จักรๆ วงศ์ๆ เนเวอร์ดาย
สยาม-สยม สังวริบุตร
นำทัพ‘สามเศียร’เสิร์ฟเจนใหม่ ‘กระชับ เข้มข้น แตกต่าง’
เสียงปรบมือกระหึ่ม สมศักดิ์ศรีของความเป็นตำนาน เมื่อรางวัลเกียรติยศ Lifetime Achievement สาขาภาพยนตร์-ซีรีส์-ละคร ประกาศนาม ไพรัช สังวริบุตร ปูชนียบุคคลแห่งวงการบันเทิงไทย ทั้งในจอแก้ว ในหัวใจ และในความทรงจำของผู้คนต่างยุคสมัยในหลากเจเนอเรชั่น
จากยุคฟิล์ม สู่ดิจิทัล บริษัท สามเศียร จำกัด ไม่เคยหยุดสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพออกสู่สายตาประชาชน
ไม่เพียงความสนุกสนาน หากแต่สิ่งสำคัญคือการบันทึกและถ่ายทอดวัฒนธรรมไทยๆ อันงดงาม เปี่ยมอารมณ์ขัน ผ่านละคร ‘จักรๆ วงศ์ๆ’
จากปลาบู่ทอง สี่ยอดกุมาร สิงหไกรภพ และอีกมากมายสู่เรื่องล่าสุด ‘เดชอสูรขันแก้วนพเก้า’
จากจอแก้ว สู่โลกออนไลน์ ที่เดินหน้าควบคู่ โดยมีเรตติ้งผู้ติดตามพุ่งถึง 4.4 ล้าน
หลุยส์ สยาม สังวริบุตร และลอร์ด สยม สังวริบุตร บุตรชาย ปรากฏตัวบนเวที “FEED X KHAOSOD AWARDS 2025” ณ พารากอน ฮอลล์ เมื่อกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมา เพื่อรับรางวัลแทนบิดาวัย 95 ปี
“เราได้เรียนให้คุณพ่อท่านทราบแล้ว ท่านรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมากๆ ฝากขอบพระคุณที่ให้รางวัล พวกเราเองก็ดีใจกันครับ (ยิ้ม)”
2 พี่น้องผู้คลุกคลีในวงการละครพื้นบ้านมาตั้งแต่วัยเยาว์ โดยรับบททั้งตัวเอกและผู้ร้าย ตามวิสัยทัศน์คุณพ่อ เล่าถึงนาทีที่ได้บอกกล่าวถึงรางวัลดังกล่าว
พร้อมร่วมกันเล่าถึงอดีต ปัจจุบัน และวันพรุ่งนี้ของละครจักรๆ วงศ์ๆ ไทย ให้ ‘มติชนทีวี’ ที่ขอแวะไปเยี่ยมคารวะถึงโรงถ่ายละครของอาณาจักรสามเศียร ปักหมุดลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
ดาบกายสิทธิ์ สไตล์ ‘ไพรัช’
สั่งลุย ไม่ขัด แต่ยิงคอมเมนต์
สไตล์คุณพ่อ ท่านไม่ได้เดินมาสอนอย่างนั้นอย่างนี้ แต่ต้องเดินเข้าไปถาม เขาจะปฏิบัติให้ดู ถ่ายทําให้ดู วิธีการดีลกับผู้คน ทำอย่างไรให้คนในวงการรัก ทำงานด้วยกันอย่างราบรื่น ถ้าถามท่านว่า เอ๊ะ! ทำไมจัดแสงอย่างนี้ ท่านก็จะสอน แต่อยู่ดีๆ ท่านจะไม่เดินมาบอกว่าทำอย่างนี้สิ
