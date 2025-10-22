|ผู้เขียน
เจาะลึกการพลิกโฉม ‘คยองจู’
สู่เมืองเจ้าภาพ APEC 2025
การประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟิก หรือเอเปค เป็นหนึ่งในการประชุมที่ทั่วโลกจับตามากที่สุด เป็นหนึ่งในการประชุมใหญ่ที่สุดในรอบปี เพราะผู้นำ 21 เขตเศรษฐกิจจากทั่วมุมโลกจะมารวมตัวกันที่นี่เพื่อหารือในประเด็นความร่วมมือต่างๆ โดยปกติแล้ว จุดสนใจของการประชุมจะอยู่ที่การพบกันระหว่างผู้นำของเขตเศรษฐกิจต่างๆ และผลของการประชุม แต่หนึ่งในประเด็นที่น่าสนใจที่สุดของการประชุมเอเปคปีนี้อยู่ที่เมืองเจ้าภาพ ซึ่งเกาหลีใต้เลือก เมืองคยองจู จังหวัดคยองซังเหนือ เอาชนะ อินชอน เมืองใหญ่อันดับต้นๆ ของประเทศที่มีจุดขายเรื่อง Smart City ไปได้ แม้ว่าคยองจูจะเป็นเมืองเล็กๆ ทางตะวันออกเฉียงใต้ แต่รุ่มรวยด้วยมรดกทางวัฒนธรรมโบราณ เมื่อเร็วๆ นี้ “มติชน” มีโอกาสลงพื้นที่เพื่อเจาะลึกการเตรียมการประชุมเอเปคที่เมืองคยองจู ที่มีแง่มุมต่างๆ ที่น่าสนใจในเมกะโปรเจ็กต์ที่จะพลิกโฉมเมืองคยองจู ให้เป็นเจ้าภาพเอเปคที่เปี่ยมไปด้วยเสน่ห์
คำถามแรกที่หลายคนอาจคิดคือ อะไรทำให้คยองจูได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปคปีนี้ คำตอบอยู่ในตัวตนของเมืองคยองจูที่มีความโดดเด่นกว่าเมืองอื่นๆ ของเกาหลีใต้ ตรงที่คยองจูได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของยูเนสโก เคยเป็นอดีตเมืองหลวงของอาณาจักรชิลลานาน 992 ปี โบราณสถานที่รายล้อมเมืองแห่งนี้ทำให้คยองจูเปรียบเสมือน “พิพิธภัณฑ์ที่ไร้กำแพง” มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่โดดเด่น เป็นเมืองที่แทนความเป็นเกาหลีได้ดี แถมยังเป็นโอกาสทองที่ผู้นำเขตเศรษฐกิจจะได้สัมผัสกับมรดกวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนใคร สะท้อนให้เห็นว่าวัฒนธรรมสามารถเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและความร่วมมือได้อีกด้วย
จุดขายในเรื่องวัฒนธรรมนี้ยังปรากฏให้เห็นในโลโก้ของเอเปคปีนี้ ที่ดูเผินๆ อาจเหมือนรูปยิ้มธรรมดา แต่แท้จริงแล้วคือชิ้นส่วนกระเบื้องหลังคาโบราณที่รู้จักในชื่อ The Smile of Silla เป็นหนึ่งในโบราณวัตถุที่มีชื่อเสียงที่สุดของคยองจู โลโก้เอเปคของปีนี้ยังคล้ายกับผีเสื้อ สื่อถึงความมุ่งมั่นของสมาชิกเอเปคที่จะมีความสามัคคีเพื่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง จุดประกายให้เกิดนวัตกรรมและความเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก แต่นอกจากปัจจัยเรื่องวัฒนธรรมแล้ว คยองจูยังผสมผสานการพัฒนาที่ล้ำสมัย สะท้อนจากการมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์วอลซองตั้งอยู่ริมชายฝั่ง และยังรายล้อมไปด้วยโรงงานผลิตเหล็กในเมืองโพฮัง รวมถึงโรงงานผลิตรถยนต์ในเมืองอุลซันที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากคยองจู
