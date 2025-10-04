|ผู้เขียน
|ชญานินทร์ ภูษาทอง
คือค็อกเทลแห่งช่วงเวลา ‘RAVA’ บีชคลับระดับโลก
เดสทิเนชั่นใหม่แห่งอันดามัน
ถ้านี่ไม่ใช่บีชคลับที่ยาวที่สุดในประเทศไทย จะมีที่ไหนทำได้เท่า?
RAVA Beach Club ไลฟ์สไตล์เดสทิเนชั่นริมทะเลแห่งใหม่ ได้พลิกโฉมหาดบางเทา ให้กลายเป็นสรวงสวรรค์ของสายบีชคลับอย่างแท้จริง
เป็นคลับที่ทอดยาวไปตามหาดบางเทาของ ‘ภูเก็ต’ เมืองไข่มุกแห่งอันดามัน เดสทิเนชั่นอันผสมผสานเสน่ห์ระหว่างธรรมชาติ วัฒนธรรม และไลฟ์สไตล์ร่วมสมัยได้อย่างลงตัว อีกทั้งยังโอบรับทุกสไตล์การท่องเที่ยว ไม่ว่าจะสายแกรม หรือแนวผจญภัย
จึงไม่น่าแปลกที่นักเดินทางนานาชาติมักเลือกภูเก็ตเป็นจุดหมายแรกของการพักผ่อน
เริ่มเช้าวันใหม่ที่สะพานหิน ชมพระอาทิตย์ขึ้น เดินเล่นหาดกะตะ กะรน โฉบไปหาดฟรีดอม พร้อมลัดเลาะริมทะเลรับบรรยากาศโรแมนติกยามพระอาทิตย์ตกที่แหลมพรหมเทพ ดื่มด่ำกับโมเมนต์ Vanilla Sky อันน่าทึ่ง
แล้วปิดท้ายด้วยค่ำคืนที่สุดแสนเอ็กซ์คลูซีฟ ด้วยการจิบค็อกเทลที่กลมกล่อม
ไม่นานมานี้ บันยันทรี ภูเก็ต พาสื่อมวลชนบินลัดฟ้าด้วย Thai Airways ก่อนเดินทางต่อจากสนามบินภูเก็ตเพียง 20 นาที ก็ถึง RAVA Beach Club ด้วยบริการที่มีระดับ มอบความสะดวกสบาย ตอบโจทย์การท่องเที่ยวอย่างครบวงจร
RAVA ตั้งอยู่ริมหาดบางเทา ไม่ใช่แค่บีชคลับธรรมดา แต่คือการผสมผสานความอลังการงานสร้างเข้ากับบรรยากาศทะเลแบบเต็มตัว ภายใต้การบริหารโดย Banyan Tree Phuket โรงแรมลักชัวรี่ระดับ World Class ใจกลางลากูน่า ภูเก็ต
สมดั่ง อาณาจักรยิ่งใหญ่แห่งการพักผ่อน บนชายฝั่งตะวันตกของเกาะไข่มุกอันดามัน
บีชคลับที่ทอดยาวที่สุดในไทย
3 โซนสุดชิค มาคู่โรแมนติก มาเดี่ยวก็เอ็นจอย
RAVA Beach Club ตั้งอยู่ริมหาดบางเทาที่ทอดยาวริมทะเลกว่า 180 เมตร
บนพื้นที่กว้างขวางกว่า 3,500 ตารางเมตร จึงอาจบอกได้ว่า ที่นี่เป็นบีชคลับที่ยาวที่สุดในประเทศไทย
อีกทั้งยังเป็นมากกว่าเดสทิเนชั่นแห่งใหม่ แต่ยังเป็นจุดหมายแห่งไลฟ์สไตล์ที่ใส่ใจทุกรายดีเทล
RAVA ถูกออกแบบได้สะท้อนตัวตนที่หลากหลายผ่านพื้นที่กว่า 3 โซน เหมาะสำหรับทั้งการมาคนเดียว เป็นคู่ รวมถึงการมาเป็นครอบครัว มาพร้อมสระว่ายน้ำอินฟินิตี้ถึง 3 แห่งที่ถูกดีไซน์อย่างพิถีพิถันเข้ากับบรรยากาศริมทะเลบางเทา เหมาะทั้งสำหรับการว่ายน้ำ อาบแดด พักผ่อน หรือเก็บภาพสุดประทับใจ
