FEED X KHAOSOD Awards 2025 7 แขนงแห่งปี สดุดีความปัง! ดันคอนเทนต์ไทย สู่อุตสาหกรรม ‘กระแสหลัก’

อุตสาหกรรมบันเทิงไทยเติบโตปรับตัวอย่างต่อเนื่องจนน่าจับตามอง ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ ซีรีส์ ดนตรี หรือคอนเทนต์บนโซเชียล ปลุกกระแสความนิยมให้ขยายตัวทั้งในไทยและออกสู่สายตานานาชาติ
หนึ่งในปรากฏการณ์ที่ชัดเจนเห็นจะเป็นกลุ่ม ซีรีส์วาย ที่ก้าวกระโดดขึ้นมาเป็นกระแสหลักของอุตสาหกรรมบันเทิงไทย สร้างด้อมแฟนคลับไปแล้วทั่วโลก
ขณะเดียวกัน ‘ภาพยนตร์’ ก็ยังคงผลิตผลงานที่โกยรายได้มหาศาล อีกทั้งยังคว้ารางวัลในเทศกาลนานาชาติ
หรือหากจะหันไปมองแวดวง ‘ดนตรี’ ในบ้านเราเอง ก็ถูกขับเคลื่อนด้วยศิลปินรุ่นใหม่ ที่หยิบใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลและต้นทุนเท่าที่มีเป็นเวทีสร้างสรรค์ จนเฉิดฉายได้รับการยอมรับในระดับสากล
เพื่อเป็นการสานต่อความสำเร็จนั้น ‘FEED’ สื่อผู้นำสายคอนเทนต์ไลฟ์สไตล์ในเครือมติชน ประกาศนำทัพ ผนึกกำลังครั้งใหญ่ร่วมกับ KHAOSOD ผู้นำด้านสื่อออนไลน์ จัดงาน FEED X KHAOSOD AWARDS 2025 ประกาศรางวัลระดับประเทศ
ภายใต้ธีม Creative Space For Everyone เปิด ‘พื้นที่สร้างสรรค์สำหรับทุกคน’ ณ Paragon Hall 13 กันยายนนี้
เพื่อส่งแรงใจให้กับผู้ทำงานทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลัง ครอบคลุมอุตสาหกรรมบันเทิง รวมถึงอินฟลูเอนเซอร์ ให้สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ออกสู่สายตาสาธารณชน
ปักหมุกสู่ ‘กระแสหลัก’
ตอกย้ำพลัง ‘ซีรีส์วาย-บันเทิงไทย’
“เติบโต และมีพลวัตอยู่ตลอดเวลา จนกลายเป็นอีกหนึ่ง ‘กระแสหลัก’ ของวงการบันเทิงไทย”
เป็นความเห็นของ ปราปต์ บุนปาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) ที่มอง ‘ซีรีส์วาย’ กลายเป็นหนึ่งในจุดขายให้กับอุตสาหกรรมบันเทิงไทย พัฒนาไม่หยุดยั้งกระทั่งแมสในตลาด
ด้วยเล็งเห็นในจุดนี้ จึงทุ่มความตั้งใจในการซัพพอร์ตอุตสาหกรรมบันเทิงแขนงนี้ให้เติบใหญ่ในระดับโกลบอล
ปราปต์ เล่าเท้าความย้อนไปในปี 2022 สื่อบันเทิง-ไลฟ์สไตล์ในเครือมติชน ได้จัดงานมอบรางวัล FEED Y Awards ให้แก่บุคลากรในวงการบันเทิงไทย ที่ร่วมบุกเบิกอุตสาหกรรมซีรีส์วาย จนประสบความสำเร็จทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
ถือเป็นงานมอบรางวัลสำหรับซีรีส์วายโดยเฉพาะ ครั้งแรกของประเทศ
ต่อมาในช่วงปี 2023-2024 ยังคงเดินหน้ามอบรางวัล FEED Y Awards โดยมุ่งโฟกัสไปที่อุตสาหกรรมซีรีส์วายเป็นหลัก
เฝ้ามองพัฒนาการได้เห็นการขยายฐานจาก Boy Love สู่ Girl Love จนกลายเป็นอีกหนึ่ง ‘กระแสหลัก’ ของวงการบันเทิงไทยในปัจจุบัน
“นั่นถือเป็นหมุดหมายแรกที่สำเร็จอย่างงดงาม และได้รับการตอบรับและความสนใจจากผู้ชมคนดูจำนวนมาก”
