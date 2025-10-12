|ผู้เขียน
|ปิ่นโตเถาเล็ก
ขนมไทยร้านโปรด ตลาดนางเลิ้ง
นันทาขนมไทย และ ขนมถ้วยตะไลมณฑา
ต่อจากอาทิตย์ที่แล้ว อิ่มหนำสำราญจากร้านเนื้อตุ๋นนางเลิ้ง ชิมเกาเหลาทุกอย่าง กินกับข้าวสวยร้อนๆ ใช้ภาษาวัยรุ่นว่าฟินเว่อร์มาก
กินคาวก็ต้องต่อด้วยหวาน อย่ากระนั้นเลยขอพาแฟนๆ เดินเข้าตลาดนางเลิ้ง ศูนย์รวมของอร่อยระดับตำนานกว่าครึ่งศตวรรษ ซึ่งพ่อแม่พาปิ่นโตเถาเล็กมาหาของอร่อยกินที่ตลาดแห่งนี้ตั้งแต่เดินกระเตาะกระแตะเริ่มจำความได้
หนึ่งในนั้นคือร้านขนมไทยโบราณที่ยังอนุรักษ์วิธีทำแบบดั้งเดิมไว้ได้ มีชื่อว่าร้าน นันทาขนมไทย นับเป็นร้านโปรดที่ปิ่นโตเถาเล็กมักจะแวะไปเป็นเจ้าแรกทุกครั้ง
จากถนนนครสวรรค์ เมื่อเดินเข้าไปแล้ว หันหน้าเข้าตัวตลาด ร้านขนมนันทาอยู่ริมทางเดินข้างตลาดด้านขวามือ โดยจะขายอยู่หน้าห้องเลขที่ 244 (ซึ่งด้านในปรับปรุงเป็นห้องปรับอากาศแล้ว)
ที่นี่มีขนมไทยสุดโปรดซึ่งเดี๋ยวนี้หากินอร่อยได้ยากยิ่ง นั่นก็คือขนมจำพวก ขนมตาล ขนมกล้วย และขนมไทยอื่นๆ อีกนับสิบชนิด
เคล็ดลับความอร่อยอยู่ที่ การเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพขึ้นชื่อจากเมืองเพชรมาตลอดไม่เคยเปลี่ยนแปลง ทั้ง ลูกตาล ที่นำมาทำขนมตาล (พี่นันทาเปิดตู้เย็นนำเนื้อตาลออกมาให้ดู มีกลิ่นหอม
มากๆ) รวมทั้ง น้ำตาลโตนด และ มะพร้าวแก่ ที่นำมาคั้นกะทิก็มาจากเมืองเพชร
ส่วนมะพร้าวที่นำมาทำไส้ของขนมสอดไส้หรือขนมต้ม ก็ต้องเป็น มะพร้าวทึนทึก ซึ่งหมายถึงมะพร้าวที่ไม่อ่อนไม่แก่จนเกินไป ขนาด เตี่ยว หรือทางมะพร้าวที่ใช้คาดห่อขนม อีกทั้งไม้กลัด ก็ยังมาจากเมืองเพชร
มาแล้วอย่างแรกที่ต้องลิ้มลองห้ามพลาดเลยคือ ขนมตาล ใส่ในกระทงใบตองเล็กๆ ดูฟูน่ากิน ไม่เพียงสวยแต่รูป กินก็อร่อยหอมฟุ้ง นุ่มนวลไม่สากลิ้น ดึงออกมาจากกระทงได้ทั้งชิ้นไม่ติดใบตอง ซึ่งแป้งที่ผสมกับเนื้อตาลจะเป็น แป้งข้าวเจ้าโม่เองจากข้าวเสาไห้ เท่านั้น
นอกจากนี้ ยังมีขนมไทยโบราณอีกเพียบ ทั้ง ขนมกล้วย ขนมเผือก ขนมมัน ขนมฟักทอง ขนมข้าวโพด ตะโก้ใบเตย (ไส้สาคูกับแห้ว) ขนมต้มแดง ไส้ฉ่ำๆ และ ต้มขาว (มีทั้งแป้งข้าวเหนียวขาวและแป้งข้าวเหนียวดำ) ขนมเหนียว ขนมด้วง หรือ ขนมเล็บมือนาง ข้าวเหนียวหน้าต่างๆ ก็มีขายด้วย ทั้ง ข้าวเหนียวหน้าสังขยา หน้ากุ้ง หน้าปลาแห้ง หน้ากระฉีก
จะใส่กล่องเดียวคละกันไปก็ย่อมได้ 1 กล่องมี 10 ชิ้น คิด 50 บาท หรือชิ้นละ 5 บาทเท่ากันหมด เดี๋ยวนี้มีกล่องแบบสวยงามด้วย ใส่ได้ 18 ชิ้น คิด 120 บาท
การเตรียมวัตถุดิบนั้น ปัจจุบันนี้จะทำที่บ้านพุทธมณฑลสาย 4 เช่น โม่แป้ง ผัดเครื่อง แล้วค่อยนำมาผสมและนึ่งที่ร้านในตลาดแห่งนี้ ทำกันแต่เช้ามืด
