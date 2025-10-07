เครือมติชนปันน้ำใจ มอบวีลแชร์ มูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ ช่วยผู้ป่วยติดเตียง-สูงวัย ชายแดนไทย-กัมพูชา

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ที่โถงอาคารสำนักงานบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) เขตจตุจักร กรุงเทพฯ เครือมติชน มอบรถเข็นผู้ป่วย (วีลแชร์) จำนวน 10 คัน ให้แก่ ‘มูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์’ เพื่อใช้ในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ปะทะบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งมีผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงที่มีความต้องการใช้รถเข็นเป็นจำนวนมาก
ในการนี้ นายขรรค์ชัย บุนปาน ประธานบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน), น.ส.ปานบัว บุนปาน ประธานกรรมการ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน), นายศรวิษฐ์ บุญเกื้อ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายโฆษณา บมจ.มติชน, นายสุริวงค์ เอื้อปฏิภาน รองประธานบริษัท และบรรณาธิการ กอง บก.ข่าวสด, นายวรศักดิ์ ประยูรศุข รองประธาน และบรรณาธิการ กอง บก.ประชาชาติธุรกิจ และนายนฤตย์ เสกธีระ บรรณาธิการ กอง บก.มติชน ให้การต้อนรับ และมอบรถเข็นผู้ป่วยแก่ นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ ประธานมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์
นางเธียรรัตน์กล่าวว่า มูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ดำเนินงานด้านการช่วยเหลือสังคม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสนับสนุนทุนการศึกษา เมื่อเกิดสถานการณ์บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ได้ลงพื้นที่เพื่อนำเครื่องอุปโภคบริโภคไปบริจาคยังองค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียง ต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ เพื่อมอบแด่ทหาร และชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุบริเวณปราสาทตาเมือน
“จากการเข้าไปสำรวจในพื้นพี่เกิดเหตุ เราพบว่าชาวบ้านต้องการบังเกอร์ประจำบ้าน เพราะไม่สามารถวิ่งไปหาบังเกอร์ประจำจุดได้ทันเมื่อเกิดเหตุ นอกจากนี้ ยังขาดแคลนอุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย ผู้สูงวัยซึ่งไม่อยากทิ้งบ้าน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ตาเมียงก็เล่าให้ฟังว่า ผู้สูงอายุติดเตียงเคลื่อนย้ายลำบาก บางคนมีน้ำหนักมาก เคลื่อนไหวไม่สะดวก อุปกรณ์ที่ทาง รพ.สต.มีอยู่แล้ว ก็อาจชำรุดตามการใช้งานวันและเวลา ก่อนหน้านี้ทางมูลนิธิจึงนำรถวีลแชร์ไปมอบให้แล้ว 5 คัน ในวันนั้นจำความรู้สึกได้ว่าชาวบ้านดีใจมากที่ได้มีวีลแชร์เป็นของตัวเอง” นางเธียรรัตน์กล่าว
นางเธียรรัตน์เผยต่อไปว่า หลังจากการรับมอบวีลแชร์จากเครือมติชน จำนวน 10 คัน ในครั้งนี้ จะนำไปส่งต่อให้พื้นที่เดิม เพื่อให้ อบต.ตาเมียง และ รพ.สต. เป็นผู้คัดกรองในลำดับต่อไป โดยบ้านที่มีผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุจะได้รับก่อน
ในนามของมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ ขอขอบพระคุณ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) ที่ให้การสนับสนุนรถเข็นวีลแชร์ จำนวน 10 คัน รวมมูลค่าทั้งสิ้น 22,000 บาท โดยตนเชื่อว่าการนำเสนอข่าวด้านต่างๆ และการประชาสัมพันธ์เป็นสิ่งสำคัญ ขอให้มติชนเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนในด้านการสื่อสารข้อมูลให้ถูกต้องและชัดเจนต่อไป
“การช่วยเหลือสังคมไม่จำเป็นต้องร่ำรวย สามารถช่วยเหลือได้ทุกที่ เราสามารถช่วยกันคนละเล็กละน้อยได้ การให้ขนมน้องๆ ก็ถือเป็นการช่วยเหลือสังคมเช่นกัน อยากให้ทุกคนปลูกฝังค่านิยมให้เด็กรุ่นใหม่ในเรื่องของการให้ คำว่า ‘แบ่งปัน’” นางเธียรรัตน์ทิ้งท้าย
ทั้งนี้ ผู้มีความประสงค์จะร่วมบริจาคสิ่งของ สามารถติดต่อได้ที่อีเมล์ [email protected]