ไทยประกันชีวิต หนุนเศรษฐกิจชุมชน
ดึงวัตถุดิบท้องถิ่นต่อยอดเมนูสร้างอาชีพ
ผ่านโครงการ ‘ไทยประกันชีวิต เสริมโอกาส สร้างอาชีพ’ ปี 4
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมกับมติชนอคาเดมี เดินหน้าโครงการ “ไทยประกันชีวิต เสริมโอกาส สร้างอาชีพ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ขยายโอกาสการเรียนรู้ด้านอาชีพสู่ 10 จังหวัดทั่วประเทศ พร้อมต่อยอดนำวัตถุดิบและอัตลักษณ์ท้องถิ่นเป็นเมนูสร้างอาชีพ เพิ่มมูลค่าผลผลิต สร้างรายได้หมุนเวียนในชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยอย่างยั่งยืน
ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา โครงการ “ไทยประกันชีวิต เสริมโอกาส สร้างอาชีพ” โดยศูนย์อาชีพและธุรกิจมติชน (มติชนอคาเดมี) ได้จัดอบรมวิชาชีพภายใต้แนวคิด “สอนให้รู้ สู่อาชีพที่ยั่งยืน” ให้กับประชาชนในพื้นที่ต่างๆ รอบสาขาไทยประกันชีวิตทั่วประเทศ ครอบคลุม 27 พื้นที่ทั่วประเทศ มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมมากกว่า 2,000 คน ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญในการทำโครงการเพื่อสังคม หรือ CSR ของไทยประกันชีวิต ที่มุ่งสร้างผลลัพธ์เชิงรูปธรรมในการสร้างโอกาสทางอาชีพให้กับชุมชนและชี้วัดความสำเร็จได้จริง
ฐิติมา เลี้ยงพาณิชย์ ผู้อำนวยการฝ่าย กลุ่มสื่อสารและความยั่งยืนองค์กร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ไทยประกันชีวิตเชื่อมั่นว่าการสร้างความยั่งยืนให้กับสังคม ต้องเริ่มจากการสร้างโอกาสให้ผู้คนสามารถพึ่งพาตัวเองได้ โดยเฉพาะการเสริมทักษะด้านอาชีพควบคู่กับการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและการวางแผนด้านการเงิน ที่สามารถนำไปต่อยอดสร้างรายได้ และสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตและครอบครัว
สำหรับปี 2569 โครงการยังคงเดินหน้าขยายโอกาสให้คนในชุมชนรอบสาขาไทยประกันชีวิต เพิ่มเติมอีก 10 จังหวัด ได้แก่ ศรีสะเกษ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด เพชรบูรณ์ ชัยนาท กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ชุมพร ลำปาง และกรุงเทพมหานคร เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงทักษะความรู้ด้านอาชีพ ควบคู่กับการบริหารจัดการ และวางแผนทางการเงิน ที่จะช่วยป้องกันความเสี่ยงในอนาคต นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกับ APCD หรือศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก จัดอบรมให้แก่กลุ่มเปราะบางต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงทักษะด้านอาชีพของกลุ่มเปราะบางอีกด้วย
อีกหนึ่งจุดเด่นสำคัญของโครงการในปีนี้ คือ การนำเอกลักษณ์และวัตถุดิบเด่นๆ ของแต่ละพื้นที่มาต่อยอดเป็นเมนูสร้างอาชีพ เพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้หมุนเวียนในท้องถิ่น เช่น จังหวัดศรีสะเกษและร้อยเอ็ด ที่เลือกนำ ‘ใบข้าวหอมมะลิ 105’ ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวเจ้าขึ้นชื่อของไทย และเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญ ที่นิยมปลูกมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มาสร้างสรรค์เป็นเมนู “ชาใบข้าวหอมมะลิ” ขณะเดียวกันที่จังหวัดมหาสารคาม นำวัตถุดิบท้องถิ่นอย่าง อ้อย ที่เป็นพืชอุตสาหกรรมหลัก และดอกอัญชัน ที่เป็นพืชสร้างรายได้เสริมยอดนิยมของคนในท้องถิ่น มาผสมผสานอย่างลงตัวเป็นเมนู “น้ำอ้อยนมสดอัญชัน” ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรของชุมชน
ดวงใจ ทาจันทร์ ผู้เข้าอบรมจากจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการไทยประกันชีวิต เสริมโอกาส สร้างอาชีพ สามารถนำไปต่อยอด เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวช่วงนอกฤดูทำนา และยังรู้จักการวางแผนเก็บเงินได้อย่างเป็นระบบมากขึ้นด้วย
“ปกติจะมีรายได้จากการทำนาเป็นรายปี แต่พอช่วงนอกฤดูก็แทบจะไม่มีรายได้เลย อยากจะมีเงินออมก็คงทำไม่ได้ แต่การเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ทำให้มองเห็นโอกาสในการทำอาชีพค้าขายอาหาร อย่างการทำเส้นหมี่ไก่ฉีก ก็จะช่วยให้เรามีรายได้เข้ามาทุกวัน และสามารถเก็บออมได้มากขึ้น ต้องขอบคุณโครงการดีๆ จากไทยประกันชีวิต ที่เปิดโอกาสให้ชาวบ้านได้เรียนรู้และสร้างรายได้ได้จริง รวมถึงทำให้มองเห็นความสำคัญของการวางแผนชีวิตและการมีประกันชีวิตมากขึ้นอีกด้วย” ดวงใจกล่าว
ฐิติมากล่าวเพิ่มเติมว่า “ไทยประกันชีวิตเชื่อว่าการสร้างโอกาส คือ จุดเริ่มต้นของการสร้างความยั่งยืน เมื่อประชาชนมีความรู้ มีทักษะ และสามารถสร้างรายได้ด้วยตนเอง ก็จะช่วยให้เกิดความมั่นคงทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของสังคมที่เข้มแข็งในระยะยาว”