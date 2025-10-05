|ผู้เขียน
|ปิ่นโตเถาเล็ก
ร้านดังย่านตลาดนางเลิ้ง เนื้อตุ๋นนางเลิ้ง
ตลาดแหล่งรวมของอร่อยที่ปิ่นโตเถาเล็กมาบ่อยที่สุดตั้งแต่จำความได้ก็คือ ตลาดนางเลิ้ง คราวนี้มีภารกิจพาน้องๆ นักชิมทั้งหลายมาเดินชมชิมอิ่มอร่อยของดีที่นางเลิ้งกับเชลล์ชวนชิม จึงได้โอกาสทบทวนร้านเก่า และแนะนำร้านใหม่ (ซึ่งเปิดมานานมากแล้ว) มาบอกแฟนๆ ด้วย
เจ้าแรกในอาทิตย์นี้คือร้านที่เพื่อนพามาลิ้มลองหลายปีแล้ว แต่เพิ่งได้ฤกษ์เชียร์แฟนๆ ให้ตามมาชิม รับรองถูกใจสายเนื้อหรือผู้ที่อยู่ชมรมคนชอบกินเนื้อแน่นอน ร้านนี้มีชื่อว่า เนื้อตุ๋นนางเลิ้ง ก๋วยเตี๋ยวเนื้อเจ้าดังในย่านนางเลิ้ง ขายวันละ 4 ชั่วโมงเท่านั้น ลูกค้าขาประจำแน่นร้าน ทั้งมารอนั่งกินและซื้อกลับตลอดเวลา
ตัวร้านอยู่ตรงห้องแถวหัวมุมด้านใน ซอยนครสวรรค์ 2ซึ่งเป็นซอยคนเดินก่อนที่จะเลี้ยวไปโรงหนังนางเลิ้งเก่า (ศาลาเฉลิมธานี ที่อนุรักษ์ไว้) และเดินไปตลาดนางเลิ้งได้ใกล้ๆ
มาแล้วเชิญเลือกนั่งได้ทั้งด้านใน และริมทางเดินด้านนอก ถ้านำรถมา นอกชั่วโมงเร่งด่วนจอดรถริมถนนนครสวรรค์ได้เลย (มีเจ้าหน้าที่มาเก็บค่าจอด)
เนื้อตุ๋นนางเลิ้งเปิดบริการมานานรวมกันกว่า 50 ปี เจ้าของร้านรุ่นที่ 3 คือ คุณพงศ์ หรือ คุณสุรพงศ์ นิโรบลสถาพร ในวัย 52 ปี มีอัธยาศัยดีมาก พูดจาไพเราะมาก
คุณพงศ์เล่าให้พวกเราฟังว่า อากงเริ่มทำร้านกาแฟและก๋วยเตี๋ยวเป็ดตั้งแต่ พ.ศ.2490 จากนั้นก็สืบทอดโดยคุณลุง เริ่มขายก๋วยเตี๋ยวเนื้อตั้งแต่ พ.ศ.2521 และมีหยุดขายไป 2 ช่วงด้วย (มีอยู่ช่วงหนึ่งหยุดไปเกือบ 10 ปี) ถ้านับเฉพาะรุ่นที่ 3 คุณพงศ์ก็ขายมานานกว่า 25 ปีแล้ว
ความดีงามอยู่ที่ของตุ๋นต่างๆ สไตล์ก๋วยเตี๋ยวเนื้อแต้จิ๋วโบราณ มีให้เลือกหลากหลายทั้ง ลูกชิ้น เนื้อสด เนื้อเปื่อย เอ็น ขอบกระด้ง ม้าม ไส้ ตับ หัวใจ
ทีเด็ดคือ เนื้อเปื่อย ใช้เนื้อพื้นท้องมีมันแทรก ตุ๋นเป็นแผ่นใหญ่ๆ เคี่ยวประมาณ 4-5 ชั่วโมง จนเปื่อยนุ่มรสชาติเข้าเนื้อหอมมัน หั่นเป็นชิ้นโตๆ ใส่ชาม
