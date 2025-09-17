|ผู้เขียน
|มาลาศรี เพ็ชรไทย
TGF 2025 จับตามิติใหม่
เมื่อกระทรวงวัฒนธรรม ดันหลัง ‘เกมไทย(ๆ)’
มุ่งโกอินเตอร์โชว์‘ซอฟต์พาวเวอร์’
‘สิ่งที่ทำความเจริญงอกงามให้แก่หมู่คณะ’
เป็นนิยามความหมายคำว่า ‘วัฒนธรรม’ ที่ปรากฏในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ฉบับพุทธศักราช 2554
แน่นอนว่าคนทั่วไปมักมีภาพจำต่อคำดังกล่าว ทั้งรูปธรรมและนามธรรมในสิ่งคุ้นเคยอันดีงามรอบตัว เช่น อาหาร การแต่งกาย ประเพณี กิริยามารยาท การทักทาย ฯลฯ
น้อยคนนักที่จะนึกถึงวัฒนธรรมในรูปแบบนวัตกรรม ยิ่งไปกว่าหากสิ่งนั้นคือ ‘เกม’
จะเป็นอย่างไรหากมีการประกอบรวมร่างผสมผสานความเป็นไทย สร้างสรรค์เกมไทยๆ จากแรงบันดาลใจในวัฒนธรรมซึ่งมีเอกลักษณ์โดดเด่น หวังเป็น ‘ซอฟต์พาวเวอร์’ ระดับอินเตอร์ที่โลกได้จดจำ
Thailand Game Festival 2025 จึงเกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่าง กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และร่วมกับสมาคมบอร์ดเกมประเทศไทย (TBGA) พร้อมด้วยสมาคมอุตสาหกรรมซอฟแวร์เกมไทย (TGA) โดยมีการจัดประกวดบอร์ดเกม และซอฟต์แวร์เกม (เกมออนไลน์) ในธีมใหญ่ ‘ซอฟต์พาวเวอร์ไทย’ เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง ให้สามารถแข่งขันในตลาดโลก
โดยนับเป็นปีที่ 2 แล้วสำหรับอีเวนต์ดีๆ ที่ผนึกกำลังอย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดยั้ง
งานนี้ เหล่าเกมเมอร์รุมเข้าร่วมประชันไอเดียถึง 243 ทีม แบ่งเป็นบอร์ดเกม 160 ทีม ในหัวข้อ ‘มรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรม’ และเกมออนไลน์ 83 ทีม ในหัวข้อ ‘เกมไทย อย่างไทย’
เฟ้นแล้วเฟ้นอีกกระทั่งได้ผู้ชนะ โดยมีเกณฑ์ได้แต้มจาก ความสนุก 30%, ความรู้สึกถึงธีม 15%, ความเข้าใจง่าย 15%, ความสวยงาม 20%, ความอยากเล่นซ้ำเกมถัดไป 10% และการพรีเซ็นต์ 10%
โดยจัดพิธีมอบรางวัล Thailand Board Game Design Contest 2025 (TBDC) และ Thailand Game Festival 2025 (TGF) ไปหมาดๆ เมื่อวันที่ 10 กันยายนที่ผ่านมา ณ สุราลัย ฮอลล์ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม กรุงเทพฯ
‘วัฒนธรรม’ เดินคู่ ‘นวัตกรรม’
ฟันธง ‘เกม‘ ซอฟต์พาวเวอร์ ‘พลังมหาศาล’
วราพรรณ ชัยชนะศิริ รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวว่า ผลงานทั้งหมดเป็นเกมที่สนุกและน่าสนใจ อีกทั้งยังรังสรรค์ให้เห็นความสามารถในการออกแบบเชิงสร้างสรรค์โดยนำวัฒนธรรมไทย และมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม มาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับเกมอย่างกลมกลืน สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าศักยภาพของคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก
ทั้งยังชื่นชมผู้เข้าประกวดที่ได้ร่วมกันพิสูจน์ให้เห็นว่า คนไทยมีพรสวรรค์ มีความสามารถ มีพลังความคิดสร้างสรรค์อันยิ่งใหญ่ ทุกผลงานคือก้าวที่สำคัญ และทุกความพยายามคือพลังบวกที่ทำให้อุตสาหกรรมเกมไทยขับเคลื่อนไปข้างหน้า
