Timelines of Science
ร้อยพันเรื่องราวในโลกวิทยาศาสตร์
เคยปวดหัวกับการท่องสูตรวิทยาศาสตร์ไหม?
สงสัยบ้างหรือเปล่า ทฤษฎีสุดล้ำเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรกันแน่?
แล้วนวัตกรรมล้ำยุคที่เราใช้กันทุกวันนี้…มันมีจุดเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อไหร่?
“Timelines of Science ร้อยพันเรื่องราวในโลกวิทยาศาสตร์”
หนังสือประวัติศาสตร์ที่รวมไทม์ไลน์เหตุการณ์สำคัญในโลกวิทยาศาสตร์ ครบจบในเล่มเดียว ชวนออกเดินทางย้อนรอยประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ของมนุษยชาติ ตั้งแต่จุดกำเนิดเมื่อกว่า 3.3 ล้านปีก่อน กับหลักฐานแรกของการใช้เครื่องมือหินและการก่อไฟ ไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญ การค้นพบ การทดลอง และบุคคลสำคัญในแต่ละยุค ตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์ ยุคประวัติศาสตร์ และประวัติศาสตร์ร่วมสมัย เรียบเรียงอย่างเป็นลำดับในรูปแบบไทม์ไลน์ ครอบคลุมตั้งแต่วิวัฒนาการทางเทคโนโลยี การเกิดโรคระบาดอย่าง COVID-19 และการพัฒนาวัคซีน ตลอดจนการค้นพบอนุภาคใหม่อย่าง “เตตระควาร์ก” ในวงการฟิสิกส์ สะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการของวิทยาศาสตร์ที่เติบโตเคียงข้างมวลมนุษยชาติตลอดมา
อาทิ คณิตศาสตร์ของชาวบาบิโลเนีย เมื่อราว 1,800-1,650 ปี ก่อนสากลศักราช ซึ่งชาวบาบิโลเนียได้พัฒนาความเข้าใจสลับซับซ้อนในทางคณิตศาสตร์ซึ่งปรากฏอยู่บนจารึกคูนิฟอร์มมากกว่า 400 แผ่นที่นักโบราณคดีขุดพบ นักคณิตศาสตร์ชาวบาบิโลเนียใช้ระบบเลขฐาน 60 ซึ่งอิงอยู่กับผลคูณของ 6 และ 60 ในการจัดทำตารางสูตรคูณ พัฒนากฎการคำนวณพื้นที่และปริมาตรรูปทรงของแข็ง รวมทั้งกะปริมาณค่าของรากที่สองของ 2
สมการของชาวอียิปต์ เมื่อราว 1,650-1,550 ปีก่อนสากลศักราช ตำราปาปิรุสอียิปต์ของไรนด์คือตำราคณิตศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ครอบคลุมเรื่องสมการเชิงเส้น ตลอดจนปริมาตรของทรงพีระมิดและทรงกระบอก เขียนโดย อาห์เมส นักคณิตศาสตร์คนแรกที่เรารู้ชื่อ
ในตำราดังกล่าว มีการแสดงวิธีแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 84 ข้อ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเศษส่วน แทนที่จะเป็นแค่การตั้งสมมุติฐานถึงหลักการทั่วไป
คู่มือศัลยศาสตร์ เมื่อราว 1,600 ปีก่อนสากลศักราช ซึ่งตำราศัลยศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังเหลือรอดมาถึงปัจจุบัน ถูกเขียนขึ้นในอียิปต์ ปัจจุบันเป็นที่รู้จักในชื่อ ปาปิรุสของเอ็ดวิน สมิธ ตามชื่อผู้ค้นพบมันในศตวรรษที่ 19 ภายในเล่มมีการอธิบายกรณีการบาดเจ็บทั้งสิ้น 48 รายการ เริ่มตั้งแต่บาดเจ็บที่ศีรษะ และมีการกล่าวถึง ‘สมอง’ เป็นครั้งแรก ก่อนจะไล่ต่อไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกายจนถึงปลายเท้า ทั้งยังมีคำอธิบายอาการและการเยียวยารักษาที่แนะนำโดยละเอียดด้วย เช่น การเย็บแผล การพอกยา และการทำเฝือก
นาฬิกาน้ำ เมื่อราว 1,375 ปีก่อนสากลศักราช ถูกประดิษฐ์ขึ้นโดยชาวอียิปต์ ประกอบด้วยภาชนะที่เติมน้ำไว้ในปริมาณที่กำหนด ซึ่งจะระบายออกในอัตราคงที่ตลอดทั้งวัน เราอาจบอกเวลาโดยการเทียบระดับน้ำที่เหลืออยู่กับระดับชั้นต่างๆ ข้างในภาชนะ
สีย้อมผ้า ราว 1,200 ปีก่อนสากลศักราช ซึ่งชาวฟินิเซียได้พัฒนาเทคนิคการย้อมผ้าจนสมบูรณ์แบบ โดยสร้างเฉดสีม่วงพิเศษจากต่อมเมือกของหอยหนามแห้ง สีที่ว่านี้มีชื่อว่า ‘สีม่วงไทเรียน’ ซึ่งเป็นสีที่มีราคาแพงมาก จนจำกัดการใช้งานอยู่เฉพาะในหมู่ชนชั้นสูง เช่น จักรพรรดิแห่งโรมัน
มาเปิดชุดทดลอง แล้วก้าวเข้าสู่ห้องแล็บแห่งกาลเวลา ร่วมสำรวจโลกวิทยาศาสตร์ผ่านไทม์ไลน์สุดเข้มข้นตลอด 320 หน้า! ผ่าน 10 บท ดังนี้
บทที่ 1
3.3 ล้านปีก่อน-1 ปีก่อนสากลศักราช (ส.ค.) : มนุษย์ยุคหิน การสร้างอารยธรรมและการก่อร่างสร้างตัวของวิทยาศาสตร์
บทที่ 2
สากลศักราช (ส.ค.) 1-1499: ความเชื่อแบบทฤษฎีวิทยาศาสตร์
บทที่ 3
1500-1699 ทฤษฎีได้รับการพิสูจน์ ยุคแห่งการทดลองทางวิทยาศาสตร์
บทที่ 4
1700-1799 วงการวิทยาศาสตร์ก้าวกระโดดจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งแรก
บทที่ 5
1800-1869 จุดเริ่มของการมีนักวิทยาศาสตร์ นักเคมี นักชีววิทยา และนักดาราศาสตร์
บทที่ 6
1870-1899 ปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 2 จากการใช้โลหะหนักและไฟฟ้า
บทที่ 7
1900-1929 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และจุดเริ่มต้นของเทคโนโลยีอวกาศ
บทที่ 8
1930-1959: การแข่งขันด้านเทคโนโลยีอวกาศ นิวเคลียร์ และคอมพิวเตอร์
บทที่ 9
1960-1979: ประกอบโครงสร้างดีเอ็นเอ การปลูกถ่ายอวัยวะ และภารกิจสำรวจนอกโลก
บทที่ 10
1980-2022: ยุคเวิลด์ไวด์เว็บ การรักษาโรคระดับยีน และปัญหาสิ่งแวดล้อม