|ผู้เขียน
|ทีมข่าวเฉพาะกิจ
SX2025 ชวนถอดรหัสความยั่งยืน
จาก ‘คนทำจริง’ สู่ทางรอดยุค ‘โลกรวน’
กลับมาอีกครั้งในปีที่ 6 สำหรับ Sustainability Expo (SX) มหกรรมความยั่งยืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน ถือเป็นต้นแบบของ ‘Collaboration Platform’ เน้นพลังแห่งความร่วมมือด้านความยั่งยืนระดับโลก โดยในปีที่ผ่านมา SX 2024 ทุบสถิติผู้เข้าชมที่หลั่งไหลเข้าร่วมถึง 6.4 แสน สร้างรายได้ให้ชุมชนกว่า 40 ล้าน
สำหรับปีนี้ SX2025 ชวนถอดรหัส หาคำตอบจาก ‘คนลงมือทำจริงสู่ทางรอดในยุคโลกรวน’ โดยยังคงอยู่ภายใต้แนวคิดหลัก ‘พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก’ (Sufficiency for Sustainability) เพื่อสร้าง ‘สมดุลที่ดี
เพื่อโลกที่ดีกว่า’ (Good Balance, Better World)
ปักหมุด 26 กันยายน-5 ตุลาคมนี้ ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ มุ่งเป็นเวทีนำเสนอไอเดียและการแก้ปัญหา ชวนผู้คนร่วมปรับตัวผนึกกำลังรับวิกฤตโลกรวน ในยุคที่ดาวเคราะห์สีน้ำเงินใบนี้กำลังเผชิญกับความท้าทาย ตั้งแต่วิกฤตเศรษฐกิจโลก ปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนทั่วโลก การหาทางออกแบบยั่งยืนจึงกลายเป็นความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
Sustainability Expo 2025 (SX2025) พร้อมเป็นจุดรวมพลังแห่งการเปลี่ยนแปลง โดยนำเสนอแนวคิดและประสบการณ์จริงจาก ‘คนลงมือทำจริง’ จากทุกสาขาอาชีพ ทั้งผู้นำธุรกิจ นักพัฒนาสังคม นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และผู้นำชุมชน ที่พิสูจน์แล้วว่าความยั่งยืนไม่ใช่เพียงแนวคิด แต่เป็นการกระทำที่สามารถเปลี่ยนโลกได้จริง
3 เวทีหลัก ฟัง 750 วิทยากรระดับโลก
เชื่อม 400 เครือข่ายธุรกิจยั่งยืน
ตลอด 10 วันเต็ม SX2025 เปิดเวทีแห่งการเรียนรู้และแรงบันดาลใจใน 3 เวทีหลัก ได้แก่ SX GRAND PLENARY HALL เวทีใหญ่สำหรับการนำเสนอแนวคิดระดับนโยบาย, SX TALK STAGE เวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวปฏิบัติ และ SX IDEA LAB พื้นที่สำหรับการเวิร์กช็อปสุดสร้างสรรค์ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรกว่า 750 ท่าน ที่จะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ตรงในการสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ชวนให้ร่วมหาคำตอบและค้นพบวิธีการ ‘ปรับตัว และร่วมมือ สู่ทางรอดในยุคโลกรวน’ ผ่านมุมมองและวิสัยทัศน์จากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา
ไม่เพียงเท่านั้น ยังเชื่อมต่อกับเครือข่ายธุรกิจยั่งยืนกว่า 400 องค์กร ที่พร้อมร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนสู่อนาคตที่สมดุลและยั่งยืน เปิดบทเรียนจากกรณีศึกษาจริงขององค์กรที่กล้าปรับตัว เปิดรับแนวทางใหม่ และประสบความสำเร็จในการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงโลกไปพร้อมๆ กัน
เจาะไฮไลต์ ริงไซด์ขอบเวที
10 วันจัดเต็มทุกมิติ กู้โลก ชีวิต คมคิด กาย-จิต สิ่งแวดล้อม
สำหรับเวทีไฮไลต์ที่พลาดไม่ได้ในงานสุดยิ่งใหญ่เพื่อความยั่งยืนในครั้งนี้ เริ่มต้นที่ ตลาดใจให้น้อง ห้องเรียนพิเศษ ก้าวเพื่อน้องปีที่ 6 (Mini Concert) โดย พี่ตูน อาทิวราห์ คงมาลัย ที่จะมาขับกล่อมพร้อม มิวสิก ทอล์กโชว์ ในวันที่ 26 กันยายน ตั้งแต่ 18.00-20.00 น.
