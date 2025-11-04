‘ลอยกระทง68 ’ 110 จุดทั่วกรุง ชวนร่วม ‘หนึ่งบ้าน หนึ่งใบ’ ไม่เอาขนมปัง!

|ผู้เขียน
ลอยกระทง 68
110 จุดทั่วกรุง
ชวนร่วม ‘หนึ่งบ้าน หนึ่งใบ’ ไม่เอาขนมปัง!
วันเพ็ญเดือน 12 น้ำนองเต็มตลิ่งในปีนี้
ตรงกับพุธที่ 5 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2568
กรุงเทพมหานคร พร้อมภาคี เปิดพื้นที่ 110 จุดให้ประชาชนร่วมสืบสานประเพณีไทย ภายใต้แนวคิด “ลอยกระทงวิถีไทย ปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” พร้อมปรับรูปแบบกิจกรรมในห้วงเวลาแห่งการถวายความอาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
77 แห่ง 36 เขต 33 สวน รวม 110 จุด ย้ำ ‘โคม พลุ ดอกไม้ไฟ’ ผิดกฎหมาย ต้องแจ้งเขต
ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้กล่าวถึงการจัดงานลอยกระทงในปีนี้ว่า จากสถานการณ์ในขณะนี้ ในส่วนของ กทม.ยังคงเดินหน้าต่อไป เช่น การจัดงานลอยกระทงกรุงเทพมหานคร 2568 ซึ่งเป็นงานสืบสานประเพณี โดยตามมติ ครม.การจัดงานที่เป็นงานประเพณียังสามารถดำเนินการจัดได้ ซึ่งในพื้นที่กรุงเทพฯ จะมีการจัดงานลอยกระทงทั้งสิ้น 110 แห่ง โดยจัด 77 แห่งในพื้นที่ 36 เขต และสวนสาธารณะ 33 แห่ง โดยจะได้ดำเนินการลดรูปแบบการจัดกิจกรรมที่มีความรื่นเริงลง อาทิ การแสดงดนตรี งานแสดงแสงสีเสียง โดยเน้นจัดงานที่สืบสานประเพณีไทยให้อยู่ในขอบเขต อาทิ แข่งเรือ ประกวดนางนพมาศ ประกวดกระทง
ส่วนเรื่องการจุดโคมลอย พลุ ดอกไม้ไฟ มีความผิดตามกฎหมาย หากสถานที่จัดการลอยกระทงมีความประสงค์จะขอจุดและปล่อยหรือกระทำการอย่างใด เพื่อให้บั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ ให้ยื่นแบบคำขอรับใบอนุญาตพร้อมแผนการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อผู้อำนวยการเขตพื้นที่ก่อน
3 ปลอดมลพิษ 2 ปลอดภัย งดเหล้า ไม่เอากระทงขนมปัง ลดใช้พลังงาน
ด้าน เอกวรัญญู อัมระปาล โฆษกของกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า เทศกาลลอยกระทง ถือเป็นประเพณีสำคัญที่กรุงเทพมหานครได้จัดสืบทอดกันมาเป็นเวลายาวนาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชนที่เกี่ยวข้องกับสายน้ำให้คงอยู่ และสืบทอดต่อไป
ในปีนี้ กรุงเทพมหานคร เน้นย้ำการรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนในกรุงเทพมหานคร รณรงค์การจัดงานเทศกาลลอยกระทง ตามแนวคิด “ลอยกระทงวิถีไทย ปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ประกอบด้วย 3 ปลอดมลพิษ ได้แก่ ปลอดกระทงขนมปัง ปลอดวัสดุไม่ธรรมชาติ 100% ปลอดมลพิษทางอากาศ ลดการใช้พลังงาน อาทิ ลดการเดินทาง ลอยกระทงในสวนสาธารณะใกล้บ้าน ลดการจุดธูป งดการสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า
นอกจากนี้ ยังรณรงค์ 2 ปลอดภัย ได้แก่ ปลอดภัยจากประทัด โคมลอย พลุ และปลอดภัยจากอุบัติเหตุ โดยตรวจสอบและจัดเจ้าหน้าที่ประจำโป๊ะและท่าเรือ งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ตรวจโป๊ะ เข้มท่าเรือ เช็กตลิ่ง สแกนใต้สะพาน เตรียมหน่วยแพทย์ กู้ชีพ ลาดตระเวนพร้อม
