจากนี้ก็มีิิ ปูม้านึ่ง (กิโลละ 700 บาท) จากเรืออวนลอยปู ถ้ามีพายุก็จะหาปูม้าไม่ได้
อีกอย่างที่ห้ามพลาดคือหอยแครงที่นี่ก็สดมาก ต้องสั่ง หอยแครงลวก (150 บาท) มาด้วย ซึ่งมีขายเป็นบางวันเท่านั้น
และมีทีเด็ด ห่อหมกปลาสาก (ปลาน้ำดอกไม้) หอมเครื่องแกงใส่พริกแดงแห้ง (3 ห่อ 50 บาท) นี่คือของอร่อยที่ต้องสั่ง เราสวาปามกันไปถึง 9 ห่อทีเดียว
ต่อด้วยเมนูพื้นบ้านจันทบุรี แกงเป็ดกะลามะพร้าว (100 บาท) น้ำขลุกขลิกเข้มข้นเผ็ดๆ (คล้ายแกงเผ็ดแห้งๆ) ใช้เนื้อกะลามะพร้าวอ่อนๆ มาทำโดยต้องแช่น้ำเกลือก่อนแล้วนำไปต้ม ฝานส่วนกะลาอ่อนมาใช้
เมนูพื้นบ้านของแหลมสิงห์อีกอย่างคือ ต้มฉองกุ้ง (หม้อไฟ 200 บาท) คล้ายต้มยำน้ำใสปรุงใส่หอมแดง สะระแหน่ น้ำปลา มะนาว ได้ซดน้ำเปรี้ยวหอมสดชื่น
ของซดน้ำๆ ที่ห้ามพลาดคือ ต้มส้มปลากระบอก (200 บาท) อร่อยมาก ควรสั่งด้วย ปรุงด้วยหอมแดง น้ำมะขามเปียก และน้ำปลา
ส่วนเมนูกินเล่นให้ลอง พล่าปลาอินทรี จิ้มน้ำจิ้มใส่ถั่ว (เราสั่งพล่าปลาอินทรีสด ใครต้องการทำให้สุกก่อนก็สั่งได้)
เมนูไม่เผ็ดมีหลากหลาย เช่น ปลาเห็ดโคนทอดกระเทียม (200 บาท) หมึกกระดองย่าง (150 บาท) ไข่เจียวปู (100 บาท) ผัดผักกูดไฟแดง (100 บาท) และหมึกไข่ต้มหวาน (150 บาท) ปรุงด้วยน้ำอ้อยกับน้ำปลา เคี่ยวนาน 15 นาทีจนน้ำเหนียวๆ จิ้มน้ำจิ้มพริกเกลือแซ่บๆ
จานนี้ต้องลอง
มื้อนั้นเราสั่งอีกหลายอย่าง มี ยำไข่แมงดา (จานละ 150 บาท ตัวละ 400 บาท) สั่งเป็นจาน แกะมาให้แล้วได้เคี้ยวไข่แมงดาเต็มคำ และมี ปลาดุกทะเลผัดเผ็ด (200 บาท) สั่งแบบผัดสด ไม่ทอดก่อน ที่ร้านบอกว่าเมนูเมืองจันท์ขายดีคือ ไก่ต้มกระวาน (100 บาท) ได้ซดน้ำครบรสเค็มหวานเปรี้ยวหอม
สรุปว่าครัวลุงเต้นคือร้านอาหารทะเลสดอร่อย มีเมนูพื้นบ้านหลากหลาย ได้นั่งชิมชมวิวริมหาด สมควรแก่การไปเป็นหมู่คณะ เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 10 โมงเช้าถึง 3 ทุ่ม โทรจองปูล่วงหน้าและจองโต๊ะได้ที่ 08-7141-0749 นะจ๊ะ
ครัวลุงเต้น
โดย คุณลักขณา (ปาล์ม) มิ่งมีชัย
ที่ตั้ง 110/6 หมู่ 1 ต.ปากน้ำ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี 22130
โทร 08-7141-0749 (ลุงเต้น)
เปิดบริการ 10.00 -21.00 น.ทุกวัน
หยุด ไม่แน่นอน (มักจะหยุดวันพุธ) แจ้งใน เพจ ครัวลุงเต้น-ซีซั่น 4
Line ร้าน @ten77
แนะนำ ปูก้ามนึ่ง ปูไข่นึ่ง ปูกะเทย ปูม้านึ่ง แกงส้มปูไข่หน่อไม้ดอง หอยแครงลวก ห่อหมกปลาสาก ต้มส้มปลากระบอก ไก่ต้มกระวาน แกงส้มปลากะพงใส่ไข่ปลาโรเซียว แกงเป็ดกะลามะพร้าว ต้มฉองกุ้ง หมึกไข่ต้มหวาน หมึกกระดองย่าง พล่าปลาอินทรี ปลาเห็ดโคนทอดกระเทียม ไข่เจียวปู ผัดผักกูดไฟแดง ยำไข่แมงดา ปลาดุกทะเลผัดเผ็ด