อย่างการตัดต่อ สมัยก่อนถ่ายเป็นฟิล์มด้วย พ่อสอนว่าอยากทําอะไร ทําไปเลย ถ้าผิดหรือไม่ดี เขาจะบอกว่ามันไม่ดียังไง พอเราได้รับดาบกายสิทธิ์มา ก็ทําเต็มที่ ทําจนเลอะเทอะก็มี
จนพ่อมาบอกว่าอันนี้ไม่ดีนะ อันนี้ไม่เอา อะไรอย่างนี้ พ่อให้อิสระในการทํางานกับลูกๆ ทั้งคู่เลย เขาจะไม่ขัด เลยได้ลองผิดลองถูก แล้วท่านจะมาคอมเมนต์ โดยเฉพาะละครโบราณ ละครพีเรียด (ย้อนยุค) อย่างลอร์ด (สยม) พ่อจะเอาเครื่องมือมาล่อ รู้ว่าชอบเรื่องกดปุ่ม
ตอนหลังพอพวกเรามีลูกกันแล้ว ท่านก็มาเล่าให้ฟังว่าการทําอย่างนี้ คือการล่อให้เด็กสนุกกับการทํางานก่อน ทําให้ติดการทํางานดีกว่าให้ไปติดอย่างอื่น พวกเราก็ทํางานกันมาตั้งแต่เด็ก ของเล่นราคาแพงๆ ทั้งนั้นเลย คืออุปกรณ์ตัดต่อ ทำเอฟเฟ็กต์ (หัวเราะ)
ยุคฟิล์มถึงยุคไฟล์
เทคนิคพิเศษ ‘สมัยก่อนจะโหดหน่อย’
เราเริ่มทำงานตั้งแต่เด็กเลย เริ่มจากเล่นละครก่อน หลังจากนั้นก็เข้าไปจับงานที่ห้องตัดต่อบ้าง ตั้งแต่ยุคฟิล์ม มาถึงในยุคของเทปวิดีโอที่เป็น UMATIC มาเป็น BETACAM อะไรต่างๆ แล้วก็มาเป็นไฟล์แบบปัจจุบันนี้
ในยุคฟิล์มก็จะต้องมีเทคนิคแบบยุคฟิล์ม ไม่มีคอมพิวเตอร์กราฟิกเหมือนสมัยนี้ พอจะทําเทคนิคครั้งหนึ่งก็ต้องเอากระจกมาตั้ง ต้องมีขาตั้ง แล้วจะมีคนมาวาดภาพบนกระจก เราก็ถ่ายผ่านภาพเข้าไปให้ซ้อนกับภาพจริง หนึ่งวันจะได้คัตเดียว สมัยก่อนจะโหดหน่อย
จักรๆ วงศ์ๆ สู้ศึกไอ้มดแดง
กำเนิด ‘น้าผี’ น่ารัก ใจดี มีเสียงกร๊อบๆ แกร๊บๆ
เมื่อก่อนคุณพ่อจะออกกองถ่ายเองเป็นส่วนใหญ่ สมัยก่อนเราไม่มีโรงถ่าย ไปถ่ายต่างจังหวัดท่านก็จะหายไป บางทีเดือนหนึ่งอะไรอย่างนี้ ก็กลับมาเป็นฟิล์ม ท่านตั้งใจทําละครจักรๆ วงศ์ๆ ตั้งแต่แรก ตั้งแต่แม่ปลาบู่ทอง ถามว่าทําไมไม่ไปทําหนังสมัยใหม่บ้างอะไรบ้าง ซึ่งตอนหลังก็ทำนะ เพราะหลังๆ ทางช่อง 7 สีให้ทํา
