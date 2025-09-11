|ผู้เขียน
|มติชนอคาเดมี
เปิดสูตรลับหมูแดงหมูกรอบสไตล์ฮ่องกง
เรียนกับเชฟอินอค วันเดียวจบ ทำขายได้ทันที!
เชฟอินอค เตียว หรือที่หลายคนรู้จักในชื่อ “เชฟอินอค” คือหนึ่งในเชฟหนุ่มรุ่นใหม่ที่น่าจับตามองที่สุดในวงการอาหารเมืองไทยขณะนี้ ด้วยประสบการณ์ในครัวกว่า 20 ปี ทั้งจากการทำงานในร้านระดับดาวมิชลินและการเป็นผู้เข้าแข่งขันรายการทำอาหารชื่อดัง ไม่ว่าจะเป็น The Next Iron Chef Thailand Season 2และ Top Chef Thailand 2023 รวมถึงการเป็นเจ้าของร้านข้าวมันไก่ชื่อดัง “FATT CHICKEN” ที่มีหลายสาขาในกรุงเทพฯ
แต่เบื้องหลังความสำเร็จนั้น เริ่มต้นจากจุดที่หลายคนอาจนึกไม่ถึง – เชฟอินอคก้าวเข้าสู่โลกของการทำอาหารตั้งแต่อายุเพียง 14 ปีด้วยเหตุผลง่ายๆ ว่า “ไม่ชอบเรียน” แต่กลับหลงใหลในบรรยากาศของครัว การลงมือทำงานจริง และความรู้สึกที่ได้เห็นคนกินอาหารของตัวเองแล้วมีความสุข “ผมชอบใช้มือทำงาน ชอบฝึกฝีมือ รู้สึกว่าเรียนในห้องมันไม่ใช่ทาง แต่ในครัว เรารู้สึกว่าเราเก่งขึ้นได้ทุกวัน แค่เราลงมือทำให้เยอะ ฝึกให้มากพอ”
จุดเริ่มต้นของเชฟอินอคไม่ได้หรูหรา เขาเริ่มต้นจากร้านอาหารจีนเล็กๆ ทำหน้าที่ล้างจาน หั่นผัก และค่อยๆ ไต่เต้ามาเรื่อยๆ จากเด็กวัยรุ่นที่แทบไม่มีใครคาดคิดว่าจะไปได้ไกลในเส้นทางนี้ กลับพิสูจน์ให้เห็นว่า “ความพยายามไม่เคยทรยศใคร” เพราะในวันนี้คือเชฟมืออาชีพที่ผ่านประสบการณ์จากร้านอาหารระดับโลก ไม่ว่าจะเป็น André (อองเดร) และ Les Amis (เลอ อามีส์) ร้านอาหารฝรั่งเศสระดับมิชลินในสิงคโปร์ ที่ปลูกฝังวินัย ความประณีต และความสมบูรณ์แบบในทุกจาน
เมื่อถูกถามว่า ทำไมจึงเลือกย้ายมาใช้ชีวิตและทำงานในประเทศไทย เชฟอินอคบอกอย่างไม่ลังเลว่า “ผมรู้สึกว่าเมืองไทยเปิดโอกาสให้ผมได้เป็นตัวเองในฐานะเชฟ และวงการอาหารไทยมีความคึกคัก มีความสร้างสรรค์สูงมาก ที่สำคัญคือคนไทยเป็นมิตรและรักการกินอาหารอร่อย ผมเลยรู้สึกว่าอยากเอาเมนูของผมมาแชร์ที่นี่” ถึงแม้จะมีความท้าทายบ้างในช่วงแรก ทั้งเรื่องภาษาและรสนิยมที่แตกต่างกัน แต่เขาก็มองว่านั่นคือโจทย์ที่ท้าทายและช่วยให้เขาเติบโต “การเข้าแข่งขันในรายการทำให้ผมได้เข้าใจความชอบของคนไทยมากขึ้น ได้ทดลองสิ่งใหม่ และกล้าคิดนอกกรอบมากขึ้น”
จากประสบการณ์มากมายตลอดเส้นทาง วันนี้เชฟอินอคพร้อมแล้วที่จะถ่ายทอดเมนูที่สั่งสมประสบการณ์มายาวนานให้กับทุกคนผ่าน หลักสูตรพิเศษ 12 เชฟ 12 เดือน “หมูแดงหมูกรอบ อร่อยครบสูตร สไตล์ฮ่องกง By เชฟอินอค” ที่จะเปิดสอนในวันที่ 28 กันยายน 2568 ที่มติชนอคาเดมี