เอ็มดีมติชน เกริ่นความพิเศษของงานในปีนี้ด้วยว่า การที่ FEED ไปจับมือกับ ข่าวสด เพื่อนสื่อออนไลน์ยักษ์ใหญ่ของประเทศ ในเครือ เพื่อจัดงานมอบรางวัล FEED X KHAOSOD Awards จะเป็นการขยับขยายขอบเขตการมอบรางวัล ให้กว้างขวางขึ้นยิ่งกว่าเดิม
“โดยจะเพิ่มรางวัลประเภทภาพยนตร์-ซีรีส์-เพลงทั่วไป และรางวัลสำหรับอินฟลูเอนเซอร์ที่โดดเด่นใน
โซเชียลมีเดียยุคปัจจุบัน
ขณะเดียวกันก็ยังมีรางวัลที่จัดมอบสำหรับบุคลากรสายซีรีส์วายเช่นเดิม ในฐานะที่เป็นอัตลักษณ์หลักแรกเริ่มของงานมอบรางวัลนี้” ปราปต์ เล่าถึงความน่าสนใจทิ้งท้าย
เพื่อให้ค่าคนทำงาน ไม่ว่าจะอยู่เบื้องหน้าหรือฉากหลัง
งานประกาศรางวัลระดับประเทศ FEED X KHAOSOD AWARDS 2025 จึงแยกย่อยออกไปมากถึง 7 สาขา เพื่อบาลานซ์เสียงที่แตกต่างหลากหลายและร่วมสมัย ในแวดวงบันเทิงและโซเชียลมีเดียของไทย
แอบส่องรายชื่อผู้เข้าชิงรางวัลยอดนิยมทั้ง 7 สาขา บอกได้เลยว่าลุ้นหนัก
เพราะความสามารถสูสีกันทั้งนั้น
เริ่มต้นที่รางวัล ‘นักแสดงชายยอดนิยม (FB1-8)’
FB1 วิลเลี่ยม จักรภัทร แก้วพันธุ์พงษ์
FB2 บูม รวีวิชญ์ จิระพงษ์กานนท์
FB3 ปอนด์ พลวิชญ์ เกตุประภากร
FB4 แซนต้า พงศภัค อุดมโภชน์
FB5 วอร์ วนรัตน์ รัศมีรัตน์
FB6 สกาย วงศ์รวี นทีธร
FB7 ไอซ์ซึ ณัฐรัตน์ นพรัตยาภรณ์
FB8 เน๋ง ศรัณย์ นราประเสริฐกุล
นักแสดงหญิงยอดนิยม (FG1-8)
FG1 ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์
FG2 โบว์ เมลดา สุศรี
FG3 อิงฟ้า วราหะ
FG4 เบ็คกี้ รีเบคก้า แพทรีเซีย อาร์มสตรอง
FG5 ออม กรณ์นภัส เศรษฐรัตนพงศ์
FG6 จูน ณัณณิริณ วโรกรวัชรคุณ
FG7 หลิงหลิง ศิริลักษณ์ คอง
FG8 ป๊ายปาย ฉัตรนภา เขียวขำ
ซีรีส์-ละคร ยอดนิยม (FS1-8)
FS1 GELBOYS สถานะกั๊กใจ
FS2 คุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นห่านมิใช่หงส์
FS3 Mad Unicorn สงครามส่งด่วน
FS4 Leap Day วันแก้ตาย
FS5 ข้ามฟ้าเคียงเธอ The Next Prince
FS6 กี่หมื่นฟ้า Your Sky Series
FS7 ปิ่นภักดิ์ The Loyal Pin
FS8 สายรหัสเทวดา Perfect 10 Liners
ภาพยนตร์ยอดนิยม (FM1-8)
FM1 ซองแดงแต่งผี The Red Envelope
FM2 ธี่หยด 2
FM3 The Stone พระแท้ คนเก๊
FM4 วัยหนุ่ม 2544
FM5 พนอ
FM6 Flat Girls ชั้นห่างระหว่าง เ ร า
FM7 คายอ้อ
FM8 ATTACK 13 วิญญาณเลขที่ 13
ศิลปินยอดนิยม (FA1-10)
FA1 ไรอัล กาจบัณฑิต จำปาศิลป์
FA2 เจฟ วรกมล ซาเตอร์
FA3 บิวกิ้น พุฒิพงศ์ อัสสรัตนกุล
FA4 นุนิว ชวรินทร์ เพริศพิริยะวงศ์
FA5 BUS
FA6 4EVE
FA7 PERSES
FA8 โบกี้ไลอ้อน ณิชชาฎา วีระสุทธิมาศ
FA9 อิ้งค์ วรันธร เปานิล
FA10 นนท์ ธนนท์ จำเริญ
Best Chemistry (FC1-10)
FC1 หลิงหลิง ศิริลักษณ์ คอง – ออม กรณ์นภัส เศรษฐรัตนพงศ์
