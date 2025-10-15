ครึ่งทาง มหกรรมหนังสือฯ
900 บูธ ยอดช้อปรวมพุ่งพรวด
ท็อป 10 มติชน ‘อนาคตประเทศไทย’ ขึ้นแชมป์!
ผ่านไปแล้วครึ่งทาง สำหรับ ‘มหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 30’ (Book Expo Thailand 2025) ภายใต้แนวคิด “Melody of Books-อ่านหรือยัง ฟังหรือเปล่า” ที่จุดกระแสการอ่าน และฟังให้คึกคักครึกครื้น โดยเฉพาะวันหยุดยาว 3 วัน ผู้คนหลั่งไหลแน่น ฮอลล์ 5-7 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ทะลุหลักแสนต่อวัน
ขณะที่เพียง 4 วันแรก ยอดขายรวมก็พุ่งสูงเป็นประวัติการณ์
รวมหนังสือดีมีคุณค่ากว่า 2 ล้านเล่ม หนังสือปกใหม่กว่า 2,000 ปก จากกว่า 900 บูธให้เลือกสรร
ทุกสำนักพิมพ์พร้อมใจจัดเต็มโปรโมชั่นสุดยิ่งใหญ่แห่งปี ตลอด 11 วัน ระหว่าง 9-19 ต.ค.นี้
อาทิ โปรบุฟเฟต์ 3 เล่ม 200 บาท, Shock Price 99 บาท หรือเริ่มต้นเพียง เล่มละ 50 บาท, B2S (บูธ J49) จัดโปรแรง Clearance Sale เริ่มต้น 20 บาท พร้อมลด 15% และพิเศษสุด! เมื่อซื้อครบ 4 เล่มขึ้นไปลด 20%
สำหรับสมาชิก The 1 รับสิทธิ คะแนน X10 เมื่อซื้อครบ 500 บาท พร้อมทางเลือกสบายกระเป๋า ผ่อนชำระ 0% นานสูงสุด 10 เดือน
ช้อปเยอะ ไม่ต้องกังวล เพราะไปรษณีย์ไทย (บูธ A46 Hall 5) จัดบริการส่งตรงถึงบ้าน EMS เหมาเต็มกล่อง เริ่มต้นเพียง 50 บาท
รวมถึงหลายบูธยังมีโปร “ส่งฟรี” ตามเงื่อนไขพิเศษภายในงาน
ไม่เพียงเท่านั้น ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อีกทั้งนิทรรศการ อบรม และเวทีเสวนากว่า 100 รายการ ครอบคลุมทุกมิติของวงการหนังสือ ตั้งแต่การผลิต การตลาด ไปจนถึงเทคโนโลยีการอ่านยุคใหม่ โดยทางสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม, คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านหนังสือ และคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ สร้างความคึกคักได้เป็นอย่างดี
อีกหนึ่งไฮไลต์ที่ได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม คือกิจกรรม “หนังสือโปรดโดนใจคนดัง” โดย Rakuten KOBO ผู้นำแพลตฟอร์มอีบุ๊กระดับโลก ที่รวบรวมหนังสือกว่า 8 ล้านเล่มบนแพลตฟอร์มออนไลน์ พร้อมชวนคนรักการอ่านร่วมฟังแรงบันดาลใจจากแขกรับเชิญคนดัง ได้แก่ เอิ๊ต ภัทรวี ศรีสันติสุข นักร้องนักแต่งเพลงมากความสามารถ, หมอตังค์ นายแพทย์มรรคพร ขัตติยะทองคำ จากสำนักพิมพ์ชันสูตร, จักรกฤต โยมพยอม แห่งสำนักพิมพ์อะโวคาโด บุ๊กส์ ที่ร่วมถ่ายทอดแรงบันดาลใจจากหนังสือเล่มโปรด แบ่งปันพลังแห่งความรู้และการอ่านสู่ผู้อ่านในยุคดิจิทัล
