9 เรื่อง 9 รส มติชนพร้อมเสิร์ฟ

งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 30 (BOOK EXPO THAILAND 2025) 9-19 ตุลาคม ณ ฮอลล์ 5-7 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
สำนักพิมพ์มติชน บูธ "J02"
9 เรื่อง 9 รส ครบมิติทั้งการเมือง ธุรกิจ ประวัติศาสตร์ เจาะลึกตั้งแต่ไทยแลนด์ อาเซียน เพื่อนบ้าน ไปจนถึงมหาอำนาจโลก
อาหารดี ดนตรีอร่อย ไม่สอยไม่ตำ ไม่ได้แล้ว!
Trump 2.0 ระเบียบโลกใหม่ยุค America First
ผลงาน ประพีร์ อภิชาติสกล
การกลับมาเป็นประธานาธิบดีสมัยที่ 2 ของโดนัลด์ ทรัมป์ หรือที่เรียกโดยเข้าใจอย่างง่ายว่า ทรัมป์ 2.0 พร้อมกับนโยบาย “America First” อันเป็นรากฐานของนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา สร้างความปั่นป่วนทางเศรษฐกิจไปหลายประเทศทั่วทุกมุมโลก ในอีกทางหนึ่ง นโยบายต่างประเทศของทรัมป์ก็มีความต่อเนื่องมาจากยุคทรัมป์ 1.0 เช่นกัน
นโยบายต่างประเทศของทรัมป์มีความแตกต่างจากนโยบายต่างประเทศในยุคอื่นๆ ของสหรัฐอเมริกา ตรงที่ให้ความสำคัญกับภูมิเศรษฐศาสตร์ (Geoeconomics) มากกว่าภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitics) อย่างเห็นได้ชัด ซึ่งสิ่งนี้เองที่ทำให้หลายประเทศต้องปรับตัว และไหวตัวไปตามนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา
ชี้ชวนให้ผู้อ่านมองนโยบายต่างประเทศของโดนัลด์ ทรัมป์ ทั้งจากยุคทรัมป์ 1.0 และทรัมป์ 2.0 เพื่อทำความเข้าใจและหาวิธีการต่อรองเพื่อให้ไทยรักษาผลประโยชน์ของประเทศไว้ในช่วงเวลาที่ประเทศยักษ์ใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกาเปลี่ยนนโยบายให้ประเทศตัวเองมาก่อน
The Future of Thailand อนาคตประเทศไทย
โดย พิธา ลิ้มเจริญรัตน์
รวมเรื่องเล่าหลากมุมมองจากประสบการณ์และวิสัยทัศน์ของ “ทิม” พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ในวันที่บทบาทบนเส้นทางการเมืองยุติลง แต่โอกาสและการเติบโตในมิติใหม่ๆ ในโลกแห่งการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุดได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้ง
ประกอบด้วย บทนำ จดหมายจากฮาร์วาร์ด: หลังเส้นทางการเมืองของผมถูกบังคับให้จบลง
ภาค 1 ทรัมป์กับไทย
ภาค 2 เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม นวัตกรรมแห่งอนาคต
ภาค 3 วิกฤตและโอกาสของประชาธิปไตยภาค
ภาค 4 วัฒนธรรม ภูมิปัญญา จากบ้านเมืองอื่น
ภาค 5 ประเทศไทยดีกว่านี้ได้
Tasting History ประวัติศาสตร์ความอร่อย ฉบับ 4,000 ปี
โดย Max Miller และ Ann Volkwein
แปลโดย: พจนีย์ ฉัตรชัยวิวัฒนา
ใครจะรู้ว่าอาหารที่เรากินอยู่ทุกวันนี้ อาจจะมีอยู่ตั้งแต่ร้อย หรือพันปีก่อนหน้านี้ (หรือนานกว่านั้น) แล้วก็ได้!
