เปิดภารกิจซ้อมแผน ‘กู้ภัยเต็มรูปแบบ’
เรือชน เพลิงโหมกลางเจ้าพระยา
คนเจ็บ พลัดตกน้ำ ทำอย่างไร?
ได้รับความเชื่อมั่นและชื่นชมอย่างล้นหลามไปแล้ว เมื่อครั้งกู้ภัยในสถานการณ์ตึก สตง.ถล่ม อันเป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ที่สะท้อนความหละหลวมบกพร่องในหลายมิติซึ่งในส่วนของคดีความกำลังดำเนินไป
สำหรับภารกิจสำคัญต่อความปลอดภัยของประชาชน กรุงเทพมหานครยังคงเดินหน้า ไม่มีคำว่าประมาท โดยเมื่อ 29 สิงหาคมที่ผ่านมา มีการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีเกิดเหตุอุบัติภัยทางน้ำ เรือลำเลียงบรรทุกสินค้าชนกับเรือโดยสารและภัตตาคารในแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณสะพานพระราม 8 เขตบางพลัด โดยเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ไว้แล้วล่วงหน้าเพื่อไม่ให้ผู้คนตื่นตระหนก
สถานการณ์สมมุติคือ ผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บ บางส่วนพลัดตกน้ำ และเกิดเพลิงลุกไหม้ในเรือจนเสียการควบคุม
งานนี้ พญ.วันทนีย์ วัฒนะ ปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมการฝึกซ้อมในฐานะรองผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 มาตรา 35 ด้วย
“การฝึกซ้อมครั้งนี้จะช่วยยกระดับความพร้อมของทุกหน่วยงานและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนว่า กรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถรับมือและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ ซึ่งการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยเป็นหัวใจที่จะลดความสูญเสียและลดปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราใช้แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแม่น้ำสายหลัก เป็นสายเลือดใหญ่ที่เสริมเรื่องของการท่องเที่ยวของประเทศไทยและของกรุงเทพมหานคร” ปลัด กทม.กล่าว
ด้าน ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ ศุภกฤต บุญขันธ์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร สังเกตการณ์อย่างใกล้ชิด
รองผู้ว่าฯทวิดาเผยว่า เป็นเรื่องดีที่ได้เห็น ‘ช่องว่าง’ ในหลายๆ เรื่อง ซึ่งเป็นที่คาดหมายอยู่แล้วว่าเป็นช่องว่างของการบริหารสถานการณ์ โดยเป็นครั้งแรกที่ผู้อำนวยการเขตทั้ง 2 เขต (เขตบางพลัดและเขตพระนคร) ต้องมีการบัญชาการร่วม (Unified Command) กัน
วันนี้ตั้งใจไม่ก่อกวนการออกแบบการซ้อมเลย ปล่อยให้ออกแบบการซ้อมเอง ปล่อยให้ฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (Table-Top Exercise: TTX) เอง แล้วจึงลงมาดู เจตนาคือต้องการรู้ว่าเราเข้าใจตรงกันได้แค่ไหน เพื่อที่จะสามารถช่วยในการเติมได้
นอกจากนี้ ยังขอรับฟังความคิดเห็นของ ‘หน่วยงานภายนอก’ ที่มาเข้าร่วมด้วยว่า มีช่องว่างระหว่าง
การสนธิกำลัง หรือมีปัญหาการเชื่อมระหว่างหน่วยอย่างไร อยากให้ กทม.พัฒนา ปรับปรุง แก้ไข อย่างไรให้ดีขึ้น
สำหรับการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ.2568 ดำเนินการโดยสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกรุงเทพมหานคร รวมถึงหน่วยงานภายนอกทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เกิดการประสานงานและความร่วมมือที่ดี สามารถบริหารจัดการภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการเตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคลากร ทรัพยากร ระบบปฏิบัติการรองรับ รวมทั้งก่อให้เกิดทักษะ ความชำนาญ และประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาและบรรเทาสาธารณภัยมากยิ่งขึ้น โดยกำหนดการฝึกซ้อม 2 กิจกรรม ได้แก่
กิจกรรมที่ 1 การฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุน้ำท่วมขังและเหตุอุทกภัย (ฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ) ระหว่างวันที่ 20-21 ส.ค.ที่ผ่านมา ณ สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางบอน เขตบางบอน และกิจกรรมที่ 2 การฝึกซ้อมแผนอุบัติภัยทางน้ำ กรณีเรือโดยสารและภัตตาคารโดน (ชน) กับเรือลำเลียงบรรทุกสินค้าในแม่น้ำเจ้าพระยา ในวันพุธที่ 27 ส.ค. และวันศุกร์ที่ 29 ส.ค.ที่ผ่านมา บริเวณใต้สะพานพระราม 8 ฝั่งเขตบางพลัด
โดยกิจกรรมเมื่อวันที่ 27 ส.ค. ประกอบด้วย การฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ และการฝึกซ้อมเฉพาะหน้าที่ (Functional Exercise: FTX) โดยแต่ละหน่วยได้มีการซ้อมย่อยอย่างเข้มข้น ทั้งส่วนบัญชาการเหตุการณ์ ทีมช่วยบัญชาการเหตุการณ์ ทีมปฏิบัติการกู้ภัยทางน้ำ ทีมฝ่ายการสื่อสาร ทีมสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ทีมดับเพลิงและช่วยชีวิต ทีมเอฟเฟ็กต์ ทีมสนับสนุนการปฏิบัติการ ทีมการแพทย์ฉุกเฉิน (EMT) รวมถึงทีมผู้โดยสารสมมุติ
ส่วนกิจกรรมของวันที่ 29 ส.ค. เป็นการฝึกซ้อมเต็มรูปแบบ (Full Scale Exercise: FSX) ซึ่งมีการจำลองปฏิบัติการต่างๆ ทั้งการช่วยเหลือคนตกน้ำ การดับไฟกลางน้ำ การอพยพผู้ประสบภัย การค้นหาผู้สูญหายทั้งบนผิวน้ำและใต้น้ำ การกู้ชีพ ช่วยเหลือ และนำส่งผู้บาดเจ็บ ตลอดจนการตั้งศูนย์พักพิงและ
ช่วยเหลือเยียวยา มีผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อมประกอบด้วย ผู้บริหาร/ผู้แทนพร้อมผู้ปฏิบัติงานจากหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้แก่ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักการแพทย์ สำนักอนามัย สำนักเทศกิจ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตบางพลัด อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เขตบางพลัด สำนักงานเขตพระนคร อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เขตพระนคร
พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมเจ้าท่า กองทัพเรือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มูลนิธิร่วมกตัญญู มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร อาสาสมัครภาคประชาชน Emergency Services Unit of Thailand (ESU) ชมรม Volunteer Rescue Team Thailand (VRTT) และบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)
นับเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญที่หลากหลายภาคส่วนทั้งรัฐและเอกชนร่วมกันอย่างแข็งขันเพื่อสกัดความเสียหายจากสาธารณภัยที่ไม่มีใครอยากให้เกิด