ท่านบอกว่าละครที่เป็นของโบราณนับวันมันจะไม่ค่อยมีคนทํา วัฒนธรรมต่างประเทศเข้ามาโดยเฉพาะสมัยตอนเราเด็กๆ การ์ตูนญี่ปุ่นเป็นตัวที่เข้ามาแทรกอยู่ในทีวี แล้วทําให้เด็กนั่งดูจอ ติดการ์ตูน พวกไอ้มดแดง พวกยอดมนุษย์ พ่อบอกว่าเราจะต้องทําละครอย่างนี้ ทำภาพอย่างนี้เอาไว้สู้ เพราะเราคนไทยด้วยกัน สามารถทําสู้คนต่างประเทศได้ ไม่จําเป็นต้องไปเสพของต่างประเทศ ท่านก็เลยพยายามเอาของโบราณ เอาวัฒนธรรม เอกกลอนมาแทรก
ในยุคที่โดเรมอน ที่การ์ตูนที่ฮิตๆ เยอะ ช่วงนั้นจึงเกิดสี่ยอดกุมาร สิงหไกรภพ เพราะคุณพ่อบอกว่าเด็กไทยจะดูเด็กไทยด้วยกัน น้าผีก็เกิดมาในยุคนั้น เป็นความตั้งใจ เป็นความมั่นใจของคุณพ่อว่าเด็กไทยดูคนไทย ไม่จําเป็นต้องไปดูของที่เอามาจากเมืองนอก การให้มีคําว่าจักร์ๆ วงศ์ๆ ทําให้คนซึมซาบวัฒนธรรมไปโดยไม่รู้ตัว สอดแทรกความสนุก ความรัก ความกตัญญู
สำหรับน้าผี เท่าที่ผมจำได้คือคุณพ่อไม่อยากให้เด็กกลัวผี เลยเอาผีมาทำให้น่ารัก ไม่น่ากลัว ต้องมาเล่นกับเด็ก ใจดี แล้วพอเป็นโครงกระดูกก็จะมีเสียงเหมือนตีระนาด แบบกระดูกลั่นกร๊อบแกร๊บๆ นักพากย์เปลี่ยนมาเยอะ มีแบบเสียงจมูกบี้บ้าง แล้วถ้าน้าผีมากลางวันก็ต้องถือใบบัว ก็คอยบังแดด เพราะโดนแดดไม่ได้
จากแก้วหน้าม้า ถึง ‘เดชอสูรขันแก้วนพเก้า’
คนดูเปลี่ยน คนทำก็ต้องปรับ
ละครสมัยก่อนยาว หนึ่งปีอาจจะเรื่องหนึ่ง อย่างแก้วหน้าม้ามีการเอามาสร้างใหม่ เราจะต้องให้คนรู้จักแก้วหน้าม้า เพราะเด็กรุ่นใหม่ๆ 10 ขวบ ยังไม่รู้จัก แต่พอสร้างใหม่ปุ๊บ คนรุ่นเก่าบอกเคยดูแล้ว ไม่คิดจะทำเรื่องที่ไม่เคยทำบ้างเหรอ เลยปรึกษากันว่าเราทําให้มันสั้นลงมาหน่อย เอาแบบกระชับเข้มข้น แล้วให้มันมีความแตกต่าง
เราคุยกับคุณพ่อว่าจะทําเรื่องที่ไม่เคยทํากันนะ จะลองทําดู ขอทําเถอะอะไรอย่างนี้ พ่อบอกว่าจะดีเหรอ ของชัวร์เราก็มีนะ พวกสี่ยอดกุมาร สิงหไกรภพ เราก็บอกว่าตอนนี้คนดูมันเปลี่ยนเจนแล้วนะ เจน Z เจนอัลฟ่า เขาสมควรที่จะได้ดูอะไรใหม่ๆ บ้างหรือเปล่า พ่อบอกว่าก็แล้วแต่ เลยเอาเรื่องขันแก้วนพเก้าไปเล่าให้พ่อฟัง เขาก็ฟัง พออีกวันเขามาบอกว่า เปลี่ยนเป็นอย่างนี้สิ เติมเดชอสูรเข้าไป แถมแต่งเพลงให้ด้วย ออกอากาศไปแล้ว ไม่รู้คนดูว่าอย่างไร แต่พวกเราสนุก (ยิ้ม) เรื่องนี้ตัวละครเยอะมาก มีดาราช่อง 7 มารับเชิญเล่นด้วย ผสมรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่
