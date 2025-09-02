|ผู้เขียน
|มาลาศรี เพ็ชรไทย
5 เมืองฮอต 5 โลเกชั่นฮิต
แกร็บ X 5 อาร์ติสต์
ชวน Go Around เช็กอินกินเที่ยว เชียร์ SME กระตุ้น GDP
ในยุคแห่งความทันสมัย ผู้คนเข้าถึงบริการต่างๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นร้านค้า สั่งอาหาร ส่งของ หรือเดินทาง
Grab คือหนึ่งในผู้นำซุปเปอร์แอพพ์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ให้บริการหลายด้านทั้งเดลิเวอรี่ การเดินทาง การเงินดิจิทัล พร้อมตอบสนองความต้องการในชีวิตประจำวันในมิติหลากหลาย
ล่าสุด ล็อกเป้าเจเนอเรชั่นใหม่ และ Millennials ชวนสร้างประสบการณ์ท้าทายด้านการท่องเที่ยว โดยดึงตัวตึงสายอาร์ตมารังสรรค์ผลงานสุดคิ้วท์และคูลให้ตามรอยไปเช็กอินไทยแลนด์ตั้งแต่แดนล้านนา จรดขวานทองของไทย
ผุดโปรเจ็กต์พิเศษ Grab Now Go Around เช็กอินกินเที่ยว สำหรับทุกคนโดยเฉพาะ Gen Z และ Millennials
จับมือ 5 ศิลปินดัง เพื่อถ่ายทอดคาแร็กเตอร์ของตนเองผ่าน 5 เมืองท่องเที่ยวสุดฮอต ได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น พัทยา ภูเก็ต และกรุงเทพฯ จนถึงสิ้นปีนี้ ในวาระเฉลิมฉลองการครบรอบ 12 ปี แกร็บ ประเทศไทย
Grab Now Go Around ฉลอง 12 ปีสุดปัง
เดินทางปลอดภัยสไตล์ Grab
จันต์สุดา ธนานิตยะอุดม กรรมการผู้จัดการใหญ่ แกร็บประเทศไทย เผยว่า ที่ผ่านมา แกร็บให้การสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศมาโดยตลอด ในโอกาสครบรอบ 12 ปี จึงประจวบเหมาะกับแคมเปญ เช็กอินกินเที่ยว Grab Now Go Around ซึ่งจับมือกับ 5 ศิลปิน ซึ่งมีคาแร็กเตอร์ที่แตกต่างกัน สร้างสรรค์งานศิลปะใน 5 เมืองท่องเที่ยวสำคัญ ชวนให้ผู้คนออกไปท่องเที่ยว เช็กอินและถ่ายภาพ แชร์ในแพลตฟอร์มออนไลน์ ที่จะช่วยโปรโมตการเดินทาง หนุน SME กระตุ้น GDP ด้วยรายได้จากการท่องเที่ยว
“แกร็บจับมือกับ ททท. มาอย่างยาวนาน ซัพพอร์ตทั้งเมืองหลักและเมืองรอง โดยเมืองหลักได้แก่ กรุงเทพฯ ขอนแก่น เชียงใหม่ ภูเก็ต พัทยา แต่ในอนาคตอาจโปรโมตเมืองรองซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ ททท. ซึ่งนำร่องด้วย 5 จังหวัด