เก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่แตกต่าง เพิ่มโมเมนต์ที่น่าจดจำแบบไม่เหมือนใคร
เริ่มต้นที่โซน Young & Fun ที่พร้อมมอบความสนุกเพลิดเพลินไปกับที่นั่งกลางแจ้ง กว่า 180 ที่นั่งริมสระว่ายน้ำ บรรยากาศสบายๆ ที่ตอบโจทย์ทั้งสายชิคสายชิล รายล้อมด้วยเสียงดนตรีสุดมันส์ ที่เหล่าดีเจจะหมุนเวียนสร้างสีสันไปตามช่วงเวลา
ชวนให้เติมความสดชื่นด้วยเมนูเครื่องดื่มสายปาร์ตี้ หรือเครื่องดื่มค็อกเทลที่น่าค้นหา ไปจนถึงยามค่ำคืน ซึ่งจะยิ่งคึกคักด้วยเสียงเพลงจากดีเจ และการแสดงโชว์ไฟสุดตื่นตาไปกับจังหวะดนตรีที่ทำให้ค่ำคืนเป็นที่น่าประทับใจ
หากอยากยกระดับประสบการณ์ ขอเชิญลิ้มรส กับโซน Master Grill
สัมผัสรสชาติซีฟู้ดสดใหม่จากท้องทะเล และเมนูเนื้อคุณภาพพรีเมียม ปรุงบนเตายักษ์นำเข้าจากประเทศสโลวาเกีย โซนนี้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การสังสรรค์ในครอบครัว หรือโอกาสเฉลิมฉลองสุดพิเศษ
ความพิเศษที่ห้ามพลาดคือ Pura Vida Sunday Brunch บรันช์วันอาทิตย์ในบรรยากาศผ่อนคลาย พร้อมอาหารคัดสรรอย่างพิถีพิถัน จับคู่กับแชมเปญ Veuve Clicquot แบบ Free-Flow ให้ทุกแก้วเต็มไปด้วยรสชาติและความหรูหรา ในราคาพิเศษเพียง 6,900 บาทต่อท่าน
นอกจากนี้ยังมีไวน์บาร์ ที่มาพร้อมเครื่องกดไวน์สุดล้ำ ให้ได้ลิ้มลองไวน์พรีเมียมชั้นเลิศจากทั่วโลกแบบทีละแก้ว เพลิดเพลินกับการแพริ่งไวน์เข้ากับอาหารแต่ละจานได้อย่างลงตัวในทุกๆ คำ
โซนสุดท้าย สงวนไว้สำหรับเจ้าของเรสซิเดนซ์ในโครงการลากูน่าและสมาชิกคลับโดยเฉพาะ
สำหรับ Prestige Zone ที่รองรับได้สูงสุด 100 คน มาพร้อมห้องรับประทานอาหารเรียบหรูแบบทันสมัย พร้อมเครื่องปรับอากาศ 2 ห้อง และพื้นที่พักผ่อนกลางแจ้งกว้างขวาง
ครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกระดับพรีเมียม ทั้งเตียงอาบแดด สระว่ายน้ำอินฟินิตี้ ล็อกเกอร์ ห้องอาบน้ำ และเสียงดนตรีที่คัดสรรมาเป็นพิเศษ ผสานความสะดวกสบายเข้ากับความเป็นส่วนตัวอย่างลงตัว
มอบประสบการณ์การพักผ่อนริมทะเลที่เหนือระดับกว่าที่เคย
โลคอลสไตล์ ‘ไฟน์ไดนิ่ง’
เชฟหัวแถว ‘ออสซี่’ รังสรรค์เมนูเปี่ยมเสน่ห์
เติมเต็มประสบการณ์ทางรสชาติอย่างมีสไตล์
