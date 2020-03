‘ญี่ปุ่น’ พร้อมแล้ว โอลิมปิก-พาราลิมปิก ‘โตเกียว 2020’ ในฤดูร้อนนี้

ที่มา หน้าประชาชื่น มติชนรายวัน ผู้เขียน นฤมล รัตนสุวรรณ์ เผยแพร่

แม้ขณะนี้สถานการณ์ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) กำลังระบาด แต่ทาง คณะกรรมการจัดการแข่งขันโตเกียวโอลิมปิกและพาราลิมปิก (Tokyo Olympic-Paralympic games 2020 Organization Committee) คงยืนยันจะไม่มีการยกเลิกมหกรรมกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิก ครั้งที่ 32 ณ กรุงโตเกียว ที่กำลังจะมีขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้อย่างแน่นอน โดยทางคณะกรรมการฯ มั่นใจว่าการทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับรัฐบาลญี่ปุ่น จะสามารถรับมือกับเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ เพราะมีมาตรการรับมือตั้งแต่ต้นทาง ณ จุดคัดกรองสนามบิน ด่านแรกในการหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อ

ส่วนความพร้อมด้านอื่น มากิโนะ มิชิโกะ (Makino Michiko) หัวหน้าทีมจัดงานคณะกรรมการฯ เปิดเผยต่อคณะสื่อมวลชนจากประเทศอาเซียน ที่เดินทางไปศึกษาดูงาน เมื่อช่วง ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมาว่า สิ่งสำคัญที่สุดคือการเตรียมพร้อมของสถานที่แข่งขัน ทั้งในโตเกียวและนอกโตเกียว รวม 43 แห่ง โดยทางเราพยายามใช้สถานที่ที่มีอยู่เดิมให้มากที่สุด และเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งมีอยู่ 25 แห่ง

โดยจำนวน 10 แห่ง จะเป็นสถานที่ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้แข่งขันกีฬาชั่วคราว ส่วนที่เหลืออีก 8 แห่งจะสร้างขึ้นใหม่ เช่น สนามกีฬาโอลิมปิก (Olympic Stadium) อดีตสนามกีฬาแห่งชาติที่เคยถูกใช้เป็นสถานที่จัดแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเมื่อปี 1964 โดยสถานที่แห่งนี้จะถูกรื้อถอนแล้วสร้างขึ้นใหม่ เพื่อเตรียมรับการจัดงานโตเกียวโอลิมปิก 2020 ปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จถึง 90%

เช่นเดียวกับ อะริอะเกะ อารีน่า (Ariake Arena) อารีน่าที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ เพื่อใช้แข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอล โดยหลังจบเกมจะเป็นสถานที่จัดกิจกรรมด้านกีฬาและวัฒนธรรมแห่งใหม่ของโตเกียว

มูซาชิโนะ ฟอเรสต์ สปอร์ต พลาซา (Musashino Forest Sport Plaza) สนามกีฬาอเนกประสงค์ในร่มที่สามารถรองรับได้มากกว่า 1 หมื่นคน และ ศูนย์กีฬาทางน้ำ (Tokyo Aquatics Centre) ที่สร้างขึ้น เพื่อใช้แข่งขันกีฬาว่ายน้ำ และหลังการแข่งขันเสร็จสิ้นจะกลายเป็นสถานที่แข่งขันว่ายน้ำทั้งภายในประเทศและระดับโลก ขณะเดียวกันทางศาลาว่าการกรุงโตเกียว ยังมีแผนนำสถานที่สร้างขึ้นใหม่เหล่านี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดหลังจบเกม นอกจากใช้เพื่อการกีฬาแล้ว ยังนำไปใช้ประโยชน์ด้านอื่น เช่น หมู่บ้านนักกีฬาที่จะเปิดขายต่อให้กับประชาชนทั่วไป

