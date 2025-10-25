|ผู้เขียน
100 ปีวันสวรรคตรัชกาลที่ 6
100 ปี ‘สวนลุมพินี’
เปิดความคืบหน้าบูรณะครั้งใหญ่
นับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญอย่างยิ่ง
สำหรับการรีโนเวตครั้งล่าสุดของ ‘สวนลุมพินี’ ที่ไม่ใช่เพียงสวนสาธารณะขนาดใหญ่ใจกลางกรุง ทว่า มีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ที่ถูกจดจารไว้ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานที่ดินอันเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์ ข้างโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ตําบลศาลาแดง จํานวน 360 ไร่
พระราชทานนามว่า ‘สวนลุมพินี’ ซึ่งมีที่มาจากตำบลหนึ่งในเนปาลอันเป็นสถานที่ประสูติของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยมีพระราชดําริให้ใช้เป็นสถานที่จัดงานแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมของคนไทยทั่วทุกภาค ในนาม ‘สยามรัฐ
พิพิธภัณฑ์’ เพื่อให้ประชาชนได้รับชมถึงวิถีแห่งความเจริญเฉกเช่นเดียวกับงานเอ็กซ์โปของต่างประเทศ ประกอบกับนักขัตตสมัย 15 ปีแห่งการครองราชย์
รัชกาลที่ 6 ทรงตั้งพระทัยไว้ว่า เมื่อจัดงานเสร็จแล้ว จะพระราชทานพื้นที่ดังกล่าวให้เป็น ‘สวนสาธารณะ’ สำหรับประชาชนในการพักผ่อนหย่อนใจ กำหนดเปิดงานในฤดูหนาว 23 มกราคม พ.ศ.2468 (หากนับศักราชแบบปัจจุบัน ตรงกับ พ.ศ.2469)
แต่งานสยามรัฐพิพิธภัณฑ์ยังอยู่เพียงระยะเพียงเตรียมการ รัชกาลที่ 6 เสด็จสวรรคตเสียก่อน โครงการต่างๆ จึงยุติลงโดยปริยาย ก่อนได้รับการฟื้นคืนใน พ.ศ.2471 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระยาคทาธรธิบดีสีหราชบาลเมือง (เทียบ อัศวรักษ์) เช่าที่ดินด้านใต้ของสวนลุมพินีประมาณ 90 ไร่ จัดเป็น ‘วนเริงรมย์’ แสดงมหรสพ ออกร้านจำหน่ายสินค้า อาหาร อีกทั้งมีเครื่องเล่นสําหรับเด็ก เช่น กระเช้าสวรรค์ และม้าหมุน โดยนําเงินที่ได้จากค่าเช่ามาปรับปรุงที่ดิน
ส่วนที่เหลือเปิดเป็นสวนสาธารณะตามพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ 6
ต่อมาใน พ.ศ.2485 รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม จัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ บริเวณด้านหน้าของสวนลุมพินี
ตัดภาพมาในปัจจุบัน กรุงเทพมหานครผุด ‘โครงการปรับปรุงสวนลุมพินี’ เพื่อให้เป็นพื้นที่สาธารณะที่มีความร่มรื่น สวยงาม ทันสมัย ตอบสนองกับวิถีชีวิตยุคใหม่ และสอดคล้องการพัฒนาเมือง เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปีของสวนลุมพินีที่ทรงคุณค่า ข้ามผ่านกาลเวลา บันทึกความทรงจำของผู้คนมากมาย อีกทั้งวาระครบรอบวันคล้ายวันสวรรคต 100 ปีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 25 พฤศจิกายน
การปรับปรุง ซ่อมแซม และพัฒนาสวนสาธารณะดังกล่าว ทั้งภูมิทัศน์ สถาปัตยกรรม เครื่องอำนวยความสะดวก และอื่นๆ อีกมากมาย คืบหน้าไปตามลำดับ
ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กำชับในวงประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 5/2568 เมื่อ 20 ตุลาคมที่ผ่านมา ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ว่า
“งานนี้เป็นงานที่สำคัญมาก และสวนลุมพินีก็เป็นหัวใจที่กรุงเทพมหานครต้องดูแล ขอให้ดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ”
อัพเดตคืบหน้า 11 จุด
กทม.ชนหมัด ‘เอกชน’ ปรับลุคทันสมัย ไม่ทิ้งกลิ่นอายเสน่ห์วันวาน
