|ผู้เขียน
|กฤช เหลือลมัย
หมูย่างต้มกับมะระจีน
สูตรอาหารทางวิทยุ พ.ศ.2497
หากจะนับแม่ครัวคนสำคัญผู้มีบทบาทในสังคมไทยช่วงก่อน พ.ศ.2500 หนึ่งในนั้นย่อมมี ม.ล.หญิงติ๋ว ชลมารคพิจารณ์ ด้วยอย่างแน่นอน ค่าที่ว่าท่านเคยทำหน้าที่หัวหน้าห้องพระเครื่องต้นในรัชกาลที่ 9 อย่างยาวนาน ทั้งได้ตามเสด็จไปทำหน้าที่ในต่างแดนยังประเทศต่างๆ มาแล้วมากมาย
บทบาทสำคัญเรื่องหนึ่งที่ส่งผลในวงกว้าง คือท่านมีโอกาสจัดรายการวิทยุสัปดาห์ละครั้งในช่วง พ.ศ.2496-97 รายการอาหารทางวิทยุ สื่อสารผ่านคลื่นวิทยุ อ.ส. ซึ่งแนะนำวิธีการ “ครัว” ที่ทันสมัยที่สุดในโลกวิชาปากะศิลป์เวลานั้น ต้องนับว่าได้เผยแพร่ความรู้โดยตรงแก่แม่บ้านผู้สนใจการเรือน การกินการอยู่ สนองตามนโยบายรัฐบาลช่วงนั้น กับทั้งได้เกิดการแลกเปลี่ยนทางความคิดแก่ผู้ฟังทั่วๆ ไปด้วย
ในงานพระราชทานเพลิงท่านที่เมรุวัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพฯ เมื่อปลาย พ.ศ.2508 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในเวลานั้น โปรดฯ ให้จัดพิมพ์บทวิทยุเหล่านั้นเป็นของพระราชทานในงาน ถ้อยคำในอากาศจึงถูกตีพิมพ์เป็นตัวหนังสือให้พวกเราได้อ่านเป็นความรู้กันตามห้องสมุดใหญ่ๆ ในปัจจุบันนี้
ใครที่เคยอ่าน ย่อมตื่นตาตื่นใจกับสูตรอาหารแปลกๆ ดีๆ สมัยเมื่อร่วมศตวรรษก่อนนะครับ มีวิธีทำ “ก๋วยเตี๋ยวผัดอย่างไทย” มี “แกงต้มกะทิกุนเชียงกับหน่อไม้ดอง” และ “ผัดกะเพราเนื้อสันวัว” ที่ทำให้เรารู้ว่า คนยุคนั้นรู้จักผัดกะเพรากินกันแล้ว แถมยังใส่ดอกกะเพราตำผสมในเครื่องพริกผัดเสียอีกด้วย
ผมเองสนใจสูตรอาหารหลายอย่างในหนังสือเล่มนี้ ในแง่ความแปลก ดูไม่คุ้นเคยสำหรับผู้คนปัจจุบัน หนึ่งในจำนวนนั้น คือสูตรในบัญชีอาหารวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2497 ได้แก่ “หมูย่างต้มกับมะระจีน” ครับ
ถ้าเอาตามที่คนวัยกลางคนรุ่นผมจะคุ้นเคย มะระจีนย่อมพบได้ในต้มจืดซี่โครงหมู ในผัดไข่ ในต้มจับฉ่ายแบบเซี่ยงไฮ้ใส่ปนกับผักกาดเขียวดองเปรี้ยว ฝานบางๆ ใส่ในยำ ในกุ้งแช่น้ำปลา กระทั่งเป็นเหมือด “แกงขม” ของขนมจีนน้ำยามาตั้งแต่กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวานของรัชกาลที่ 2 แต่ผมไม่เคยได้ยินใครพูดถึงการต้มใส่หมูย่างมาก่อน
