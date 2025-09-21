|ผู้เขียน
|ปิ่นโตเถาเล็ก
ในสวนอินดี้ ซีฟู้ด ภูเก็ต
ร้านปักษ์ใต้หรอยแรงและมาแรง มีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใคร
ช่วงไม่กี่ปีมานี้ ภูเก็ตมีร้านอาหารใหม่ๆ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ไปทีไรมีของกินอร่อยมาฝากแฟนๆ ตลอด ปิ่นโตเถาเล็กเพิ่งไปเยือนภูเก็ตอีกครั้งเมื่อเดือนสิงหาคมนี้เอง คราวนี้โกสุทธิ์เจ้าเก่าหรือพี่วิสุทธิ์แห่งร้านของฝากคุณแม่จู้ ได้พาไปลิ้มลองร้านอาหารทะเลปักษ์ใต้ เอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร นับตั้งแต่โกชาย เจ้าของร้านเลยทีเดียว ร้านนี้มีชื่อว่า ในสวนอินดี้ ซีฟู้ด
ทำเลที่ตั้งร้านในสวนอินดี้ ซีฟู้ด หลบมุมอยู่ใน ซอยป่าหล่าย 2 ก่อนถึงร้านหมอมูดงชื่อดัง ให้ไปไหว้พระที่วัดฉลองก่อนแล้วมากินข้าวต่อที่ร้านนี้ก็ได้ เพราะอยู่ไม่ไกลกัน
ทางไปร้าน มาตามถนนเจ้าฟ้าตะวันออก (เริ่มต้นจากในเมือง) ผ่าน ห้างโรบินสันไลฟ์สไตล์ สาขาฉลอง มาประมาณครึ่งกิโล ให้เลี้ยวซ้ายเข้า ซอยป่าหล่าย ตรงสามแยกไฟแดง จากนั้นอีกเพียง 300 เมตร ก็เลี้ยวขวาเข้า ซอยป่าหล่าย 2 ซึ่งเป็นซอยเล็กๆ อีกที (ตรงนี้มีป้ายเล็กๆ บอกทางไปร้านในสวนอินดี้ ซีฟู้ด) เลี้ยวไปมาอีก 500 เมตร ก็ถึงร้านแล้ว
เปิดกูเกิลแมปรับรองหาไม่ยาก เพียงแต่ว่าแนะนำให้เลือกทางเข้าซอยป่าหล่ายตรงสามแยกไฟแดง แทนที่จะเลือกทางเข้าเป็นซอยแคบๆ จากถนนใหญ่ เดี๋ยวรถจะสวนกันลำบากนะจ๊ะ
ด้านหน้าร้านมีลานจอดรถได้นับสิบคัน ฝั่งขวาเป็นทางเข้าร้าน มีรูปโกชายยืนถือปลาตัวยักษ์สีแดงตรงประตูทางเข้าบ้าน เข้าไปแล้วซ้ายมือจะเป็นช่องแคบๆ ตั้งโต๊ะเรียงรายด้านนอก 6 ตัว นั่งได้โต๊ะละ 6 คน (รวมโต๊ะใหญ่ 2 ตัวด้วย) ด้านในเป็นห้องปรับอากาศเล็กๆ มีโต๊ะ 3 ตัว รับได้อีก 20 คน
ความโดดเด่นของร้านในสวนอินดี้ ซีฟู้ด อยู่ที่เจ้าของร้าน โกชายหรือนายชายเดช แซ่เตี้ยวอายุ 49 ปี คาแร็กเตอร์ไม่เหมือนใคร จะยืนต้อนรับลูกค้า ไม่เคยสวมเสื้อ โชว์หุ่นโชว์พุงอยู่เสมอ
โกชายพื้นเพเป็นคนท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ก่อนหน้านี้ทำทัวร์และทำรถตู้อยู่ที่ภูเก็ต พอช่วงโควิดปิดเกาะไม่มีงาน ก็เลยเปิดร้านอาหารที่บ้านขึ้นมาแทน อาศัยเป็นคนชอบกินดื่ม นำทัวร์ไปทั่ว จึงทราบว่าร้านไหนทำอาหารได้อร่อย อีกทั้งชอบทำกับแกล้มรสจัดๆ อยู่แล้ว โดยร้านเปิดมาได้ 4 ปีกว่า มีแฟนขาประจำมากมาย