ก่อนหน้านั้นเราเน้นด้านอาหาร และเฟสติวัล ทั้ง Wonderfruit, S2O ที่จับมือกับ ททท. แต่ตอนนี้มองว่านอกเหนือจากทั้งสองอย่างข้างต้น ควรนำเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะเข้ามาด้วย เพราะรูป รส กลิ่น เสียง สามารถเข้าถึงจิตใจมนุษย์ได้
เทรนด์ของ Millennails และ Gen Z ชอบไปถ่ายรูปข้างนอกแล้วแชร์
ปัจจุบัน คนไทยใช้โซเชียลมีเดียเยอะมาก ไม่ว่าจะเป็น Facebook, TikTok, Instagram ในฐานะที่เรามีธุรกิจการเดินทางและอาหาร ก็ประจวบเหมาะที่จะทำเคมเปญ เช็ก
อินกินเที่ยว Grab Now Go Around ให้ออกไปเช็กอิน ทั้งกินและถ่ายรูป ครบทุกสัมผัส
ส่วนแรกจึงอยากเชิญชวนทุกคนไปเที่ยว เพราะการท่องเที่ยวเป็น GDP หลักของประเทศ ทุกวันนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติอาจมาน้อยลง ดังนั้นคนไทยนี่แหละที่จะออกไปเที่ยว ไปกิน ไปเชียร์ SME ในแต่ละจังหวัด
ส่วนที่สองคือไปเช็กอินจุดต่างๆ ที่ศิลปินสร้างงานศิลปะน่ารักๆ ไว้
ส่วนสุดท้ายแกร็บมีโปรโมชั่นช่วยซัพพอร์ต ใส่ GRABNOW ลด 15% ใช้ได้ทั้งนั่งรถและสั่งอาหาร
เราคาดหวังให้คนออกมาเช็กอิน ถ่ายรูปเสร็จ ก็ไปรับประทานอาหารอร่อยๆ ไม่ว่าจะไปถึงที่ร้าน หรือสั่งเดลิเวอรี่
ท้ายที่สุดก็ร้านอาหารในท้องถิ่น จะมีรายได้มากขึ้น เราอยากให้คนไทยออกมาช่วยซัพพอร์ตคนไทยด้วยกัน” จันต์สุดาบอกเล่าถึงที่มาและความมุ่งหวังจากในแกร็บ ประเทศไทย
5 ศิลปินชวนฟิน 5 งานอาร์ต
หนีอารมณ์เฉา สลัดความวุ่นวาย เช็กอินเพลินใจ 5 เมืองเก๋
สำหรับ 5 ศิลปิน ที่ร่วมสร้างสรรค์งานอาร์ตเก๋ๆ ใน 5 เมืองท่องเที่ยว ได้แก่ Chubbynida ที่มีชื่อนามสกุลจริงว่า ดา-ชนิดา อารีวัฒนสมบัติ ศิลปินนักวาดภาพประกอบลายเส้นน่ารัก ที่เนรมิตผลงานตามสโลแกน ‘หนีความวุ่นวาย มาปล่อยใจสบายๆ ที่เชียงใหม่’ โดยนำเสนอ ‘เชียงใหม่’ ในมุมสนุกสนาน ผ่าน
คาแร็กเตอร์เด็กผู้หญิง ที่หยิบจับของดีประจำเมือง ไม่ว่าจะเป็น ข้าวซอย ไส้อั่ว และโคมล้านนา มาบอกเล่าเรื่องราวเพลินตาสะดุดใจ ตามไปเช็กอินได้ที่ One Nimman ร้าน LONDON BAKERY และร้านสุกี้ช้างเผือก จังหวัดเชียงใหม่
“เมื่อพูดถึงเชียงใหม่ ก็จะนึกถึงไอคอนิกที่คนจำได้ เช่น รถแดง ข้าวซอย ไส้อั่ว โคมไฟล้านนา สิ่งเหล่านี้พอมาผนวกกับแกร็บ
ซึ่งเราตีความว่า แกร็บ คือความสะดวกสบาย เหมือนการหยิบจับ คว้าอะไรที่รวดเร็ว เหมือนคาแร็กเตอร์ที่อุ้มทุกอย่างไว้
