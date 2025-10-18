จก โต๊ะเดียว คืนสังเวียน!
เปิดสอนโต๊ะจีนตั้งตัวอีกครั้งที่มติชนอคาเดมี
กับสูตรที่ไม่เคยบอกใคร
จากจุดเริ่มต้นลูกชายร้านขายส่งปูทะเล…สู่เจ้าของร้านอาหารจีนระดับตำนานในย่านเยาวราช เริ่มจากโต๊ะเดียวแต่ชื่อเสียงก้องไกลทั้งในหมู่คนกินและในวงการอาหาร “จก โต๊ะเดียว” ร้านที่ก่อตั้งจากศูนย์ โดยชายผู้เคยล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่า แต่ยังลุกขึ้นมาด้วยสองมือของตัวเอง สมชาย ตั้งสินพูลชัย หรือชื่อเล่น “จิ้งจก” ที่ใครๆ เรียกกันติดปากว่า “เฮียจก” เติบโตมาในครอบครัวที่ทำธุรกิจขายส่งปูทะเลขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองไทย เด็กชายจกในวันนั้นไม่เคยนั่งโต๊ะเฉยๆ ชีวิตของเขาผูกพันกับครัวและตลาดมาตั้งแต่จำความได้ ทุกเช้าต้องแกะปูเป็นตัน ใช้แรงงานหนักแบบที่เด็กสมัยนี้แทบจินตนาการไม่ออก ไม่มีห้องเรียนวิชาทำอาหาร ไม่มีสูตรลับจากตำรา มีแต่ประสบการณ์จากมือที่เปื้อนเปลือกปู และจมูกที่ซึมซับกลิ่นทะเลมาแต่เกิด
เมื่อเติบโตขึ้น เฮียจกเลือกไม่สานต่อธุรกิจของครอบครัว เพราะรู้สึกอยากมีอิสระ เขาไปหาประสบการณ์ใหม่ในลาว เปิดโรงงานเสื้อผ้า แต่สุดท้ายก็เจ๊งไม่เป็นท่า กลับมาเมืองไทยในวันที่พ่อล้มป่วย หลังจากบวชเฮียจกเริ่มใช้เวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้น แต่ไฟในการทำธุรกิจยังไม่มอด เขาออกเดินทางอีกครั้ง ไปทำงานในเวียดนาม อินโดนีเซีย มาดากัสการ์ ยุโรป อเมริกา ล้มเหลวทุกครั้ง กลับมาไทยแบบตัวเปล่าทุกครั้ง แต่แทนที่จะหมดหวังเขากลับมาพร้อมประสบการณ์ที่ไม่มีใครลอกเลียนแบบได้
ครั้งหนึ่งเคยเปิดร้านอาหารในสนามบินสุวรรณภูมิ เป็นร้านอาหารจีนที่ขายดีที่สุดในพื้นที่นั้น แต่ด้วยปัจจัยหลายอย่าง ธุรกิจก็ไปไม่รอดอีกเช่นกัน ชีวิตของเฮียจกดูเหมือนจะมีแต่คำว่า “เจ๊ง” เต็มไปหมด แต่เขาไม่เคยใช้มันเป็นข้ออ้างที่จะหยุดลงมือทำ ไม่เคยกลัวคำว่าล้มเหลว เพราะล้มไปมากกว่าทุกคนที่เขารู้จัก และเขารู้ดีว่า ถ้ายังไม่ยอมแพ้ ก็ยังมีทางอยู่เสมอ
จุดเปลี่ยนที่แท้จริงเกิดขึ้นในวันที่เขาไม่มีอะไรจะเสียอีกแล้ว ไม่มีเงิน ไม่มีร้าน ไม่มีหน้าร้าน ไม่มีลูกจ้าง ไม่มีชื่อเสียง เขาเริ่มทำอาหารให้เพื่อนฝูงที่แวะเวียนมากินข้าวที่บ้าน เพราะไม่มีรายได้ก็อยู่กันแบบง่ายๆ คนหนึ่งออกเหล้า เขาออกกับข้าว ทำกับข้าวให้กินกันทุกวัน จนวันหนึ่งเพื่อนสนิทเอ่ยขึ้นว่า “จก เอ็งขายเหอะ กูอยากจ่ายเงินแล้ว!” คำพูดธรรมดาๆ ประโยคเดียวจากเพื่อนที่รู้ใจ กลายเป็นแรงผลักดันให้เฮียจกกลับมาอีกครั้ง ในเส้นทางที่เขาอาจไม่เคยมองเห็นมาก่อน ทั้งที่มันอยู่ตรงหน้าเขามาตลอดชีวิต
ร้านจก โต๊ะเดียว จึงถือกำเนิดขึ้นในวันที่ 1 มกราคม 2550 เป็นร้านเล็กๆ ที่ไม่มีเมนู ไม่มีป้าย ไม่มีพนักงานบริการ ไม่มีอะไรเลยนอกจากโต๊ะเดียวในบ้านของเฮีย กับฝีมือที่สั่งสมมาทั้งชีวิต ทุกจานที่ออกจากครัวทำด้วยความตั้งใจในระดับเดียวกับภัตตาคาร แต่เสิร์ฟให้คนกินเหมือนทำให้เพื่อน ด้วยวัตถุดิบสดใหม่ เน้นคุณภาพ ใส่ใจในรายละเอียด รสมือแบบจีนแท้เข้มข้นทุกจาน แต่ปรุงอย่างมีชั้นเชิง จนลูกค้าที่ได้กินต่างก็จำรสชาตินั้นได้ไม่มีวันลืม
เมื่อถามว่าอะไรคือเคล็ดลับความสำเร็จของจก โต๊ะเดียว เฮียจกตอบทันทีว่า “ทำในสิ่งที่เราถนัด รู้จริง รู้ลึก ไม่หยุดเรียนรู้ ไม่เอาเปรียบลูกค้า และต้องจริงใจกับคนกินอาหาร” นี่คือสิ่งที่เขายึดถือมาตลอดชีวิต และมันคือสิ่งเดียวกันกับที่เขากำลังจะถ่ายทอดให้กับผู้เรียนในคอร์สพิเศษที่เขาร่วมมือกับมติชน อคาเดมี ภายใต้โครงการ “12 เชฟ 12 เดือน”
ในวันที่ 26 ตุลาคม 2568 นี้ เฮียจกจะเปิดคลาสสอนทำอาหารแบบเข้มข้นภายใต้ชื่อ “7 เมนูโต๊ะจีน ตั้งตัว โดยจก โต๊ะเดียว” ที่ออกแบบมาเพื่อคนที่อยากเริ่มต้นทำอาหารจริงจัง เปิดร้านอาหาร หรือมีอาชีพเป็นของตัวเอง โดยสอนเมนูตั้งแต่ระดับเบื้องต้น ไปจนถึงเมนูที่ต่อยอดขายได้จริง ทั้งหมดคือสูตรที่ใช้ในร้านจก โต๊ะเดียว ไม่มีการดัดแปลง ไม่มีการกั๊กสูตร
ผู้เรียนจะได้เรียนเมนู 7 อย่าง ได้แก่ แปะก๊วยคั่วเกลือ กุ้งแชบ๊วยอบวุ้นเส้น คะน้าฮ่องกงเห็ดหอม ปลากะพงนึ่งซีอิ๊ว กระเพาะปลาน้ำแดง ข้าวผัดผงกะหรี่ และเผือกหิมะ ทุกจานล้วนเป็น signature ของร้าน มีจุดเด่นเฉพาะตัว เช่น กุ้งอบวุ้นเส้นที่เฮียใช้ประสบการณ์ล้วนๆ ปรับอุณหภูมิ-เวลา-ปริมาณซอสจนออกมาเป๊ะ หรือเผือกหิมะที่ใช้เวลาทดลองหลายสิบกิโล จนได้สูตรที่กรอบนอก นุ่มใน หอมกลิ่นงาคั่วอย่างไม่เหมือนใคร
คอร์สนี้ไม่ต้องมีพื้นฐานก็เรียนได้ ขอแค่มีใจรัก ตั้งใจ และขยัน เฮียจกบอกว่า เขาไม่ได้แค่มาสอนทำอาหาร แต่เขาอยากให้สูตรชีวิต “ตั้งตัว” กับคนรุ่นใหม่ เพราะตัวเขาเองก็ใช้ชีวิตล้มลุกคลุกคลานมาก่อน และไม่มีอะไรสอนเราดีกว่าประสบการณ์จริง
เฮียจกมองว่าโต๊ะจีนในความเข้าใจเดิมอาจจะดูเชย หรือเน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพ แต่เมนูของเขาคือการตีความใหม่ “โต๊ะจีนในรูปแบบใหม่” ที่ให้ความสำคัญกับรสชาติ วัตถุดิบ การจัดลำดับเมนู และการใส่ตัวตนของเชฟลงไปในทุกจาน เฮียทำทุกจานเหมือนทำให้เพื่อนกิน และเขาเชื่อว่าคนที่ทำอาหารด้วยใจจริง ย่อมส่งต่อความรู้สึกนั้นไปถึงคนกินได้เสมอ
นี่อาจไม่ใช่แค่คอร์สสอนทำอาหารธรรมดา แต่มันคือการได้เรียนรู้ชีวิตจากคนที่เคยล้มมาแล้วสิบครั้ง แต่ลุกขึ้นได้ด้วยกระทะใบเดียว กับคนที่เชื่อว่าความใส่ใจในทุกจานอาหาร สามารถเปลี่ยนชีวิตคนได้จริง ไม่ว่าคุณจะมีพื้นฐานหรือไม่ก็ตาม ถ้าคุณมีใจ เฮียจกจะให้ทุกอย่าง “ถ้าคุณอยากตั้งตัว ผมพร้อมให้สูตร พร้อมให้ใจ ถ้ามีโอกาส เริ่มตอนนี้เลยครับ แล้วเจอกันวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2568 ที่มติชนอคาเดมี”