ในเรื่องของความปลอดภัย กร ดีลี ผู้อำนวยการสำนักงานอำนวยการสาธารณภัย สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ย้ำถึงการป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัย การควบคุมการจำหน่ายและการเล่นพลุ ดอกไม้เพลิง โคมลอย การดูแลความปลอดภัยบริเวณท่าเทียบเรือ โป๊ะ ท่าริมน้ำ ตามวัดวาอาราม อีกทั้งบริเวณใต้สะพานต่างๆ และริมตลิ่งที่ประชาชนจะไปลอยกระทงให้มีความแข็งแรง ปลอดภัย โดยได้กำชับให้สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต จัดเจ้าหน้าที่ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในทุกสถานที่ รวมถึงการตักเตือนและห้ามจำหน่าย ห้ามเล่นพลุ ดอกไม้เพลิง โคมลอย ที่อาจเป็นอันตราย
ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำรวจน้ำ กรมเจ้าท่า กองทัพเรือ มีการเตรียมหน่วยแพทย์ กู้ชีวิตทางน้ำ หน่วยลาดตระเวนทางน้ำ เจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ อปพร. อาสาสมัครภาคประชาชน ร่วมดูแลทุกพื้นที่ตลอดการจัดงาน อันเป็นภารกิจที่กรุงเทพมหานครได้เตรียมพร้อมก่อนวันลอยกระทงในทุกๆ ปี
‘หนึ่งกระทง หนึ่งบ้าน’ ลอยร่วมกัน สกัดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
อีกประเด็นสำคัญ คือการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม และการรักษาความสะอาด ซึ่ง ศศิวรรณ วงศ์ศิริประเสริฐ ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์พื้นที่สีเขียว สำนักสิ่งแวดล้อม กวักมือเชิญชวนให้ใช้การลอยกระทงร่วมกัน “หนึ่งกระทงหนึ่งครอบครัวหรือหนึ่งกลุ่ม” เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และขอความร่วมมือให้พี่น้องประชาชน พ่อค้าแม่ค้า ใช้วัสดุธรรมชาติที่ย่อยสลายได้ง่าย
ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม มาทำกระทง รวมถึงรณรงค์งดใช้กระทงโฟมและกระทงที่ทำจากขนมปัง อาหารปลา และอาหารสัตว์ ในสวนสาธารณะ เพราะจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศของบึงน้ำภายในสวน จึงขอรณรงค์ส่งเสริมการลอยกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้กรุงเทพมหานครสามารถดำเนินการจัดเก็บ และคัดแยกกระทงได้อย่างเป็นระบบ รวดเร็วที่สุด และเสร็จสิ้นภายในวันรุ่งขึ้น
ทั้งนี้ ย้อนไปเมื่อปี 2567 กรุงเทพมหานคร จัดเก็บกระทงได้ 514,590 ใบ เป็นกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ จำนวน 506,320 ใบ คิดเป็นร้อยละ 98.39 กระทงที่ทำจากโฟม จำนวน 8,270 ใบ คิดเป็นร้อยละ 1.61 ลดลงจากปี 2566 จำนวน 125,238 ใบ คิดเป็นร้อยละ 19.57 โดยสถิติเมื่อปี 2566 กรุงเทพมหานครจัดเก็บกระทงได้รวมทั้งสิ้น 639,828 ใบ เป็นกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ จำนวน 618,951 ใบ และกระทงโฟม จำนวน 20,877 ใบ และยังมีการรณรงค์ในรูปแบบการลอยกระทงออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ Greener.bangkok.go.th ในบรรยากาศเสมือนจริงของสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร มีประชาชนร่วมลอยกระทง จำนวน 36,832 ใบ
คัดไฮไลต์ ชวนเช็กอินฟินคัลเจอร์ ลอยออนไซต์ก็ดี ลอย ‘ออนไลน์’ ก็มี
สำหรับไฮไลต์จุดจัดงานลอยกระทง 2568 อาทิ
1.กรุงเทพมหานคร โดยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กำหนดจัดงานเทศกาลลอยกระทงกรุงเทพมหานคร ในวันพุธวันที่ 5 พฤศจิกายน ณ บริเวณสะพานพระราม 8 ฝั่งธนบุรี เขตบางพลัด กิจกรรม อาทิ กิจกรรมลอยกระทงรักษ์โลก รณรงค์การเลือกใช้กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย การสาธิตทางวัฒนธรรม การจัดจุดถ่ายภาพเช็กอิน กิจกรรมการประกวดประดิษฐ์กระทง การออกร้านส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนของกรุงเทพมหานคร
นิทรรศการพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์สืบสานประเพณีไทย ฯลฯ โดยมีพิธีเปิดเวลา 17.30 น.
