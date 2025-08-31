|ผู้เขียน
|ปิ่นโตเถาเล็ก
Timo สาทร คาเฟ่สไตล์อิตาลี
ครบเครื่องเรื่องกาแฟ ขนม และไอศกรีม
สุดแสนดีใจได้เจอะเจอคาเฟ่น้องใหม่ย่านสาทร บรรยากาศเหมือนอยู่ในชนบทของอิตาลี คาเฟ่นี้มีชื่อน่ารักเป็นภาษาอิตาเลียนว่า Timo (ติโหม่ หรือจะอ่านแบบไทยๆ ว่า ติโม่ ) แปลว่า ต้นไทม์ (Thymes) ที่เป็นสมุนไพรของอิตาลีนั่นเอง
ร้าน Timo อยู่ริมถนนสาทรใต้ ชั้นล่างของอาคารปัญจภูมิ 1 เลยซอยสวนพลูมานิดเดียว อาคารปัญจภูมิเป็นตึกไม่สูงมากอยู่ถัดจาก ซอยสาทร 5 เข้าประตูด้านริมถนนสาทรไปแล้วเลี้ยวซ้ายจอดรถลานด้านหน้าร้านได้เลย
คาเฟ่ Timo นี้อยู่ติดกับร้านอาหารอิตาเลียน Sorrento ในเครือเดียวกัน ที่นี่จึงมีเมนูอาหารง่ายๆ แต่ดูดี เช่น กราโนล่า โรลขนมปังบริยอชไส้ต่างๆ แซนด์วิช ซุป สลัด สปาเกตตี ไส้กรอกมันบด มีทบอลล์ แซลมอนย่าง รวมไปถึงขนมปังหลากหลายอีกด้วย (ปิ่นโตเถาเล็กแวะไปครั้งที่ 2 ได้ลิ้มลองสลัดและแซนด์วิชแบบอิตาเลียนแล้วจ้า)
ด้านในร้านน่ารักมาก ตกแต่งในโทนสีครีมน้ำตาลเทา มีโต๊ะไม้ระแนงสีน้ำตาล อยู่ใต้ช่องเพดานไม้ระแนง แสงสีสวยงามอบอุ่นเหมือนนั่งอยู่ริมสวนของอิตาลี
ที่นี่โดดเด่นเรื่องกาแฟ ขนม และไอศกรีม ซึ่งกาแฟมีเมล็ดให้เลือกถึง 3 เบลนด์ อยากได้โทนช็อกโกแลต โทนผลไม้ หรือโทนรสเปรี้ยวซิตรัสส้ม คั่วอ่อน คั่วกลาง คั่วเกือบเข้มมีทั้งนั้น และยังมีกาแฟซิงเกิลออริจิน (Single Origin) จากแหล่งเพาะปลูกเดียวกัน เช่นจากน่าน มณีพฤกษ์ (เจ้านี้กำลังดัง) จากกัวเตมาลา ให้เลือกอีกต่างหาก จะสั่งเป็นกาแฟ Cold brew ก็ได้
มาทั้งทีต้องสั่งกาแฟเก๋ๆ เมนูดังของร้าน นั่นก็คือ Dirty Pistachio (180 บาท) เป็นกาแฟ Dirty มีชั้นของนมเย็นจัดๆ ปากแก้วเคลือบพิชตาชิโอ้เพสต์ และมีถั่วพิชตาชิโอ้บดให้เคี้ยวหอมๆ
ชาที่นี่ก็มีหลากหลาย ทั้งโฮจิฉะ ชาดำ และมัทฉะเกรดพิธีการ เมนูซิกเนเจอร์คือ มัทฉะโคโคนัทคลาวด์ (Matcha Coconut Cloud) (180 บาท) ทำจากผงมัทฉะกับน้ำมะพร้าวสดใส่วิปครีมและนม หอมมันไม่หวาน
เครื่องดื่มอื่นๆ ก็มีหลากหลาย เช่น น้ำส้มคั้นสด น้ำผลไม้ Cold Press Juice อะโวคาโดสมูทตี้ แฟรบเป้ ต่างๆ อีกทั้งเมนูโซดาสปาร์คกลิ้ง และมีบริการน้ำดื่ม Infused water ให้ฟรี หอมกลิ่นเลมอนชื่นใจ บริการตัวเองเดินไปรินน้ำได้เลย
ของหวานก็ไม่ธรรมดา ให้สั่ง บราวนี่ช็อต (Brownie Shot) (65 บาท) เป็นขนมบราวนี่แท่งเล็กๆ อยู่ในแก้วช็อตใส่นมและวิปครีม หรือจะสั่ง เค้กกล้วยหอม (75 บาท) นุ่มหอมฉ่ำมาก อีกทั้ง ทิรามิสุโฮมเมด (175 บาท) ขนมคลาสสิกของอิตาเลียน อย่าลืมเก็บท้องไว้สำหรับไอศกรีมเจลาโต้รสชาติต่างๆ (ก้อนละ 120 บาท) ขอแนะนำ ไอศกรีมพิชตาชิโอ้และมาคาเดเมีย ว่าจะมาจิบกาแฟ กลายเป็นว่าสั่งอะไรตั้งเยอะแยะ ก็อดใจไม่ไหวนี่นา ฮ่าๆๆ
Timo คาเฟ่สไตล์อิตาลีครบเครื่องเรื่องเครื่องดื่ม ขนม ไอศกรีมและอาหาร เปิดบริการทุกวัน โดยวันจันทร์-ศุกร์ เปิดตั้งแต่ 7 โมงครึ่งถึงบ่าย 4 โมงครึ่ง วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิด 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็น โทร 09-2945-2874 นะจ๊ะ
ข้อมูลร้าน
Timo สาทร
โดย คุณชวัจฉรี (แพรว) บุปผเวส
ที่ตั้ง อาคารปัญจภูมิ 1 ชั้น G เลขที่ 127 ถ.สาทรใต้ ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร 09-2945-2874
เปิดบริการ 07.30-16.30 น จันทร์-ศุกร์
08.00-17.00 น. เสาร์-อาทิตย์
แนะนำ Dirty Pistachio มัทฉะโคโคนัทคลาวด์ (Matcha Coconut Cloud) บราวนี่ช็อต (Brownie Shot) เค้กกล้วยหอม ทิรามิสุโฮมเมด ไอศกรีมพิชตาชิโอ้และมาคาเดเมีย