ซึ่งโกชายโด่งดังในเฟซบุ๊กมาก เพราะจะโพสต์อาหารในเพจ ในสวนอินดี้ ซีฟู๊ด ตลอดทุกวัน มีผู้ติดตามเกือบสองแสนคน
นักชิมจากทั่วสารทิศใฝ่ฝันที่จะมาร้านนี้ เพราะวัตถุดิบกุ้งหอยปูปลาสดมาก ขนาดทะเลเรียกพี่ และไซซ์ใหญ่เหลือหลาย ดีจริง หรอยจริง คุณภาพและความอร่อยคุ้มค่า ถึงราคาจะค่อนข้างสูงก็ยอมจ่าย พวกเราไปวันเสาร์ตอนกลางวัน คนแน่นร้านเต็มทุกโต๊ะ
แม่ครัวคือน้องสาวของโกชาย มีน้องชายคอยจัดการเรื่องการแล่การเตรียมของ โกชายก็ทำเองในช่วงแรก แต่ตอนนี้โกชายดูหน้าร้านและเป็นคนเลือกวัตถุดิบทั้งหมด มีสต๊อกเก็บไว้ 2-3 วัน
ของอร่อยร้านนี้มีมากมาย ปิ่นโตเถาเล็กขอเมนูอาหารส่งมาทาง Line ของร้าน มาในสวนอินดี้ ซีฟู้ด แล้วต้องกินปลา ไม่ได้ลิ้มลองเหมือนมาไม่ถึงร้านนะจ๊ะ ที่นี่มีปลาเด็ดๆ เยอะมาก เป็นปลาลอบ จากประมงพื้นบ้านชาวเลที่ราไวย์ บางครั้งก็มีปลาเบ็ดด้วย
ในเมนูจะบอกชนิดของปลาพร้อมราคาไว้เสร็จสรรพ โดยปลาแต่ละวันจะไม่เหมือนกัน อย่างช่วงเราไปมีมรสุมจึงมีปลาไม่กี่ชนิด คือเต๋าเต้ย และปลาเก๋าดอกดำ (แต่ก็สดใหญ่อร่อยหรอยแรง) บางครั้งมีปลากุดสลาด ปลาแดงหลี ปลาเก๋าดอกแดงยักษ์ ปลาเก๋าถ่าน ปลามง ปลากะพงแดง ปลากะพงหัวเขียน โดยปลาเก๋าใช้ขนาดกว่า 10 กิโลขึ้นไปใหญ่ยักษ์มาก เนื้อจึงแน่นนุ่มสดอร่อย แบ่งขายเป็นเมนูไป
ซึ่งปลาเหล่านี้นำไปทำได้กว่า 20 เมนูทีเดียว จะกินซาชิมิ ลวกจิ้ม นึ่ง ทอด (มีปลาทอดเครื่องด้วย) ต้มยำ ต้มส้ม ปลาผัดต่างๆ มีทั้งนั้น นอกจากนี้ก็มี หมึก ปูดำ (บางวัน) ปูม้า หอยต่างๆ กั้ง กุ้งแชบ๊วย กุ้งลายเสือ (น่าเสียดายวันนั้นไม่มี เพราะได้ข่าวว่าตัวใหญ่และสดมาก ราคาสูง 3,000 บาทต่อกิโล แต่นักชิมนิยมสั่งกัน นำไปทำ กุ้งผัดพริกเกลือ ทอดกระเทียม และกุ้งลายเสือเผา) ใครไม่กินอาหารทะเลก็มีเมนูหมูด้วย
โดยเมนูที่ลูกค้าชอบสั่งมากๆ คือแกงส้ม (ห้ามพลาดนะจ๊ะ) กุ้งผัดกะปิสะตอ ผัดไหลบัว ผัดกะเป๊ก หมึกน้ำดำ ที่นี่มีหยวกผัดเคยอีกด้วย
แน่นอนว่าคณะเราสั่ง แกงส้มปลาเก๋าดอกดำ (ตระกูลเก๋าชามละ 900 บาท ถ้าเป็นปลามง 800 บาท) ให้ปลาชิ้นโตเนื้อแน่นเด้งเต็มชาม เครื่องแกงใต้สูตรพังงาทำเองเผ็ดหอม แต่แค่เหงื่อซึมๆ
ต่อด้วย ต้มส้มปลาเก๋าดอกดำ (900 บาท) ได้ซดน้ำเปรี้ยวหอมจากมะขามเปียกและมะนาว ปรุงด้วยพริกขี้หนู กะปิ ตะไคร้ หอมแดง ใส่เนื้อปลาเก๋าเยอะมาก 850-900 กรัมต่อชาม ซึ่งพี่วิสุทธิ์บอกว่ามาร้านนี้ต้องสั่ง ต้มส้มหัวปลา ด้วย ได้แทะส่วนหัวชิ้นโตๆ สุดยอด