นอกจากนี้ มากิโนะ ยังกล่าวถึงข้อกังวลเรื่องอาหาร และน้ำปนเปื้อนกัมมันตภาพรังสี โดยเฉพาะสถานที่แข่งขันเบสบอล ฟูกุชิมะ อะซูม่า เบสบอล สเตเดียม (Fukushima Azuma Baseball Stadium) ที่ตั้งอยู่เมืองฟูกุชิมะ หลังจากเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวแล้ว สึนามิถล่มเมื่อปี 2011 ทำให้กัมมันตรังสีจากโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์รั่วไหล โดยเรื่องนี้ขอให้ทุกประเทศหายกังวล ทางเรายืนยันว่าขณะนี้เมืองฟูกุชิมะได้รับการฟื้นฟูและมีสภาพกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้ว โดยสิ่งสำคัญที่จะพิสูจน์ให้คนทั่วโลกรับรู้ว่าเมืองแห่งนี้กลับมาสู่ภาวะปกติ คือ การวิ่งคบเพลิง สัญญลักษณ์ที่แสดงออกถึง “สันติภาพ ความสามัคคี และมิตรภาพ” ที่จะเริ่มต้นจากเมืองฟูกุชิมะ ในวันที่ 26 มีนาคม และยังเป็นการแสดงความขอบคุณทุกคนจากทั่วทุกมุมโลกที่ได้ส่งกำลังใจ และให้ความช่วยเหลือญี่ปุ่น จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในครั้งนั้นด้วย

“เหตุการณ์แผ่นดินไหวผ่านมาแล้ว 9 ปี เรายืนยันว่ากัมมันตรังสีจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่เมืองฟูกุชิมะ ไม่ได้มีค่าสูงกว่ากัมมันตรังสีที่เมืองอื่น และภายหลังโรงงานนิวเคลียร์ได้ทรุดตัวลงไป ตอนนี้คนงานของโรงงานดังกล่าวสามารถทำงานได้ปกติ โดยไม่ต้องสวมเสื้อคลุมป้องกันกัมมันตรังสี ถึงร้อยละ 96 ของพื้นที่โรงงาน” เธอ กล่าวอย่างมั่นใจ

มากิโนะกล่าวอีกว่า ขณะนี้ทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่วางไว้ โดยเฉพาะความพร้อมของสถานที่ที่คาดทุกแห่งจะแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ และยืนยันว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จตามแผน โดยความพร้อมทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ทาง คณะกรรมการโอลิมปิกสากล (OIC) และ คณะกรรมการพาราลิมปิกสากล (IPC) ยังคงยืนยันที่จะจัดโอลิมปิกที่เมืองโตเกียวเช่นเดิม ส่วนประเด็นที่เกี่ยวกับเงินลงทุนประมาณ 1.35 ล้านล้านเย็น หรือราว 3.9 แสนล้านบาทนั้น ทางญี่ปุ่นได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาคเอกชน และหน่วยงานต่างๆ เงินทุกบาทจะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า ไม่ใช่การทุ่มทุนที่เปล่าประโยชน์

สุดท้ายนี้ มากิโนะ อยากฝากข้อความถึงคนทั่วโลกว่า “Sport has the power to change the world and our future” อยากสื่อว่า คุณค่าของกีฬามีค่ามากกว่าแค่กีฬา อยากสื่อแบบนี้เพราะว่า ประสบการณ์ของเราที่พบในปี 2011 เรามีนักกีฬาดังมากมายเดินทางไปที่หมู่บ้านที่ถูกกระทบ เพื่อเข้าไปเป็นจิตอาสาในการช่วยเหลือผู้คนที่อยู่ในหมู่บ้านนั้นๆ และอยากฝากถึงทุกคนทั่วโลกว่า ตอนนี้เรากำลังเตรียมพร้อมทุกอย่างสำหรับมหกรรมกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกอย่างสุดความสามารถ และอยากให้ทุกคนมาร่วมงาน

ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่าการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิก “โตเกียว 2020” จะเดินหน้าไปสู่การจัดการแข่งขันที่ประสบความสำเร็จในฤดูร้อนนี้ที่โตเกียว

