ครั้งแรกในไทย Weibo Cultural Exchange Night in Thailand 2025 ร่วมฉลอง 50 ปีสัมพันธ์ไทย-จีน

ยิ่งใหญ่เกินต้าน
อลังการเกินบรรยาย
สําหรับงานประกาศรางวัล “Weibo Cultural Exchange Night in Thailand 2025” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง Weibo และ Hydroindus Entertainment เมื่อวันเสาร์ที่ 16 สิงหาคมที่ผ่านมา ณ Ballroom ชั้น 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
โดยจัดขึ้นที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรก เพื่อฉลองความสัมพันธ์ไทย-จีน ครบรอบ 50 ปี
ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงความแน่นแฟ้นของความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมจากอดีตสู่ยุคร่วมสมัย
อีกทั้งยังเป็นโอกาสอันดีที่แฟนๆ ชาวไทยจะได้พบปะกับศิลปินที่ตนเองชื่นชอบจากขบวนเหล่าดาราศิลปินจากหลากหลายประเทศทั่วทั้งเอเชียที่มาร่วมงานประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่
ในการนี้ พินิจ จารุสมบัติ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ ให้เกียรติเดินทางเข้าร่วมด้วย
บรรยากาศก่อนการเริ่มงานเป็นไปอย่างคึกคัก มีแฟนคลับของเหล่าศิลปินที่มาร่วมงานจำนวนมากต่างพากันมารอคอยกันอย่างเนืองแน่น และพากันจับจองที่นั่ง พร้อมลุ้นรางวัลที่จะประกาศในช่วงค่ำคืน เพื่อส่งกำลังใจ
ให้กับศิลปินที่ชื่นชอบอย่างใกล้ชิด
เหล่าดาราศิลปินทั่วทั้งเอเชียตบเท้าเข้าร่วมเดินพรมแดงอันทรงเกียรติ อาทิ เสิ่นเยว่, โอหยางน่าน่า, เฉินเฟยอวี่, ปี้เหวินจวิ้น, จางอวี่ซี, จ้านเซวียน จากประเทศจีน และเจสสิก้า จอง, อีซูฮยอก, พัคแจชาน, Kep1er
จากเกาหลีใต้
รวมถึงเหล่าทัพดาราศิลปินไทยก็ไม่น้อยหน้า อาทิ กลัฟ-คณาวุฒิ, ฟิล์ม-ธนภัทร, เก้า-นพเก้า, พีพี-ปุญญ์ปรีดี, นุ่น-วรนุช, หมาก-ปริญ, บี้-ธรรศภาคย์, ใบเฟิร์น-พิมพ์ชนก, ยูโร-ยศวรรธน์, สน-ยุกต์, ฟอร์ด-ฐิติพงศ์, พีท-วสุธร, A:SIDE, ซันนี่-เกวลิน, บูม-รวีวิชญ์, ท็อปแท็ป-จิรกิตติ์,ต้าห์อู๋-พิทยา, ออฟโรด-กันตภณ, Super thai, เฟริส์ท-ฉลองรัฐ, โอม-สาริศ, พุฒิ-พุฒิชัย, เป็นต่อ-จีรภัทร, แพทริค-ณัฐวรรธ์, บิวกิ้น-พุฒิพงศ์, พีพี-กฤษฏ์, PIXXIE, PERSES, หลิงหลิง-ศิริลักษณ์, ออม-กรณ์นภัส, บอส-ชัยกมล, วิน-เมธวิน, โอม-ภวัต, ปอนด์-ณราวิชญ์, ภูวินทร์, บุ๋น-นพณัฐ, เปรม-วรุศ, จิมมี่-จิตรพล, ซี-ทวินันท์, ฟอส-จิรัชพงศ์, บุ๊ค-กษิดิ์เดช, นนน-กรภัทร์, ไซซี-รัตท์ริชา, แซมมี่-ซาแมนท่า, ลูกหมี-ปัญญาพัชร และซอนญ่า-ศรัณย์ภัทร์ ศิลปินและนักแสดงทั้งหมดได้ร่วมสร้างสีสันและบรรยากาศอันน่าประทับใจ
นับเป็นอีกหนึ่งงานเปี่ยมสีสัน สะท้อนความสัมพันธ์ชิดใกล้ จาก 50 ปี ที่ผ่านพ้นสู่โลกยุคใหม่ พร้อมจับมือก้าวไปสู่อนาคตจีน-ไทยที่ยั่งยืน