FC2 ฟรีน สโรชา จันทร์กิมฮะ – เบ็คกี้ รีเบคก้าแพทรีเซีย อาร์มสตรอง
FC3 บิวกิ้น พุฒิพงศ์ อัสสรัตนกุล – พีพี กฤษฏ์ อำนวยเดชกร
FC4 พูห์ กฤติน กิจจารุวรรณกุล – พาเวล นเรศ พร้อมเผ่าพันธุ์
FC5 สกาย วงศ์รวี นทีธร – นานิ หิรัญกฤษฎิ์ ช่างคำ
FC6 เพิร์ธ ธนพนธ์ สุขุมพันธนาสาร – แซนต้า พงศภัค อุดมโภชน์
FC7 แม็กกี้ รชต พิเชฐโชติ – บาส หัสณัฐ พินิวัตร์
FC8 เก่ง หฤษฎ์ บัวย้อย – น้ำปิง นภัสกร ปิงเมือง
FC9 อิงฟ้า วราหะ – ชาล็อต ออสติน
FC10 เอนจอย ธิดารัตน์ ปรือทอง – จูน ณัณณิริณ วโรกรวัชรคุณ
และ Most Popular Song (FP1-8)
FP1 Bad Shawty – PROXIE
FP2 กุหลาบ (KULARB) – F.HERO Ft. ก้านตอง ทุ่งเงิน x SARAN
FP3 สักวันฉันจะหายดี – อิ้งค์ วรันธร
FP4 จนนิรันดร์ (Forever) – นุนิว ชวรินทร์
FP5 ที่รักครับ (Only One) Ost. กี่หมื่นฟ้า – ATLAS
FP6 รักแรกพบ OST. ซองแดงแต่งผี
FP7 ละลาย (LALALYE) – ต้าห์อู๋ พิทยา
FP8 เลิกกั๊ก (RED FLAG) OST.GELBOYS
เรียกได้ว่าครบทุกแขนงของวงการบันเทิงไทย ปลุกกระแสการเติบโตของอุตสาหกรรมที่บ้านเราถนัด ได้อย่างแท้จริง
เพิ่ม 3 รางวัลเกียรติยศ
อวยยศ ความปังแห่งปี
มากไปกว่านั้น นอกเหนือจาก 7 สาขาที่กล่าวไปข้างต้นแล้ว
FEED และ KHAOSOD ยังมอบอีก 3 รางวัลพิเศษ ‘Lifetime Achievement’ เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ
อันได้แก่ Lifetime Achievement Award สาขา คอนเทนต์ครีเอเตอร์, Lifetime Achievement Award สาขาดนตรี และ Lifetime Achievement Award สาขา ภาพยนตร์-ซีรีส์-ละคร ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศที่มอบให้กับบุคคลและองค์กรที่สร้างสรรค์ผลงานคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง ยาวนาน
รางวัล Lifetime Achievement สาขาภาพยนตร์-ซีรีส์-ละคร ให้แก่ ไพรัช สังวริบุตร และ บริษัท สามเศียร จำกัด
ไพรัช สังวริบุตร หรือที่คนในวงการเรียกกันอย่างคุ้นเคยว่า “อาหรั่ง-พ่อหรั่ง” เป็นบุคลากรยุคบุกเบิกของวงการผลิตละครโทรทัศน์ไทย คือหนึ่งในผู้ที่ทำให้ละครทีวี กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของคนไทย วางรากฐานการผลิตละครแบบครบวงจร ทั้งในแง่ของการเขียนบท การกำกับ ไปจนถึงเทคนิคการถ่ายทำที่ล้ำสมัย
ที่สำคัญ ไพรัชยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิต “ละครพื้นบ้าน” หรือ “ละครจักรๆ วงศ์ๆ” ในนาม “บริษัท สามเศียร จำกัด” ที่ครองใจคนไทยมาหลายยุคหลายสมัย
ไม่เพียงแต่จะให้ความบันเทิง หากยังสามารถแปรเรื่องเล่ามุขปาฐะ-นิทานคำกลอนยุคโบราณ ซึ่งต่อมาถูกตีพิมพ์เป็น “หนังสือวัดเกาะ” ให้มีที่ทางในเทคโนโลยีภาพเคลื่อนไหวสมัยใหม่ได้อย่างมีชีวิตชีวา