น้ำซุปทำจากน้ำต้มกระดูกขาวัวและน้ำต้มเนื้อ ใส่เครื่องเทศและเครื่องยาจีน ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาว และซอสปรุงรส ได้น้ำซุปสีเข้ม ไม่ใสไม่ข้นจนเกินไป รสเข้มหอม
ทีเด็ดห้ามพลาดอีกอย่างคือ เอ็นแก้ว เตรียมช่วงบ่าย ขายวันรุ่งขึ้น ตุ๋นนานจนนุ่มแทบไม่ต้องออกแรงเคี้ยว
ตับ ก็นุ่มอร่อย ลูกชิ้นเนื้อ ลูกโตๆ อย่างที่บอกไปเครื่องอื่นๆ มีทั้งเนื้อสด ขอบกระด้ง ม้าม ไส้ หัวใจ ไปยืนดูในหม้อที่แยกเครื่องไว้ที่หน้าร้านตรงที่ชงก๋วยเตี๋ยวหัวมุมทางเลี้ยวในซอยได้เลย
สูตรสำเร็จของผมคือสั่ง เกาเหลาทุกอย่าง (100-120 บาท) ทั้งน้ำและแห้ง กินกับข้าวสวยร้อนๆ (ถ้วยละ 10 บาท) ปรุงน้ำจิ้มในถ้วยเล็กๆ ใส่น้ำส้มพริกตำ ซีอิ๊วขาว พริกป่น และน้ำตาล ที่นี่จะไม่ใช้น้ำปลา มีแต่ซีอิ๊วขาวให้อย่างเดียว
ผักที่ใส่นั้นถ้าเป็นเกาเหลาจะใส่ผักบุ้ง ส่วนก๋วยเตี๋ยวแห้งจะใส่ผักกาดหอม และก๋วยเตี๋ยวน้ำจะใส่ถั่วงอกนะจ๊ะ
สนนราคาก๋วยเตี๋ยวชามละ 70-80 บาท มีเส้นให้เลือกตั้งแต่เส้นหมี่ เส้นบะหมี่ เส้นเล็ก และเส้นใหญ่ ถ้าติดใจลูกชิ้นเนื้อวัว สั่งลวกมาต่างหากคิดชามละ 100 บาท
ของหวานมี เฉาก๊วยโบราณ (30 บาท) ใส่น้ำเชื่อมราดด้วยน้ำตาลทรายแดง ส่วนเครื่องดื่มร้านนี้มีคือ โอเลี้ยงและ น้ำชาดำเย็น (แก้วละ 30 บาท) ชงโดยคุณแม่คุณพงศ์
หอมน้ำตาลทรายแดง ชื่นใจมาก
ร้านเนื้อตุ๋นนางเลิ้งเปิดบริการ 10 โมงเช้าถึงบ่าย 2 โมง หยุดทุกวันอาทิตย์ โทร 0-2282-0608 นะจ๊ะ
กินคาวเสร็จก็ต้องต่อด้วยของหวาน เดี๋ยวอาทิตย์หน้าปิ่นโตเถาเล็กจะพาไปกินขนมไทยดั้งเดิม จำพวกขนมตาล ขนมกล้วย ขนมใส่ไส้ (หรือสอดไส้) และขนมอื่นๆ อีกนับสิบอย่าง ที่ร้านโปรด นันทาขนมไทย กับขนมถ้วยตะไลมณฑา นะจ๊ะ
เนื้อตุ๋นนางเลิ้ง
โดย คุณสุรพงศ์ (พงศ์) นิโรบลสถาพร
ที่ตั้ง 11 ซ.นครสวรรค์ 2 ถ.นครสวรรค์ แขวงวัดโสมนัส
เขตป้อมปราบศัตรูพ่า กรุงเทพฯ 10110 โทร
0-2282-0608
เปิดบริการ 10.00-14.00 น. จันทร์-เสาร์
วันหยุด อาทิตย์
แนะนำ ก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นใส่เครื่องหลากหลาย