Adaptation for Longevity โดย พญ.วรรณวิพุธ สรรพสิทธิ์วงศ์ แพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์ป้องกันและเวชศาสตร์ชะลอวัย, พญ.พิศศรี คุ้มอนุวงศ์ จากเพจ Dr.Mom-หมอแม่ และอมรเทพ สัจจะมุนีวงศ์ CEO of Sati App ชวนพูดคุยถึงการป้องกันโรคเรื้อรัง ยืดอายุชีวภาพ การออกกำลังกาย โภชนาการ ลดโรคเบาหวาน หัวใจ มะเร็ง และค่าใช้จ่ายระยะยาว อีกทั้งสกัดอาการหมดไฟในโลกที่เปลี่ยนเร็ว ขีดเส้นใต้ความสัมพันธ์คุณภาพดีที่เสมือน ‘ยาวิเศษ’ ลดเหงา ซึมเศร้า ใครสนใจเวทีนี้ อย่าลืมกาปฏิทิน 27 กันยายน 11.00-12.00 น.
รุ่งขึ้น 28 กันยายน 11.00-12.00 น. เช่นกัน มาไฮไลต์ประเด็นหนักๆ ที่ต้องปักหมุดฟัง กับเวที From Climate Change to Disaster โดย 3 ผู้เชี่ยวชาญในหลากบทบาท ได้แก่ รศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เจ้าของฉายา ‘เจ้าแม่ภัยพิบัติ’, ปวิช เกศววงศ์ รองอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม, กรุณา บัวคำศรี ผู้สื่อข่าวและผู้ผลิตรายการสารคดีด้านสิ่งแวดล้อมชื่อดัง
เย็นวันเดียวกัน ตั้งแต่ 17.00-18.00 น. พบกับเวที ‘คืนสู่ดิน’ นำโดย คุณหญิง จำนงศรี หาญเจนลักษณ์ ผู้ก่อตั้งและประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ บริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ที่จะมาชวนพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองในประเด็นชีวิตและสิ่งแวดล้อม กับชีวิตและความตายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม บนแนวคิดเรื่องการจัดการร่างกายหลังเสียชีวิตให้ลดการสร้างมลพิษ แต่สร้างประโยชน์ต่อโลกคือกลายเป็นดินสำหรับปลูกต้นไม้
จากนั้น พลาดไม่ได้กับหัวข้อ MEA’s Power for the Future นวัตกรรมพลังงานเพื่อมหานครยั่งยืน (Aligning with SDGs) โดย พิศณุ ตันติถาวร รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (ยุทธศาสตร์องค์กรและความยั่งยืน) จับมือ วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล มือสารคดี รายการ #เถื่อนTravel ควบบทบาทนักกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ชวนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ จากนวัตกรรมสู่การปฏิบัติจริง นำเสนอแนวคิดและโครงการที่ใช้พลังงานเป็นแกนหลัก เพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้มหานคร ในวันที่ 29 กันยายน 14.00-15.00 น.
ส่วนผู้กำหนดทิศทางองค์กรที่ต้องการสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจที่ยั่งยืน เพื่อโอกาสในการเติบโตในตลาดโลก ต้องเกาะเวที Business Growth by Resilient System : เติบโตด้วยระบบที่ยืดหยุ่น 30 กันยายน 10.00-11.00 น.
อีกเวทีน่าสนใจ ผายมือไปที่ Adaptation Creative Talk Stage เมื่อโลกเปลี่ยนบรีฟ ครีเอทีฟช่วยปรับโลกได้อย่างไร 5 ครีเอทีฟตัวตึงของวงการตบเท้าเล่าไอเดีย ดำเนินการรายการโดย ทรงกลด บางยี่ขัน เน้นย้ำอุตสาหกรรมครีเอทีฟ ควรเน้นการนำเสนอ Real Actions (การกระทำจริง) และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ แค่สร้างการรับรู้ให้แบรนด์คงไม่พอ แล้วต้องทำอย่างไรให้การสื่อสารนำไปสู่การลงมือทำได้จริงในวงกว้าง ห้ามพลาด 3 ตุลาคม 15.00-16.00 น.