Max Miller เจ้าของช่องยูทูบ Tasting History with Max Miller จะพาผู้อ่านย้อนกลับไปในช่วงเวลาต่างๆ ในประวัติศาสตร์ เพื่อรวบรวมสูตรอาหารตำรับความอร่อยจากยุคโบราณก่อนคริสต์ศักราช จนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 20 กว่า 65 เมนู จากทั่วโลก เพื่อถอดสูตรอาหารโบราณ ให้สามารถทำรับประทานได้ในยุคปัจจุบัน ไปพร้อมๆ กับการชี้ชวนให้ผู้อ่านเห็นเกร็ดประวัติศาสตร์ที่ซ่อนอยู่ในตำราอาหารเหล่านี้
ร่วมท่องไปในกาลเวลาเพื่อตามหาสูตรอาหารจานเด็ด และเกร็ดประวัติศาสตร์ในจานอาหารจากทั่วทุกมุมโลกได้ใน “Tasting History ประวัติศาสตร์ความอร่อย ฉบับ 4,000 ปี”
ค้าขายด้วยใจ สไตล์พ่อค้าโอซาก้า
กฤตินี พงษ์ธนเลิศ (เกตุวดี Marumura) และเคนจิ นากามุระ
เคนจิ นากามุระ ชายหนุ่มชาวญี่ปุ่นไฟแรงที่อยากทำงานเพื่อสังคม หลังจากเรียนจบปริญญาโทสองแห่งทั้งในญี่ปุ่นและอังกฤษ กลับได้จับพลัดจับผลูมาทำงานในธุรกิจของคุณพ่อซึ่งเป็นธุรกิจร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กในโอซาก้า ที่แม้ว่าจะมีร้านค้าขนาดใหญ่พร้อมโปรโมชั่นเปิดใหม่มากมาย แต่ร้านของคุณพ่อก็ยังดำเนินกิจการมากว่า 50 ปี โดยที่ไม่มีส่วนลด หรือโปรโมชั่น
ติดตามเคล็ด (ไม่) ลับในการทำธุรกิจสไตล์พ่อค้าญี่ปุ่น (โชนิน) ที่มัดใจทั้งคนทำงานและลูกค้าได้อยู่หมัด ของคุณพ่อของเคนจิ ผ่านหนังสือสีสันสดใสทั้งเล่มกว่า 19 บท 216 หน้า
ประวัติศาสตร์ที่เพศสร้าง
โดย ชานันท์ ยอดหงษ์
รวบรวมบทความจากงานเขียนที่ร้อยเรียงการนิยามและตีความคุณค่าความหมายของเรื่องเพศ ตั้งแต่เรื่องความเป็นแม่หญิงล้านนา การดิ้นรนต่อสู้ของผู้หญิงและ LGBTQ+ ในการประกอบอาชีพครู การปะทะและประท้วงของหญิงมุสลิมภายใต้โครงสร้างชายเป็นใหญ่ รวมถึงความรักของหญิงรักหญิงในโรงเรียนหญิงล้วน การใช้พื้นที่อย่างสนามหลวงและถนนราชดำเนินในการหาคู่ของเกย์และกะเทย ไปจนถึงเรื่องของหญิงชนชั้นนำในราชสำนักกับการแสดงตนในพื้นที่สาธารณะผ่านงานสาธารณกุศล นอกจากนี้ยังเล่าชีวประวัติของผู้หญิงและ LGBTQ+ บางคน เช่น สาริกา กิ่งทอง, ปาน บุนนาค, เทิ่ง สติเฟื่อง และวิมล ศิริไพบูลย์
อุษาคเนย์ที่(เคย)ลับ
โดย องค์ บรรจุน
อวดโฉมหนังสือเล่มใหม่จากหมวด Silpa-Zip ที่รวบรวมวัฒนธรรมดั้งเดิมร่วมรากจากหลายภูมิภาคทั่วดินแดนอุษาคเนย์ (หรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) ที่เคยเป็นเรื่องลับ เจือจางในการรับรู้ของผู้คนทั่วไปภายใต้อำนาจรัฐฯ ศาสนาใหญ่ หรือเลือนรางไปตามกาลเวลา ให้ได้กลับมาเฉิดฉายในโลกร่วมสมัยอีกครั้ง
การอ่านหนังสือเล่มนี้ อาจทำให้ย้อนไปคิดถึงบรรยากาศในวัยเด็ก ประเพณีที่เคยจัดที่บ้าน หรือสถานที่ที่เคยไปท่องเที่ยวหรือไปมูเตลูในภูมิภาคนี้ ในแบบที่อ่านง่าย แต่ได้ความรู้ไปอย่างเต็มที่ และมาพร้อมภาพประกอบ 4 สีสวยงาม
เมอร์ไลอ้อนคือตัวอะไร ทำไมต้องปักตะไคร้ให้ฝนหยุด จะเข้ที่เป็นเครื่องดนตรีกับจระเข้ที่เป็นสัตว์เกี่ยวข้องกันไหม และเรื่องลับอีกมากมายในภูมิภาคอุษาคเนย์ ที่จะไม่ลับอีกต่อไป เพราะสามารถอ่านเพื่อหาคำตอบร่วมกันได้ใน “อุษาคเนย์ที่(เคย)ลับ”
ธุรกิจกองทัพเมียนมา
โดย เอนกชัย เรืองรัตนากร
คำนิยมโดย พวงทอง ภวัครพันธุ์ และประจักษ์ ก้องกีรติ
ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองและการได้รับเอกราช กองทัพ
เมียนมาก็ก้าวขึ้นมามีบทบาททางการเมืองมาอย่างยาวนาน ก่อนรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งจะมีบทบาทในช่วงสั้นๆ แล้วถูกรัฐประหารเมื่อปี 2021 ที่ผ่านมา ทำให้บรรยากาศทางการเมืองเมียนมาวนกลับไปสู่ระบอบอำนาจนิยมที่มีกองทัพครองอำนาจนำอีกครั้ง
ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าปัจจัยหนึ่งที่ทำให้กองทัพเมียนมาดำรงอำนาจมาได้ยาวนานจนถึงปัจจุบันคือ “ธุรกิจของกองทัพเมียนมา” ซึ่งมีการวางรากฐานมาตั้งแต่ช่วงที่เมียนมาได้รับเอกราชไม่นาน นั่นทำให้กองทัพสามารถควบคุมสินค้าอุปโภค บริโภค ได้อย่างเบ็ดเสร็จ และนำไปสู่การเป็นนายทุนรายใหญ่ของประเทศมาจนถึงปัจจุบัน
สมาคมเจ้าสัว ผู้นำและอำนาจของชุมชนจีนในประเทศไทย
แปลจากต้นฉบับ “Leadership and Power in the Chinese Community of Thailand”
โดย G. William Skinner
แปลโดย กันต์กนิษฐ์ โพธิกิจ, ฐนพงศ์ ลือขจรชัย, ทวิรัฐ สองเมือง, สฏฐภูมิ บุญมา และสุธาสินี พรสกุลไพศาล
บรรณาธิการโดย สิทธิเทพ เอกสิทธิพงษ์
‘สังคมจีนในประเทศไทย: ประวัติศาสตร์เชิงวิเคราะห์’ ผลงานขึ้นหิ้งของสกินเนอร์ที่ผู้สนใจประวัติศาสตร์คนจีนในประเทศไทยเคยได้อ่านไปในช่วงก่อนหน้านี้เป็นเพียงครึ่งหนึ่งของวิทยานิพนธ์เรื่อง “A Study of Chinese Community Leadership in Bangkok, together with an Historical Survey of Chinese Society in Thailand” เท่านั้น ส่วนอีกครึ่งของวิทยานิพนธ์เล่มดังกล่าวจะอยู่ในหนังสือ ‘Leadership and Power in the Chinese Community of Thailand’
พาผู้อ่านไปสำรวจเหล่าผู้นำคนจีนที่มีบทบาทสูงเด่นในแวดวงสังคมจีนในประเทศไทย โดยย้อนดูทั้งพื้นเพ สถานะทางเศรษฐกิจ กลุ่มภาษา ระลอกการอพยพ และการแต่งงาน ซึ่งจะช่วยให้เห็นเบื้องหลังของผู้นำสังคมจีนในประเทศไทยที่มีบทบาทและอำนาจในการนำสังคมจีน ก่อนเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านสู่ส่วนหนึ่งของสังคมไทยโดยการผูกสัมพันธ์กับชนชั้นนำไทย และกลายเป็นผู้มีบทบาทนำในด้านเศรษฐกิจและการเมืองเฉกเช่นปัจจุบัน
ประวัติศาสตร์ ‘ครีเอทีฟ’ ฉบับวัฒนธรรมมนุษย์
แปลจากต้นฉบับ “Culture: The Story of US, from Cave Art to K-Pop”
โดย Martin Puchner
แปลโดย คุณากร วาณิชย์วิรุฬห์
วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละพื้นที่ ที่สร้างสายใยยึดโยงผู้คนในแต่ละกลุ่มเอาไว้ อย่างไรก็ตาม วัฒนธรรมไม่สามารถเกิดขึ้นได้จากปัจเจกบุคคล หรือชุมชนใดชุมชนหนึ่งเท่านั้น แต่ก่อตัวขึ้นจากปฏิสัมพันธ์ การแลกเปลี่ยน และการหลอมรวมกลืนกลายจากวัฒนธรรมอื่นๆ จนกลายมาเป็นวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัว
ชวนผู้อ่านมาเรียนรู้และสังเกตพลวัตของวัฒนธรรม ตั้งแต่ภาพวาดบนผนังถ้ำ หลักคิดและปรัชญากรีก-โรมัน การออกเดินทางไปแสวงบุญในพื้นที่ต่างๆ การออกเรือไปผจญภัยในพื้นที่ใหม่ ไปจนถึงกระแส K-Pop ที่แม้จะมีกำแพงภาษา ก็เข้าถึงผู้คนไปทั่วโลก แม้จะเป็นงานกึ่งวิชาการกึ่งประวัติศาสตร์ แต่ก็แปลออกมาด้วยภาษาอ่านง่าย พร้อมภาพประกอบชวนดึงดูดใจ ที่ต้องมีติดชั้นหนังสือไว้สักเล่ม