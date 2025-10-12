|ผู้เขียน
|นฤตย์ เสกธีระ
แท็งก์ความคิด : มหกรรม Read
วันก่อนไปร่วมงานเปิดโครงการ Read for The Future ส่งเสริมการอ่าน สร้างอนาคต ซึ่งเป็นโครงการที่มติชนร่วมมือกับมูลนิธิเสริมกล้า และกรมส่งเสริมการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อส่งเสริมการอ่าน
ภารกิจคือหาหนังสือเข้าห้องสมุดจำนวน 20 แห่ง
ดีใจที่วันนั้นได้พบกับ ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ที่เพิ่งรับตำแหน่ง
ทราบมาว่า อธิบดีเกศทิพย์เป็นนักอ่านตัวยง และโครงการ Read for The Future นี้ เป็นโครงการแรกในสมัยของท่านอธิบดีพอดี
โครงการนี้ เป็นไอเดียของ นายเศรษฐา ทวีสิน อดีตนายกฯ ที่พยายามผลักดันให้คนไทยอ่านหนังสือ และมีโอกาสเข้าถึงหนังสือ
นายกฯเศรษฐา เป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิเสริมกล้า จึงเสนอให้มูลนิธิ เข้ามาทำกิจกรรมเพื่ออนาคตอันนี้
หลังจากการเปิดโครงการมีกระแสตอบรับดี และรอคอยวันเวลาส่งหนังสือดีไปยังห้องสมุด เพื่อ “ส่งเสริมการอ่าน สร้างอนาคต” ต่อไป
จังหวะการเปิดตัวโครงการตรงกับห้วงเวลาของมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 30
วันที่ 9-19 ตุลาคม ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ถือเป็นโอกาสทองของนักอ่านที่สามารถไปหาหนังสือที่ถูกใจภายในงาน
งานนี้สำนักพิมพ์มติชน ชูไอเดียแนวคิด “Read to Rise อ่านผลิบาน” ไปร่วมด้วย
สำนักพิมพ์มติชนประจำการที่ บูธ J02 ขนเอาหนังสือไปหลากหลายแนว
ทั้งหนังสือ ประวัติศาสตร์ การเมือง วิชาการ แรงบันดาลใจ ธุรกิจ สุขภาพ และวรรณกรรม
รวมทั้งหนังสือที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หนังสือ “ห้วงแห่งความเงียบงัน: ภาวะลืมไม่ได้จำไม่ลง หลัง 6 ตุลา 2519” เขียนโดย ธงชัย วินิจจะกูล
เขียนเป็นภาษาอังกฤษ จึงต้องมีผู้แปล ซึ่งแปลโดย สุภัตรา ภูมิประภาส
หนังสือเล่มนี้อัดแน่นไปด้วยอุดมการณ์ ผนวกรวมกับหลักวิชาการ ผ่านการเขียนที่เข้าถึงจิตใจผู้รักความเป็นธรรม
ตอกย้ำความเงียบงัน ตอกย้ำภาวะลืมไม่ได้จำไม่ลง
นอกจากหนังสือของอาจารย์ธงชัยแล้ว ยังมีหนังสืออีกหลายปกที่ออกใหม่
หนังสือชื่อ “Future of Thailand อนาคตประเทศไทย” โดย พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นอีกเล่มที่ได้รับความนิยม
ยังมี “Timelines of Science” โดย DK Team แปลโดย: ป๋วย อุ่นใจ หนังสือเล่มใหญ่ สวยงาม เหมาะที่จะอ่านแล้วเก็บไว้เป็นข้อมูลตัวเอง
หนังสือ “Tasting History ประวัติศาสตร์ความอร่อย ฉบับ 4,000 ปี” โดย Max Miller และ Ann Volkwein แปลโดย: พจนีย์ ฉัตรชัยวิวัฒนา อันนี้ก็น่าอ่าน
ยิ่ง “ประวัติศาสตร์ไทยหลายชาติพันธุ์” โดย สุจิตต์ วงษ์เทศ เล่มนี้อาจช่วยคลี่คลายความขัดแย้งของชาติพันธุ์ได้รับการแก้ไข
สำหรับผู้ที่นิยมคำทำนายดวงชะตาทั้งของประเทศและของตัวเอง คราครั้งนี้สำนักพิมพ์มติชนยินดีนำเสนอ “ศาสตร์แห่งโหร 2569” โดย ทีมโหราจารย์ ที่มีความแม่นยำมานำเสนอ
ส่วนใครที่หลงใหลประวัติศาสตร์วัฒนธรรม สำนักพิมพ์มติชนมี หนังสือ ประวัติศาสตร์ “ครีเอทีฟ” ฉบับวัฒนธรรมมนุษย์ แปลจากต้นฉบับ “Culture: The Story of US, frome Cave Art to K-Pop” โดย Martin Puchner แปลโดย คุณากร วาณิชย์วิรุฬห์ รวมทั้งหนังสือ “รสข้ามชาติ” โดย ชาติชาย มุกสง มาตอบสนองความต้องการ
หนังสือเกี่ยวกับความวุ่นวายของโลกก็ยังหาอ่านได้จากบูธของสำนักพิมพ์มติชน
หนังสือ “Amidst the Global Sea Power: ไทยในสมรภูมิมหาสมุทรโลก” โดย ปิติ ศรีแสงนาม และ จักรี ไชยพินิจ หนังสือชื่อ “ธุรกิจกองทัพเมียนมา” โดย เอนกชัย เรืองรัตนากร คำนิยมโดย พวงทอง ภวัครพันธุ์ และ ประจักษ์ ก้องกีรติ
หนังสือ “Trump 2.0 ระเบียบโลกใหม่ยุค America First” โดย ประพีร์ อภิชาติสกล คำนิยมโดย: วิวัฒน์ มุ่งการดี และ วิบูลพงศ์ พูนประสิทธิ์ เป็นต้น
เขียนมาถึงบรรทัดนี้ หนังสือที่เอ่ยถึงมาจากสำนักพิมพ์มติชนเพียงอย่างเดียว
ลองคิดดูสิว่าภายในงานมหกรรมหนังสือ ที่มี 400 สำนักพิมพ์ 900 บูธเปิดหรา จะมีหนังสือให้เลือกหามากมายขนาดไหน
เห็นไหมล่ะว่า งานนี้เหมาะสำหรับไปค้นหาหนังสือ
ยิ่งใครต้องการหนังสือใหม่ๆ ด้วยแล้ว งานนี้พลาดไม่ได้
