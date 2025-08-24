|ผู้เขียน
|ปิ่นโตเถาเล็ก
ปลายระยอง
ร้านอาหารพื้นบ้านถูกใจปลายเขตรอยต่อจันทบุรี
จากจันทบุรี คณะเราเหล่าบรรดานักชิมผู้หิวโหยราวกับชูชกก็เคลื่อนตัวไปเที่ยวชิมริมทะเลกันต่อที่ระยอง
ริมหาดแหลมแม่พิมพ์ มีโรงแรมริมทะเลน่ารัก สิ่งอำนวยความสะดวกเพียบพร้อม เปิดใหม่ไม่กี่ปี ชื่อว่า เมอร์เคียว (Mercure) ระยอง ลมทะเล วิลล่า แอนด์ รีสอร์ท ซึ่งมีโซนที่สามารถพาน้องหมาไปพักได้ด้วย (ช่วงเทศกาลเต็มเร็วมาก) ราคาดีเหมาะกับคนไทยมาก ต่อไปคงจะเป็นโรงแรมประจำของปิ่นโตเถาเล็กไปแล้ว
เนื่องจากตัวโรงแรมอยู่ที่อำเภอแกลง ถ้าจะเข้าตัวเมืองระยองใช้เวลาเกือบชั่วโมง อย่ากระนั้นเลยหาของอร่อยกินกันที่แกลงเสียเลยดีกว่า สอบถามผ่านไปยังเจ้าเก้งเพื่อนรักแห่งเกาะเสม็ด โชคดีที่อยู่กับพี่ประสิทธิ์ พี่ชายที่คุ้นเคยกับปิ่นโตเถาเล็ก
พี่ประสิทธิ์บอกว่าให้ไปลิ้มลองอาหารพื้นบ้านระยองและอาหารทะเลที่ร้านบ้านๆ มีชื่อว่า ปลายระยอง รับรองจะถูกใจพวกเราแน่นอน พร้อมจัดแจงให้เบอร์พี่โบ้ พี่ชายเจ้าของร้าน โทรจองโต๊ะเป็นที่เรียบร้อย
ร้าน ปลายระยอง เปิดมานาน 11 ปีแล้ว เป็นหนึ่งในร้านดังแห่งอำเภอแกลง ความหมายของชื่อร้านตามนั้นเลย เพราะที่ตั้งร้านอยู่ เชิงสะพานปากน้ำพังราด ฝั่งอำเภอแกลง จังหวัดระยอง เป็นเขตรอยต่อ เพียงข้ามสะพานไปอีกฝั่งก็เป็นจังหวัดจันทบุรีแล้ว
ก่อนอื่นต้องบอกว่า ร้านปลายระยองนั้นปักหมุดโลเกชั่นร้านในกูเกิลแมปไม่ตรงจุด เอาเป็นว่าถ้ามาจากระยอง พอถึง สามแยกไฟแดงสุดท้าย (สามแยกปากน้ำพังราด) ให้ เลี้ยวซ้าย ที่แยกไปตามป้ายหาดคุ้งวิมาน ป้าย อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี (ห้ามเลี้ยวขวาตามกูเกิลนะจ๊ะ) ซึ่งบริเวณนั้นให้สังเกตป้ายทางไปร้านปลายระยองไว้ จากนั้นอีกอึดใจเดียวก็ เลี้ยวขวาที่สามแยกพังราดท่ากง (มีป้ายทางไปหาดคุ้งวิมาน ป้ายไป อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เช่นกัน) อีกไม่กี่ร้อยเมตรก็จะถึง ร้านปลายระยอง อยู่ทางซ้ายมือ ก่อนข้ามสะพานปากน้ำพังราด ถ้ามาไม่ถูกให้โทรสอบถามที่เบอร์ 08-6156-7052 นะจ๊ะ
ร้านปลายระยองบรรยากาศบ้านๆ สบายตามาก เห็นวิวป่าโกงกางใกล้ปากน้ำพังราด ความอร่อยเด็ดมาจากวัตถุดิบสดใหม่จึงมีชัยไปกว่าครึ่ง ใช้ของพื้นบ้านและของทะเลย่านนี้มาทำ อีกทั้งฝีมือแม่ครัวสุดยอดมาก นั่นก็คือ เจ๊ปู๊ด คุณพนิดา ผ่องแผ้ว ในวัย 62 ปี (บ้านนี้มีพี่น้อง 8 คน มีน้องสาวชื่อนัท ช่วยดูแลร้านด้วย)
ของอร่อยมีมากมาย มาแล้วห้ามพลาด หอยตลับผัดโหระพา (150 บาท) หอยสดหอมนุ่มผัดกับโหระพาหอมๆ อร่อยจนต้องสั่งเบิ้ลอีกจาน หอยตลับจากชาวประมงพื้นบ้านตราด นำมาเลี้ยงไว้ในกระชังหลังร้าน แล้วจะไม่สดอร่อยได้อย่างไร
แกงคั่วเนื้อปูหน่อไม้ดอง (380 บาท) ใช้เนื้อกระเชียงปูสดหวานมาก กินง่ายไม่ต้องแกะ หรือถ้าใครอยากแทะปู จะสั่งใส่ปูเป็นตัว (250 บาท) สับให้ทั้งกระดองก็ย่อมได้