ขณะที่ กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ประธานคณะกรรมการเศรษฐกิจพอเพียงและการลดความเหลื่อมล้ำ หอการค้าไทย เตรียมขึ้นเวที SUSTAINABLE LIFE BY FOREIGNER LIVING IN THAILAND : ADAPTATION … FOR BETTER WORLD ในวันที่ 1 ตุลาคม 10.00-11.00 น.
นอกจากนี้ ยังมีอีกหลากหลายหัวข้อที่ต้องชวนให้ร่วมเกาะขอบเวที โดยติดตามข่าวสาร และกิจกรรมของ SX ได้ทาง Facebook Page : Sustainability Expo, www.sustainabilityexpo.com และแอดไลน์ @sxofficial เพื่อร่วมสนุกไปกับกิจกรรมการสะสมแต้ม ลุ้นรับรางวัลมากมาย ตลอด 10 วัน ที่จะชวนคุณมาร่วมกอบกู้โลกใบนี้ไปด้วยกันที่ Sustainability Expo 2025: “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก”
ย้อนความสำเร็จ SX2024 สู่ SX2025
ถึงเวลา ‘(คน)ลงมือทำ’
ก่อนจะถึง SX2025 ที่ตัดริบบิ้นวันนี้ มาลองย้อนความสำเร็จในปีที่แล้ว ซึ่งในจำนวนผู้ร่วมงานกว่า 640,000 คน เป็นน้องๆ เยาวชน และกลุ่มบุคคลในช่วงอายุ 18-35 ปี รวมกว่า 227,452 คน นอกจากนี้ ยังมียอดผู้ดาวน์โหลดแอพพ์ SX Application กว่า 2 แสนคน สร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการทั้งโซน SX Marketplace หรือ SX Food Festival ตลอด 10 วัน รวมกว่า 40 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น Food Festival เกือบ 24 ล้านบาท และยอดขายของชุมชนที่เข้ามาร่วมขายผลิตภัณฑ์ในโซน SX Marketplace อีกกว่า 17 ล้านบาท ซึ่งบูธต่างๆ ที่มาออกงาน ไม่มีการคิดค่าเช่าพื้นที่ใดๆ
ฐาปน สิริวัฒนภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กล่าวปิดงานมหกรรมความยั่งยืน SUSTAINABILITY EXPO 2024 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2567 ใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า สิ่งสำคัญที่อยากเน้นย้ำคือ งาน SUSTAINABILITY EXPO หรือ SX เป็นตัวแทนของวิสัยทัศน์ที่เรามีร่วมกัน เพื่อก้าวสู่อนาคตที่ดีกว่า
“ในปี 2025 ที่จะถึงนี้ เราจะได้เห็นงานนี้ในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความคึกคัก การเรียนรู้ที่สนุกสนาน และกิจกรรมที่หลากหลายมากขึ้น ซึ่งจะเป็นพื้นที่ที่เราได้รวมพลังจากทุกภาคส่วนของเศรษฐกิจไทย เพื่อขับเคลื่อนประเทศของเราให้ก้าวหน้า โดยเฉพาะในมิติของความยั่งยืน” ฐาปนกล่าวทิ้งท้ายไว้เมื่อราว 1 ปีก่อน
ตัดภาพมาในวันนี้ SX2025 เปิดประตูบานใหญ่ ในกิจกรรมหลากหลายที่ยิ่งใหญ่บนความยั่งยืน
เฉกเช่นทุกปีที่ผ่านมา พร้อมความพิเศษกับบทสนทนากับคนพิเศษ ผู้ลงมือเดินหน้า ‘ทำจริง’ เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงท่ามกลางโลกร้อน โลกเดือด โลกรวน อย่างมุ่งมั่น ในวันที่ทุกคนบนโลกถึงเวลามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง