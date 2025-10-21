เปิดยอด 8.8 แสนบ้าน คนกรุงชนหมัด ‘ไม่เทรวม’ กทม.เปิดไม้เด็ด รับซื้อขยะ แลกน้ำมันพืช
ชาวกรุงแห่ร่วมเกินคาดกว่าเท่าตัว สำหรับแคมเปญ บ้านนี้ไม่เทรวม โดยล่าสุดยอดพุ่งถึง 8.8 แสนบ้าน แบ่งเป็น ลงทะเบียนแบบเดี่ยว 328,994 หลังคาเรือน ลงทะเบียนแบบกลุ่ม จำนวน 3,707 แห่ง 555,278 หลังคาเรือน (ข้อมูล ณ วันที่ 16 ต.ค.68) งานนี้กรุงเทพมหานครเดินหน้าต่อ ยังคงเปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่น BKK WASTE PAY เพื่อการจัดเก็บขยะจากบ้านเรือนประชาชน และการติดสติ๊กเกอร์ผู้ได้รับสิทธิ จ่ายแค่ 20 บาท จากอัตราค่าธรรมเนียมใหม่ 60 บาทที่ปักหมุดวันแรกเมื่อ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา
เปิดฟีดแบ๊ก ไม่เทรวม 8.8 แสนบ้านแห่ร่วม!
กำชับ 50 เขตคุยชาวกรุงให้เคลียร์
โครงการที่ว่านี้ กทม.รันเป็นบิ๊กโปรเจ็กต์ โดยมีการเกาะติดความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง ไม่กี่วันที่ผ่านมา จักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นั่งประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการใช้ระบบสารสนเทศบริหารจัดการการจัดเก็บค่าธรรมเนียมมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 4/2568 ภายใต้โครงการที่มีชื่ออย่งเป็นทางการว่า บ้านนี้ไม่เทรวม : แยกขยะลดค่าธรรมเนียม ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ.2568 ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วเมื่อวันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา
รองผู้ว่าฯจักกพันธุ์มอบนโยบายการดำเนินงาน พร้อมรับทราบปัญหาอุปสรรค และพิจารณาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข พร้อมกำชับสำนักสิ่งแวดล้อม และ 50 สำนักงานเขต สร้างความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบเกี่ยวกับรายละเอียดการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมขยะ การขอรับสิทธิลดค่าธรรมเนียมขยะ การคัดแยกขยะ พร้อมการส่งภาพหลักฐานการคัดแยกขยะ จำนวน 4 ประเภท เมื่อประชาชนลงทะเบียนและได้รับสิทธิ “แยกขยะ ลดค่าธรรมเนียม” ทางออนไลน์แล้ว ระบบจะมีการแจ้งเตือนให้ส่งรูปภาพการคัดแยกขยะครั้งแรกเพื่อขอรับสิทธิ และจะแจ้งเตือนให้ส่งภาพตามรอบระยะเวลาที่กำหนด
ส่งรูปหลักฐานไม่ครบ เตือน 3 ครั้ง
ก่อนโดนระงับ ต้องกลับไปจ่ายอัตราปกติ 6 เดือนรวด!
สำหรับผู้ที่ไม่ส่งรูปภาพ หรือส่งไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง ระบบจะแจ้งเตือนเป็นลำดับ จำนวน 3 ครั้ง โดยหากได้รับการเตือนครั้งที่ 3 สิทธิในการรับส่วนลดจะถูกระงับ และต้องกลับไปชำระค่าธรรมเนียมในอัตราปกติเดือนละ 60 บาท เป็นเวลา 6 เดือน หลังจากนั้นจึงจะสามารถยื่นรูปภาพใหม่เพื่อเป็นหลักฐานขอรับสิทธิส่วนลดได้อีกครั้ง
ส่วนผู้ที่ประสงค์จะได้รับสิทธิชำระค่าธรรมเนียมขยะ ในอัตรา 20 บาทต่อเดือนตั้งแต่บิลแรกของเดือนตุลาคม 2568 ต้องสมัครและส่งภาพการคัดแยกขยะให้ถูกต้องภายในเดือนตุลาคม 2568 ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่เทรวม แยกขยะลดค่าธรรมเนียมได้อย่างต่อเนื่องทุกวัน ไม่ใช่เพียงแค่ได้รับสิทธิชำระค่าธรรมเนียมขยะ แต่ถ้าทุกคนร่วมมือกัน จะสามารถลดขยะในเมือง ทำให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่สะอาดและน่าอยู่ขึ้นอีกด้วย
ขยะรีไซเคิล-ขยะกำพร้า ขายได้! บริจาคก็ได้!