RAVA จัดเต็มเมนูอาหารหลากหลายชาติ ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวนานาชาติอย่างครบครัน รังสรรค์โดย เชฟโจชัว เกรย์ (Joshua Gray) ที่บ่มเพาะประสบการณ์กว่า 15 ปีในครัวระดับแถวหน้าของออสเตรเลีย
เชฟโจชัวเล่าว่า เขานำความหลงใหล ความพิถีพิถัน และความคิดสร้างสรรค์มารังสรรค์บนทุกเมนู จากประสบการณ์เคยบริหารร้านชั้นนำ อย่าง Longview, ANY และ Tiny’s จนทำให้ร้านได้รับเสียงชื่นชมอย่างกว้างขวาง
นอกจากนี้ชื่อเสียงของตนยังได้ตีพิมพ์ใน The Australian Magazine และติดโผ 100 สุดยอดสถานที่จัดงานของรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย
อีกทั้งชื่อเสียงของเชฟโจชัว เป็นที่รู้จักในด้านการปรุงอาหารด้วยไฟอย่างพิถีพิถัน
ปัจจุบันเป็น Head Chef ของ RAVA ได้นำเทคนิคสากลมาผสานกับวัตถุดิบท้องถิ่นของไทย พร้อมเสิร์ฟรสชาติที่โดดเด่น ไม่ซ้ำใคร
เรียกได้ว่า อาหารทุกจานที่เสิร์ฟโดยเชฟโจชัว จะโดดเด่นด้วยรสชาติเข้มข้นและเทคนิคการปรุงด้วยไฟ โดยใน Master Grill โซนรับประทานอาหารใจกลาง RAVA Beach Club แขกจะได้ลิ้มรสเนื้อย่าง ซีฟู้ดย่างเตาถ่าน และเมนูพิเศษสุดพรีเมียมที่ออกแบบมาเพื่อการพักผ่อนอย่างมีระดับ
ตั้งแต่เนื้อวากิวเทนเดอร์ลอยน์และสเต๊กโทมาฮอว์ก ริบอายเนื้อแองกัสดำ เนื้อปูซอส XO คาเวียร์ หอยนางรมซีฟู้ด ไก่ถ่านภูเก็ต รวมไปถึงอาหารโลคอลอย่าง ส้มตำปูนิ่มทอด ปูนิ่มผัดมะละกอ ข้าวซอยไก่เหนือ แกงกะหรี่ ข้าวผัดไก่-หมู ผัดไทยกุ้งผัดเส้นหมี่กุ้ง ผัดกะเพรา ผัดพริก ข้าวหอมมะลิ ไข่ดาว อาหารมังสวิรัติ เมนูนานาชาติ บอกเลยว่าจัดเต็ม อาทิ Whole Market Fish, Smoked Bone Sauce, Caper, Chive Vinaigrette, Grilled Prawns, Shell Oil, Citrus, Fennel, Grilled Whole Lobster, Beach Herb Verde, Lemon, Charcoal Fish, Chickpea, Tomato, Bonito, Scallop Crudo, Buttermilk
Peach, Jalapeno, Veal Tongue Toast, Soy, Pickled Mushrooms, Beef Tartare, Fermented Daikon, Crispy Potato, Beef Fat, Wagyu Tenderloin, Grass Fed Tenderloin, Lamb Shoulder, Tomahawk/Price Per Weight
ครบครันทั้งไทยและนานาชาติ ทุกจานถ่ายทอดฝีมืออย่างประณีต ผสานกลิ่นอายโมเดิร์นริมทะเลได้อย่างลงตัวอย่างแน่แท้
วิวพาโนรามา อาทิตย์ลับฟ้า
กับประสบการณ์สุดไพรเวต
นอกเหนือจากพื้นที่ 3 โซน ต้องบอกว่า RAVA จัดเต็ม สำหรับคนที่รักความไพรเวต
