ของอร่อยถูกและดีที่อ่อนนุช
ใจเป็ดพะโล้เจ้าเก่า หมูปิ้งอาม่า
ย่านอ่อนนุชดี๊ดีมีของกินอร่อยสารพัดอย่าง อีกทั้งราคาสบายกระเป๋าอีกด้วย อาทิตย์นี้ปิ่นโตเถาเล็กถือโอกาสแนะนำ 2 ร้านควบเลย
เจ้าแรกมีชื่อว่า ใจเป็ดพะโล้เจ้าเก่า อยู่ในตึกแถว 2 คูหามืดๆ หน่อยริมถนนอ่อนนุช ใกล้ปากซอยอ่อนนุช 27 จอดรถในซอยข้างร้านสะดวกซื้อ 7-11 หรือจอดริมถนนได้ช่วง 10 โมงเช้าถึงบ่าย 3 โมง (นอกชั่วโมงเร่งด่วน)
ร้านนี้สามารถฝากท้องได้เรื่อยๆ บ่อยๆ ไม่เบื่อ ชื่อร้านก็บอกอยู่แล้วว่าของดีคือเป็ดพะโล้ และเมนูอื่นๆ ที่ทำจากเป็ดพะโล้ คุณนุช สีลาโร้ เจ้าของร้านบอกว่าชื่อร้านใจเป็ดพะโล้นั้นตั้งตามชื่อคุณใจ พ่อของเจ้าของร้านนั่นเอง
เดิมพ่อและแม่ของคุณนุชเคยทำงานอยู่ร้านเป็ดย่านเยาวราช และออกมาเปิดร้านที่ปากซอยอ่อนนุช 27 ได้ 7 ปีแล้ว ซึ่งคุณนุชเป็นคนร้อยเอ็ด แต่มาโตที่กรุงเทพฯ
เป็ดพะโล้ที่นี่นุ่มเด้งหนึบหอมอย่าบอกใคร ไม่มีกลิ่นสาบ เพราะใช้เป็ดเชอร์รี่สดๆ จากหนองจอก ไม่แช่แข็ง ขนาดตัวละ 2.5-2.6 กิโล ต้มประมาณ 1 ชั่วโมงในน้ำเดือด ใส่เครื่องยาจีน น้ำตาลปึก ซอสปรุงรส ซีอิ๊วดำ น้ำมันหอย ลำไยแห้ง พอต้มแล้วจะเหลือ 1.7-1.8 กิโล ส่วนน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเป็ด นอกจากใส่เครื่องยาจีน จะเพิ่มน้ำตาลกรวดกับน้ำตาลอ้อยอีกด้วย
ร้านใจให้เป็ดพะโล้เยอะมาก เราสั่ง เป็ดพะโล้จานเล็ก ที่ไม่เล็กเลย (90 บาท) กินได้ 2 คนสบายๆ น้ำราดหอมๆ จะมีรสหวานเล็กน้อย ราดพริกน้ำส้มเข้ากันพอดี ส่วนจานใหญ่จะขายจานละ 110 บาท สั่งกลับบ้าน ครึ่งตัวคิด 220 บาท เป็ดพะโล้ทั้งตัว 440 บาท ถ้าสั่งไปไหว้เจ้าทั้งตัวคิด 460 บาท
นอกจากนี้ก็มี ปีก ขา เครื่องใน เลือด (60 บาท) เนื้อ ปีกเป็ดพะโล้ นุ่มมาก เลือดเป็ด ก็นุ่มเด้งห้ามพลาดเช่นกัน (สั่งเลือดต่างหาก 30 บาท)
ทีเด็ดอีกอย่างคือ กะเพราเป็ดราดข้าว (65 บาท) เพิ่ม ไข่ดาว อีกฟองแค่ 7 บาท เป็ดพะโล้นุ่มหอมเอามาผัดกะเพราได้รสชาติเผ็ดเข้มสะใจ โดยตอนผัดจะใส่น้ำซุปที่เตรียมไว้ลงไปผัดด้วย และมีน้ำมันหอย ซีอิ๊วขาว กระเทียม พริกแห้ง พริกสด และใบกะเพรา อีกทั้งข้าวที่ใช้เป็น ข้าวหอมมะลิ นุ่มหนึบ หุงข้าวเป็นเมล็ดสวย เมนูนี้ห้ามพลาดเลยนะจ๊ะ
สามารถขอ น้ำซุปโครงเป็ด มาซดได้ฟรี บางครั้งก็ใส่ผักต้มให้ด้วย หรือจะสั่ง เกาเหลาเป็ด (55 บาท) มากินคู่กัน น้ำก๋วยเตี๋ยวสีเข้มมีทั้งรสหวานและเค็มหอม เติมน้ำส้มพริกตำกับพริกป่นลงไปอร่อยครบรสลงตัว ใครอยากชิม ก๋วยเตี๋ยวเป็ด (ชามละ 50 บาท) ก็มีเส้นให้เลือกทั้งเส้นเล็ก เส้นหมี่ เส้นใหญ่ และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