ซึ่งพี่นันทามีลูกชายชื่อ น้องแนท นาถวุทธิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา เป็นคนช่วยทำขนม (ช่วยแม่ทำตั้งแต่ยังเล็ก) อีกด้วยในยามที่คุณแม่ไม่สบาย แต่น้องแนทมีงานประจำเป็นอาจารย์อยู่แล้ว
ร้านนันทาขนมไทยเปิดขายแต่เช้า 6 โมงเช้าจนถึงบ่าย 2 โมง หยุดทุกวันอาทิตย์ โทรสอบถามได้ที่ 0-2282-5142 0-2629-9670 และ 08-1348-1070 นะจ๊ะ
ส่วน ขนมสอดไส้ หรือ ใส่ไส้ นั้น เดี๋ยวนี้มีขายที่ร้านของหลานสาวพี่นันทา (ยกให้หลานสาวชื่อ นก จิราพรรณ คงเทียน ขายแทน) ชื่อว่า ร้านขนมถ้วยตะไลมณฑา ขายอยู่ใน แผงเบอร์ 18 ตรงช่องทางเดินด้านขวาตรงข้ามร้านนันทาขนมไทย หาไม่ยาก
เดิมคุณมณฑา คุณแม่คุณนกขายขนมอยู่ด้านหน้าตลาดนางเลิ้ง จากนั้นก็ย้ายมาอยู่ตรงที่ปัจจุบันเกือบ 40 ปีแล้ว ในภายหลังน้องนกผู้สืบทอดจึงนำชื่อคุณแม่มาเติมเป็นชื่อร้านว่า ขนมถ้วยตะไลมณฑา
ขนมใส่ไส้ (ขายห่อละ 6 บาท) ห่อด้วยใบตอง คาดด้วยทางมะพร้าว กลัดกับไม้กลัด ตัวไส้กระฉีกรสหอมเข้มหนึบเหนียว ทำจากมะพร้าวทึนทึกกวนกับน้ำตาลปึก ส่วนหน้าขนมเป็นกะทิหอมมันนุ่มๆ น้องนกบอกว่าปรับสูตรให้นุ่มขึ้น ใช้หัวกะทิผสมแป้งข้าวเจ้าเล็กน้อย มากวนแล้วเติมเกลือนิดหน่อย ซึ่งจะทำที่บ้านอยู่ไม่ไกลแถวเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
นอกจากขนมใส่ไส้แล้ว ยังมี ขนมถ้วย นึ่งร้อนๆ ที่ร้าน (ขายเป็นกล่อง 6 ถ้วย 35 บาท) ขนมถั่วแปบ (5 คำ 30 บาท) ขนมเปียกปูนมะพร้าวอ่อน (30 บาท) และขนมอื่นๆ
ร้านขนมถ้วยตะไลมณฑาจะขยันเปิดขายทุกวัน ตั้งแต่ 8 โมงเช้าถึงบ่าย 2 โมง โทร 0-2280-7535 อีกทั้งตอนบ่ายๆ จะไปขายต่อที่ตลาดชาวสยาม บางกรวย ใกล้วัดชลอ โดยใช้ชื่อร้านเดียวกันด้วยนะจ๊ะ
รอบตลาดนางเลิ้งมีของอร่อยอีกมากมาย เช่น เป็ดย่างร้านจิ๊บกี่ริมถนนนครสวรรค์ ข้าวกะหรี่หมูและสตูลิ้นหมูนางเลิ้ง ที่อยู่ด้านหลังตลาดริมถนนศุภมิตร ไปลองชิมให้ครบจบในที่เดียวได้นะจ๊ะ
นันทาขนมไทย
โดย คุณนันทา อุบศรี
ที่ตั้ง ห้องเลขที่ 244 ตลาดนางเลิ้ง ถนนนครสวรรค์ แขวงวัดโสมนัส
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10110
โทร 0-2282-5142, 0-2629-9670, 08-1348-1070
เปิดบริการ 06.00-14.00 น. วันจันทร์-เสาร์
หยุด วันอาทิตย์
แนะนำ ขนมไทยสารพัดอย่าง เช่น ขนมตาล ขนมกล้วย ตะโก้ใบเตย ขนมต้มแดง/ต้มขาว
ขนมด้วงหรือขนมเล็บมือนาง ข้าวเหนียวหน้าต่างๆ เป็นต้น
ขนมถ้วยตะไลมณฑา
โดย คุณจิราพรรณ (นก) คงเทียน
ที่ตั้ง แผงเบอร์ 18 ตลาดนางเลิ้ง ถนนนครสวรรค์ แขวงวัดโสมนัส
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10110
โทร 0-2280-7535
เปิดบริการ 08.00-14.00 น. ทุกวัน
แนะนำ ขนมใส่ไส้ และขนมอื่นๆ