เชฟอินอคเลือก “หมูแดง-หมูกรอบ” มาเป็นเมนูหลักในคอร์สนี้ เพราะมองว่านี่คือเมนูคลาสสิกที่คนไทยรัก และเป็นเมนูที่ “ทุกคนอยากกิน แต่ไม่ใช่ทุกคนจะทำได้ดี” โดยเฉพาะในรูปแบบที่เขาถนัด-สไตล์ฮ่องกงแท้ๆ ที่มีรายละเอียดทั้งในเรื่องเทคนิค ความพิถีพิถัน และรสสัมผัส
“หมูแดงของผมไม่ได้แค่หวานเค็ม แต่ต้องหมักจนเข้าเนื้อ ใช้วิธีการอบแบบ 2 รอบ เพื่อให้เนื้อยังชุ่มฉ่ำตอนหั่น รสชาติจะต้องลึกถึงเนื้อ กัดไปคำไหนก็ต้องเข้มข้นทุกคำ” เชฟอินอค
เล่าอย่างภาคภูมิใจ ขณะที่หมูกรอบของเขาก็มีจุดเด่นที่ต่างจากหมูกรอบแบบไทยที่หลายคนคุ้นเคย “หมูกรอบสไตล์ผม หนังจะบาง กรอบแต่ไม่แข็ง ไม่ฟู ทานแล้วไม่เลี่ยน หนังจะกรอบได้นานโดยไม่ต้องทอดเลย ใช้วิธีอบอย่างเดียวครับ”
นอกจากสองเมนูพระเอกอย่างหมูแดงและหมูกรอบ ผู้เรียนยังจะได้เรียนรู้การทำน้ำจิ้มพริกชี้ฟ้าแดง สูตรพิเศษของเชฟอินอคที่มีรสเปรี้ยว เค็ม หวาน เผ็ด ครบรส “น้ำจิ้มเป็นเหมือนตัวชูรส ช่วยเสริมหมูให้โดดเด่นขึ้น ตัดเลี่ยนแต่ไม่กลบรสของหมู เป็นสูตรที่ผมพัฒนามาให้เข้ากับรสของคนไทยโดยเฉพาะ”
นอกจากความอร่อยที่จับต้องได้ เชฟอินอคยังตั้งใจให้ผู้เรียนเข้าใจ “ศาสตร์เบื้องหลัง” การทำอาหารในทุกขั้นตอน เพราะเชื่อว่าการรู้ว่า “ทำไม” ถึงทำให้ทุกคนพัฒนาได้อย่างยั่งยืน “ผมจะสอนทุกอย่างที่ผมรู้ แบบไม่มีกั๊ก ไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีการหมัก เทคนิคการอบ การเลือกวัตถุดิบ ไปจนถึงการจัดการต้นทุนสำหรับคนที่อยากเปิดร้านเอง”
ในหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การหมัก การย่าง การอบ รวมถึงการปรับรสให้พอดี โดยเชฟอินอคจะให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดทุกคน ไม่ว่าจะมีพื้นฐานหรือไม่ก็ตาม ทุกคนที่มาเรียนจะได้ความเข้าใจ ได้สูตรที่ใช้ได้จริง เพราะเชฟอินอคผ่านการเปิดร้านมาแล้วด้วยตัวเอง เขาจึงใส่ “เทคนิคการขาย” ไม่ว่าจะเป็นการคำนวณต้นทุน-กำไร การเลือกวัตถุดิบที่ให้ทั้งคุณภาพและความคุ้มค่า การเตรียมร้านเบื้องต้น รวมถึงประสบการณ์จริงจากเส้นทางงานครัวเกือบ 20 ปี ที่เขาพร้อมจะถ่ายทอดเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่
“ผมย้ายมาไทยคนเดียว ไม่มีเพื่อน ไม่มีครอบครัว ทุกอย่างต้องสร้างใหม่หมด แต่ผมเชื่อว่า ถ้าเราตั้งใจทำอะไรจริงๆ และลงมือทำเลย ไม่รอเวลาที่ ‘เหมาะสม’ เราจะประสบความสำเร็จได้แน่นอน” เชฟอินอคทิ้งท้าย พร้อมรอยยิ้ม
อยากเรียนรู้เมนูที่ “ทำได้จริง-ขายได้จริง” อยากเริ่มต้นในสายอาหารแบบมืออาชีพ-หลักสูตรหมูแดงหมูกรอบ อร่อยครบสูตรสไตล์ฮ่องกง By เชฟอินอค คือโอกาสทองที่ไม่ควรพลาด พบกันวันที่ 28 กันยายน 2568 ที่มติชนอคาเดมี รับจำนวนจำกัด สนใจสมัครด่วน!
มติชนอคาเดมี