รางวัล Lifetime Achievement สาขา ดนตรี ให้แก่ วงนั่งเล่น
วงนั่งเล่น เป็นการรวมตัวกันของคนดนตรี 9 ชีวิต ประกอบด้วย พนเทพ สุวรรณะบุณย์, กมลศักดิ์ สุนทานนท์, ปิติ ลิ้มเจริญ, เศกสิทธิ์ ฟูเกียรติสุทธิ์, อิศรพงศ์ ชุมสาย ณ อยุธยา, เกริกศักดิ์ ยุวะหงษ์, ณัฏฐ์ (เทิดไทย) ทองนาค, พรเทพ สุวรรณะบุณย์ และศราวุธ ฤทธิ์นันท์
นี่คือวงดนตรีที่เกิดจากการรวมตัวของ ‘บุคลากรชั้นครู’ ระดับสุดยอดโปรดิวเซอร์-นักแต่งเพลงและคนเบื้องหลังของอุตสาหกรรมเพลงไทยยุค 80-90-2000 ที่ต่างก็มีบทบาทสำคัญในการสร้างสรรค์เพลงฮิตมากมายให้กับศิลปินดังๆ มากว่า 30 ปี
การที่บุคคลเหล่านี้ตัดสินใจรวมตัวกันเพื่อสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองในนาม ‘วงนั่งเล่น’ จึงเป็นบทพิสูจน์ถึงพลังและความรักในดนตรีอย่างแท้จริง
รางวัล Lifetime Achievement สาขา คอนเทนต์ครีเอเตอร์ ให้แก่ ยุทธนา บุญอ้อม หรือที่รู้จักกันในนาม ‘ป๋าเต็ด’
ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีในวงการดนตรีและบันเทิง ป๋าเต็ดไม่เพียงแต่จะเป็นดีเจ-ผู้บริหารคลื่นวิทยุผู้เป็นที่รักของคนฟังเพลง และนักจัดคอนเสิร์ต-มิวสิกเฟสติวัลผู้ประสบความสำเร็จเท่านั้น
แต่ยังเป็นหนึ่งในบุคลากรจาก “อุตสาหกรรมสื่อดั้งเดิม” ที่มองเห็นศักยภาพของสื่อออนไลน์ และนำมาปรับใช้ได้อย่างสร้างสรรค์
ด้วยความสามารถในการปรับตัวและเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างไม่หยุดยั้ง ทำให้ป๋าเต็ดก้าวข้ามจากคนทำสื่อยุคอนาล็อกและผู้จัดเทศกาลดนตรี มาสู่การเป็นผู้บุกเบิกในโลกดิจิทัล
ผ่านการสร้างสรรค์รายการออนไลน์อย่าง “ป๋าเต็ดทอล์ก” ที่สัมภาษณ์เจาะลึกเรื่องราวของศิลปินและดนตรี ไปจนถึงบุคคลในแวดวงสังคม-การเมือง จนสร้างแรงบันดาลใจและเป็นแบบอย่างให้แก่เหล่า ครีเอเตอร์-
อินฟลูเอนเซอร์รุ่นใหม่ในแวดวงสังคมออนไลน์
ร่วมลุ้นไปพร้อมๆ กันใน FEED X KHAOSOD Awards งานประกาศรางวัลระดับประเทศ 13 กันยายนนี้ ณ Paragon Hall สยามพารากอน
ผลงานชิ้นใด ศิลปินคนไหนจะเป็นตัวแม่ ครีเอตผลงานได้โดดเด่นจับใจ
ร่วมโหวตนักแสดง ซีรีส์ ภาพยนตร์ ศิลปิน และเพลงที่ท่านชื่นชอบได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ถึง 8 กันยายนนี้ เวลา 23.59 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ผ่าน 2 ช่องทาง
1.โหวตผ่าน www.khaosod.co.th
-โดยมีกำหนดในการโหวต (FREE VOTE) 2 ครั้ง/วัน คิดเป็น 20 เปอร์เซ็นต์ ของคะแนนทั้งหมด
รายละเอียดการโหวตแบบแพคเกจ (ไม่จำกัดจำนวน) คิดเป็น 70 เปอร์เซ็นต์ ของคะแนนทั้งหมด 1 โหวต (6 บาท), 5 โหวต (29 บาท), 10 โหวต (49 บาท) และ 25 โหวต (99 บาท)
2.โหวตผ่าน LINE TODAY POLL (FREE VOTE) 1 ครั้ง/วัน คิดเป็น 10 เปอร์เซ็นต์ ของคะแนนทั้งหมด