ส่วนโซนหนังสือ รวมสุดยอดจากทุกหมวดหมู่ โดยแบ่งออกเป็น 6 โซนหลัก ได้แก่
1.หนังสือแนว How-to ยอดขายสูงสุดอันดับ 1
2.นิยายและวรรณกรรมแปล
3.นิยายวาย (Boy’s Love)
4.หนังสือเด็กและสื่อพัฒนาการเรียนรู้ปฐมวัย
5.โซนรวมโปรโมชั่น ของสะสม ของแถม และของที่ระลึกเฉพาะในงาน
6.โซน NON BOOK และบอร์ดเกม
ตัดภาพมายัง สำนักพิมพ์มติชน J02 มาในธีม “Read to Rise อ่านผลิบาน” โดยเปรียบการอ่านหนังสือก็เหมือนการหว่านเมล็ดพันธุ์ทางความคิด ที่จะทำให้เราเติบโต และผลิบานในแบบของตัวเอง
ปีนี้จัดพิมพ์ถึง 20 ปกใหม่ ครบมิติ การเมือง สังคม ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม
ท็อป 10 ขายดีครึ่งทางมหกรรมหนังสือฯ ได้แก่
อันดับที่ 1: Future of Thailand อนาคตประเทศไทย (ปกอ่อนและปกแข็ง)
โดย พิธา ลิ้มเจริญรัตน์
อันดับที่ 2: ห้วงแห่งความเงียบงัน: ภาวะลืมไม่ได้จำไม่ลง หลัง 6 ตุลา 2519
โดย ธงชัย วินิจจะกูล
แปลโดย สุภัตรา ภูมิประภาส
อันดับที่ 3: ประวัติศาสตร์ที่เพศสร้าง
โดย ชานันท์ ยอดหงษ์
อันดับที่ 4: Amidst the Global Sea Power: ไทยในสมรภูมิมหาสมุทรโลก
โดย ปิติ ศรีแสงนาม และจักรี ไชยพินิจ
อันดับที่ 5: ประวัติศาสตร์ไทยหลายชาติพันธุ์
โดย สุจิตต์ วงษ์เทศ
อันดับที่ 6: ค้าขายด้วยใจ สไตล์พ่อค้าโอซาก้า
โดย กฤตินี พงษ์ธนเลิศ (เกตุวดี มารุมูระ) และเคนจิ นากามุระ
อันดับที่ 7: ประวัติศาสตร์ การเมือง และหลักนิติธรรมแบบไทยๆ
โดย James Wise
อันดับที่ 8: ประวัติศาสตร์ “ครีเอทีฟ” ฉบับวัฒนธรรมมนุษย์
โดย Martin Puchner
แปลโดย คุณากร วาณิชย์วิรุฬห์
อันดับที่ 9: Trump 2.0 ระเบียบโลกใหม่ยุค America First
โดย ประพีร์ อภิชาติสกล
อันดับที่ 10: เศรษฐกิจไทยฉบับทางรอด
โดย สมประวิณ มันประเสริฐ และก้องภพ วงศ์แก้ว
บูธมติชนยังมีจุดแลกของสมนาคุณ ลวดลายน้องหมาอันเป็นเอกลักษณ์ และสีสันแสนสดใสผลงานออกแบบจากคุณ pnk.ff หรือคุณฟรอยด์ แพรนิกา สินคณารักษ์ ที่มาร่วมการเดินทางในโลกแห่งหนังสือไปกับคุณผู้อ่านด้วย พร้อมส่วนลดสำหรับนักอ่าน หนังสือใหม่ลด 15% หนังสือขายดีลด 20% หนังสือเพื่อนสำนักพิมพ์ลด 10-20% หนังสือชุดลดพิเศษ ส่วนลดสูงสุด 25-30%
งาน Book Expo Thailand 2025: Melody of Books-อ่านหรือยัง ฟังหรือเปล่า ตั้งแต่วันนี้-19 ตุลาคม 2568 เวลา 10.00-21.00 น.
ณ ฮอลล์ 5-7 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Thai Book Fair