ทันทีที่เดินทางไปถึงคยองจูจะสัมผัสได้ว่าคยองจูเป็นเมืองเล็กๆ ไม่มีตึกระฟ้าสูงตระหง่านเหมือนกรุงโซล แต่เต็มไปด้วยต้นไม้และเนินเขาเขียวขจี ทำให้เห็นว่าเกาหลีใต้มีโจทย์ใหญ่ในการจัดเตรียมการประชุมเอเปคในคยองจู เพื่อรองรับผู้เข้าร่วมการประชุมกว่า 2 หมื่นคน ทั้งผู้นำเขตเศรษฐกิจ เจ้าหน้าที่รัฐ และผู้สื่อข่าวจากทั่วโลก ที่จะตบเท้ากันเข้ามาประชุมในช่วงปลายเดือนตุลาคมถึงต้นพฤศจิกายนนี้ จากการสังเกตการณ์ เกาหลีใต้ทุ่มเทให้กับการจัดประชุมเอเปคที่คยองจูอย่างมาก เห็นได้จากการอัพเกรดโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ในเมือง เช่น มีการปูถนนใหม่หลายสายในเมืองด้วยงบประมาณกว่า 360 ล้านบาท มีการปรับปรุงศูนย์การประชุม Gyeongju Hwabaek International Convention Center หรือ HICO ซึ่งจะเป็นสถานที่จัดการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปค ด้วยงบประมาณ 8.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือกว่า 273 ล้านบาท เพื่อสร้างห้องประชุมผู้นำเอเปค ติดตั้งป้าย LED ใหม่ เปลี่ยนลิฟต์ใหม่ ทำระบบเสียงและโปรเจ็กเตอร์ใหม่ อีกทั้งจะผลักดันให้การประชุมสุดยอดผู้นำเอเปคลดการใช้กระดาษเพื่อสิ่งแวดล้อม ชั้น 3 ของ HICO จะเป็นสถานที่ประชุมสุดยอดผู้นำเอเปค ส่วนชั้น 2 จะเป็นห้องประชุมทวิภาคี และชั้น 1 จะเป็นชั้นสำหรับเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ
นอกจากผู้นำเขตเศรษฐกิจแล้ว การประชุมเอเปคในปีนี้คาดว่าจะมีผู้สื่อข่าวจากทั่วโลกเข้าร่วมประมาณ 4 พันคน เกาหลีใต้จึงทุ่มงบประมาณ 9.86 ล้านดอลลาร์ หรือเกือบ 314 ล้านบาท ก่อสร้างอาคารขึ้นมาใหม่เพื่อเป็นศูนย์ข่าวสูง 2 ชั้น อยู่ติดกับ HICO ซึ่งจะมีห้องออกอากาศ ห้องประชุม และโซนทำงานของสื่อมวลชน แถมจะมีฟู้ดทรัคให้บรรดานักข่าวต่างชาติได้ลิ้มรสกับอาหารเกาหลีชั้นเลิศ อีกหนึ่งสถานที่ที่น่าสนใจคือ ฮอลล์จัดเลี้ยง หรือ Banquet Hall ที่มีการก่อสร้างขึ้นมาใหม่เป็นอาคารที่ทำจากไม้ทั้งหมดตั้งอยู่ข้างพิพิธภัณฑ์แห่งชาติคยองจู ที่มีความพิเศษคือนี่จะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ 6 มงกุฎทองคำแห่งอาณาจักรชิลลา จะถูกนำมาจัดแสดงในที่เดียวกันที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติคยองจู ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม-1 พฤศจิกายน และมีแผนให้ผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคเข้าเยี่ยมชมมงกุฎทองคำด้วย