โครงเรื่องเอามาจากหนังสือคำกลอนของวัดเกาะ นำมาดัดแปลง ตอนจบหักมุมมาก นั่งอ้าปากหวอกันว่าเอาอย่างนี้เลยเหรอ พ่อบอก เอาอย่างนี้แหละ
4.4 ล้าน กดติดตามสนั่น SAMSEARN OFFICIAL
ไม่ทิ้งจอแก้ว ไม่เมินออนไลน์
ต้องลืมเรื่องกดดันไปเลยครับ เราต้องหาอะไรใหม่ๆ คุณพ่อบอกว่าถ้าทําแล้วมันจะต้องมีของใหม่มาแล้วเราก็สนุกกับสิ่งที่เรากําลังจะทํา สมมุติว่าผลลัพธ์ออกมาแล้วมันไม่สนุก ก็ต้องไปดูว่าพลาดตรงไหน ก็ต้องเอาคนดูเป็นหลัก พ่อเคยบอกว่าลูกต้องดีกว่าพ่อ เก่งกว่าพ่อ แต่พวกเรา 2 คนคุยกันแล้วเรายอมแพ้ ไม่มีทางดีกว่าพ่อเลยครับ เราก็จะพยายามทําให้ดีที่สุด แต่ไม่แข่งกับพ่อนะ มันแข่งไม่ได้ เขาทำเรตติ้งคู่กรรมไว้ 40 สมัยนี้เหลือ 3 เหลือ 4 สมัยก่อนสูงสุดก็คู่กรรม แล้วใครจะไปสู้
ตอนนี้นอกจากในทีวี เราก็มียูทูบของ 3 เศียร (SAMSEARN OFFICIAL) แล้วก็จะมีคนเอาไปลงโซเชียล ลงติ๊กต็อก เลยช่วยสร้างกระแส คนติดตาม 4.4 ล้าน มีสมาชิกเยอะ ตั้งแต่แม่ปลาบู่นี่ขึ้นเป็น 3 เท่าจากเดิม ถ้าละครสนุกก็เพิ่ม ไม่สนุกก็ลด เราเหมือนแต่งตัวใหม่ด้วย ต้องปรับให้กระชับ เร็ว สั้นลง ไม่ซ้ำอยู่ที่เดิม คนสมัยนี้ไม่อยากดูอะไรที่มันนานๆ หรือพูดนานๆ
‘นิทานวัดเกาะ’ วัตถุดิบเลอค่า
เรื่องโบราณก็มี ‘แอลจีบีทีคิว’ ก็มา
ที่จริงแล้วเรื่องโบราณมีคนแต่งเอาไว้เยอะ เราสืบค้นมาได้จากหนังสือนิทานวัดเกาะเป็นหลัก แต่ก็จะมีพวกลิเกและหนังตะลุงทางภาคใต้ด้วย เพราะมีสตอรี่สนุกๆ เยอะ คุณเอกชัย ศรีวิชัย มาเล่าให้ฟัง เราก็ได้เรื่องจากตรงนั้นมาสร้าง
นิทานวัดเกาะยังมีอีกหลายเรื่องที่ยังไม่ได้สร้าง เช่น นางเบี้ยเดียว เคยประกาศไปแต่ก็ยังไม่ได้สร้าง แล้วก็อาจจะมีเรื่องพิลึกกึกกือ นี่คือชื่อเรื่องนะ เรายังมีอีกหลายเรื่องที่อยากทำ แต่ก็ต้องดูว่าเหมาะสมกับสมัยหรือเปล่า บางเรื่องมันก็สร้างไม่ได้
คุณพ่อเป็นคนโอเพนมายด์ แม้กระทั่งแอลจีบีทีคิว เราก็เอามาใส่ ซึ่งไม่ใช่พวกเราคิดกันเอง แต่คุณพ่อบอกว่าเฮ้ย! เอาสิ อย่างเพลงฮิพฮอพ พ่อก็เป็นคนเริ่มให้เอามาใส่ มาลองปรับใช้ดู แต่แกนหลักของเขาเรื่องความกตัญญู เสียสละ ความรักชาติ รักพระเจ้าแผ่นดิน ยังคงอยู่เหมือนเดิม