โครงการมือวิเศษกรุงเทพ จัดให้
ตัดภาพมายังศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง น.ส.วรนุช สวยค้าข้าว รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. ร่วมกิจกรรม “มือวิเศษสัญจร X บ้านนี้ไม่เทรวม” เมื่อ 18 ตุลาคมที่ผ่านมา
งานนี้ไม่ใช่อีเวนต์ธรรมดา ทว่า สำนักสิ่งแวดล้อมผนึกกำลังภาคีเครือข่ายมือวิเศษ เปิดรับขยะที่ประชาชนคัดแยก อาทิ ขยะรีไซเคิล นำมาขายสร้างรายได้ หรือบริจาคสร้างบุญให้แก่โครงการมือวิเศษกรุงเทพ แยกเพื่อให้ พี่ไม้กวาด
รวมถึง ขยะกำพร้า ซึ่งเป็นสิ่งที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง เช่น กล่องโฟมใส่อาหาร ช้อน ส้อมพลาสติก ถุงแกง ซองขนม เป็นต้น เพื่อส่งเผาเป็นเชื้อเพลิงทดแทน ลดการส่งขยะสู่บ่อฝังกลบ
โดยงานดังกล่าวมีภาคีเครือข่ายร่วมรับมอบส่งต่อขยะเข้าสู่ระบบการจัดการอย่างถูกต้อง ได้แก่
1.ภาคีมือวิเศษกรุงเทพ เปิดรับกล่อง UHT และซองวิบวับ พร้อมแยกองค์ประกอบขยะ และนำไปผลิตอิฐรีไซเคิล รวมถึงหลังคาเมทัลชีต
2.Yolo เปิดรับบริจาคพลาสติกแห้งและสะอาดทุกชนิด เพื่อนำไปคัดแยกและอัพไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลาย อาทิ พวงกุญแจ
จานรองแก้ว ชั้นวางของ ซึ่งแต่ละผลิตภัณฑ์จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจากวัสดุรีไซเคิลที่ใช้ผลิต
3.Waste Buy Delivery รับซื้อขยะรีไซเคิลในราคาพิเศษ หรือหากต้องการบริจาครายได้จากการขายเข้าร่วมโครงการมือวิเศษกรุงเทพ แยกเพื่อให้ พี่ไม้กวาด ก็ได้เช่นกัน
น้ำมันเก่า แลกน้ำมันใหม่
กาปฏิทิน ทุกเสาร์ที่ 3 ของเดือน กทม.2 ดินแดง
ไม่เพียงเท่านั้น ยังมีกิจกรรมน้ำมันเก่าแลกน้ำมันใหม่ รับแลกน้ำมันเก่าจากการประกอบอาหาร ปริมาณ 1 ลิตร แลกรับน้ำมันพืชใหม่ ปริมาณ 250 ml. และการให้คำแนะนำในการเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่เทรวม : แยกขยะลดค่าธรรมเนียม รวมถึงกิจกรรม Work Shop ถังหมัก OK พร้อมรับกลับไปใช้งานที่บ้านฟรีอีกด้วย
ทั้งนี้ น.ส.วรนุช สวยค้าข้าว รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. ประเดิมได้นำขยะรีไซเคิลและขยะกำพร้าที่คัดแยกไว้มาบริจาคในกิจกรรมนี้ เพื่อนำรายได้เข้าโครงการมือวิเศษกรุงเทพ แยกเพื่อให้ พี่ไม้กวาด
สำหรับขยะที่รวบรวมได้จากกิจกรรมนี้จะนำเข้าสู่ระบบรีไซเคิล สนับสนุนการหมุนเวียนใช้ประโยชน์แบบไม่เทรวม ส่งเสริมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการคัดแยกขยะ เพิ่มพูนมูลค่าสิ่งของเหลือใช้ต่างๆ ซึ่งเมื่อคัดแยกแล้วสามารถส่งต่อไปยังภาคเอกชนที่รับไปใช้ประโยชน์ต่อ เป็นการช่วยลดปริมาณขยะ ลดค่าใช้จ่ายในการกำจัด ประหยัดงบประมาณ และสามารถนำงบประมาณส่วนที่เหลือไปใช้ในการพัฒนาการศึกษา การสาธารณสุข และด้านอื่นๆ ได้
กิจกรรม “มือวิเศษสัญจร X บ้านนี้ไม่เทรวม” ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง จะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่ 3 ของเดือน สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจเฟซบุ๊ก สำนักสิ่งแวดล้อม กทม หรือสำนักงานยุทธศาสตร์จัดการมูลฝอย โทร 0-2203-2936 ต่อ 2423 ในวันและเวลาราชการ
ทีมข่าวเฉพาะกิจ