จุดโฟกัสของการประชุมเอเปคไม่ได้เน้นหนักไปแค่เรื่องวัฒนธรรมเพียงอย่างเดียว แต่ยังครอบคลุมไปถึงเรื่องนวัตกรรมและเทคโนโลยีล้ำสมัย เกาหลีใต้ทุ่มเงินมหาศาลสร้าง Economy Exhibition Center เพื่อเป็นสถานที่ให้บริษัทชั้นนำของเกาหลีใต้นำเทคโนโลยีล่าสุด อาทิ ปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) หุ่นยนต์ และเซมิคอนดักเตอร์ มาจัดแสดง ทั้งยังมีโซนนำเสนอประวัติศาสตร์ของการพัฒนาทางเศรษฐกิจของเกาหลีใต้
นายพัค จางโฮ ผู้อำนวยการสำนักงานการจัดเตรียมการประชุมเอเปค ให้สัมภาษณ์ว่าการสร้างอาคารใหม่หรือปรับปรุงสถานที่ต่างๆ ในคยองจูคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ประมาณกลางเดือนกันยายนหรือต้นเดือนตุลาคม ก่อนหน้าการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปคอย่างแน่นอน ถึงแม้สถานที่ต่างๆ จะเริ่มการก่อสร้างค่อนข้างช้าเมื่อเทียบกับเมืองอื่นๆ เพราะคยองจูเป็นเมืองที่มีโบราณสถานและโบราณวัตถุหลงเหลืออยู่ใต้ดินที่ยังไม่ได้มีการขุดค้นอีกมาก การขุดพื้นที่ใดๆ เพื่อทำการก่อสร้างจึงมีกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติตามมากเป็นพิเศษ และต้องเป็นไปอย่างระมัดระวังที่สุด เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อโบราณวัตถุที่ยังฝังอยู่ใต้ดิน หรือสิ่งแวดล้อมในเมือง ผู้อำนวยการพัคเน้นย้ำว่า แม้โครงสร้างพื้นฐานของคยองจูอาจไม่มากเท่าเมืองอื่นๆ แต่เชื่อว่าการประชุมเอเปคนี้จะเป็นไปอย่างราบรื่น พร้อมเปิดรับผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกให้สัมผัสเสน่ห์ของคยองจูด้วยตัวเอง
ผู้อำนวยการพัคกล่าวอีกว่า การเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปคในปีนี้คาดว่าจะช่วยสร้างกำไรทางเศรษฐกิจให้กับคยองจูและภูมิภาคนี้กว่า 7 ล้านล้านวอน กำไรที่ได้จากการจัดประชุมเอเปคที่คยองจูไม่ได้อยู่ที่เม็ดเงินเพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็นเรื่องภาพลักษณ์ที่ดีของชาวต่างชาติที่จะมองเห็นว่าคยองจูเป็นเมืองหลวงของคาบสมุทรเกาหลีอีกครั้ง เหมือนกับหลายพันปีก่อนในยุคอาณาจักรชิลลา รวมถึงหวังว่าการประชุมเอเปคจะช่วยยกระดับให้คยองจูมีความน่าดึงดูด เป็นที่รู้จักในสายตาชาวโลกมากขึ้น กระตุ้นความอยากมาท่องเที่ยวในหมู่ชาวต่างชาติให้อยากมาเยือนที่เมืองนี้มากขึ้น
กลับมาที่การเตรียมการ ผู้อำนวยการพัคให้รายละเอียดว่าการจัดการเพื่อรองรับผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่มีความสำคัญ แน่นอนว่าทางคณะทำงานได้จัดเตรียมแผนรองรับความปลอดภัย การแพทย์ และแผนการคมนาคมภายในเมืองไว้แล้ว โดยได้ร่วมมือกับตำรวจและหน่วยดับเพลิงในการเข้ามาดูแลพื้นที่ต่างๆ รวมถึงการเดินทางเข้าร่วมการประชุมของผู้นำเขตเศรษฐกิจให้เป็นไปอย่างราบรื่นที่สุดและปลอดภัยที่สุด สำหรับประเด็นเรื่องโรงแรมที่พักนั้น คยองจูมีห้องพักแบบ Presidential Suite ทั้งสิ้น 35 ห้องรอรองรับผู้นำเขตเศรษฐกิจ และมีห้องพักในโรงแรมใกล้กับสถานที่จัดประชุม 4,463 ห้อง และมีห้องพักโรงแรมทั้งสิ้น 12,812 ห้อง จากโรงแรม 1,326 แห่งในระยะ 10 กิโลเมตรรอบสถานที่จัดประชุม