แกงไก่บ้านกะลา (150 บาท) แกงพื้นบ้านระยองน้ำขลุกขลิกเข้มข้น ใส่เนื้อกะลามะพร้าวอ่อนๆ (ไม่ใช้เนื้อมะพร้าวแต่เป็นกะลาอ่อน) และกะเพราหอมๆ ด้วย ไก่บ้านเนื้อหนึบเลาะกระดูกเอาแต่เนื้อ จึงกินง่าย
ส่วนของน้ำๆ ซดๆ วันนั้นปลากระบอกหมด เราเลยสั่ง ต้มส้มปลากะพงขาว แทน (250 บาท) เนื้อปลากะพงสดนุ่มมาก ใช้ปลาตัวใหญ่หนัก 5 กิโลขึ้นไป น้ำแกงต้มส้มปรุงสามรสแบบภาคกลาง ใส่กะปิ หอมแดง ขิง และพริก
เมนูปลาให้สั่ง ปลากะพงสามรส (480 บาท) เสิร์ฟมาทั้งตัว น้ำราดสามรสทำจากพริกขี้หนูแห้งผัดกับหอมแดงและกระเทียม
อีกทั้ง น้ำพริกกะปิ (130 บาท) หอมกะปิเคยแท้ สั่งจากเจ้าประจำซึ่งทำกะปิพื้นบ้านปีละ 2,000-3,000 กิโล ทำสะอาดมาก
แก้เผ็ดด้วย ไข่เจียวหอยนางรม (130 บาท) ใส่หอยนางรมตัวเล็กๆ ได้จากในคลองพังราดแถวนั้น
ต่อด้วยเมนูเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดี กุ้งอบเกลือ (กิโลละ 600 บาท) เราสั่งมา 1 กิโลกรัม แบ่งเป็น 2 จานใหญ่ ช่วงที่ไปหน้าร้อนเป็น กุ้งขาว สดอร่อย แต่ถ้าหน้าฝนช่วงปลายพฤษภาคมจนถึงเดือนกรกฎาคม จะมีกุ้งแชบ๊วยสดๆ และราคาสบายกระเป๋ามาก
มาเมืองแกลงต้องลิ้มลอง ผัดผักกระชับใส่กุ้งแห้ง (120 บาท) ผักพื้นบ้านแห่งอำเภอแกลง จ.ระยอง หน้าตาคล้ายยอดอ่อนทานตะวัน โดยชาวบ้าน (โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บ้านทะเลน้อย) จะเพาะเมล็ดต้นกระชับเพื่อให้งอกเป็นต้นอ่อนผักกระชับกรอบอร่อย จะสั่งเป็น แกงส้มผักกระชับ ก็ได้
ผัดผักอีกอย่างคือ กุ้งผัดกะปิใส่ถั่วฝักยาว (130 บาท) สำหรับผู้ที่ยังประทับใจความหอมของกะปิเคยพื้นบ้าน
ของกินอื่นๆ มีอีกหลายอย่าง หมึกแดดเดียวทอด (130 บาท) เป็นหมึกกระดองแดดเดียวจากเรืออวนลากเล็ก หั่นชิ้นหนาๆ จิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ด ปลาเห็ดโคนทอดน้ำปลา (170 บาท) ได้ปลาจากเรือประมงพื้นบ้าน น้ำปลาที่ราดมีรสอมหวานเล็กน้อย ปรุงด้วยกระเทียม พริกไทย จิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ด ปิดท้ายด้วย กะเพราเนื้อปลาอินทรี (200 บาท) เนื้อปลาสดแน่น
จะเห็นได้ว่าร้านนี้ราคาดีมาก มากันครอบครัวใหญ่หรือในหมู่คณะเพื่อนฝูง มีเมนูถูกใจทุกคน ร้านปลายระยองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 10 โมงเช้าถึง 2 ทุ่ม หยุดไม่แน่นอน จะแจ้งใน เพจครัวปลายระยอง โทร 08-6156-7052 นะจ๊ะ ยังมีของดีที่ระยอง-จันทบุรีอีกมากมาย แล้วจะค่อยๆ ทยอยแนะนำไปเรื่อยๆ นะจ๊ะ
ปลายระยอง
โดย คุณพนิดา ผ่องแผ้ว (เจ๊ปู๊ด)
ที่ตั้ง 44 หมู่ 1 ต.พังราด อ.แกลง จ.ระยอง 21170
โทร 08-6156-7052 (เจ๊ปู๊ด)
เปิดบริการ 10.00-20.00 น. ทุกวัน
หยุด หยุดไม่แน่นอน (แจ้งในเพจครัวปลายระยอง)
แนะนำ หอยตลับผัดโหระพา แกงคั่วเนื้อปูหน่อไม้ดอง แกงไก่บ้านกะลา ต้มส้มปลากะพงขาว (หรือปลากระบอก) ปลากะพงสามรส น้ำพริกกะปิ ไข่เจียวหอยนางรม กุ้งอบเกลือ ผัดผักกระชับใส่กุ้งแห้ง กุ้งผัดกะปิใส่ถั่วฝักยาว หมึกแดดเดียวทอด ปลาเห็ดโคนทอดน้ำปลา กะเพราเนื้อปลาอินทรี