สำหรับศิลปะกับการท่องเที่ยว ส่วนตัวมองว่าเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงวัฒนธรรม ผู้คน สถานที่ และอีกหลายอย่างไว้ด้วยกัน ในแคมเปญนี้ ศิลปินแต่ละคนออกแบบเชื่อมโยงแต่ละสิ่งเข้าด้วยกัน เป็นทั้งกระบอกเสียงและถ่ายทอดเรื่องราว อิลีเมนต์บางอย่างเราอาจลืมไปแล้ว พอนำกลับมาถ่ายทอดใหม่ก็อาจจะนึกถึงขึ้นมา อยากให้ไปดูงานของศิลปินทุกคนเพราะรู้สึกว่า พอได้รับโจทย์มา ก็ตีความแตกต่างกัน มันน่าสนุกที่ได้เห็นการตีความของศิลปินแต่ละคน” ชนิดากล่าว
ถัดมา ผายมือไปยัง YEEDIN หรือ ปันปัน-รสิกา สายแสง เจ้าของลายเส้นสีสดและคาแร็กเตอร์สุดแฟนซี กวักมือชวน ‘หนีความจืดจาง มาม่วนแซ่บจัดจ้านที่ขอนแก่น’ ผ่านการตีความ ‘ขอนแก่น’ ให้เป็นเมืองแห่งการผจญภัยของรสชาติ สร้างภาพจำใหม่ในฐานะจุดหมายปลายทางสายคาเฟ่และอาหารท้องถิ่น เชิญชวนเช็กอินได้ที่ตลาดต้นตาล ร้าน Nap’s Coffee และร้าน Roast8ry Khonkaen จังหวัดขอนแก่น
ครีเอตงานอาร์ต เชื่อมวัฒนธรรม
ตีโจทย์คาแร็กเตอร์ ย่านเก่า-โซนใหม่ เนเวอร์ดาย-ไม่เคยหลับ
ส่วนอีก 3 ศิลปินที่ชวนไปฟินทั่วไทย ได้แก่
Sahred Toy หรือ ต๊อด-อารักษ์ อ่อนวิลัย ที่ครีเอตงานอาร์ตด้วยคาแร็กเตอร์ ‘มือ’ เป็นตัวนั่งรถพานักท่องเที่ยวสำรวจ ‘พัทยา’ เมืองชายทะเลที่เต็มไปด้วยพลัง นำเสนอในมุมมองร่วมสมัย เน้นถึงความเชื่อมโยงระหว่างผู้คน เมนูอาหารทะเล และการเดินทางที่ไร้รอยต่อในเมืองท่องเที่ยวที่ไม่เคยหลับ สมกับสโลแกน ‘หนีความเฉา มาเอาเอเนอร์จี้ที่พัทยา’ ณ เซ็นทรัล พัทยา ร้าน Sunset Coffee Roaster และร้าน Lighthouse Bay จังหวัดชลบุรี
“พัทยามีคาแร็กเตอร์ที่ชัดมากสำหรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศ และเป็นสิ่งที่ผมวาดอยู่แล้วทั้งเซิร์ฟ คลื่น ภูเขา เมฆ ถ้าจะหาสักตัวหนึ่งที่สื่อสารคาแร็กเตอร์ก็เลยเลือกอะไรที่ไม่ค่อยเกี่ยวข้องแต่ยังเกี่ยวข้องอยู่ คือ มือ ซึ่งสื่อถึงการเลือกกดสั่งอาหาร ขับแกร็บไบค์ หรือชี้ไปอาหารชิ้นนั้น ชิ้นนี้
ผมเลยสร้างมือขึ้นมาให้ขับแกร็บไบค์ พร้อมน้องหิวจังซึ่งเป็นคาแร็กเตอร์ของแคมเปญที่แล้วไปด้วย โดยพยายามหยิบคาแร็กเตอร์ที่ให้ความรู้สึกถึงท้องทะเลพัทยา แล้วให้คลื่นพุ่งขึ้นไปออกมาเป็นตัวต่างๆ โดยจะเห็นฉากกลางคืนที่มีพลุด้วย
ลองคิดดูว่าจะมีสักกี่เมืองบนโลกนี้ที่ไม่ยอมหลับใหล” อารักษ์อธิบายอย่างเห็นภาพ