ส่วนปลาเต๋าเต้ยนั้นขายเป็นตัว ขนาดกำลังกินตัวละ 8 ขีด (คิดตามน้ำหนัก กิโลละ 2,000 บาท) สดๆ จากเกาะยาว
เราสั่ง 2 อย่างทั้ง เต๋าเต้ยทอดน้ำปลา (1,600 บาท) เนื้อหอมมันเนียน ราดน้ำปลาปรุงรสกับน้ำตาล ห้ามพลาด และ เต๋าเต้ยนึ่งบ๊วย แบบจีนเปรี้ยวหอม (1,600 บาท) เนื้อมันมากๆ
อีกเมนูซิกเนเจอร์ หมึกผัดน้ำดำ (450 บาท) หมึกหอมสดกรอบเด้ง ปรุงด้วยหอมแดง ตะไคร้ น้ำดำของหมึก
ของดีภูเก็ตต้อง กุ้งผัดกะเป๊ก (550 บาท) คือหน่อไม้น้ำกรอบๆ เมนูโปรดของปิ่นโตเถาเล็ก ใส่กุ้งแชบ๊วยธรรมชาตินุ่มๆ 5-6 ตัว(น้ำหนัก 450 กรัม) มาภูเก็ตต้องลองนะจ๊ะ
ปูม้านึ่ง ร้านนี้ก็ดีมาก เนื้อเป็นก้อนสดหวาน สั่งมา 2 ตัวใหญ่ (840 บาท เป็นขนาด 3 ตัวต่อโล โลละ 1,200 บาท) และมี หอยหวานผัดโหระพา (250 บาท) (คนใต้บางจังหวัดเรียกหอยตลับว่าหอยหวาน) หอยสดจากสะพานหินนี่เอง
ของเผ็ดอีกอย่าง น้ำพริกปลาฉิ้งฉ้าง (180 บาท) เผ็ดหอม ปลาฉิ้งฉ้างตัวเล็กๆ กรอบอร่อย แก้เผ็ดด้วย ไข่เจียว (100 บาท) หรือจะสั่ง ไข่เจียวใส่หอยติบ ตัวเล็กๆ (250 บาท)
ผัดผักมีหลากหลาย เราสั่ง มะระผัดไข่ (100 บาท) ผัดผักบุ้งไฟแดง (80 บาท) แน่นอนว่าต้องมี ผักเหมียงผัดไข่ (100 บาท) ซึ่งคนภูเก็ต พังงา เรียก ใบเหลียง ว่าผักเหมียง
ร้านนี้อาหารจานใหญ่ให้เยอะ มื้อนั้นกิน 10 คนไม่หมด ต้องห่อกลับบ้านถึง 3 ถุง
ใครอยากตามไปชิม ร้านในสวนอินดี้ ซีฟู้ดเปิดบริการตั้งแต่ 11 โมงครึ่งถึง 3 ทุ่มครึ่ง (ครัวปิด 2 ทุ่ม) หยุดทุกวันพุธ โทรจองโต๊ะได้ที่ 09-6145-3646 หรือถ้ายังไม่ได้ไปเยือน โกชายมีแกงส้มปลาส่งได้ทั่วไทยอยู่บ่อยๆ ด้วย โดยจะแจ้งที่หน้าเพจของร้าน และให้เพิ่มไลน์ร้าน (บอกไว้ตรงคอมเมนต์ในโพสต์) และสั่งได้เลย (รายละเอียดราคากับค่าส่งจะอยู่ในคอมเมนต์ของโพสต์เช่นกัน) บางครั้งก็มีประมูลปลาทั้งตัวหน้าเพจ ช่วยชาวประมง ร้านหลบมุมอย่างนี้ ถ้าไม่เด็ดจริง คนคงไม่แน่นร้านอย่างนี้นะจ๊ะ
ข้อมูลร้าน
ในสวนอินดี้ ซีฟู้ด ภูเก็ต
โดย คุณชายเดช (โกชาย) แซ่เตี้ยว
ที่ตั้ง 18 หมู่ 2 ซอยป่าหล่าย 2 ถนนเจ้าฟ้าตะวันออก ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83130
โทร 09-6145-3646
เปิดบริการ 11.30-21.30 น. (ครัวปิด 2 ทุ่ม) พฤหัสบดี-อังคาร. หยุด พุธ
แนะนำ แกงส้มปลาเก๋าดอกดำ ต้มส้มปลาเก๋าดอกดำ (หรือปลาที่ได้ในวันนั้น) เต๋าเต้ยทอดน้ำปลา เต๋าเต้ยนึ่งบ๊วย หมึกผัดน้ำดำ กุ้งผัดกะเป๊ก ปูม้านึ่ง หอยหวานผัดโหระพา น้ำพริกปลาฉิ้งฉ้าง ไข่เจียวใส่หอยติบ ผักเหมียงผัดไข่