ของแบบนี้ท้าทายดีครับ ดังนั้นผมลองทำตามสูตรนี้ของท่าน ม.ล.หญิงติ๋ว โดยผ่าผลมะระจีนเป็นสี่เสี้ยว ขูดไส้ขูดเมล็ดออก หั่นเป็นชิ้น แล้ว “น้ำใส่หม้อประมาณ 4 ถ้วย เกลือ 1 ช้อนคาว ตั้งไฟพอเดือด ใส่มะระลงต้มประมาณ 5 นาที รินน้ำออกทิ้ง ใส่น้ำเย็นแช่ไว้” ส่วนหมูนั้น “เลือกหมูย่างที่มันไม่มากนัก หั่นติดทั้งหนังด้วย ตวงประมาณ 1 ถ้วย” ของอย่างอื่นก็มีหมึกแห้งหั่นขวาง น้ำปลา น้ำตาลทราย กระเทียมเจียว
ผมเริ่มต้มโดยตั้งหม้อน้ำบนเตาไฟ ใส่หมึกแห้ง หมูย่าง จากนั้น “ใส่มะระที่ต้มไว้แล้วลงพร้อมน้ำตาล น้ำปลา เคี่ยวไฟอ่อนๆ ประมาณ 2 ชั่วโมง” ชิมรสดูตามชอบ พอจะกิน จึงใส่กระเทียมเจียว แล้ว “ตักรับประทานได้ทันที ถ้าท่านจะไม่ใช้หมึก แต่จะใช้ปลากุเราหรือปลาอินทรีเค็มใส่สักชิ้นเล็กๆ ก็หอมดีเหมือนกัน แต่ควรลดน้ำปลาลงเสียบ้าง”
ต้องบอกว่า ผมพยายามทำตามสูตรเดิมแทบทุกอย่างนะครับ ยกเว้นขอใส่น้ำตาลทรายน้อยลงครึ่งหนึ่ง และลดเวลาลงหนึ่งเท่า เพราะว่าเมื่อต้มเพียง 1 ชั่วโมง ทั้งมะระและหมูย่างก็เปื่อยดี รสน้ำซุปกลมกล่อมถึงที่สุดแล้ว นี่มันก็เป็นปริศนาที่เราต้องมาขบคิดกันต่อ ว่าเหตุที่ท่านเจ้าของสูตรบอกให้ “เคี่ยวไฟอ่อนๆ ประมาณ 2 ชั่วโมง” นั้น เป็นเพราะว่ามะระจีนหรือเนื้อหมูย่างสมัยก่อนมันแข็งมันเหนียวกว่าปัจจุบันหรือเปล่า
ผมต้องบอกว่า รสชาติเนื้อมะระจีนที่ต้มกับหมูย่างนี้อร่อยมาก การที่ผมต้มทิ้งน้ำเพียงครั้งเดียว ทำให้ยังพอมีรสขมติดลิ้นนิดๆ ส่วนเนื้อหมูย่างนั้นถูกเคี่ยวนานจนนุ่มละมุน กลิ่นควันไฟรวมกับหมึกแห้งให้ความลึกกับซุปได้ดีทีเดียว แถมกระเทียมเจียวที่ท่านกำชับให้ใส่ตอนท้ายนั้นก็ทำให้รู้สึกหอมกลิ่นน้ำมันที่เจียว และยังไม่ทันถูกต้มจนนิ่มไปกับน้ำซุปด้วย
ในแง่ประวัติศาสตร์อาหาร ตำรากับข้าวเก่านั้นมีประโยชน์มากตรงที่มันบันทึกสิ่งซึ่งคนแต่ก่อนเคยทำกินกันไว้อย่างซื่อสัตย์ ควรที่คนรุ่นเราจะได้อ่านผ่านตา ทั้งเพื่อคนสนใจจะได้ทดลองทำตามรสมือเก่า มีข้อวิพากษ์วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ เข้าอกเข้าใจบริบทเงื่อนไขด้านเวลา วัตถุดิบ อุปกรณ์ครัวอันจำกัดจำเขี่ยในเวลานั้น และอย่างน้อยที่สุด เพื่อให้ตระหนักรู้ว่า อันของบางสิ่งบางอย่างนั้น เขามีทำกินกันมาตั้งนานนักหนาแล้ว
อะไรที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนในช่วงชีวิตของเรา ก็ใจเย็นๆ ก่อนจะไปโวยวายกับใครต่อใครว่ามันผิดสูตร ผิดที่ผิดทาง เพราะ “ท่านแต่ก่อน” เขาอาจเคยทำกินกันมาอย่างเอร็ดอร่อยนานแล้วก็เป็นได้ครับ