การจัดประชุมเอเปคในคยองจูยังคำนึงถึงเรื่องความยั่งยืนและประโยชน์ของประชาชนในคยองจูหลังการประชุมเอเปคเสร็จสิ้นไปแล้ว ในอดีตเรามักเห็นตัวอย่างของหลายเมืองที่เมื่อมีการจัดงานใหญ่ก็จะสร้างสิ่งปลูกสร้างขึ้นมาใหม่เพื่อรองรับ แต่เมื่องานเสร็จสิ้นก็ปล่อยสิ่งปลูกสร้างนั้นให้ทิ้งร้างไปโดยที่ไม่ได้เกิดประโยชน์ต่อคนในพื้นที่ เพื่อไม่ให้ทรัพยากรสูญเปล่า ทางคณะเตรียมการประชุมเอเปคจึงวางแผนที่จะใช้ประโยชน์จากอาคารต่างๆ ที่สร้างขึ้นใหม่ในคยองจู เช่น ศูนย์ข่าวเอเปคที่อยู่ข้าง HICO จะปรับเป็นศูนย์นิทรรศการอีกแห่ง โดยจะสร้างทางเชื่อมเพื่อผนวกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ HICO ส่วน Economic Exhibition Center ที่สร้างขึ้นใหม่จะมีการนำเก้าอี้ โต๊ะ และผลงานศิลปะต่างๆ ที่จะจัดแสดงในห้วงประชุมเอเปคจะนำกลับมาใช้อีกครั้งในการจัดนิทรรศการเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับการเป็นเจ้าภาพเอเปค ขณะที่ฮอลล์จัดเลี้ยงที่อยู่ข้างพิพิธภัณฑ์แห่งชาติคยองจูจะปรับเปลี่ยนเป็นห้องจัดเลี้ยงเพื่อรองรับงานอื่นๆ ที่อาจมีขึ้นในคยองจู รวมถึงจะเป็นสถานที่เก็บรวบรวมภาพถ่ายหรืองานศิลปะเพื่อจัดงานเลี้ยงเฉลิมฉลองให้กับการเป็นเจ้าภาพเอเปคด้วย
ความน่าทึ่งอีกอย่างที่เห็นจากลงพื้นที่ดูการเตรียมการประชุมเอเปคคือเกาหลีใต้สร้างอาคารต่างๆ ค่อนข้างเร็ว เช่น ศูนย์ข่าวที่เมื่อการลงพื้นที่เมื่อช่วงปลายเดือนสิงหาคมนั้น ตัวอาคารยังเต็มไปด้วยนั่งร้านและยังไม่เห็นโครงร่างของตัวอาคารถึงขนาดที่คณะผู้สื่อข่าวไม่สามารถเข้าไปดูภายในได้ แต่จากการติดตามข่าวล่าสุดเมื่อกลางเดือนกันยายนกลับพบว่าศูนย์ข่าวดังกล่าวใกล้จะแล้วเสร็จ แม้เวลาจะผ่านไปแค่ 20 กว่าวันก็ตาม การติดตามข่าวล่าสุดพบว่าการจัดเตรียมสถานที่จัดการประชุมเอเปคเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วทั้งหมดตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้
เกาหลีใต้ยังใช้ประโยชน์จากกระแสเคป๊อปที่โด่งดังไปทั่วโลก ในห้วงการประชุมเอเปค คยองจูจะมีการจัดมัลติมีเดียโชว์ที่ทะเลสาบโพมุน โดยจะมีคอนเสิร์ตเคป๊อปนำทัพศิลปินดัง เช่น พัค โบกอม, IVE, DAY6, จี-ดรากอน และ Heart 2 Heart มาให้ความสนุกและสร้างสีสันในห้วงการประชุมเอเปค
