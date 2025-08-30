ประชาชื่น

‘เกร็ดมังกรสะท้อนจีน’
จากปลายปากกา นิธิพันธ์ วิประวิทย์
สุดยอดแฟนพันธุ์แท้ราชวงศ์จีน

เปิดโฉมหนังสือใหม่จากหมวดศิลปวัฒนธรรม (ฉบับพิเศษ) จากปลายปากกา นิธิพันธ์ วิประวิทย์ สุดยอดแฟนพันธุ์แท้ราชวงศ์จีน 2013 และเจ้าของคอลัมน์ ‘มองตะเกียบเห็นป่าไผ่’ ที่รวบรวมเกร็ดตำนานเคล้าประวัติศาสตร์แดนมังกร ผ่านบุคคลสำคัญ เหตุการณ์ เรื่องเล่าในจีนฉบับเข้าใจง่าย และให้ข้อคิดเทียบกับเหตุการณ์ปัจจุบันได้อย่างดี ตลอด 320 หน้า ภาพประกอบสี่สีทั้งเล่ม

ปฏิเสธไม่ได้ว่า จีน คือดินแดนที่มีบทบาทอย่างยิ่งใหญ่ในทุกมิติ ทว่ากว่ามังกรจะสยายปีกเป็นมหาอำนาจอย่างทุกวันนี้ ก็ผ่านร้อนผ่านหนาวนับครั้งไม่ถ้วน ชวนให้ย้อนอดีตมองรากอารยธรรมอันเจริญรุ่งเรืองผ่านเรื่องราวของบุคคล ตำนาน วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และอีกมากมาย

เชื้อพระวงศ์ชิงและคณะขุนนางของราชสำนัก
เหมาเจ๋อตงประกาศก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนในวันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 1949

เรื่องๆ หนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์จีน ย่อมมีอะไรซ่อนอยู่มากกว่าที่เคยรู้

เกร็ดมังกรสะท้อนจีน คือบทความเกี่ยวกับเกร็ดเรื่องราวจีนๆ ทั้งหลาย ที่ นิธิพันธ์ รวบรวมมาจากงานเขียนหลายวาระ ทั้งในแฟนเพจ Ong China และในคอลัมน์ ‘มองตะเกียบเห็นป่าไผ่’ ในหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ จึงมีวาระการอธิบายอยู่อย่างน้อย 2 ชั้น ทั้งในด้านการอธิบายเกร็ดเรื่องราวที่ยกมาเขียนโต้งๆ ทั้งในด้านการเปรียบเทียบเรื่องราวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้วงเวลาที่เขียน

เจ้าของผลงานเผยว่า เป็นโชคดีของตนและบทความเหล่านี้อยู่บ้างที่ธรรมชาติของข้อคิดในประวัติศาสตร์มักย่ำรอยวนเวียนกลับมาให้ข้อคิดเปรียบเปรยกับสถานการณ์ปัจจุบันได้อยู่เสมอ จึงคิดว่าบทความเหล่านี้จะพอเป็นประโยชน์ เป็นข้อคิดแก่ผู้อ่านได้ในต่างกรรมต่างวาระ ในขณะเดียวกันก็จุดประกายต่อยอดความสนใจในประวัติศาสตร์ ตำนาน เรื่องเล่าจีนไปในตัว

มาร่วมค้นหาคำตอบ ก่อเกิดคำถามจากเกร็ดตำนานเคล้าประวัติศาสตร์แดนมังกรผ่านบทความเข้มข้น เปี่ยมสีสัน ได้แก่

เปาบุ้นจิ้นในภาพเขียนบนผ้าไหม สมัยราชวงศ์ชิง

-จากเปาบุ้นจิ้นสู่ขบวนการเปาบุ้นจิ้น

-ชุนชิว ยุคสมัยแห่งสงครามที่เปลี่ยนไป

-ทางเลือกเสนาบดีของถังเสวียนจง

-ฉินฮุ่ย กับกังฉินปาท่องโก๋

-เจิงกั๋วฟานรับน้ำใจแต่ไม่ทุจริต

-มองพิมพ์เขียวสะเทือนถึงง้าวกวนอู (และพระราม)

-โจวเอินไหล ขงเบ้ง และการประดับความดีเกินจริง

-มวลชนแบบโจโฉ มวลชนแบบอ้วนเสี้ยว

-กุยแกให้มากกว่าแผนการ

-ดวงจันทร์ คางคก กระต่าย และเทพธิดา

-ประวัติศาสตร์หญิงรันทดนิทานเมิ่งเจียงหนี่ว์

-จวงจื่อ เสรีนิยมฉบับจีนโบราณ

-ฮ่อเฮียตี๋ น้องที่ดีหรือผีไร้ญาติ

-เรื่องอลหม่านของสุสานเปาบุ้นจิ้น

-เว่ยหู่จั้วชาง

-สำนวน เป็นลิ่วล้อให้เสือร้าย

-หลู่จื้อเซิน พระใจขบถ ขบถใจพระ

-กลไกสลายอำนาจด้วยสนามสอบเค่อจี่ว์

-อู่สือส่าน ไม่ใช่แป้ง ไม่ใช่น้ำปลา ไม่ใช่ยารักษาฟัน

-โรคระบาด ต้นกำเนิดขุนศึกยุคสามก๊กและยูวัล โนอาห์ แฮรารี

-กู้ฟางโจว บิดาแห่งการปราบโปลิโอในจีน

บทสรุป

เป็นอีกเล่มห้ามพลาด สำหรับคอประวัติศาสตร์วัฒนธรรมจีน ในวาระพิเศษ 50 ปีแห่งความสัมพันธ์การทูต 2 ชาติ ที่มั่นคงยืนนานจากวันวานสู่อนาคต