ตลกคือหัวใจ
อิทธิฤทธิ์นั้นไซร้ ‘เยอะจนจำไม่ได้’
อารมณ์ขันสำคัญ พ่อบอกว่าการปรุงอาหารต้องทำให้มันครบรส ไม่ใช่มีแต่ดราม่ารสเดียว ร้องไห้กันทั้งตอน มุขตลกในละครจักรๆ วงศ์ๆ จะดูง่าย ไม่ต้องคิดมาก บางคำฟังดูมันไม่โบราณเลย แต่เราคุยกันแล้วก็ปล่อยไดอะล็อกสมัยใหม่ให้หลุดเข้ามาบ้าง ทําให้คนรุ่นปัจจุบันดู
สำหรับฉากอิทธิฤทธิ์ เยอะจนจำไม่ได้ ในอดีตเวลาจะสู้กัน เวลาจะเหาะ ยุคฟิล์ม เราใช้สะลิงเส้นเล็กๆ ซึ่งเสี่ยงต่อการขาด แต่ก็ต้องทําให้ปลอดภัย พอมาในยุคเทปยูเมติก เป็นวิดีโอ ก็จะต้องทําเทคนิค ปล่อยแสง เราก็ใช้วิธีเอาแสงใส่เข้าไปแล้วถ่ายผ่านจอที่เป็นแสง นำมาซ้อนกัน
ถ้าเป็นสมัยนี้ คอมพิวเตอร์กราฟิก มันหมู แต่ตอนถ่ายฟิล์มมันทําไม่ได้
‘วัฒนธรรมครอบครัว’ เลี้ยงคนเก่า สร้างคนใหม่
‘พวกคุณท้าวยังอยู่ครบ’
สามเศียรมีความเป็นครอบครัว กลุ่มนักแสดงทั้งหมด ถ้าเป็นไปได้เราก็อยากใช้ตัวแสดงเดิมๆ ที่เคยแสดงกันมา แต่ก็มีตัวละครรุ่นใหม่ด้วย คุณพ่อพยายามเลี้ยงทีมนักแสดงเก่าๆ อย่างพี่แดง เยาวเรศ นิสากร นางเอกคนแรกของพ่อ ที่เล่นปลาบู่ทอง พอมีโอกาสพ่อก็จะเชิญมาเล่น ผู้เฒ่าผู้แก่ที่เคยเล่นละครกับเรามา เราก็ช่วยให้เขาได้มาเล่น ได้มีรายได้ พวกคนรุ่นเก่าส่วนใหญ่ยังอยู่นะ พวกคุณท้าวคุณอะไรทั้งหลายเลย ยังอยู่ครบ
ส่วนรุ่นใหม่ๆ ก็ต้องสร้าง คุณพ่อบอกว่าคนดูอยากเห็นเจ้าชายเจ้าหญิงแบบในจินตนาการของเขา ไม่ใช่ว่าเป็นดารามาเล่น เลยมีการสร้างพระเอกนางเอกใหม่ๆ อยู่ตลอด
อย่าให้ถึง ‘อนุรักษ์’ เพราะใกล้ตาย
ฝากดู ‘ของไทยๆ’ มั่นใจสนุกแน่!
ขอฝากละครจักรๆ วงศ์ๆ ของสามเศียรไว้กับท่านผู้ชมนะครับ เหลือเราต่อสู้อยู่เจ้าเดียว ในช่วงที่คนดูทีวีน้อยลงวัฒนธรรมไทยต่างๆ ก็หายไปเรื่อยๆ สามเศียรของพวกเราพยายามทําคอนเทนต์ที่ดี สนุก ทันสมัย ให้ผู้ชมรุ่นใหม่ๆ ให้เด็กรุ่นใหม่ๆ ได้เข้ามาสัมผัส
อยากให้เด็กไทยได้ซึมซาบของไทยๆ ไม่อยากให้มันหายไป รบกวนช่วยดูด้วย มั่นใจว่าสนุกครับ แต่อย่าให้ถึงว่าต้องอนุรักษ์ เพราะถ้าอนุรักษ์นี่คือใกล้ตาย