เกาหลีใต้ประชาสัมพันธ์การประชุมเอเปคในหลายช่องทาง มีการติดป้ายและธงการประชุมเอเปคตามถนนแทบทุกสายในคยองจู มีการโฆษณาทางโทรทัศน์หลายชิ้น และมีวิดีโอโปรโมตการประชุมเอเปคที่คยองจูบนป้ายในสนามบินอินชอน แต่ที่เรียกเสียงฮือฮาที่สุดคงจะเป็นวิดีโอโปรโมตการประชุมเอเปคที่ปล่อยออกมาในวันที่ 2 ตุลาคม ที่มีบรรดาคนดังของเกาหลีใต้ปรากฏตัวหลายคน เช่น จี-ดรากอน นักร้องชื่อดัง จาง วอนยอง จากวงเกิร์ลกรุ๊ป IVE พัค จีซอง อดีตนักฟุตบอลชื่อดังจากทีมแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด พัค ชานวุค ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดัง และประธานาธิบดีอี แจมยอง วิดีโอโปรโมตปล่อยออกมาได้ 2 วัน แต่ยอดรับชมทะลุ 1 ล้านครั้งไปแล้ว
อย่างไรก็ตาม หนึ่งในจุดสังเกตของการจัดประชุมเอเปคที่คยองจูคือเรื่องการเดินทางมายังคยองจู เพราะจากการสอบถามว่าผู้นำเขตเศรษฐกิจจะเดินทางมาคยองจูอย่างไรนั้น ได้คำตอบว่าผู้นำเขตเศรษฐกิจที่นำเครื่องบินมาเองจะต้องไปลงจอดที่ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ ใกล้เมืองปูซาน ก่อนที่จะนั่งรถยนต์หรือเฮลิคอปเตอร์เข้าเมืองคยองจู ส่วนผู้นำที่มากับเที่ยวบินพาณิชย์จะลงที่ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอนแล้วนั่งเที่ยวบินภายในประเทศมายังกิมแฮหรือนั่งรถไฟความเร็วสูงจากกรุงโซลมายังคยองจู ซึ่งใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง อาจสร้างความไม่สะดวกในการเดินทางเทียบเท่ากับการจัดประชุมที่เมืองอินชอนหรือปูซานที่มีขั้นตอนการเดินทางน้อยกว่า
อีกจุดสังเกตคือการบริหารจัดการการจราจรภายในเมืองคยองจูที่ต้องติดตามต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรเมื่อมีการประชุม เพราะคณะผู้นำเขตเศรษฐกิจต่างๆ จะมาพร้อมขบวนรถหลายคัน จริงอยู่ที่คยองจูมีการปูถนนใหม่แต่นั่นไม่ได้ช่วยให้ถนนในเมืองรองรับปริมาณรถยนต์ที่จะเพิ่มขึ้นในทันทีอย่างก้าวกระโดด อย่างไรก็ดี ผู้สื่อข่าวสังเกตว่าพื้นที่รอบศูนย์การประชุม HICO มีโรงแรมหลายแห่งตั้งอยู่ อาจช่วยให้การเดินทางไป-กลับจากการประชุมใช้เวลาสั้นลง และอาจช่วยระบายปริมาณรถยนต์บนถนนได้ดีขึ้น
ทั้งหมดนี้คงพอเห็นภาพแล้วว่าเกาหลีใต้และคยองจูตั้งใจมากกับการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปคในปีนี้ ด้วยมรดกทางวัฒนธรรมของอาณาจักรชิลลาที่เป็นจุดขายสำคัญ และวัฒนธรรมอื่นๆ ของเกาหลีใต้ที่น่าดึงดูด ไม่ว่าจะเป็นอาหาร กิจกรรม และบรรยากาศโดยรวมที่เป็นเหมือนซอฟต์พาวเวอร์ที่รอให้ผู้เข้าร่วมการประชุมเอเปคได้สัมผัสด้วยตาตัวเอง การเตรียมการต่างๆ เหล่านี้เป็นเครื่องพิสูจน์ได้ดีว่าคยองจูแม้จะเป็นเมืองเล็กแต่ก็สามารถจัดการประชุมใหญ่ระดับโลกอย่างเอเปคได้ เสน่ห์ต่างๆ ที่น่าหลงใหลยังช่วยให้คยองจูเป็นเจ้าภาพเอเปคที่มีความน่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียว
ศุภวิชญ์ เจียรรุ่งแสง