ร้านใจเป็ดพะโล้เจ้าเก่า เปิดขายทุกวันตั้งแต่ 7 โมงเช้า จนถึง 6 โมงครึ่ง โทร 08-5942-0300 นะจ๊ะ
จากร้านใจเป็ดพะโล้ มาอีกไม่ไกลเลี้ยวเข้าซอยอ่อนนุช 44 จากปากซอยอ่อนนุช 44 ตรงเข้ามาอย่างเดียวเพียง 1.1 กิโลเมตร ก็จะเจอเจ้าหมูปิ้งรถเข็นอยู่ริมทางซ้ายมือ มีชื่อว่าหมูปิ้งอาม่า ขายหมูปิ้งไม้เล็กๆ หอมกลิ่นเตาถ่านเหมือนที่ขายหน้าโรงเรียนในสมัยก่อน
หมูปิ้งอาม่าขายริมทางมา 5 ปีแล้ว ทำกันในครอบครัว เป็นหมูปิ้งไม้เล็กๆ ไม้ละ 6 บาท ใครที่มีความสามารถพิเศษ ให้รูดเข้าปากคำเดียวเคี้ยวกร้วมๆ อร่อยเต็มคำได้เลย แต่อาจจะล้นกระพุ้งแก้มหน่อยนะจ๊ะ เนื้อนุ่มชุ่มฉ่ำแต่ไม่ถึงกับเด้งเหมือนหมูปิ้งสมัยใหม่ ยังมีความเป็นหมูปิ้งดั้งเดิมอยู่ และมีครบรสทั้งหวานและเค็ม หอมๆ แต่ไม่หวานนำ
หมูปิ้งทำจากหมูเนื้อแดง หมักรากผักชี กระเทียม พริกไทย น้ำตาลปี๊บ ซีอิ๊วดำ นมสดเล็กน้อย ตีและนวดให้หมูนุ่ม หมักทิ้งไว้ 1 คืน ซึ่งจะมีมันแข็งแยกตรงปลายชิ้นด้วย เหมือนกินหมูปิ้งตอนเด็ก
นอกจากหมูปิ้งก็มี ไก่ปิ้ง ถูกใจเหมือนกัน ใช้เนื้อส่วนสะโพกไก่หมักจนนุ่ม เพิ่มลูกผักชีให้มีความหอมคนละแบบกับหมูปิ้ง ไม้ละ 6 บาทเท่ากัน
ให้กินคู่กับข้าวเหนียว ของร้านหมูปิ้งอาม่านั้นนุ่มสุดๆ (ห่อละ 6 บาท) ซื้อกลับไปกินที่บ้านยังนุ่มอร่อยมากๆ
นอกจากหมูปิ้งรสดั้งเดิม ก็มีรสอื่นๆ ด้วยทั้งหมาล่า บาร์บิคิว ปาปริก้า และ ผงกะหรี่ ขายไม้ละ 8 บาท ซึ่งรสที่ขายดีคือ หมูปิ้งหมาล่า
ร้านหมูปิ้งอาม่าขยันมาก เปิดขายทุกวันตั้งแต่ 6 โมงเช้าถึงบ่ายโมง สั่งเดลิเวอรี่ไปถึงบ้านได้สะดวก โทรสอบถามที่ 09-7184-7077 ได้เลย
ยังมีของดีย่านนี้อีกหลากหลาย เดี๋ยวคราวหน้าจะแนะนำร้านข้าวต้มและกับข้าวไทย-จีน ร้านดังในซอยอ่อนนุช 44 ให้นะจ๊ะ
ใจเป็ดพะโล้
โดย คุณนุช สีลาโร้
ที่ตั้ง 1481-1483 ใกล้ปากซอยอ่อนนุช 27 ถ.อ่อนนุช (สุขุมวิท 77) แขวงอ่อนนุช
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทร 08-5942-0300
เปิดบริการ 07.00-18.30 น. ทุกวัน
หยุด หลังตรุษจีน หลังสารทจีน
เป็ดพะโล้ ปีกเป็ด เลือดเป็ด กะเพราเป็ดราดข้าว (ใส่ไข่ดาว) เกาเหลาเป็ด
หมูปิ้งอาม่า
โดย คุณปวีณา รักเกียรติยศ
ที่ตั้ง ริมซอยอ่อนนุช 44 ถ.อ่อนนุช (สุขุมวิท 77) บางจาก พระโขนง กรุงเทพฯ 10260
โทร 09-7184-7077, 08-0553-0493
เปิดบริการ 06.00-13.00 น. ทุกวัน
หยุด ตรุษจีน
แนะนำ หมูปิ้งดั้งเดิม ไก่ปิ้ง