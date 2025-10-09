รฟม. เคียงข้างชุมชน
เปิดโครงการปั้นอาชีพ ปี 4
ชูตะกร้าจักสานเพิ่มรายได้
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการสานต่อ โครงการ “รฟม. ปั้นอาชีพ” เข้าสู่ปีที่ 4 โดยในปี 2568 จับมือ เทศบาลเมืองลัดหลวง บริษัทที่ปรึกษา PMCSC3 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) และ มติชนอคาเดมี จัดอบรม “ตะกร้าจักสาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ชุมชน” พร้อมให้ความรู้เรื่องต้นทุนและแหล่งจำหน่ายวัตถุดิบให้แก่ประชาชนในพื้นที่แนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) รวมทั้งผู้บกพร่องทางการเคลื่อนไหวและทางสติปัญญา ในพื้นที่ตำบลบางพึ่ง ตำบลบางครุ และตำบลบางจาก ของเทศบาลเมืองลัดหลวง ได้พัฒนาอาชีพด้านงานจักสานกว่า 50 คน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพและรายได้ ระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน 2568 ณ เทศบาลเมืองลัดหลวง จังหวัดสมุทรปราการ
นายสุทัศน์ สิขเรศ ผู้ช่วยผู้ว่าการ รฟม. กล่าวว่า การดำเนิน โครงการ “รฟม. ปั้นอาชีพ” ถือเป็นบทพิสูจน์ถึงความสำเร็จและความตั้งใจจริงของ รฟม.
ในการดูแลชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยตลอด 3 ปีที่ผ่านมาโครงการ “รฟม. ปั้นอาชีพ” ได้จัดอบรมหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการปลูกผักไม่ใช้ดิน การทำอาหารน้ำชง การตลาดออนไลน์ และงานฝีมือประเภทต่างๆ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการรวมหลายร้อยคน สามารถนำความรู้ไปต่อยอดสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้จริง
เกิดเป็นธุรกิจขนาดเล็กที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับชุมชน ซึ่งทั้งหมดนี้ยังสามารถสะท้อนความมุ่งมั่นของ รฟม. ในการเป็นองค์กรที่เติบโตเคียงข้างชุมชนและสังคมไทย ผ่านการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่ยั่งยืน ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน โครงการนี้ไม่เพียงเป็นการสร้างอาชีพ แต่ยังเป็นการสร้างความหวัง ความภาคภูมิใจ และโอกาสใหม่ๆ ให้กับประชาชนในพื้นที่แนวเส้นทางรถไฟฟ้าอีกด้วย
น.ส.จิรฐา วัฒนประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร รฟม. ในฐานะรองผู้อำนวยการโครงการส่วนที่ 5 โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับปี 2568 นี้ “รฟม. ปั้นอาชีพ” ภายใต้แนวคิด “ตะกร้าจักสาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ชุมชน” ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านงานจักสานตะกร้าจากเส้นหวายเทียม เป็นหัวข้อหลักในการอบรม ซึ่ง รฟม.ได้ร่วมกับชุมชนในการคัดเลือกหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง อีกทั้งยังเป็นงานหัตถกรรมที่สามารถปรับรูปแบบให้ร่วมสมัย ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดยุคใหม่ ไม่ว่าจะเป็นตะกร้าแฟชั่น ของตกแต่งบ้าน
หรือของใช้ในชีวิตประจำวัน
สามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมได้อย่างมั่นคงและสอดรับกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ทรงคุณค่า โดยเนื้อหาการอบรมครอบคลุมตั้งแต่พื้นฐานการเลือกใช้วัสดุ การฝึกสานลายเบื้องต้น เช่น ลายสอง และลายข้าวหลามตัด ไปจนถึงเทคนิคการตกแต่งเพื่อเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ โดยมีทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านจักสานให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด พร้อมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เบื้องต้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถนำความรู้ไปต่อยอดสร้างอาชีพได้ทันทีหลังจบการอบรม
นางโสภา มีสัมฤทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองลัดหลวง เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองลัดหลวงรู้สึกยินดีที่ได้ร่วมกับ รฟม. และพันธมิตร ในการจัดโครงการดีๆ ครั้งนี้ เพื่อช่วยพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้มีทักษะอาชีพที่สามารถนำไปสร้างรายได้ และยังสร้างความภาคภูมิใจให้กับชุมชนในการสื่อสารภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย
โดย นางแสงนภา เซียงหนู หนึ่งในผู้เข้าร่วมอบรม เผยว่า “เป็นโอกาสดีที่ได้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ เพราะจะได้นำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดสร้างรายได้ นอกเหนือจากอาชีพรับจ้างเป็นช่างรับเหมาทำกระจกอะลูมิเนียม ซึ่งงานจักสานเป็นงานแฮนด์เมดที่มีเสน่ห์ อย่างตะกร้าสานที่ได้เรียนในวันนี้ก็สามารถนำไปเป็นกระเช้าใส่ของขวัญปีใหม่สร้างมูลค่าเพิ่มได้”
น.ส.สกาวเดือน กลิ่นอยู่ ตัวแทนสมาคมคนพิการ จังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า “รฟม. ปั้นอาชีพเป็นโครงการที่ดี เพราะเปิดโอกาสให้กลุ่มเปราะบางได้เรียนรู้งานจักสาน ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดได้จริง แม้จะไม่มีพื้นฐานมาก่อน แต่เมื่อได้ลองทำแล้วกลับไม่ยากอย่างที่คิด และยังรู้สึกภูมิใจในชิ้นงานที่ทำเสร็จด้วยตนเอง โดยส่วนตัวตั้งใจจะนำความรู้นี้ไปถ่ายทอดให้กับสมาชิกในสมาคม รวมทั้งต่อยอดโดยการทำคอนเทนต์สอนวิธีสานตะกร้าเผยแพร่ผ่านโซเซียลมีเดีย เพื่อให้คนรุ่นใหม่และผู้สนใจสามารถเข้าถึงและเรียนรู้ง่ายขึ้น”
ต่อยอดความสำเร็จของกิจกรรมอบรมในครั้งนี้ ภายหลังเสร็จสิ้นการเรียนรู้ นายสุทัศน์ สิขเรศ ผู้ช่วยผู้ว่าการ รฟม. ได้ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรมทั้ง 50 คน
เพื่อเป็นการรับรองความรู้และทักษะที่ได้รับ พร้อมส่งเสริมให้สามารถนำไปต่อยอดสร้างอาชีพได้อย่างมั่นใจ
โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจและรอยยิ้มของผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างแท้จริง
ติดตามข้อมูลโครงการได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-purplelinesouth.com เฟซบุ๊กแฟนเพจโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ Line @mrtpurpleline และ Tiktok โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ หรือติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทรศัพท์ 0-2716-4000