ณรงค์ เรืองศรี ปลัดกรุงเทพมหานคร กำชับให้ดูแลสถานที่ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และมีความปลอดภัย โดยเน้นย้ำเรื่องทางเท้า ถนน ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าแสงสว่าง การตกแต่งต้นไม้ และการจัดเก็บเศษใบไม้ในสระน้ำภายในสวนลุมพินี
ปัจจุบันจุดที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและปรับปรุงในส่วนต่างๆ ได้แก่
1.ก่อสร้างทางเชื่อมสะพานเขียวกับสวนลุมพินี คืบหน้า 21.78%
2.ก่อสร้าง Hawker Center ประตู 5 คืบหน้า 21.74%
3.ก่อสร้างรั้วรอบพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 คืบหน้า 43%
4.ปรับปรุงหอนาฬิกา โดยเอกชนสนับสนุน คืบหน้า 30% บริเวณหน้าหอนาฬิกาซึ่งมีเสาไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว มีข้อสั่งการให้นำเสาออกและปรับปรุงพื้นที่โดยรอบให้เรียบร้อย
5.ก่อสร้าง Dog Park โดยเอกชนสนับสนุน คืบหน้า 40%
6.ปรับปรุงลานยืดเหยียด โดยเอกชนสนับสนุน คืบหน้า 95%
7.ปรับปรุงสนามเด็กเล่นและลานออกกำลังกาย คืบหน้า 35%
8.ปรับปรุงคูน้ำภายในสวนลุมพินีด้านถนนพระราม 4 คืบหน้า 1%
9.ปรับปรุงศาลาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (เก๋งจีน) โดยเอกชนสนับสนุน คืบหน้า 40%
10.ปรับปรุงรั้วสวนลุมพินีด้านถนนพระราม 4 คืบหน้า 34%
11.ปรับปรุงห้องสมุดประชาชน คืบหน้า 15% ขณะนี้อยู่ระหว่างการทำฝ้าเพดานและพื้น รวมทั้งทาสีทางลาดให้สม่ำเสมอ มีการเร่งรัดให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้
ปักหมุด 20-25 พ.ย.นี้ ครบ 100 ปี สวนลุมฯ
เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
ในส่วนของการจัดงานเฉลิมฉลองสวนลุมพินี ครบรอบ 100 ปี อีกทั้งจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ครบ 100 ปี 25 พฤศจิกายน 2568 และเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี สวนลุมพินี ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-25 พฤศจิกายนนี้
สำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เปิดเผยรายละเอียดการจัดงานและภารกิจของกรุงเทพมหานครในการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบสวนลุมพินี และอำนวยการด้านสถานที่ร่วมกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ ยังจัดหน่วยแพทย์พยาบาลประจำเต็นท์พยาบาล และหน่วยแพทย์พยาบาลเคลื่อนที่ดูแลตลอดระยะเวลาการจัดงานโดยประสานการปฏิบัติกับกระทรวงสาธารณสุข การจัดรถสุขา การจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวก พร้อมเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด ดูแลความเรียบร้อย และทำความสะอาดบริเวณโดยรอบพื้นที่จัดงาน
การจัดเตรียมแผงเหล็กกั้น บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 6 พร้อมทั้งการจัดทำวีดิทัศน์ความเป็นมาของสวนลุมพินี การปรับปรุงและจัดเตรียมพื้นที่ห้องสมุดประชาชนบริเวณพื้นที่จัดแสดงหนังสือพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 การประสานชมรมหรือกลุ่มกิจกรรม เช่น แอโรบิก โยคะ ฯลฯ มาแสดง การประสานการแสดงลีลาศมาแสดง การจัดเจ้าหน้าที่เทคนิคประจำลุมพินีสถาน การจัดทำน้ำพุดนตรี การจัดทำแสงไฟประดับ การจัดเตรียมรถกอล์ฟ เป็นต้น
ผู้ว่าฯชัชชาติย้ำรายละเอียดเรื่องการตกแต่งต้นไม้ รวมถึงไม้ดอกไม้ประดับให้เป็นระเบียบสวยงาม ในส่วนจุดที่ยังมีความรกรุงรัง ตามซุ้มต่างๆ ให้ลงพื้นที่อย่าปล่อยหลุดตา
คือความตั้งใจของทุกภาคส่วนเพื่อความสมพระเกียรติในโอกาสสำคัญ 100 ปีแห่งวันสวรรคตพระมหาธีรราชเจ้าของปวงชนชาวไทย
