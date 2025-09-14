|ผู้เขียน
|ปิ่นโตเถาเล็ก
เจ๊หงษ์ หัวปลา อ่อนนุช 44
ร้านข้าวต้มและกับข้าวไทย-จีนแต้จิ๋วสุดแสนประทับใจ
อาทิตย์นี้ยังอยู่กันต่อที่ ซอยอ่อนนุช 44 นะจ๊ะ ซอยนี้เป็นซอยเชื่อมถนนอ่อนนุชกับซอยสุขุมวิท 101/1 โดยไปออกทาง ซอยวชิรธรรมสาธิต 57 แค่ซอยนี้ซอยเดียวก็มีร้านอร่อยที่แนะนำไปถึง 3 เจ้า มีทั้งร้านข้าวแกงปักษ์ใต้เลิศรส สูตรเมืองตรัง (แนะนำเมื่อปีก่อน) หมูปิ้งอาม่าเจ้ารถเข็นอร่อยริมทาง และร้านข้าวต้ม กับข้าวสไตล์ไทยจีนแต้จิ๋วสุดแสนประทับใจ ร้านนี้มีชื่อว่า เจ๊หงษ์ หัวปลา
ชื่อร้านบอกอยู่แล้วว่า เจ้าของร้านคือเจ๊หงษ์ และโดดเด่นเรื่องวัตถุดิบของทะเลสดๆ ทางมาร้านนี้ จากปากซอยอ่อนนุช 44 ตรงเข้ามา 800 เมตร ก็จะถึงร้านเจ๊หงษ์ หัวปลา ในตึกแถว 2 คูหาทางซ้ายมือ มีลานจอดรถอยู่ในซอยฝั่งตรงข้ามด้านขวา จอดได้ประมาณ 10 กว่าคัน มีป้ายบอกชัดเจน (ถ้าที่จอดเต็มสามารถไปจอดที่หน้าร้านสะดวกซื้อ 7-11 ได้ แต่ตรงนี้จะมีค่าบริการจอดรถด้วย
ร้านเจ๊หงษ์ หัวปลา เหมือนร้านข้าวต้มส่วนใหญ่คือจะเปิดช่วงมื้อเย็น ตั้งแต่บ่าย 3 โมง ไปจนถึง 5 ทุ่มของทุกวัน ร้านนี้ไม่มีห้องปรับอากาศ แต่วันที่ไปก็ไม่ร้อน ทั้งร้านมีแค่ 14 โต๊ะ ถ้าไม่อยากเล่นเก้าอี้ดนตรีแนะนำว่าให้มาที่ร้านก่อน 6 โมงเย็น
เจ๊หงษ์ หรือคุณสมใจ ปิติบุญรัตน์ (ในวัย 50 ปี ผมน่าจะเรียกว่าน้องหงษ์มากกว่า) เล่าให้ฟังว่าแม่เปิดร้านมา 28 ปีแล้ว (ตั้งแต่ พ.ศ.2540) ตอนนั้นเจ๊หงษ์ยังเรียนอยู่เลย โดยแม่นำชื่อลูกสาวมาตั้งชื่อร้าน เหมือนจะรู้ว่าอีกหน่อยลูกสาวจะมาสืบทอดดูแลร้านให้ต่อ
ที่นี่มีเมนูนับ 100 อย่าง ใช้วัตถุดิบและของทะเลมีคุณภาพ ราคาไม่แพง แถมยังทำได้อร่อยถูกใจมาก ของทะเลทั้งปู หมึก กุ้งส่งตรงมาจากระยองวันเว้นวัน ขายดีหมดตลอด ส่วนปลาอินทรี ปลาเก๋า และปลากะพง ได้มาจากตลาดอยู่สอาด ศรีนครินทร์ 53 ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องของทะเลสดๆ
ของอร่อยห้ามพลาดคือ ปลาอินทรีทอดซีอิ๊ว (250 บาท) ปลาอินทรีชิ้นโตเต็มจานเนื้อนุ่มหอมซีอิ๊ว จิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดหรือจะขอน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวมาด้วยได้ อีกทั้ง เนื้อปลากะพงไร้ก้างนึ่งบ๊วย (250 บาท) ได้ส่วนท้องมันๆ มาด้วยสดอร่อยเปรี้ยวหอมสดชื่น