2.กรุงเทพมหานคร จัดงาน “แสง สายน้ำ มนต์เสน่ห์ลอยกระทง คลองเปรมประชากร” ในวันที่ 5 พฤศจิกายน ณ วัดเสมียนนารี พระอารามหลวง เขตจตุจักร กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย ขบวนแห่เรือและการประกวดนางนพมาศ การประกวดกระทงและการแข่งขันจัดเรือ การแข่งขันเรือยาวประเพณีการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การจำหน่ายสินค้าของดีเขตและสินค้าราคาประหยัดจากชุมชน ฯลฯ
3.สำนักสิ่งแวดล้อม เปิดพื้นที่สวนสาธารณะของกรุงเทพมหานครให้ลอยกระทง จำนวน 33 แห่งในพื้นที่เขต 21 เขต ในวันที่ 5 พฤศจิกายน โดยรณรงค์งดใช้กระทงขนมปัง ส่งเสริมการลอยกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ และเลือกลอยกระทงออนไลน์ในสวนสาธารณะ 33 แห่ง ผ่านเว็บไซต์ greener.bangkok.go.th โดยสามารถเลือกสวนสาธารณะที่ต้องการ หรือไอคอนสยาม พร้อมเลือกกระทงตามสไตล์ที่ชอบ
ลอยได้ตั้งแต่ 05.00-24.00 น.ของวันที่ 5 พฤศจิกายน เพื่อร่วมขอขมาต่อแม่พระคงคา และอธิษฐานขอพรในวันสำคัญตามประเพณีของไทย และยังมีเกมเก็บกระทงให้ร่วมสนุก โดยจะเปิดให้เล่น 3 วัน ไปจนถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน ผู้เล่นสามารถลอยกระทงและเก็บกระทงเพื่อลุ้นรับรางวัลแบบ Limited Edition ทั้งยังสร้างความตระหนักรู้ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
4.กระทรวงวัฒนธรรม จัดงานประเพณีลอยกระทง ไท ไทย คารวาลัย พระแม่ของแผ่นดิน ในวันที่ 5 พฤศจิกายน ณ วัดอรุณราชวราราม
5.บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จัดงาน “ลอยกระทงกตัญญูแม่พระคงคา บูชาแม่ของแผ่นดิน” โดยจัดบนพื้นที่ 9 ท่าน้ำสำคัญทางประวัติศาสตร์ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม, วัดอรุณราชวราราม, วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร, วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร, วัดระฆังโฆสิตาราม, ท่ามหาราช, เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์, สุขสยาม ณ ไอคอนสยาม, พื้นที่ริมคลองเปรมประชากร
6.ไอคอนสยาม จัดงาน ICONSIAM THAICONIC LOY KRATHONG ร้อยใจไทย รักษ์สายธารเจ้าพระยา ในวันที่ 5 พฤศจิกายน ณ River Park ไอคอนสยาม เขตคลองสาน
7.เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ จัดงาน Bangkok River Festival 2025 วันที่ 5 พฤศจิกายน ณ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา โครงการเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ เขตบางคอแหลม
นอกจากเทศกาลลอยกระทงที่จัดโดย กทม. และเครือข่ายแล้ว รัฐบาลและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ก็มีการจัดงานประเพณีลอยกระทงที่ยิ่งใหญ่ อาทิ “วิจิตรเจ้าพระยา 2568” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งกำหนดจัดระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน-23 ธันวาคมนี้ ภายใต้แนวคิด “แสงแห่งสยาม แม่ของแผ่นดิน” โดยปรับรูปแบบการแสดงจากพลุเป็นโดรนโชว์ พร้อมกิจกรรม “แสงเทียนแห่งแผ่นดิน” คืนส่งท้ายปี เพื่อร่วมจุดเทียนถวายเป็นพระราชกุศลฯ แสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยทุกกิจกรรมจะจัดขึ้นด้วยความสำรวมและงดงามสมพระเกียรติ
ทั้งนี้ สามารถแจ้งเหตุฉุกเฉินได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1669 (สายด่วนศูนย์เอราวัณ กรุงเทพมหานคร และสายด่วนการแพทย์ฉุกเฉินทั่วไทย) หรือหากเกิดเหตุด้านอัคคีภัยหรือสาธารณภัยอื่นๆ สามารถแจ้งเหตุได้ที่ โทร 199 (ศูนย์วิทยุพระราม สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร)