ด้วยห้องวีไอพีส่วนตัวถึง 5 ห้องคอยให้บริการ โดยแต่ละห้องสามารถรองรับแขกได้สูงสุด 10 คน พร้อมวิวพาโนรามา ชมพระอาทิตย์ตกดินสุดตระการตา
ความพิเศษอยู่ที่สามารถเลือกได้ว่าจะเป็นห้องส่วนตัวหรือห้องเปิดประตูรับชมวิว รวมถึงเปิดเชื่อมห้องต่อกันเพื่อสร้างพื้นที่ขนาดใหญ่ สำหรับลูกค้าที่มาเป็นกลุ่มใหญ่
ไม่ว่าจะจัดงานวันเกิด วันครบรอบ งานเลี้ยงหมู่คณะ ปาร์ตี้ทีม หรือโอกาสพิเศษอื่นๆ RAVA พร้อมรังสรรค์เมนูอาหารและเครื่องดื่มให้เหมาะกับงานแบบเต็มรูปแบบ
ปรับเปลี่ยนตามความต้องการของลูกค้าเพื่อให้อีเวนต์นั้นๆ มอบโมเมนต์สุดพิเศษในงานอีเวนต์ริมทะเล ให้คุณจดจำไม่รู้ลืม
ชาร์จแบตเติมพลัง
ลูกได้เล่น แม่ได้ชิล พ่อได้พัก
สำหรับสายกิจกรรม บอกเลยว่าจัดเต็มแน่นๆ
เติมเต็มความสนุกและความเพลิดเพลินตลอดการเข้าพัก
เริ่มจาก THE BOUTIQUE บีชคลับแห่งนี้เพียบพร้อมด้วยร้านรีเทลที่รวมไอเทมริมทะเลแบบชิคๆ ที่ต้องมี
คัดสรรชุดว่ายน้ำสุดเก๋ เหมาะกับการเที่ยวทะเลและถ่ายภาพริมชายหาดบางเทา หมวกสานแฮนด์เมด แว่นกันแดด รองเท้าแตะ รวมถึงของที่ระลึกท้องถิ่นและสินค้าพิเศษจาก RAVA ให้ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติได้ช้อปสนุกๆ เรียกได้ว่า มาแต่ตัวก็ยังได้
แน่นอนว่าสายนี้กำลังมา WELLBEING & WATER SPORTS เป็นโซนที่จะมอบความเพลิดเพลินกับกิจกรรมกลางแจ้งที่จะช่วยให้คุณคาล์มดาวน์
ทั้งพายคยัคและแพดเดิลบอร์ด หรือผ่อนคลายกับกิจกรรมเพื่อสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็น โยคะวันพระจันทร์เต็มดวง ซาวด์บาธ เวิร์กช็อปดนตรี และอีกมากมาย ชาร์จแบตเติมพลังกายและใจท่ามกลางบรรยากาศริมทะเล พร้อมรับพลังดีๆ ก่อนกลับไปทำงานอย่างเต็มตัว
และ KIDS ACTIVITIES สำหรับครอบครัว RAVA เปิดพื้นที่ให้เด็กๆ ได้สนุกและเสริมสร้างจินตนาการในพื้นที่ธรรมชาติ ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเอง กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการค้นพบสิ่งใหม่ๆ
บอกได้เลยว่าถ้าได้ลอง จะต้องอยากกลับมาเยือนอีกครั้งอย่างแน่นอน
RAVA Beach Club
ตั้งอยู่ที่โรงแรมบันยันทรี ภูเก็ต ณ ลากูน่า ภูเก็ต หาดบางเทา
เปิดทุกวัน ตั้งแต่ 10.00-24.00 น. สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-7637-2456
ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.ravabeachclub.com
Facebook : ravabeachclub
Instagram : ravabeachclub