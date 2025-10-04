|ผู้เขียน
|นฤตย์ เสกธีระ
แท็งก์ความคิด : ปลุก AI ทำเพื่อสังคม
ใครๆ ก็กำลังพูดถึง AI รวมทั้งดิจิทัลที่กำลังเปลี่ยนโลก
หลายคนมองเห็นประโยชน์จากการใช้ดิจิทัลในชีวิตประจำวัน แต่อีกหลายคนก็รู้สึกกังวล
เท่ากับว่าดิจิทัลก็เหมือนๆ กับทุกสรรพสิ่งที่มีทั้งคุณและโทษ ขึ้นอยู่กับการใช้
หนังสือพิมพ์มติชนจึงคิดจัดเวทีสัมมนาส่งท้ายปี 2568 ด้วยเจตนาจะเห็นการใช้ดิจิทัลเพื่อสังคม
ยิ่งปัจจุบันมีคนพูดถึง AI ยิ่งอยากให้ใช้สิ่งนี้เพื่อคนส่วนใหญ่
ลำพังมติชนเองคงมีพลังไม่พอ จึงจับมือกับ AIS บริษัทชั้นนำด้านโทรคมนาคม สื่อสาร และเทคโนโลยี
ยิ่งมาทราบว่า แนวทางของ AIS เองก็ตั้งใจทำให้สังคมไทยเกิดความเท่าเทียม
เท่ากับว่ามติชน และ AIS มีเจตนาดีร่วมกันที่จะผลักดันให้ความฝันกลายเป็นความจริง
การสัมมนาส่งท้ายของมติชน จึงกำหนดหัวข้อ “Talks for Thailand 2025 AI for Equality เติมพลังเท่าเทียม”
กำหนดจัดขึ้นในเวลา 09.00-12.35 น. วันที่ 22 ตุลาคม ที่โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ ซอยรางน้ำ กทม.
งานนี้ได้เชิญผู้รู้ทั้งด้านความเหลื่อมล้ำ-เท่าเทียม มาให้ความรู้ เชิญผู้มีความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัลและเอไอ และยังได้เชิญผู้ที่คลุกคลีกับงานด้านสังคมและปัญญาประดิษฐ์มานั่งเสวนาร่วมกัน
วิทยากรที่มติชนได้รับเกียรติจาก ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่มีข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทั้งด้านความเหลื่อมล้ำและความเท่าเทียม ขึ้นเวทีปาฐกถาพิเศษ
น.ส.กานติมา เลอเลิศยุติธรรม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านธุรกิจองค์กร เอไอเอส มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการสัมภาษณ์พิเศษบนเวที
นายเรืองโรจน์ พูนผล ประธาน กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป หรือ KBTG ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้าน AI มาบรรยายพิเศษ
มองเห็นโอกาสการเติบโตของ AI ในประเทศไทย ฉายภาพความเป็นไปได้ในการใช้ AI ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม โดยเฉพาะเติมพลังความเท่าเทียม
สำหรับเวทีเสวนา ได้รับเกียรติจาก ดร.ไกรยส ภัทราวาท ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) รศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน มหาวิทยาลัยมหิดล ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ที่ปรึกษาสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) และ ผศ.ดร.ราชศักดิ์ สมยานนทนากุล กรรมการและเลขานุการ สมาคมปัญญาประดิษฐ์แห่งประเทศไทย
เหลียวมองดูวิทยากรที่มาร่วม เข้าคอนเซ็ปต์ Talks for Thailand ดีจัง
หมายความว่า แต่ละคนจะได้มาช่วยกันนำเสนอข้อมูล และข้อเสนอแนะเพื่อประเทศไทย
ความจริงแล้ว ประเทศไทยยามนี้ต้องการทั้งข้อมูลและแนวทางต่างๆ เพื่อปรับปรุงประเทศมากมายหลายด้าน
สำหรับ Talks for Thailand 2025 ที่มติชนและเอไอเอสจับมือกันทำครั้งนี้ โฟกัสไปที่การใช้เทคโนโลยีเพื่อความเท่าเทียม
แม้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงในการสัมมนาจะถือว่าสั้นมากๆ ในการพูดเรื่องใหญ่มากๆ
แต่เชื่อว่า ด้วยความสามารถของวิทยากรที่ตอบรับมาขึ้นเวทีทั้งหมด จะสามารถฉายไอเดียและนำเสนอข้อมูลที่ทำให้ผู้ฟังได้ประโยชน์
ด้านหนึ่ง อยากจุดประกายให้การนำไฮเทคมาทำประโยชน์ให้ประเทศชาติและคนไทยเกิดเป็นรูปธรรมอย่างจริงจัง
ด้านหนึ่ง อยากให้คนไทยมีโอกาสได้เข้าถึงไฮเทคที่เท่าเทียมที่สุด เพื่อปูพื้นฐานการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
อีกด้านหนึ่ง อยากให้คนไทยตื่นตัวต่อเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัย
ดึงเอาดิจิทัลมาใช้ประโยชน์แก่ตัวเองและผู้อื่น
และหวังว่าที่สุดแล้วสิ่งต่างๆ ที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ จะนำไปสู่การทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม
วันที่ 22 ตุลาคมนี้ หากใครสนใจยังพอมีเวลา สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อเข้าไปฟังโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
การสัมมนาของมติชนและ AIS ในหัวข้อ “Talks for Thailand 2025 AI for Equality เติมพลังเท่าเทียม”
รับจำนวนจำกัดเช่นเดิม
นฤตย์ เสกธีระ