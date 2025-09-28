|ผู้เขียน
|นฤตย์ เสกธีระ
แท็งก์ความคิด : พิธา The Future
ระยะหลังมีคำถามเกี่ยวกับอนาคตของประเทศกันมาก
นิตยสารมติชนสุดสัปดาห์ตอบสนองความต้องการของเสียงที่เรียกร้องนั้นอยู่ตลอดเวลา
ก่อนหน้านี้จึงได้เชิญ พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกล มาเขียนบทความในมติชนสุดสัปดาห์
พิธา เป็นคนที่นำพรรคก้าวไกลชนะการเลือกตั้ง กระทั่งได้ ส.ส.มากที่สุดในสภา
แม้จะพลาดเก้าอี้นายกฯ เพราะอิทธิฤทธิ์รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน แต่การชนะใจประชาชนในตอนนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่าย
พิธา เองก็น่าจะมีดีอยู่ในตัว ทำให้ประชาชนมองเห็น และสนับสนุนให้พรรคก้าวไกลคว้าชัย
สำหรับบทความพิธาข้อเสนอที่ไปพบเห็นสิ่งต่างๆ ในโลก เพื่อให้ผู้อ่านเกิดไอเดีย
เนื้อหาที่ปรากฏ ใครที่ติดตามเป็นประจำคงสัมผัสได้ว่า มีคุณค่าควรแก่การนำไปคิดเพิ่ม
ในที่สุด สำนักพิมพ์มติชนก็ได้รวบรวมข้อเขียนเด่นๆ มารวมเป็นเล่ม
แล้วตั้งชื่อ “The Future of Thailand บทเรียน ความหวัง อนาคตที่ดีกว่า”
หนังสือเล่มนี้กำลังตีพิมพ์ และเปิดให้พรีออเดอร์จนถึงวันที่ 6 ตุลาคม โดยจะจำหน่ายจริงในช่วงงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ วันที่ 9-19 ตุลาคมนี้
เนื้อหาส่วนใหญ่เป็นเรื่องของไอเดีย เริ่มต้นตั้งแต่บทนำ จดหมายจากฮาร์วาร์ด เกริ่นถึงเส้นทางการเมืองของพิธาที่ต้องหยุดชะงัก
แต่แทนที่เขาจะท้อแท้ กลับใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ด้วยการเดินทางไปสถานที่ต่างๆ เพื่อบ่มเพาะความรู้
เรียนรู้ถึงการจัดการวิกฤตสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติ ศึกษาการเสริมสร้างประชาธิปไตยและบทบาทตุลาการ และติดตามการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐครั้งที่ผ่านมา
ดังนั้น เรื่องราวของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และการเลือกตั้งของสหรัฐจึงต้องมี
และที่ขาดไม่ได้คือผลกระทบของทรัมป์กับไทย ที่แสดงอิทธิฤทธิ์ทำให้เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบ
อีกเรื่องที่พิธานำเสนอคือ เรื่องเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม นวัตกรรมแห่งอนาคต
อันนี้น่าจะตอบโจทย์อนาคตของประเทศไทย เพราะภายในเล่มมีทั้งบทวิเคราะห์การเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย ควมท้าทายที่ประเทศไทยต้องเผชิญหน้า แล้วก็มาถึงการสร้างเศรษฐกิจไทย
มีการเสนอสูตรฟื้นเศรษฐกิจไทยภายใต้กรอบ C-R-I-S-I-S ครอบคลุม Climate Economy, Reskill, Innovation, Super Aging Society, Infrastructure และ State Reform
ความจริงเนื้อหาประมาณนี้ก็น่าจะเร้าใจเพียงพอ แต่พิธายังนำเสนอข้อมูลอื่นๆ อีกมาก
อาทิ สิ่งใหม่ที่ได้เรียนรู้จากคนไทยในบอสตัน ที่เป็นโอกาสเศรษฐกิจไทย มีข้อเสนอเกี่ยวกับปัญหาฝุ่น PM2.5 และปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง ในหัวข้อที่ว่าด้วยฤดูฝน & ฤดูฝุ่น ที่ดับฝัน
มีตัวอย่างความสำเร็จจากต่างประเทศในการจัดการปัญหาเหล่านี้ เรียกได้ว่าใช้ทุกวิธีเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งนี้อันนี้
ทั้งการดึงประชาชนมีส่วนร่วม ทั้งการใช้เทคโนโลยีชั้นสูง เพื่อแก้โจทย์ยาก
ยังมีอีกหลายเรื่องหลายไอเดียที่ปรากฏอยู่ในหนังสือ
มีทั้งเรื่อง พลังงาน: ไทยกับสหรัฐ ในกระแสโลก เรื่อง Bitcoin และ Blockchain ในภาครัฐ: การปฏิวัติหรือความเสี่ยง? เรื่อง เปิดโลกอุตสาหกรรมชิป
เรื่อง Trump, Tariff & Tech Titans: การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและ AI เรื่อง โลกไม่ได้ต้องการ Commander อีกต่อไป แต่ต้องการ Change Maker
อีกอย่างที่อยากให้อ่านนั่นคือ แนวคิด The Future of Thailand อนาคตของประเทศไทย
เรื่องนี้ พิธาได้สรุปวิสัยทัศน์และข้อเสนอแนะสำหรับอนาคตประเทศไทย โดยใช้กรอบ C.R.I.S.I.S.
C-Climate สภาพภูมิอากาศ R-Reskill การพัฒนาทักษะใหม่ I-Innovation นวัตกรรม S-Super Aging Society สังคมผู้สูงอายุ I-Infrastructure โครงสร้างพื้นฐาน และ S-State Reform การปฏิรูปรัฐ
ส่วนบรรดาคอการเมืองอยากทราบวิชั่นเกี่ยวกับการปกครอง พิธาก็ได้นำเสนอเอาไว้ในเล่ม
ทั้งวิกฤตประชาธิปไตย ที่ยกตัวอย่างปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในโลก ทั้งการฟื้นประชาธิปไตยหลังยุคเผด็จการ ทั้งเกมของประชาธิปไตย
แล้วมารับทราบกันว่า วิกฤตต่างๆ ที่เกิดขึ้นจะนำไปสู่วิสัยทัศน์ของผู้นำที่น่าสนใจอย่างไร
นี่เป็นเพียงตัวอย่าง เพราะเนื้อหาภายในเล่มมีมากกว่านี้
หากใครเคยอ่าน The Almost Prime Minister คงจะได้ซึมซาบถึงตัวตนของพิธา
แต่สำหรับ The Future of Thailand นั่นคือ วิสัยทัศน์ล้วนๆ ที่พิธาตั้งใจจะผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรม
นี่เป็นหนังสืออีกเล่มที่สำนักพิมพ์มติชนภูมิใจนำเสนอ