“เยาวชนที่เข้าร่วมวันนี้ แม้ว่าท่านจะไม่ได้รับรางวัล แต่สิ่งที่ท่านฝากไว้ ณ ที่แห่งนี้ถือว่าเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่า และเป็นกำลังสำคัญที่จะพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ในอนาคต
ยุคที่วัฒนธรรมและนวัตกรรมต้องเดินไปพร้อมกัน เกมถือเป็น Soft Power ที่อีกสาขาหนึ่งมีพลังอย่างมหาศาล เกมไม่เพียงส่งเสริมทางด้านความบันเทิงเท่านั้น แต่ยังสะท้อนเรื่องราวถ่ายทอดเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม สร้างการมีส่วนร่วมได้อย่างลึกซึ้ง
เกมไทยที่ผสมผสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญา จะช่วยให้ประชาคมโลกได้รู้จักประเทศไทยในมิติที่สร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น
เชื่อมั่นว่ากิจกรรมจะเป็นจุดประกายและจุดเริ่มต้นให้เด็กและเยาวชนมีโอกาส มีเวที มีพื้นที่ในการแสดงศักยภาพ และผลักดันตัวเองไปสู่มืออาชีพในอนาคตได้ ขอบคุณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะไอคอนสยามแห่งนี้ ที่เปิดพื้นที่ให้เครือข่ายทางพันธมิตรได้เข้ามาใช้พื้นที่ในการจัดกิจกรรม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าปีหน้าจะได้เห็นผลงานสวยๆ ดีๆ จากเยาวชน ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้เกิดขึ้นต่อไป” วราพรรณเชื่อเช่นนั้น
ประสบการณ์สำคัญกว่ารางวัล
ปลื้ม แค่ 10+ ขวบลุยพัฒนาเกม นำ ‘คอมเมนต์’ ต่อยอด
ด้าน วัฒนชัย ตรีเดชา นายกสมาคมบอร์ดเกมประเทศไทย (TBGA) เอ่ยขอบคุณกระทรวงวัฒนธรรมที่ให้การส่งเสริมต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 2 รวมถึง สำนักนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ NIA และพาร์ตเนอร์อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ที่ทำงานร่วมกันมาอย่างยาวนาน
“กิจกรรมประกวดที่จัดขึ้นไม่ได้มองว่าได้รางวัลแล้วจบไป รางวัลคือส่วนหนึ่งสำหรับกำลังใจแก่ผู้เข้าประกวด แต่สิ่งที่สำคัญกว่า คือเราสามารถนำคอมเมนต์ ประสบการณ์ จากการประกวดไปต่อยอด ทำให้มีแนวทางในการทำเกมออกมาจริงๆ ได้อย่างไร ทั้งดิจิทัลเกมและบอร์ดเกม
อีกทั้งในการทำแต่ละเกมมีองค์ประกอบที่มากกว่าการออกแบบ มีนักวาดภาพประกอบจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ส่งน้องเก่งๆ หลายคนมาช่วยเราในปีนี้
วันนี้ได้คุยกับฝั่งดิจิทัลเกมหลายคนที่อายุ 10 กว่าขวบ ซึ่งผมก็ถามตัวเองว่าตอน 10 ขวบทำอะไรอยู่ เราเขินตัวเองที่เจอน้องที่เก่งแบบนี้ และจะพัฒนาต่อยอดอย่างไรให้ความรู้เหล่านี้มันมีประโยชน์ในอนาคต
ขอแสดงความยินดีกับทุกทีมที่ชนะเลิศในวันนี้ ส่วนผู้ที่ไม่ได้รับรางวัลก็ไม่ต้องเสียใจ ทำงานต่อไป
การที่ไม่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ได้รับรางวัลอะไรอีกเลย
มีโอกาสที่เราได้ปรับปรุง ประสบการณ์ที่แก้ไข แม้เราไม่ได้รางวัลจากการประกวด เราก็สามารถให้กำลังใจตนเองและคนที่อยากจะมีประสบการณ์ดีๆ แบบนี้ๆ ได้” วัฒนชัยให้กำลังใจ
ขณะที่ กิตติพงศ์ พฤกษอรุณ นายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย (TGA) เผยว่า ปีนี้ได้เห็นพัฒนาการของผู้เข้าแข่งขัน เนื่องจากจำนวนผู้เข้าแข่งขันมากขึ้น 2 เท่าจากเดิม เรามี 83 ทีม 210 คน จากฝั่งเกม ซึ่งเกินความคาดหมาย
