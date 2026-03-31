นับถอยหลัง 1 พฤษภา
เกาะคืบหน้ารีโนเวต ‘สะพานเขียว’
เชื่อมลุมพินี-เบญจกิติ
รีโนเวตมาพักใหญ่ๆ สำหรับ ‘สะพานเขียว’ แยกสารสิน-ถนนรัชดาภิเษก เส้นทางสำคัญเชื่อม 2 สวนสาธารณะใหญ่ใจกลางมหานคร อย่าง ‘สวนลุมพินี’ และ ‘สวนเบญจกิติ’
ล่าสุด มีกำหนดแล้วเสร็จ พร้อมเปิดใช้งานแบบไม่เป็นทางการ โดยปักหมุดในปฏิทินวันที่ 1 พฤษภาคมนี้ หลังประชาชนเข้าใช้ได้จริงแล้วบางส่วน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2568
จักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ติดตามเกาะติด ลุยเช็กตามนัด กระทั่ง 27 มีนาคมที่ผ่านมา ผนึก วรนุช สวยค้าข้าว ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะผู้บริหาร ตรวจงานละเอียด
360 วัน ปรับโฉม ‘สะพานเขียว’ ขีดเส้นใต้ Universal Design
ด้วยความมุ่งหวังให้คนทุกคนมีพื้นที่ออกกำลังกายและพักผ่อนที่สะดวก ปลอดภัย เสิร์ฟไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพสุดๆ จะเดิน จะปั่น ก็ไปให้สุด โดยวันนี้ ‘สะพานเขียว’ ถูกปรับโฉมหลายด้าน โดยมีแม่งานคือ สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ภายใต้โปรเจ็กต์ที่มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า
‘โครงการก่อสร้างปรับปรุงสวนลุมพินี (สะพานเขียว)’ ดำเนินการโดยบริษัท ศิริเลิศ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เริ่มต้นสัญญาวันที่ 17 พฤษภาคม 2568 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 11 พฤษภาคม 2569 ระยะเวลาการก่อสร้าง 360 วัน
ประกอบด้วย 1.งานรื้อถอนอาคารสถานีวิทยุและรั้ว 2.งานก่อสร้างทางเชื่อมสะพานเขียว ระยะทาง 250 เมตร งานโครงสร้างฐานรากสะพาน 3.งานปรับปรุงอาคารสถานีวิทยุ จำนวน 3 หลัง ได้แก่ งานอาคารเก็บของ งานอาคารสุขาสาธารณะ งานอาคารสำนักงาน และ 4.งานพิเศษ ได้แก่ รั้วชั่วคราว นั่งร้านกลางน้ำ
กล่าวให้เห็นภาพรวมโดยสรุปคือ การทำทางลาดยกระดับให้วีลแชร์ รถเข็นเด็ก และจักรยานให้ใช้งานได้คล่องตัวขึ้น แก้ปัญหาบันไดสูงของสะพานเดิม เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงได้จริงตามแนวคิดการออกแบบ Universal Design
ภาพจำ ‘สะพานเขียว’ ยังไงก็ต้อง ‘เขียว’
สร้างลิฟต์ เตรียม ‘รถเข็น’ ปรับทางเดินสบาย ใช้ ‘แกรนิต’
นอกจากนี้ มีการปรับปรุงทางเดิน-ทางจักรยาน ระยะทาง 1.6 กิโลเมตร โดยเส้นทางจักรยานใช้วัสดุ Sport Surface ที่มีลวดลายและสีสันสดใสทั้งสีแดง เหลือง ม่วง ฟ้า แต่ยังคงไว้ด้วยสีเขียวอันเป็นเอกลักษณ์ของ ‘สะพานเขียว’ ไว้ดังเดิม สำหรับพื้นที่ทางเดินถูกปรับด้วยหินแกรนิตให้เดินสบาย
ในส่วนทางเข้าสวนลุมพินีฝั่งถนนสารสิน กทม.จัดสร้างลิฟต์สำหรับจักรยานและรถเข็นแล้วเสร็จ เป็นที่เรียบร้อย
ภาพจำ ‘สะพานเขียว’ ยังไงก็ต้อง ‘เขียว’
สร้างลิฟต์ เตรียม ‘รถเข็น’ ปรับทางเดินสบาย ใช้ ‘แกรนิต’
ปัจจุบันในภาพรวมโครงการก่อสร้างปรับปรุงสะพานเขียว มีความคืบหน้าตามแผนงาน 83.91% ส่วนความคืบหน้างานก่อสร้าง 73.94% ล่าช้ากว่าแผนงาน 9.97%
แน่นอนว่า สถานการณ์ด้านพลังงานส่งผลกระทบโปรเจ็กต์สะพานเขียวด้วยเช่นกัน โดยทำให้การขนส่งสินค้าล่าช้ากว่ากำหนด ประกอบกับการขาดแคลนน้ำมันในบางช่วง เครื่องจักรจึงไม่สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ สินค้าที่มีวัตถุดิบจากเคมีภัณฑ์ปิโตรเลียมและสีเกิดภาวะขาดแคลนในตลาด จึงทำให้ระยะเวลาในการสั่งซื้อยาวนานกว่าปกติ
รองผู้ว่าฯจักกพันธุ์ ย้ำสำนักสิ่งแวดล้อมติดตามต่อเนื่อง เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละงวด และการจัดสรรงบประมาณที่ใช้ในโครงการก่อสร้างปรับปรุงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ยังมอบหมายให้พิจารณาปรับปรุงภูมิทัศน์คืนความร่มรื่นสวยงามบริเวณพื้นที่ใต้สะพาน การบริหารจัดการน้ำภายในสวนให้มีการไหลเวียนถ่ายเทอย่างต่อเนื่อง เร่งดำเนินการในส่วนที่สามารถทำงานได้ เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งกำชับเรื่องทางเดินจะต้องมีความปลอดภัยเป็นสำคัญ ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐาน
เมื่อโครงการแล้วเสร็จ จะเชื่อมต่อทางเดินจากสวนลุมพินีกับสะพานเขียวไปยังสวนเบญจกิติ
อำนวยความสะดวกให้กับผู้คนในการเดินทางสัญจรและออกกำลังกายได้อย่างต่อเนื่อง ปลอดภัย อันเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญสู่ ‘กรุงเทพฯเมืองน่าอยู่’ อย่างแท้จริง
ทีมข่าวเฉพาะกิจ