ของดีห้ามพลาดอีก 3 อย่าง ผัดผักกระเฉดไฟแดงใส่หมูกรอบ (180 บาท ใส่ผัดกระเฉดอย่างเดียว 150 บาท) ผักกระเฉดอ่อนมากๆ ตัวก้านก็กรอบอร่อย กินกับหมูกรอบเนื้อฟูๆ อีกทั้ง ไส้อ่อนและไส้ตันทอดกระเทียม (150 บาท) สั่งให้ใส่ทั้ง 2 อย่างนุ่มอร่อย มีกระเทียมทอดมาเต็มจาน และ หมึกผัดกะปิหมูสับ (250 บาท) กินเข้าไปคำแรกร้องอื้อฮือเลย หมึกศอกสดๆ จากระยองนุ่มเด้ง ผัดใส่กะปิเผาใบตองหอมๆ จากระยองเช่นกัน และใส่หมูสับ เคล็ดลับคือจะบีบมะนาวตอนผัดเสร็จด้วย กินแล้วอร่อยสดชื่นมาก
ความจริงทุกเมนูที่แนะนำคืออร่อยทุกอย่างจริงๆ สามชั้นทอดน้ำปลา (150 บาท) หั่นชิ้นหนาๆ ยาวๆ นุ่มแม้กระทั่งหนัง แตะแป้งเล็กน้อยแล้วทอด ปรุงด้วยน้ำปลาหอมๆ เค็มกำลังดี เจ๊หงษ์บอกว่าเนื้อหมูชิ้นก็คัดมาจากเจ้าประจำนุ่มเด็ดเช่นกัน
ต่อด้วย เนื้อปูอบวุ้นเส้น (380 บาท) ราคาสบายกระเป๋า วุ้นเส้นเหนียวนุ่มหอมกลิ่นสามเกลือพริกไทยดำ ใส่ซีอิ๊วเล็กน้อย ได้กินเนื้อปูก้อนไม่ต้องแกะ
ของน้ำๆ ซดๆ ให้สั่ง ต้มยำหัวปลาเก๋าและเนื้อปลาเก๋าน้ำใส (200 บาท) ใส่พริกขี้หนูสวนรสเผ็ดเปรี้ยวหอม จะสั่งน้ำข้นหรือสั่งเผ็ดน้อยก็ได้ น้ำต้มยำใช้น้ำต้มกระดูกหมู ใครไม่กินหมูก็มีน้ำซุปตะไคร้ ใบมะกรูดเปล่าๆ ปิดท้ายมื้อนั้นด้วย เต้าหู้ผัดซีอิ๊วโบราณ (100 บาท) จานนี้ผู้ใหญ่ต้องชอบเพราะหอมกลิ่นเต้าหู้ถั่วเหลืองมาก นำไปทอดเล็กน้อยแล้วผัดรวนกับหมูซีอิ๊ว ส่วนข้าวนั้นสั่งได้ทั้งข้าวสวยเป็นข้าวหอมมะลิ และข้าวต้มขาวกับข้าวต้มข้าวกล้อง
เจ๊หงษ์บอกว่ามีเมนูยอดนิยม ลูกค้าชอบสั่งอีกหลายอย่าง เช่น เนื้อปูก้อนผัดพริกสด (380 บาท) ผัดใส่โหระพา ปลาอินทรีผัดขึ้นฉ่าย (200 บาท) หน่อไม้จีนผัดพริกสด (100 บาท) ใส่พริกสด กระเทียม โหระพา อีกทั้ง ถั่วแขกผัดหนำเลี้ยบหมูสับ และที่นี่มีสะตอผัดกะปิใส่กุ้งอีกด้วย (200 บาท) คราวหน้าต้องมาลองใหม่แล้ว
ต่อไปจะฝากท้องที่ร้านเจ๊หงษ์ หัวปลา ประจำ เป็นร้านข้าวต้มมื้อเย็นที่กินได้ทั้งครอบครัว กินได้บ่อยๆ อร่อยไม่เบื่อทีเดียว ร้านเปิดทุกวัน บ่าย 3 โมง ถึง 5 ทุ่ม โทร 06-2663-9829 สั่งอาหารทาง Line @jhong44 ได้ด้วยนะจ๊ะ
เจ๊หงษ์ หัวปลา
โดย คุณสมใจ (เจ๊หงษ์) ปิติบุญรัตน์
ที่ตั้ง 605-607 ซ.อ่อนนุช 44 ถ.อ่อนนุช (สุขุมวิท 77) บางจาก พระโขนง กรุงเทพฯ 10260
โทร 06-2663-9829
เปิดบริการ 15.00-23.00 น. ทุกวัน
หยุด ถ้าหยุดจะแจ้งหน้าเพจ ร้านเจ๊หงษ์ อ่อนนุช 44
Line สั่งอาหารได้ที่ Line @jhong44
แนะนำ ปลาอินทรีทอดซีอิ๊ว เนื้อปลากะพงไร้ก้างนึ่งบ๊วย ผัดผักกระเฉดไฟแดงใส่หมูกรอบ ไส้อ่อนและไส้ตันทอดกระเทียม หมึกผัดกะปิหมูสับ สามชั้นทอดน้ำปลา เนื้อปูอบวุ้นเส้น ต้มยำหัวปลาเก๋าและเนื้อปลาเก๋าน้ำใส เต้าหู้ผัดซีอิ๊วโบราณ