“ผลงานแต่ละทีมเรียกได้ว่าผลงานดีขึ้น นอกจากนี้ กลุ่มผู้เข้าแข่งขันยังต่างจากปีก่อน เพราะปีที่แล้วส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา แต่ปีนี้มีทีมน้องตัวเล็กเข้ามาประกวด รวมถึงวัยทำงาน บางคนใช้เวลาว่างจากการทำงานรวมตัวกัน แล้วก็ส่งประกวดในงานนี้ แสดงให้เห็นชื่อเสียง งาน Thailand Game Festival เป็นเวทีที่คิดว่าถ้าเขามาประกวดแล้วจะสามารถสร้างชื่อเสียง มาตรฐาน ให้กับเขาในอนาคตที่จะต่อยอดต่อไป หวังว่าปีต่อไปเราจะดียิ่งขึ้น ขอบคุณทุกคนที่ร่วมกันทำงานนี้สำเร็จลุล่วง เพราะเป็นหัวแรงสำคัญสำหรับงานนี้ มีการสอนน้องๆ ในการทำเกม และทุกทีมที่เข้าร่วม การประกวดในครั้งนี้เป็นแค่จุดเริ่มต้น หวังว่าปีหน้าเราจะได้เห็นงานที่ใหญ่กว่านี้” กิตติพงศ์กล่าวขอบคุณทิ้งท้าย
เปิดใจแชมป์บอร์ดเกม
คว้าชัยจาก ‘ตะลุงป่วน ก๊วนทายภาพ’
ปิดท้ายที่ กวิสรา อุดมผล และ ไอรินทร์ จิรพิทักษ์ศรี ทีมคณะหนังปลากรอบ ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน Thailand Board Game Design Contest 2025 (TBDC) จากเกม ‘ตะลุงป่วน ก๊วนทายภาพ’ ซึ่งเผยไอเดียว่า การนำหนังตะลุงมาเป็นจุดเด่นในการแข่งขันครั้งนี้ เนื่องจากเข้าธีมวัฒนธรรมไทย โดยจุดประกายความคิดมาจากการค้นคว้ารายชื่อมรดกวัฒนธรรมไทยที่มีเกินร้อย แต่หนังตะลุงมีความโดดเด่น จึงจับกิมมิคมาทำบอร์ดเกม โดยประยุกต์จากหลายๆ เกมที่เคยเล่น มาประยุกต์อย่างละเล็กอย่างละน้อยจนลงตัว
“Thailand Game Festival เป็นเวทีประกวดที่ดีมาก ทำให้รู้ว่ากว่าจะออกมาเป็นบอร์ดเกมต้องผ่านขั้นตอนอะไรบ้าง มีข้อไหนที่เราควรพิจารณาระหว่างทำกลไกเกม ทำภาพ ทำงานอาร์ต งานนี้สนับสนุนดีไซเนอร์ในหลายด้าน
สำหรับคนที่สนใจและอยากลงประกวดในปีหน้านั้น ก่อนอื่นอยากให้เล่นเกมเยอะๆ สะสมประสบการณ์แล้วเราก็จะมีไอเดียเกมที่อยากทำ ส่วนใครมีไอเดียแล้วก็มาได้เลย งานนี้ซัพพอร์ตเกือบทุกด้านจริงๆ” ทีมคณะหนังปลากรอบเล่า
นับเป็นมิติใหม่ที่กระทรวงวัฒนธรรมเดินหน้าสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นอีกก้าวสำคัญในการพัฒนาผลักดับซอฟต์พาวเวอร์ไทยให้ก้าวไกลสู่โลกสากล
รางวัล Thailand Game Festival (TGF) 2025 ผู้ชนะการประกวดออกแบบบอร์ดเกม ภายใต้หัวข้อ ‘มรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรม’
1.รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เกมตะลุงป่วน ก๊วนทายภาพ ทีมคณะหนังปลากรอบ
2.รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 เกม Thread of Tradition ทีม Vanta Studio
3.รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 3 เกมตะเพียนพร ทีม Over the moon
4.รางวัล Popular Vote เกมโขน ทีม Meeple Play
5.รางวัล Artwork & Presentation เกมโขน ทีมทีมชื่ออะไร (นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร)
ผู้ชนะการประกวดซอฟต์แวร์เกม ภายใต้หัวข้อ ‘เกมไทย…อย่างไทย’
1.รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เกม Ta Khon : into Spirit’s Realm ทีม Playalone
2.รางวัลประเภท Roblox ได้แก่ เกม NangRam (Horror) ทีมอาจจะยังน้า
3.รางวัลแผนธุรกิจยอดเยี่ยม ได้แก่ เกม Siamassagi ทีม Ignite Game Studio
4.รางวัลนำเสนอยอดเยี่ยม ได้แก่ เกม Together with Tiger girl ทีม wish work
5.รางวัล The Creative Thai Identity Award ได้แก่ เกม TAKHON ทีม One more time