ease around ทีมของ ป้อ-ชัยวัฒน์ อุทัยกรณ์ และ ตาล-วริษฐา จงสวัสดิ์ ที่ชวน ‘หนีเมนูจำเจ มาเจอเมนูหลากสไตล์ที่บรรทัดทอง’ ผลงานที่เปลี่ยนแนวจากเดิม เพิ่มเติมคือสีสันเพื่อสื่อถึง ‘บรรทัดทอง’ ในฐานะพื้นที่แห่งความสนุก การรวมตัวของเพื่อนฝูง และวัฒนธรรมการกินที่คึกคัก ผ่านคาแร็กเตอร์และองค์ประกอบภาพที่สะท้อนพลังของพื้นที่การพบปะ สื่อถึงเสน่ห์ของอาหารในเมืองหลวง
แน่นอนว่า ตามไปเช็กอินได้ที่ถนนบรรทัดทอง กรุงเทพฯ
“เมื่อพูดถึงบรรทัดทองก็นึกถึงพื้นที่ที่นัดเจอกับเพื่อน เราอาจไปเที่ยวข้างนอกมาแล้วมาจบวันที่บรรทัดทอง และมีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่อยู่ใกล้ๆ กัน เป็นพื้นที่ที่เพื่อนมาพบปะกัน ผมเลยดีไซน์ออกมาให้เป็น co-eating space ผมอยากออกแบบไปถึงประสบการณ์ของคนที่จะมาบรรทัดทองด้วย
จะเห็นว่า ที่โต๊ะทานอาหารจะมีชุดคำเล็กๆ เอาไว้ เพราะเชื่อว่านอกจากการมาทานอาหารแล้ว การพบปะพบกันระหว่างผู้คนค่อนข้างน่ารักเลย เลยคิดว่าอยากมีสิ่งนี้ไว้ในชิ้นงานด้วย” ชัยวัฒน์กล่าว
Painterbell หรือ เบล-เศรษฐพร ก่อวาณิชกุล แปลงร่างคาแร็กเตอร์ประจำตัว ‘John Lulu and Friends’ ให้เป็นคนขับแกร็บผู้ส่งความสุขที่พร้อมเดินทางนำขนมร้านดังใน ‘ภูเก็ต’ ไปเสิร์ฟถึงมือนักท่องเที่ยวทุกคนไม่หลุดสโลแกน ‘หนี Old me มาเปิดโลกที่ Old Town ภูเก็ต’
“ภูเก็ตเป็นสถานที่ที่ชอบไปอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นตอนออกแบบภาพแต่ละจุดก็เป็นภาพที่เราไปเที่ยวมาจริงๆ เป็นภาพในหัวที่อยากถ่ายทอดออกมา ไม่ว่าจะเป็น Torry’s Ice Cream ที่เคยไป พอได้มีโอกาสได้มาทำงาน เลยดีใจมาก ภาพเล่นเซิร์ฟก็มาจากประสบการณ์ส่วนตัวที่ตีโจทย์ผ่านคาแร็กเตอร์ออกมา
เราอยากให้งานศิลปะเป็นเหมือนการฮีลใจ เดี๋ยวนี้ก็เดินทางง่าย ไม่อยากขับรถก็เรียกแกร็บไปส่งได้ทุกที่ที่อยากไป แต่ละจุดก็มีเอกลักษณ์ อย่างภูเก็ตก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวอยู่แล้ว บวกกับมีคาแร็กเตอร์เข้าไปอีกก็รู้สึกว้าว!” เศรษฐพรเล่า พร้อมชวนให้ไปดื่มด่ำกับผลงานได้ที่
ร้าน Phuketique, Campus Coffee Roasters และร้าน Torry’s Ice Cream จังหวัดภูเก็ต
นับเป็นอีกแคมเปญดีๆ ที่แกร็บเสิร์ฟทั่วไทย ลุยเช็กอินทั้งสายเที่ยว สายกิน แบบฟินๆ ได้แล้ววันนี้ จนถึงสิ้นปี 2568
มาลาศรี เพ็ชรไทย